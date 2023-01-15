УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16721 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 135 38
війна (56913) НАТО (5167) росія (47340) Столтенберг Єнс (1355)

Відносини НАТО і Росії не нормалізуються після завершення війни в Україні, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

В НАТО виключили нормалізацію відносин з РФ після завершення війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтер'ю німецькій газеті Handelsblatt висловив думку, що нормалізація відносин країн Заходу з Росією неможлива і після завершення війни, розв’язаної країною проти Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Як раніше не буде. Навіть якщо в Україні замовчать гармати, не слід очікувати, що наші відносини з Росією нормалізуються", – сказав Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ризик застосування Путіним ядерної зброї низький, - Столтенберг
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Після завершення війни росії вже не буде.
показати весь коментар
15.01.2023 22:34
+10
Відносини з найбільшим у світі дурдомом ніколи не нормалізуються.
показати весь коментар
15.01.2023 22:34
+7
А этот всё ссыт.
показати весь коментар
15.01.2023 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А этот всё ссыт.
показати весь коментар
15.01.2023 22:32 Відповісти
Он не ссыт, он хочет крови.
И вообще Столбергер это говорящяя голова.
показати весь коментар
15.01.2023 22:51 Відповісти
Крови чьей? Голова чья? Конкретнее.
показати весь коментар
16.01.2023 00:10 Відповісти
Долго рассказывать.
Учите изТОРЫю.
показати весь коментар
16.01.2023 00:17 Відповісти
Если не можешь кончить, то нах было начинать.
показати весь коментар
16.01.2023 00:25 Відповісти
Відносини з найбільшим у світі дурдомом ніколи не нормалізуються.
показати весь коментар
15.01.2023 22:34 Відповісти
Після завершення війни росії вже не буде.
показати весь коментар
15.01.2023 22:34 Відповісти
Если будет и дальше продолжаться дрочилово с танками для Украины, то дадим ,то не дадим , то и само нато развалится если падет Украина .
показати весь коментар
15.01.2023 22:40 Відповісти
накуй видео, где коцапская типа в норме, не нормализуется...
показати весь коментар
15.01.2023 22:40 Відповісти
Очень содержательное выступление. При совдепии такое шло в рубрике "Комментарии из вытрезвителя".
показати весь коментар
16.01.2023 00:14 Відповісти
кто во франции может заступаться за срашу - только коцап которого там опрометчиво приняли....
показати весь коментар
16.01.2023 00:26 Відповісти
Во-первых, протри зенки - это не франция, эрудит ты наш.
Во-вторых, где ты видел ,что я "заступаюсь" за козломордию?
В третьих, если ты решил что-то написать нетленное, то постарайся в этот перл вложить хоть какой-нибудь смысл.
показати весь коментар
16.01.2023 00:36 Відповісти
как не протирал, сине бело красный вертикально остался флагом франции
показати весь коментар
16.01.2023 00:44 Відповісти
долбодятел не знает под чьим впн оно ходит
показати весь коментар
16.01.2023 00:46 Відповісти
а ниче что подсказка на картинке флага гласит fr, мудило ольгинское
показати весь коментар
16.01.2023 00:48 Відповісти
Вообще-то это полоса зеленая (должна быть), не знаю кто из вас там дальтоник. И смотри как, вроде, заговорил осмысленно, видимо тебя перед употреблением надо взбалтывать. Ну и последнее - судя по "культуре речи" у тебя проблемы с психикой.
показати весь коментар
16.01.2023 01:07 Відповісти
дальтоник ****** это ты, сделай скриншот и найди там зеленый в фотошопе, и для тупых подсказка шласит fr... ну что за долбодятлы коцапские
показати весь коментар
16.01.2023 01:09 Відповісти
проблемы с психикой у того кто видит зеленый на флаге франции
показати весь коментар
16.01.2023 01:12 Відповісти
НАТО і державам Європи вже треба перестати хвилюватися, бути занепокоєними та співчутливими до своїх ДУП...!!!

