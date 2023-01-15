ОК "Південь" про Кінбурнську косу: РФ імітує контроль над міжнародними транспортними шляхами, щоб не залучати Миколаївщину під "зернову угоду"

Російські окупаційні війська і далі час від часу "наїжджають" на Кінбурнську косу в Миколаївській області, щоб виконувати бойові завдання по протилежному берегу – територіях Очаківської та Куцурубської громад.

Про це 15 січня в ефірі національного телемарафону повідомила глава об’єднаного пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Відеозапис ефіру за участю Гуменюк опублікували в YouTube ТСН, передає Цензор.НЕТ.



"Учора вони знову обстріляли із РСЗВ, продовжують тероризувати мирне населення, продовжують імітувати контроль над міжнародними транспортними шляхами для того, щоб не залучати Миколаївщину під "зернову угоду", – розповіла Гуменюк. – Але наша робота у відповідь також досить потужна. Це не дозволяє їм на постійній основі залишатися там. Тому вони використовують це як певний плацдарм, звідки наносять ураження і потім так боягузливо ретируються".

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