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ОК "Південь" про Кінбурнську косу: РФ імітує контроль над міжнародними транспортними шляхами, щоб не залучати Миколаївщину під "зернову угоду"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

коса,кінбурнська

Російські окупаційні війська і далі час від часу "наїжджають" на Кінбурнську косу в Миколаївській області, щоб виконувати бойові завдання по протилежному берегу – територіях Очаківської та Куцурубської громад.

Про це 15 січня в ефірі національного телемарафону повідомила глава об’єднаного пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Відеозапис ефіру за участю Гуменюк опублікували в YouTube ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Учора вони знову обстріляли із РСЗВ, продовжують тероризувати мирне населення, продовжують імітувати контроль над міжнародними транспортними шляхами для того, щоб не залучати Миколаївщину під "зернову угоду", – розповіла Гуменюк. – Але наша робота у відповідь також досить потужна. Це не дозволяє їм на постійній основі залишатися там. Тому вони використовують це як певний плацдарм, звідки наносять ураження і потім так боягузливо ретируються".

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так п і з даніть, щоб відійшли на дальність 40 км і неХер свистіти!!!!
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15.01.2023 22:23 Відповісти
..... або "морських котиків" треба задіяти!!! Ну це вже не смішно! Дитячий садок... Молодша група!!!
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15.01.2023 22:54 Відповісти
Чтобы их там всех положить ? Как защитить десант от арты и авиации, как обеспечить подвоз бк через лиман,на косе не окопаться, высокий уровень грунтовых вод.
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15.01.2023 23:36 Відповісти
морські котики все можуть (я навіть не сумніваюсь)
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15.01.2023 23:58 Відповісти
 
 