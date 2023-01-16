УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16721 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
17 591 95
війна (56913) Міноборони (5323) Маляр Ганна (520) Соледар (86)

Під Соледаром бої, інформація з неофіційних джерел може зашкодити ЗСУ, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр,ганна

Під Соледаром тривають важкі бої, триває складна військова операція, якій можуть зашкодити поширення інформації з неофіційних джерел.

Про це повідомила в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Маляр нагадала повідомлення військових про те, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах кількох населених пунктів, у тому числі Соледара.

"Якщо простою мовою – тривають бої. Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це держ.таємниця). Крім того, інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й ‼️наших військових планів", – написала заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупантів великі втрати у Соледарі. Вони наступають по тілах своїх, - речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий

Вона наголосила, що "цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні".

Маляр закликала всіх дотримуватись режиму інформаційної безпеки і не поширювати жодної інформації, крім тієї, яка виходить безпосередньо від військового керівництва.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+59
показати весь коментар
15.01.2023 22:52
+34
Почекаєм на інфу від абдристовича. Цей вміє не нашкодити
показати весь коментар
15.01.2023 22:43
+33
Маляр абдристович, подоляк, тимошенко для мене особисто ніхто і я ніколи не читаю їх повідомлення, бо вони маніпулятивні і не точні. За час війни вони себе давно дискредитували. Скільки маляр служила днів в армії до призначення на посаду заступника міністра? Ось і вся відповідь її компетентності. Вірю ЗСУ і Генеральному штабу, особливо Головнокомандуючому!
показати весь коментар
15.01.2023 22:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вибач Світлана, але у військовій справі я повний нуль. Напиши Залужному, підкажи йому
показати весь коментар
15.01.2023 23:40 Відповісти
Мадам,все о чем вы пишите вы наблюдаете онлайн не отходя от плиты?
показати весь коментар
16.01.2023 00:41 Відповісти
Так може вони групами по 20-30 ходять там, де вже у наших немає можливості їх дістати?
показати весь коментар
16.01.2023 09:02 Відповісти
А є чим? Скільки заводів в Україні працює цілодобово і виготовляє зброю?
показати весь коментар
16.01.2023 03:55 Відповісти
Реактивні снаряди до РСЗВ почали виробляти в Україні ще кілька років тому.
показати весь коментар
16.01.2023 05:39 Відповісти
Сколько месяцев вы сможете готовить борщ из одной головки капусты? И при этом, чтобы борщ был густым?) Вы хоть немного представляете количество снарядов и ракет расходующихся за ОДИН день? То о чем вы говорите, закончилось еще в ФЕВРАЛЕ... Совковые запасы закончились в апреле-мае... И заводы... Их уже нет почти год, уничтожены в первые дни... Наладили ли производство в новых местах, вопрос... Под ваши "запросы" производство должно быть десятками тысяч В ДЕНЬ...
показати весь коментар
16.01.2023 08:25 Відповісти
крещатик, грознее Люськи Арестович можешь быть только ты. Люську уже шапиро на работу зовет. Она тебя с собою на помойку возьмет?
показати весь коментар
15.01.2023 23:27 Відповісти
Стесняюсь спросить... Его Евгеном звать?
показати весь коментар
15.01.2023 23:56 Відповісти
Саша. Но был и Галей, когда ники закончились.
показати весь коментар
16.01.2023 00:00 Відповісти
Я имел ввиду по паспорту...
показати весь коментар
16.01.2023 00:23 Відповісти
Та вiн наверно еврей.
показати весь коментар
16.01.2023 00:14 Відповісти
Психбудинок - такое мне сказать. Ополонка - ему бренд.
показати весь коментар
15.01.2023 23:54 Відповісти
сдохни ***** тупая....
показати весь коментар
15.01.2023 23:23 Відповісти
Я промазал, и уже удалил. Sorry
показати весь коментар
16.01.2023 00:01 Відповісти
Дык, по этому поводу и статья... - именно ему адресована.
показати весь коментар
15.01.2023 23:50 Відповісти
.
показати весь коментар
15.01.2023 22:43 Відповісти
Почекаєм на інфу від абдристовича. Цей вміє не нашкодити
показати весь коментар
15.01.2023 22:43 Відповісти
Той фраєр = абдристович, вже розповіждав, як наші бійці втікають з передовою, мабуть не знав що є план?
показати весь коментар
15.01.2023 22:47 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 22:52 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 23:55 Відповісти
"оборона вопа"
показати весь коментар
16.01.2023 00:43 Відповісти
пора эту ермаковскую жопализку отправить на место событий -пусть оттуда опровергает
показати весь коментар
15.01.2023 22:43 Відповісти
Зараз Люся дасть базу. Марафон держись
показати весь коментар
15.01.2023 22:45 Відповісти
Маляр абдристович, подоляк, тимошенко для мене особисто ніхто і я ніколи не читаю їх повідомлення, бо вони маніпулятивні і не точні. За час війни вони себе давно дискредитували. Скільки маляр служила днів в армії до призначення на посаду заступника міністра? Ось і вся відповідь її компетентності. Вірю ЗСУ і Генеральному штабу, особливо Головнокомандуючому!
показати весь коментар
15.01.2023 22:45 Відповісти
якій міністр, такий і заступник...
показати весь коментар
16.01.2023 08:42 Відповісти
от ти мелеш як з гарячки -абдристовичу не віриш.подолякам брехливим не виріш - а ген штабу і головнокомандувачу віриш? але цеж вони платять мільйони наших грошей подолякам енд компані .щоб вони брехали тобі!!!!!!!!!!!!! риба гниє з голови...Брехня рано чи пізно вилізе.....
показати весь коментар
16.01.2023 10:10 Відповісти
Люсі ше не дали чародіиного пенька .
показати весь коментар
15.01.2023 22:48 Відповісти
экспертов больше чкм солдат ЗСУ,
показати весь коментар
15.01.2023 22:49 Відповісти
Новини на війні такі, як вони є.

