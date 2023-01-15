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ПВК "Вагнер" (1477) Пригожин Євген (503)

ЗСУ ліквідували 29 тисяч вагнерівців - це 77% від набраних Пригожиним зеків, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували вже понад 29 тисяч "мобілізованих" Пригожиним до ПВК Вагнера зеків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Радни заявив, що за час повномасштабного вторгнення в ПВК Вагнера вступило 38 244 зеків. ЗСУ, своєю чергою, знищили 29 543 осіб.

"Про якість російської "армії"... ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" вербує на війну ув’язнених жінок, їх уже відправляють на фронт, - правозахисники

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Пердоляк такий же "ікспєрд" як і Обдристович.
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15.01.2023 20:22
+9
Петушиный король ставку на зону поставил не с проста. На сегодняшний день, зона на рашке располагает 240 000 заключенных и этот ресурс в период надвигающейся нищеты будет только нарастать из за роста преступности. Кроме того - судебная система рашки фактически является карманной и при необходимости, легко сможет выполнить план по набору мяса. Белыми нитками нашьют столько дел, сколько нужно будет для консервного набора.
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15.01.2023 20:35
+8
Подоляк їх сам рахував, нє? Кому тепер доведеться спростовувати?
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15.01.2023 20:37
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Пердоляк такий же "ікспєрд" як і Обдристович.
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15.01.2023 20:22 Відповісти
кАнашенков №2
это ОПУ пытается так отмазаться от неудавшегося ******* люси
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15.01.2023 21:08 Відповісти
Він піарщик та рекламіст. Вчасно надав послуги кварталу95 з сцяння вумному наріду в пику - і на тобі - державний "діяч", який , як він дума, вирішує долю України.
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15.01.2023 21:28 Відповісти
а ще він бігун по пєнькам з януковичем.
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16.01.2023 01:40 Відповісти
Подоляк и его патрон Юра Енакиевский не знают, что такое прОцент. Не судите убогих строго.
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15.01.2023 21:29 Відповісти
"Чем больше здадим тем лучше."
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15.01.2023 23:08 Відповісти
І я не повірю пололяку. Ці фраєра себе давно дискридитували. Тільки інформація Генерального штабу і ручника Головнокомандувача вважаю за достовірну. А цим подолякам, тимошенкам, абдристовичам, татаровим, єрмакам раджу їхати на фронт і захищати свій народ, який їм доваірив охороняти і захищати себе і їх дітей.
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15.01.2023 23:02 Відповісти
якщо вони поїдуть на фронт, то воюватимуть з тієї сторони. Бо насправді то їхня країна(((
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16.01.2023 13:28 Відповісти
Коля Каклєта в теробороні. Захищає західні рубежі України від навали поляків.
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15.01.2023 21:40 Відповісти
У Кабздуна проста аншлаг...
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15.01.2023 20:26 Відповісти
а насправді може і більше бути. генерал свр на вчора подав сводку - 38196 зажмурених чвкашників.
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15.01.2023 20:28 Відповісти
АSLAN @antiputler_news
будни армии рф...... (здесь показывать нельзя, а то забанят).... )))
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15.01.2023 20:30 Відповісти
вот еще, тоже хорошее..... ))
