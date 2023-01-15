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Пентагон вразила винахідливість ЗСУ з використання західної зброї, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Українська винахідливість із використання західної зброї на полі бою вражає американських посадовців, і вони вивчають на прикладі України, як її можна застосовувати в сучасній війні.

Про це ідеться в недільній публікації CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Українська винахідливість вразила американських офіційних осіб, які високо оцінили здатність Києва знаходити "макгайверські" рішення для своїх потреб на полі бою, що заповнюють важливі тактичні прогалини, що їх має складніше західне озброєння, зазначають автори публікації (МакГайвер – секретний агент, герой популярного телесеріалу).

"Їхні інновації просто неймовірно вражають", - сказав, директор програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс. Для американських військових війна в Україні стала унікальним джерелом даних щодо ефективності власних систем озброєння. Зазначається, що минулої осені, коли Україна визволила значні території під час контратак, вона завдавала ударів по російських військах артилерією і ракетами американського виробництва. Наведення артилерії часто здійснювалося за допомогою саморобної системи, яку Україна розробила на полі бою. Програмне забезпечення українського виробництва перетворило планшети і смартфони на складні інструменти наведення, які нині широко використовуються ЗСУ. Створено мобільний додаток, який подає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в режимі реального часу, що дозволяє підрозділам на передовій спрямовувати вогонь на конкретні цілі. Американські офіційні особи, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він виявився дуже ефективним у бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна створила віртуальну систему управління військами в бою, над якою США працювали десятиліття, - The Wall Street Journal

