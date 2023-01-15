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Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Кулеба наголосив на проукраїнській позиції Нідерландів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 15 січня у Twitter, що поспілкувався із главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив із Гукстрою про посилення ППО України, санкції щодо російської ракетної промисловості та "формулу миру", – написав він.

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Український дипломат наголосив, що "з початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони вірні принципам і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги".
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Топ коментарі
+6
Формула мира может быть только одна-это развал и уничтожения гнойника под названием росея!
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15.01.2023 21:32
+3
Опять розмова
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15.01.2023 21:32
+3
ООО ещё один ищет в очке Путина формулу мира
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15.01.2023 22:00
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Формула мира может быть только одна-это развал и уничтожения гнойника под названием росея!
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15.01.2023 21:32 Відповісти
Опять розмова
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15.01.2023 21:32 Відповісти
Дипломатія це і саме розмова, діалог.
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15.01.2023 21:34 Відповісти
уже тошнить от этих розмов....вы там еппанулись... уже год идет войны какие розмовы.... уже должны были быть действия....ппц
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15.01.2023 21:35 Відповісти
Політика це завжди розмови і дії.
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15.01.2023 21:39 Відповісти
Скоро рік а в більшості одні балачки.І допомога що потрібна і обіцяють зі 100% отримуємо 30% всіе інше по часу.Час який нам коштує життя наших громадян.Прийде те ,ось передадуть то і т.і.і це все вже тянуть як кота за яйця.Рік як Европа і світ телиться ,РІК ! Нам потрібна зброя ,не балачки не с пустого в порожне не дипломатичні ігри не співчуття і слова підримки а ЗБРОЯ !
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15.01.2023 21:48 Відповісти
Будуть штовхати до переговорів, захід не хоче напрягатися, а ми скільки б бажання не було якщо все так буде продовжуватися отримаємо не перемогу, а повністю зруйновану країну.
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15.01.2023 21:59 Відповісти
ООО ещё один ищет в очке Путина формулу мира
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15.01.2023 22:00 Відповісти
шапито-95, я где то уже слышал, именно эти слова, от вас....
по второму кругу пошли?
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15.01.2023 22:01 Відповісти
Нідерланди і підсилення ППО України."зелена лапша" від міністра закордонних справ бабломойского
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15.01.2023 22:09 Відповісти
Paroles, Paroles, Paroles.......... 😡😡😡😡
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15.01.2023 23:04 Відповісти
Та деж та формула?
Про що «Ви» балакаєте?

Формула Штанмеера відома, а де раздрукована ваша?

Чому не розповів Україні?

Іназемці знають, їм усі розповідають , а українські громадяни- ні чули…
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16.01.2023 07:36 Відповісти
 
 