Соледар.
Станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля рудника номер 7, що знаходиться в адмін кордоні міста Соледар, і є західною його околицею.
Фронт знаходитиметься від тепер поряд, але за межами міста.
На данному напрямку попереду тривала позиційна війна.

МАДЯР🇺🇦
15.01.23

https://t.me/robert_magyar
показати весь коментар
15.01.2023 22:49 Відповісти
Смт Сіль рішеннм верховної ради 1999 року теж є частиною м.Соледар,Мадяр розповів про ситуацію на півдні де він перебуває,а що на півночі?
показати весь коментар
15.01.2023 22:54 Відповісти
Написала комент до Штабу з питанням Соледар, Маляр також. Побачимо,що надалі,але дякую, що хоть щось по Соледар написали...
показати весь коментар
15.01.2023 22:50 Відповісти
А красиво Арестовичем закрыли інформпростір... Вже і про Соледар забули...
показати весь коментар
15.01.2023 22:53 Відповісти
Ніхто про Соледар не забував. І в втраті Соледару немає нічого катастрофічного - це лише одне невеличке смт.
показати весь коментар
15.01.2023 22:58 Відповісти
зато дуже спритно втрату соледару перекрили арестовичем. не здивуюсь якщо спеціально
показати весь коментар
15.01.2023 23:17 Відповісти
На вас никаких волостей не напасешься
показати весь коментар
15.01.2023 23:20 Відповісти
Наші хлопці зробили що змогли - можливо вас і не вистачило.
показати весь коментар
15.01.2023 23:56 Відповісти
А может Зеленського не хватило с его шапито...
показати весь коментар
16.01.2023 07:24 Відповісти
Не могу не согласится- зэки на пару с наемниками вальяжно,на камеру,расхаживают по центру Соледара,"чем наносят вред нашей обороне"(с).
показати весь коментар
15.01.2023 22:56 Відповісти
Хіба у Міноборони не можуть знайти пістолет з одним набоєм для Абдристовича?
показати весь коментар
15.01.2023 23:03 Відповісти
Зачем так жестоко? Набор бородавок на язык - и все дела
показати весь коментар
15.01.2023 23:14 Відповісти
Вечером на связи был Мадяр, воин ЗСУ,казав,шо йде позиційна боротьба, вдарили HIMSRSoм коли вагнеры делали Сельфи возле уцелевшего дома...
Обезьяны путлера..не фотографируйтесь..Бавовна прилетить💥🔥👌🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍✊
показати весь коментар
15.01.2023 23:08 Відповісти
коли вагнеры делали Сельфи