https://twitter.com/i/status/1614578724900597761
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15.01.2023 20:35 Відповісти
Подоляк з 3-ї лінії кодла ЯнукОвоча-оце все,що про нього потрібно знати.А у Зеленського він на перших ролях,бо перед тим були ті,хто вклав у пусту макітру Вовочки ідею про 4 000 євро зарплатні в місяць для шкільних вчителів і Вовочка це оголосив.
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15.01.2023 20:33 Відповісти
Тим часом на расії заяву піти на фронт написав ангарський маніяк Попков, який вбив 80 жінок. Це найбільший серійний вбивця в історії на території колишнього срср.
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15.01.2023 20:33 Відповісти
а я думав, що найбільший серійний вбивця в історії на території колишнього срср це вовочка путін.....та сралін з жукавим....
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15.01.2023 20:48 Відповісти
Треба вточнити - "осуджений серійний вбивця"
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15.01.2023 23:58 Відповісти
статистика, статистика, статистика)) хтось чув про найбільшу брехню?)
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15.01.2023 20:34 Відповісти
опариш одноднєвка? 14.01.23
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15.01.2023 20:42 Відповісти
Всіх зеків по рашен-рейху- 400 000, 29 000 це цифра, на поповнення саджати по всякій хрені почнуть пачками, коли маніяки та вбивці закінчяться.
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15.01.2023 20:34 Відповісти
Горіть ви в вогні пекельнім...але спершу отут, на терені України. То хто тоді на що потрапить- хто легко від РПГ чи з кулемета, а хто за козацьким законом про кару зрадникам. На кілочок нечисть. "Бутилка" вам на тренування, наволоч!!!
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15.01.2023 20:35 Відповісти
Це скільки ж вертухаїв вивільнилося. Можна нову ЧВК укомплектувати.
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15.01.2023 20:35 Відповісти
Петушиный король ставку на зону поставил не с проста. На сегодняшний день, зона на рашке располагает 240 000 заключенных и этот ресурс в период надвигающейся нищеты будет только нарастать из за роста преступности. Кроме того - судебная система рашки фактически является карманной и при необходимости, легко сможет выполнить план по набору мяса. Белыми нитками нашьют столько дел, сколько нужно будет для консервного набора.
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15.01.2023 20:35 Відповісти
Раньше для решения проблем строительства промышленных объектов изобрели ГУЛАГ. Теперь его же используют для пополнения армии.
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15.01.2023 21:43 Відповісти
Подоляк їх сам рахував, нє? Кому тепер доведеться спростовувати?
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15.01.2023 20:37 Відповісти
Для цього є закон Брандоліні: для спростування нісенітниці потрібно на порядок більше сил і засобів, щоб її створити. Вся ця (ж)ОП(а) пудрить мізки Українцям, відвертаючи нашу увагу від повного провалу, бездарності і продажності вищого політичного керівництва України і МО.
Нумо, ви рахуйте знищених вагнерівців, а тим часом країна летить у прірву...
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15.01.2023 20:45 Відповісти
абрревіатура ОПи яскрава і виражає сутність цієї "горе-корпорації"
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15.01.2023 20:56 Відповісти
Він не рахував сам! Читає ГЕНЕРАЛ СВР
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15.01.2023 20:59 Відповісти
Ага. Всім вже давно відомо що "ГЕНЕРАЛ СВР" це феесбешна контора для накидування лайна на вентилятор.
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15.01.2023 23:14 Відповісти
"Русь сидящая" -

