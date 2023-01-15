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В енергосистемі великий дефіцит, обмеження діють по всій Україні. Низка ТЕС не працює через пошкодження. Як довго триватимуть ремонти - невідомо, - YASNO

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика

В енергосистемі великий дефіцит генерації після російської атаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у фейсбуці.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо.

Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема відновлюється після ракетного удару, дефіцит електроенергії збільшився, - "Укренерго"

Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена.

Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - розповів він.
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Топ коментарі
+9
Екстренные отключения? 1 час в сутки есть свет ето не екстренные отключения. Ето скорее екстренные включения. Но меня больше интересует вопрос, продолжаем ли мы сидя без света качать русофашистам нефть из Бельборейха мадьярам? Или мы как терпилы сами будем терпеть и мало что не давать ответку так еще на врага работаем
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15.01.2023 20:54
+8
суцільна брехня вже з...ла
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15.01.2023 20:44
+5
Тобто нашу енергосистему продовжують повільно, але цілоспрямовано руйнувати. З кожним обстрілом ми втрачаємо набагато більше, ніж встигаємо відновити та відремонтувати. Динаміка явно не на нашу користь. Ще два-три місяці і ми можемо опинитися перед загрозою повної відсутності електроенергії по всій країні.
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15.01.2023 21:16
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Светлану Круп давно пора в СБУ сдати... це фсб-шна гнида... Ау СБУ!
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16.01.2023 00:01 Відповісти
Що таке, гнида ахметівська, на твого рудого таргана наїхали, так завила, тварюка?
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16.01.2023 00:06 Відповісти
Тупо - фсб і олігофрени - це слова сіноніми..
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16.01.2023 00:08 Відповісти
Ви ж довбойоби фсб-шні... ви спочатку ракетами по ТЕС і підстанціям лупите, а потім розповідаєте казки "про рудого таргана"... "пархатого зелебобу".. що електрику не дає... ви кретини... ви просто тупікова гілка еволюції... як неандертальці... Виникає питання а рашисти це люди?!
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16.01.2023 00:17 Відповісти
Ви там з Світланою Круп одразу в СБУ йдіть .. на мене покази давати.. товаришу майор усть-урюпінський..
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16.01.2023 00:25 Відповісти
ФСБ працюэ - "Микола корж".. FT FT , светлана круп, слава шустрий.. вчать суки фсб-шні мову.. без гугл-трангслейтера майже.. але все одно смішно.. пригожин-путлєр мільярди миють.. на цих дебілах..
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16.01.2023 00:43 Відповісти
Здається щось тут "хімічать".
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16.01.2023 02:19 Відповісти
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