Навіть вже до такого дійшло
показати весь коментар
16.01.2023 09:04 Відповісти
офіційноє джерело в телеграм, это звучит как насамешка, даже хуже... вы еманулись мляди
показати весь коментар
15.01.2023 23:20 Відповісти
Коли інформація з "офіційних джерел", все більше ,походить на суміш лайна з локшиною-шкоди завдається всій державі-їй перестають вірити,в неї перестають вірити! Якби ,на початку вторгнення,жителі Чернігівщини,Сумщини,Київщини не покладалися на "офіційні джерела"-скільки життів було б збережено?! Хто там "офіційні"-"екстрасенс","Люся","Ліцо Года Новий Порш"?!
показати весь коментар
15.01.2023 23:29 Відповісти
Я мабуть тупий. Я не розумію, як людина, яка нічого не знає, може завдати шкоди нашій обороні? Мені здається шкоди нашій обороні завдають ті, хто забагато знає. Наприклад, дізнався дехто про розроблену операцію по захопленню вагнерівців і всі ми знаємо, чим закінчилось. Виходить, що ті дехто, продовжують отримувати інформацію, але зривають плани оборони другі, які нічого не знають. Я думав дурдом починається за кордоном з рашкою, але бачу, що просочився.
показати весь коментар
15.01.2023 23:30 Відповісти
пнх Ганна Маляр, тусующаяся с бомжом и лысым, слуга урода...
показати весь коментар
15.01.2023 23:34 Відповісти
Для взяття Соледара площею 14кв км москалі потратили 14000кацапів. Тобто на 1кв км йде 1000окупантів. Площа України 604000кв км. Всіх разом умовно-бойових кацапів 25млн. Висновок-воюючи таким темпом окупанти повністю закінчаться швидше ніж вони захоплять 5% України.
показати весь коментар
15.01.2023 23:34 Відповісти
Чувак, ну я ж уже тебя отправлял в спам за ******. Ты сменил ник и вчера зарегался опять? ну что ж, мне не сложно на бис тебя отправить опять.
показати весь коментар
16.01.2023 12:52 Відповісти
Українські захисники намагаються втримати оборону у Соледарі на Донеччині, тривають бої з окупантами. Маляр, 13.01.23 09:04.
Під Соледаром тривають важкі бої, триває складна військова операція. Маляр, 15.01.23 22:39.
Картина зрозуміла. Звісно, ми не знаємо планів командування. Сподіваємось, плани продумані.
Але все ж результати і втрати, як не боляче про це говорити, мають бути співмірними з точки
зору стратегічної мети.
показати весь коментар
15.01.2023 23:45 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2022/02/malyar-.html
показати весь коментар
15.01.2023 23:46 Відповісти
Если бы Соледар удалось отстоять, все политики в один голос кричали бы, что это была важнейшая точка, удержание которой являлось ключевым признаком успешности нашей стратегии.
Как только выяснилось, что Соледар удержать не удается, этот город тут же был зачислен в раздел "не имеющих стратегического значения".
Такая точно ситуация (дрейф риторики) наблюдались при обороне-утрате Лисичанска и Северодонецка.
А что касается заявлений о том, что "события на фронте комментировать можно только уполномоченным лицам" (т.е. - арестовичам), так это еще смешнее. Когда армия отступает, о ее реальных позициях противнику известно намного больше, чем когда она наступает. Поэтому как раз при оставлении позиций никакие комментарии навредить военным уже не могут. А вот политикам - да. Им не хочется допускать нарратив, который роняет их реноме.
показати весь коментар
15.01.2023 23:50 Відповісти
Військові експерти (навіть деякі кацапські) чи не в один голос заявляли, що Соледар не має стратегічного значення. Та й символічного - як кіт наплакав. Єдиний мінус - соляні шахти, котрі кацапня може використовувати як склади б\п, але це можна вирішити.

Тому навряд чи Зе-ТВ змогло б "роздмухати" стратегічне значення Соледару. Тут скоріше йшлося про можливість (при умові успіхів в контрнаступі) перебільшити роль Сирського (применшуючи заслуги дуже добрих 46-ї та 77-ї бригад).