"из первого набора наемников", завербованных в конце июня - начале июля в трех тюрьмах Ленинградской и двух тюрьмах Новгородской области, - всего около 1000 заключенных - с войны в Украине вернулись всего 20 человек, однако вернулись они "ненадолго".

"У них подписан контракт о том, что они должны вернуться на фронт через 45 дней после того, как они его покинули. У них есть некая справка о помиловании. Пригожин сам путается, когда говорит, что это за бумага. Потому что президентского указа о помиловании не существует".
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15.01.2023 20:39 Відповісти
"Русь сидящая" превратилась в "Русь смердящая"
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15.01.2023 20:43 Відповісти
с учётом того что там петухи то да клапан там пропускает и смердит
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15.01.2023 21:13 Відповісти
Я вот не пойму з шо русня умирает?
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15.01.2023 23:11 Відповісти
этот глав-петух сам говорил что от них(Вагнера) -только вперед ногами
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15.01.2023 21:11 Відповісти
В тому і біда, що зажмурюються, то зеки, то буряти, то ще всякахрень. Аби русня зажмурилась, та шо ростовська, белгородська, ленінградська, московська і т, д., краснодарська - можливо і пішла б движуха. А так вони, точно, колорадський жук-не кінчаються. Хай вони повиздихають. Європа, США-дайте нам "дусту" - і ми їх витравимо.
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15.01.2023 20:40 Відповісти
брешете...
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15.01.2023 20:40 Відповісти
15.01.23 - тули звідси
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15.01.2023 20:44 Відповісти
В рашці може й мільйон. Але мінісуйте половину хронічно хворих.
Мінісуйте посажених недавно за політику.
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15.01.2023 20:44 Відповісти
То напевно абдрристрвич-рембо всіх **********
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15.01.2023 20:45 Відповісти
Адмін ! як варіант можна HOLD на акаунт ввести ( припустим на місяць) - менше ці мухи будуть злітатись сюди
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15.01.2023 20:46 Відповісти
незя
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15.01.2023 20:51 Відповісти
вах "вітіран" інтернета виліз)))) само то півроку як вилупилось а вже типу репресун мережниий))))
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16.01.2023 04:33 Відповісти
загубись випердиш !
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16.01.2023 20:21 Відповісти
Смешная инфа от зеленого пионэра. Особенно если понять, что ресурс зэков практически неограничен.
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15.01.2023 20:54 Відповісти
дивно, ISW приводить данi 14 тис. хробакiв i 24% чис чисельностi вагнерiв. а нашi зеленi "стратеги" ******* машуть - такий вiтер пiдняли, шо страшно за них. ще простудяться i буде у всiх "найсморк".
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15.01.2023 20:56 Відповісти
Цікаво, Подоляк сам їх рахує чи в генералСВР читає???
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15.01.2023 20:57 Відповісти
Як говорив недавно Т.Чорновіл, саме Переляк (подоляк) путався з ботярами Женьки Пригожина з Ольгіно на виборах 2019 року. Так що інфа з перших рук.
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15.01.2023 20:58 Відповісти
пф, вони ******** допомогли створити найбільшу легальну ботоферму....
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15.01.2023 22:00 Відповісти
Що з Соледаром, курви ОПівські?!!
Коли надасте правдиві відомості що ФСЬО?
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15.01.2023 20:59 Відповісти
На травневі, після шашликів з мівіною, в Ялті.
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15.01.2023 21:07 Відповісти
Ему бы сказки писать.
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15.01.2023 21:00 Відповісти
ты посмотри многочисленные видео - поля усеяны трупами вагнеровцев
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15.01.2023 21:06 Відповісти
А скажи ******** хто завтра вранці об'явить про оперативний відступ з Соледару: череватий чи маляр
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15.01.2023 21:03 Відповісти
А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
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15.01.2023 21:04 Відповісти
Тільки для такого сперматазоїда як ти, Мадяр - це россмі
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15.01.2023 21:17 Відповісти
не читай рос СМИ , язва будет
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15.01.2023 21:05 Відповісти
Цікаво, як він їх рахував?
Чи включно це з тими, що рекрутовані на блідосруських зонах?
Бо там цей проект стартував ще в березні, а цифри плавають від 2 до 15 тис.
Така собі казочка від чергового полковника оп.
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15.01.2023 21:05 Відповісти
https://youtu.be/s4IUFxuYShM...

14 000 ЧМОбиков подохло за 5 месяцев штурма..., площадь Соледара всего 18 квадратных км ..там их лежит тьма ..всех собирают и везут в Ростов... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪💙💛🔱
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15.01.2023 21:07 Відповісти
https://youtu.be/0e7uQ-3KrIE...

Вагнеров предали сами рабзеянцы.. называется видос
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15.01.2023 21:16 Відповісти
Днепр: Відео прольоту ракети 14.01.23

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15.01.2023 21:22 Відповісти
https://youtu.be/q3GFTY4iQDs..

Крыс путлера замесили под Бахмутом..👽💀👽👌💙💛🔱 Слава ЗСУ ❤️🖤🔱
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15.01.2023 21:25 Відповісти
29тисяч? але клоуни
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15.01.2023 21:53 Відповісти
Вони зеками закидують, нам доводиться ЛЮДЬМИ жертвувати.
Перестаньте пиззіть. Ми втрачаєм людей!
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16.01.2023 01:14 Відповісти
 
 