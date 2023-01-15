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Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кулеба наголосив на проукраїнській позиції Нідерландів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 15 січня у Twitter, що поспілкувався із главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою, передає Цензор.НЕТ.
"Я говорив із Гукстрою про посилення ППО України, санкції щодо російської ракетної промисловості та "формулу миру", – написав він.
Український дипломат наголосив, що "з початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони вірні принципам і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги".
Топ коментарі
+6 андрей кувичинский
показати весь коментар15.01.2023 21:32
+3 прокурор из Донбасса
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+3 MrJack
показати весь коментар15.01.2023 22:00
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