ДАЙТЕ УКРАЇНІ ВІДПОВІДНУ ЗБРОЮ, ЯКУ НЕГАЙНО ПОТРІБНО УКРАЇНІ І УКРАЇНЦІ САМІ НОРМАЛІЗУЮТЬ ВІДНОСИНИ З підоросами АЖ ДО КАМЧАТКИ...!!!

ВИСТАЧИТЬ ЄВРОПІ ТА НАТО ПІНИТИСЯ І РОЗКИДУВАТИСЯ ФУФЛИЖНИМИ ЛОЗУНГАМИ...!!!

НЕГАЙНО НАДАЙТЕ УКРАЇНІ ВІДПОВІДНУ ЗБРОЮ, ЯКУ У ВАС ЗАПРОСИЛА УКРАЇНА, ТАНКИ ТА ЛІТАКИ +РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ З ТЕРМОБАРИЧНИМИ БОЙОВИМИ ЧАСТИНАМИ різного базування...!!!
показати весь коментар
15.01.2023 22:46 Відповісти
как вообще может стоять вопрос отношений с террорашей....
показати весь коментар
15.01.2023 22:48 Відповісти
Ой, там там х*йня - років триста-сімсот...
показати весь коментар
15.01.2023 22:50 Відповісти
И ежу это понятно.
показати весь коментар
15.01.2023 22:54 Відповісти
Злые языки кажуть шо рабZeя сдохне гірше ніж дохле чЛєніна -Сраліна гівно...,а одна гадалка ТАРО каже...що Раю для мавзолєйних Шизоїдів не буде, тільки АД💥🔥💀👽
показати весь коментар
15.01.2023 22:57 Відповісти
Максим не любить Миколая,
Він так йому і говорить:
- Сволото, збоченцю брутальний,
Я не люблю тебе, пробач!
показати весь коментар
15.01.2023 22:58 Відповісти
Уверен, что через некоторое время, совсем Столтенберг передумает и скажет обратное. Не прямо, но смысл всем будет понятен
показати весь коментар
15.01.2023 22:59 Відповісти
Столтенберг намагається вилавіровати .
показати весь коментар
15.01.2023 23:09 Відповісти
Столтенберг приблизно десь і щось між Шольцем і Макроном
показати весь коментар
15.01.2023 23:54 Відповісти
Столтенберг не пи*ди. Только закончится война, максимум через год будешь целовать козломордых в засос и при этом удивляться -"Как это мы могли жить друг без друга?".
показати весь коментар
16.01.2023 00:21 Відповісти
Страны НАТО ,враги Украины и ничем и ничего не помогают..ты прав чувак...👍
показати весь коментар
16.01.2023 01:43 Відповісти
Страны НАТО помогают, но не в рамках альянса.
показати весь коментар
16.01.2023 19:40 Відповісти
На отношения РФ и Нато всем насрать. Рф считает себя правопримником ссср, военный блок нато создавался против них, поэтому в этих статусах ничего нового. Из афганистана нато почти полностью вышло уже давно, им нахер не уперлась русская инфрастуктура там. Все стороны делают даже свое оружие исходя из ттх друг друга. Поэтому тут все давно понятно, война в Украине ничего не меняет.

Весь вопрос только в том, сумеют ли страны ЕС жить без России. Германия, Италия и Франция это страны фабрики. И если франки были умны, не закрывая свои проекты с атомом, то боши оказались менее прозорливы, с радосью насадили свое очко на путинскую трубу во имя сраных зеленых богов экологии. Все покажут зимы 24, 25 и 26 годов. Население ЕС не русские, чуть что - идут менять правительства. На это и расчет путина.
показати весь коментар
16.01.2023 00:54 Відповісти
https://youtu.be/JQrBVxCBSqo...
Смерь Мавзолейным Обезьянам путлера ☠️💀💀👹🦍🦍🦍👺
показати весь коментар
16.01.2023 01:40 Відповісти
Ещё бы прошло пару лет и блок развалился бы сам по себе. А то что не приняли в НАТО Украину и Грузию бункерному ****** только развязало руки.
показати весь коментар
16.01.2023 03:37 Відповісти
Столтенберг это как наша Люся Арестович. Или руский Письков. Спикер...
показати весь коментар
16.01.2023 05:36 Відповісти
 
 