Додаток для наведення є одним з десятків прикладів інновацій на полі бою, які Україна розробила за майже рік війни, часто знаходячи дешеві рішення для дорогих проблем. Так, невеликі пластикові дрони скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери виготовляють запчастини для ремонту важкої техніки в польових умовах. Звичайні пікапи перетворилися на мобільні ракетні установки. Складними американськими ракетами озброюють старі радянські винищувачі. Те, як Україна використовувала обмежені запаси ракет HIMARS, щоб спричинити хаос у російському командуванні, завдаючи ударів по командних пунктах, штабах і складах, вражає, сказав представник Пентагону, додавши, що військові лідери вивчатимуть цей досвід протягом багатьох років.
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Топ коментарі
+42
Вивчайте, хіба ми проти. Тільки давайте зброю і як можна швидше.
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15.01.2023 20:20
+32
До такої армії ще би розумного політичного керівництва.. Ех, мрії, мрії.
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15.01.2023 20:21
+18
а як із нарідом 73%, що до того обирав двічі зека чи подовжував термін Кучмі?
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15.01.2023 20:28
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Ще неначасі.
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15.01.2023 21:33 Відповісти
Вивчайте, хіба ми проти. Тільки давайте зброю і як можна швидше.
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15.01.2023 20:20 Відповісти
ты Сашок надолго на Цензор...?\или Админ с тобой скоро познакомится вновь...?\
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15.01.2023 21:17 Відповісти
ты хрещатик вроде вначале не был дурачком как сейчас...
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15.01.2023 21:24 Відповісти
До такої армії ще би розумного політичного керівництва.. Ех, мрії, мрії.
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15.01.2023 20:21 Відповісти
а як із нарідом 73%, що до того обирав двічі зека чи подовжував термін Кучмі?
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15.01.2023 20:28 Відповісти
олігархи мають вплив на всі гілки влади, на всі держінститути, вони копирсаються в нашіх виборах як курка на городі, ба більше позволяють впливати на вибори кацапам, бо утримують проросійські партії, ригів на приклад хто утримував, а суку православную?
Тому 73% це дуже і дуже завишені цифри, ні, ублюдки звісно ж є, або дурні, де вже без них.
Проте підчас виборів і після вони дуже жваво накидали в соцмережах (ніби тролі працюють, хоча чому ніби), а потім щезли. І все.
Мабуть нас намахали і ми повірили що в країні 73% му..в, і опустили руки, але це неправда. Була б це правда, русскіє тільки на доїзд час потратили би, було би гірше ніж в Білорусії.
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16.01.2023 02:22 Відповісти
Тут все значно простіше, т.з. українські олігархічні партії усі є промосковськими, олігархат контролює весь держапарат, який організовує і проводить т.з. вибори. Тому на який результат можна очікувати від зацікавлених у ньому осіб? Звісно 73%, хоча могли і 83% намалювати як і Білорусії чи московії. Ще раз підтверджується правдивість слів класика - не важливо хто як голосує, а хто як рахує.
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16.01.2023 12:40 Відповісти
не тільки розумного, але ще й такого що служить Україні і українцям, а не олігархам рускім і українським і взагалі "берет как актриса немецкого фильма для взрослих, со всех сторон і в любом колличестве" вульгарні і цинічні вишкрябки.
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16.01.2023 02:24 Відповісти
Ну так, Українці то не Афганці.
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15.01.2023 20:21 Відповісти
Так у нас народу с высшим и техническим образованием в разы больше чем у орков.
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15.01.2023 20:23 Відповісти
Это вдруг почему? Просто у них кто не глупый, тот от этой войны подальше держится
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15.01.2023 20:40 Відповісти
Взагалі-то мова йде про війну, тож, можливо, і мається на увазі кількість людей з освітою саме на війні, а не взагалі.
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15.01.2023 21:55 Відповісти
русскіє ліниві, не встані логічний ланцюжок відслідкувати, їм Україна потрібна як чарівна пігулка, як жива кров для вампіра, що продовжить життя цієї гнилої імперії ще на сто років.
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16.01.2023 02:25 Відповісти
Так ви на нас тренеруєтесь? Тому не має далекобійної зброї?
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15.01.2023 20:24 Відповісти
які високо оцінили здатність Києва знаходити "макгайверські" рішення для своїх потреб на полі бою, що заповнюють важливі тактичні прогалини, Джерело: https://censor.net/ua/n3393491
наш зебіл і ОПа- це не про Галини, а .ідори року.
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15.01.2023 20:25 Відповісти
А чому року? "Главнає пєрєстать стрєлять",..., "білоруський бітум" були раніше.
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15.01.2023 21:57 Відповісти
КРОПИВА ТИ МОЯ КРОПИВА
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15.01.2023 20:28 Відповісти
Реалити шоу какое то, а украинцы подопытные мыши, "ИНТЕРЕСНО СМОГУТ ЛИ ОНИ ВЫЖИТЬ ЕСЛИ НЕ ДАВАТЬ ИМ ДАЛЕКОБійного Оружия?"
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15.01.2023 20:36 Відповісти
та ні, все правильно, розумні вчаться на своїх помилках, мудрі на чужих, тільки дурні не вчаться зовсім. Якщо у них з"явилася можливість отримати досвід - вони її використають. Коли ми так навчимося, користатися досвідом іншіх, часом і гірким, будемо набагато краще жити.
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16.01.2023 02:27 Відповісти
В умілих руках і хер викрутка .
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15.01.2023 20:37 Відповісти
Або ще й так: ..В нас в куркульському господарстві й х"й вірьовка...))
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15.01.2023 20:47 Відповісти
пропоную вивчити використання штурмової авіації українськими пілотами. Впевнений буде багато цікавого
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15.01.2023 20:38 Відповісти
Українці розумні - дайте більше!
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15.01.2023 20:41 Відповісти
Україна вам не випробувальний полігон, тут люди гинуть кожен день, тому що тягнете резину з наданням важкої зброї.
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15.01.2023 20:44 Відповісти
