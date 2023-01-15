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Бербок поїде до Гааги, щоб обговорити злочини Росії у війні проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок,анналена

Відповідальні за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У відомстві зазначили "ще один день російського бомбардувального терору", заявивши, що ФРН "твердо стоїть на боці України та підтримує її військовою, економічною та гуманітарною допомогою, а також політично".

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"Відповідальні за скоєні злочини мають бути притягнуті до відповідальності – від російських солдатів, які ґвалтували, грабували та обстрілювали ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра їде до Гааги", – вказується у повідомленні.
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15.01.2023 21:11 Відповісти
в добру путь ! помагай Вам Боженька !
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15.01.2023 21:12 Відповісти
Обговорити можна і по телефону, але це нічого не змінює. Пуйло слушает да ест!
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15.01.2023 21:23 Відповісти
та обстрілювали ракетами будинки в Дніпрі - А інших містах ні? Але всерівно хай їде до Гааги. Можливо років через дцать щось та вирішать.
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15.01.2023 21:26 Відповісти
По телевізору один наш чинуша сказав що відповідальність кацапендії за терор може настати десь через 30 років... а може і не настати. Так що болотний мордор плював на Гаагу з високої башні...
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16.01.2023 08:56 Відповісти
Якщо б щіро жадали справедливости, як кажуть, то дали б далекобійні ракети.
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15.01.2023 23:08 Відповісти
Крім того, що судити тих під@рів, треба ще позбавити звання ХЄРоїв расєї, всіх хто приймав участь у всіх війнах цієї недокраїни. Томущо НЄХ@Й
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15.01.2023 23:24 Відповісти
Dear World! Please give us PATRIOTS and SAMP's to protect the critical infrastructure. Russia has about 200 of these X22 misslies; they have a primitive targeting system which chooses the biggest building around the place where the rocket is going to fall. So, the rocket simply chooses a big scyscraper if a power station is smaller in size.

Are we going to have another 200 buildings destroyed in the same way as the building in Dnipro?

Close the sky above Ukraine!
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16.01.2023 08:54 Відповісти
 
 