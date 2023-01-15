Відносини НАТО і Росії не нормалізуються після завершення війни в Україні, - Столтенберг
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В НАТО виключили нормалізацію відносин з РФ після завершення війни в Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтер'ю німецькій газеті Handelsblatt висловив думку, що нормалізація відносин країн Заходу з Росією неможлива і після завершення війни, розв’язаної країною проти Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Як раніше не буде. Навіть якщо в Україні замовчать гармати, не слід очікувати, що наші відносини з Росією нормалізуються", – сказав Столтенберг.
Топ коментарі
+14 Anton Strashevskiy
показати весь коментар15.01.2023 22:34
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+7 прокурор из Донбасса
показати весь коментар15.01.2023 22:32
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Будь ласка, зачекайте...
И вообще Столбергер это говорящяя голова.
Учите изТОРЫю.
Во-вторых, где ты видел ,что я "заступаюсь" за козломордию?
В третьих, если ты решил что-то написать нетленное, то постарайся в этот перл вложить хоть какой-нибудь смысл.
ДАЙТЕ УКРАЇНІ ВІДПОВІДНУ ЗБРОЮ, ЯКУ НЕГАЙНО ПОТРІБНО УКРАЇНІ І УКРАЇНЦІ САМІ НОРМАЛІЗУЮТЬ ВІДНОСИНИ З підоросами АЖ ДО КАМЧАТКИ...!!!
ВИСТАЧИТЬ ЄВРОПІ ТА НАТО ПІНИТИСЯ І РОЗКИДУВАТИСЯ ФУФЛИЖНИМИ ЛОЗУНГАМИ...!!!
НЕГАЙНО НАДАЙТЕ УКРАЇНІ ВІДПОВІДНУ ЗБРОЮ, ЯКУ У ВАС ЗАПРОСИЛА УКРАЇНА, ТАНКИ ТА ЛІТАКИ +РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ З ТЕРМОБАРИЧНИМИ БОЙОВИМИ ЧАСТИНАМИ різного базування...!!!
Він так йому і говорить:
- Сволото, збоченцю брутальний,
Я не люблю тебе, пробач!
Весь вопрос только в том, сумеют ли страны ЕС жить без России. Германия, Италия и Франция это страны фабрики. И если франки были умны, не закрывая свои проекты с атомом, то боши оказались менее прозорливы, с радосью насадили свое очко на путинскую трубу во имя сраных зеленых богов экологии. Все покажут зимы 24, 25 и 26 годов. Население ЕС не русские, чуть что - идут менять правительства. На это и расчет путина.
Смерь Мавзолейным Обезьянам путлера ☠️💀💀👹🦍🦍🦍👺