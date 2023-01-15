Бербок поїде до Гааги, щоб обговорити злочини Росії у війні проти України
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Відповідальні за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі мають бути притягнуті до відповідальності.
Про це ідеться у повідомленні МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У відомстві зазначили "ще один день російського бомбардувального терору", заявивши, що ФРН "твердо стоїть на боці України та підтримує її військовою, економічною та гуманітарною допомогою, а також політично".
"Відповідальні за скоєні злочини мають бути притягнуті до відповідальності – від російських солдатів, які ґвалтували, грабували та обстрілювали ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра їде до Гааги", – вказується у повідомленні.
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Are we going to have another 200 buildings destroyed in the same way as the building in Dnipro?
Close the sky above Ukraine!