ЗСУ ліквідували 29 тисяч вагнерівців - це 77% від набраних Пригожиним зеків, - ОП
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Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували вже понад 29 тисяч "мобілізованих" Пригожиним до ПВК Вагнера зеків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Радни заявив, що за час повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера вступило 38 244 зеків. ЗСУ, своєю чергою, знищили 29 543 осіб.
"Про якість російської "армії"... ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", - написав він.
Топ коментарі
+45 lammer ya
показати весь коментар15.01.2023 20:22
+9 Виктор Дийнега
показати весь коментар15.01.2023 20:35
+8 растуди
показати весь коментар15.01.2023 20:37
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Будь ласка, зачекайте...
это ОПУ пытается так отмазаться от неудавшегося ******* люси
будни армии рф...... (здесь показывать нельзя, а то забанят).... )))
https://twitter.com/i/status/1614578724900597761
Нумо, ви рахуйте знищених вагнерівців, а тим часом країна летить у прірву...
"из первого набора наемников", завербованных в конце июня - начале июля в трех тюрьмах Ленинградской и двух тюрьмах Новгородской области, - всего около 1000 заключенных - с войны в Украине вернулись всего 20 человек, однако вернулись они "ненадолго".
"У них подписан контракт о том, что они должны вернуться на фронт через 45 дней после того, как они его покинули. У них есть некая справка о помиловании. Пригожин сам путается, когда говорит, что это за бумага. Потому что президентского указа о помиловании не существует".
Мінісуйте посажених недавно за політику.
Коли надасте правдиві відомості що ФСЬО?
Чи включно це з тими, що рекрутовані на блідосруських зонах?
Бо там цей проект стартував ще в березні, а цифри плавають від 2 до 15 тис.
Така собі казочка від чергового полковника оп.
14 000 ЧМОбиков подохло за 5 месяцев штурма..., площадь Соледара всего 18 квадратных км ..там их лежит тьма ..всех собирают и везут в Ростов... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪💙💛🔱
Вагнеров предали сами рабзеянцы.. называется видос
Крыс путлера замесили под Бахмутом..👽💀👽👌💙💛🔱 Слава ЗСУ ❤️🖤🔱
Перестаньте пиззіть. Ми втрачаєм людей!