асфально-бітумна бімба не підійде?
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15.01.2023 20:52 Відповісти
Краще одного Зе клоуна поміняти на всіх військополонених українців
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15.01.2023 21:10 Відповісти
кому цей балдибілдер обнюханий потрібен?
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15.01.2023 21:19 Відповісти
потрібен ще й як потрібен, але на посаді Президента тут, один тільки каломанський скільки бабла в нього вбухав.
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16.01.2023 02:28 Відповісти
і Єр....
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15.01.2023 21:20 Відповісти
Зе клоуна не примут в плен, он нужен в президентах, чтоб всех профанов и предателей, назначал.
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15.01.2023 22:10 Відповісти
Після оголошення судового вироку з пожиттєвим ув'язненням, якщо так пощастить, або безапеляційне повішання міжнародним трибуналом за геноцид українського народу разом з мокшанами, рашисти спецоперації організовували б по визволенню боневтіка.
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16.01.2023 12:47 Відповісти
Кожна війна це випробувальний полігон. Зніміть рожеві окуляри.
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15.01.2023 21:46 Відповісти
Лахта , ти ?
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16.01.2023 14:20 Відповісти
Не смешно, Пентагон ссыкливый.
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15.01.2023 20:45 Відповісти
Їх і не було, це газетний вброс.
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15.01.2023 21:47 Відповісти
***, дайте абрамси з апачами, ше не так здивуетесь
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15.01.2023 20:52 Відповісти
І шо? В цинізма дна давно нема, можете вже передавати усю номенклатуру - ще й не такі враження отримаєте, навивчаєтеся досхочу
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15.01.2023 20:54 Відповісти
я вже 10й місяць кажу...ні кричу - надавайте нам більше всякої різної зброї і хай голови русні і їх окопи (також штаби і казарми) іх арсенали і нафтобази.... послугуть нам ціллю а вам полем для випробування ваших новацій нашими спецам (а таки спецами!!! бо досвід бойовий неоцінений)...
нащо вам ті полігони коли є така можливість !!!
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15.01.2023 20:54 Відповісти
А ми вас вивчили, гадали що НАТО це щось непереможне і вони нікого не бояться, але вони - тільки щоб не вязатися у конфлікт з росією, а то росія може їх заподозрити в допомозі нам.
Фу *****, серуни. А Путін все це бачить і робе далі свою справу.
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15.01.2023 21:02 Відповісти
серун- це тобі за безграмотне написання *****, кацапії ерефійської та заподозрити...
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15.01.2023 21:17 Відповісти
Напевне суті не зрозумів? На телефоні не зовсім зручно писати і трапляються помилки.
Далі неуч про серуна.
Якщо вам треба дати стислу й високоемоційну оцінку якоїсь особи, предмета, ситуації чи процесу, вживайте слова: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк (гімнючка), засранець (засранка), серун (серуха), дристун, бздюха, бздун. Іноді, для означення молодших за вас осіб, вживається позасистемне слово сцикун (сцикуха).
Я запІдозрив, що ти другий Арестович.
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15.01.2023 22:23 Відповісти
діду, можливо, я похибку на вік чи шрифт і не зробив, що однозначно не файно... Але дістав ти, саме за написання ***** та кацапії ерефійської... А се(це) рун(давні літери), після твоєї проповіді- залишаю...
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15.01.2023 22:59 Відповісти
Що людина хотіла цим довести?
Тобі нудно жити?
Зроби послугу...
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15.01.2023 23:30 Відповісти
Ти ще напевне англійською володієш, раз нік Ig Shu.
В мене свій, ріднесенький...
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15.01.2023 23:39 Відповісти
Не такий ти й давній, якщо я тобі екскурс в історію інету маю робити та щось тлумачити.
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15.01.2023 23:52 Відповісти
Те що ти живеш в вигаданому світі, де в НАТО хочуть гробити мале населення і свої міста, то це твої проблеми.
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15.01.2023 21:49 Відповісти
А може проблеми підписантів будапештського меморандуму?
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15.01.2023 22:25 Відповісти
Більше проблем немає? Меморандум і НАТО? Все? Точно
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15.01.2023 23:07 Відповісти
скажимо не всі країни Нато, але це ж демократія, там треба консенсус а який консенсус з німцями чи турками коли кожен тягне ковдру на себе. То ж допомогають як можуть, це точно дужо краще ніж ніц.
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16.01.2023 02:31 Відповісти
Ваша "враженість" "дуже допомогла"!
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15.01.2023 21:12 Відповісти
Здається ви неправильно користуєтесь АТАКМС, дайте покажемо!
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15.01.2023 21:34 Відповісти
Природна винахідливість примножена історичною люттю до кацапні.
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15.01.2023 21:39 Відповісти
И по этому они считают что и так сойдет.
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15.01.2023 21:42 Відповісти
https://youtube.com/shorts/yIZXXOspbzs?feature=share...

Живой Джохар Дудаев об убитых мавзолецных обезянах..
Это капец...почти 30 лет прошло..а Соледар уже тогда был ...
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15.01.2023 21:42 Відповісти
а вы серуны гандонские нас в НАТО взять засс*ли, а то путин нападет
настанет день, и наши будут за такое обучение деньги брать ибо макгайверські" рішення появились не от хорошей жизни, а от вашей серливости и пипеточной помощи.
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15.01.2023 22:14 Відповісти
Це арестович розпові вам особисто?
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15.01.2023 23:08 Відповісти
А скільки всього цікавого побачите із застосуванням Абрамсів, F-15 і F-16!!!
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15.01.2023 22:28 Відповісти
Гарна традиція.
Війну у В'єтнамі вони вели за досвідом підручників з партизанської тактики УПА, яку записали вояки що після війни пробились у Чехію і далі в Баварію де стояли американці
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15.01.2023 22:32 Відповісти
 
 