Далі - все вірно.
показати весь коментар
16.01.2023 00:43 Відповісти
Надіюсь що Краматорськ і Слов'янськ мають стратегічне значення, а то якось так 80% Донецької і 99,9% Луганської не мали((
показати весь коментар
16.01.2023 13:30 Відповісти
Маляр закликала всіх дотримуватись режиму інформаційної безпеки і не поширювати жодної інформації, крім тієї, яка виходить безпосередньо від військового керівництва. Джерело: https://censor.net/ua/n3393508

Або Ви військове керівництво, або не дослухаєтеся до закликів Маляр)
показати весь коментар
16.01.2023 09:09 Відповісти
Бла бла бла. Як тільки в народу починається гнів, недовольство, одначасно починаються вимикання світла, обстріли. Понаобирали підарасів на свою голову, тепер ні туди ні сюди з цією шоблою.
показати весь коментар
15.01.2023 23:58 Відповісти
Завдяки тому що нема ніякої інформації від ЗСУ люди находять інформацію з ординських джерел.
Так і програються інформаційні війни.
А секрети там не від ворогів а від власних громадян.
показати весь коментар
16.01.2023 00:38 Відповісти
https://youtube.com/shorts/xETp59xdFd8?feature=share...

Хлопці наступають💪💪💪✊✊✊💙💙💛❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🥇
показати весь коментар
16.01.2023 01:28 Відповісти
https://youtube.com/shorts/yV9_KXeJIQo?feature=share...

Маргарет Тетчер о путлере....👍👌🇬🇧🇬🇧🇬🇧✊
показати весь коментар
16.01.2023 01:33 Відповісти
Потрібно самим внятно інформувати населення а не робити з цього безкінечну воєнну тайну, тим більше що це не розвідданні.
показати весь коментар
16.01.2023 02:15 Відповісти
Печально от таких новостей будем надеятся что все таки получим оружие и ситуация изменится
показати весь коментар
16.01.2023 02:45 Відповісти
Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.)))
показати весь коментар
16.01.2023 03:43 Відповісти
https://youtube.com/shorts/6lcyfE12PM4?feature=share...

ЗСУ мочат мавзолейных шакалов за Днепр💀☠️👽👹🦍🦍💥🔥💥💥
показати весь коментар
16.01.2023 04:36 Відповісти
https://youtube.com/shorts/bnu3cRGKTc0?feature=share...

Супер хит 👌🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱
показати весь коментар
16.01.2023 04:52 Відповісти
https://youtube.com/shorts/K5th8Wojt3I?feature=share...

Буряты маcсово бегут в Монголию,значит пришел черед Зэков мочить в сортире👺💀☠️👽👹👹💥💥💥
показати весь коментар
16.01.2023 04:57 Відповісти
https://youtube.com/shorts/2Ek7IQeW8jI?feature=share...

На Соледар и БахмУт🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
показати весь коментар
16.01.2023 05:00 Відповісти
https://youtube.com/shorts/B3L0ysoweMA?feature=share...

Живой Джохар Дудаев красава..о Мавзолейном стаде баранов👍✊💪🦍🦍🦍
показати весь коментар
16.01.2023 05:03 Відповісти
https://youtu.be/sOWKk7wGZWM...

СБУ депортировала белоруссов, которые хотели воевать за Украину... теперь Лука их может расстрелять...
показати весь коментар
16.01.2023 07:36 Відповісти
Зачем ему расстреливать тех, кто против СБУ?
показати весь коментар
16.01.2023 09:11 Відповісти
«Информация может навредить ЗСУ»- это, как «фас!» арестовичу.
показати весь коментар
16.01.2023 07:50 Відповісти
Зеля хоче відвоювати назад Соледар, але це таємниця !
показати весь коментар
16.01.2023 09:58 Відповісти
Після заяви Маляр у Станиці Луганській напередодні повномасштабного російського наступу у лютому 2022 року про його неможливість з закликами не вестися на провокації з наступною миттєвою окупацією москалями частини Луганської області, вважаю всі її заяви непоправною шкодою ЗСУ та українській державності в цілому!
показати весь коментар
16.01.2023 10:05 Відповісти
Як може правдива інформація для нас про зміни конфігурації лінії зіткнення нести небезпеку для ВСУ? Орки і без цього знають ситуацію. Значить Маляр та інші виконують своє завдання по недопущенню правдивої інформаціїї до населення яке має право знати не про військові таємниці а про рух лінії зіткнення.
показати весь коментар
16.01.2023 11:33 Відповісти
Солєдар вже втрачено, дуже шкода але втрачали і більші міста. Дивно що в даному випадку, наша "влада" не визнає і маніпулює цим фактом.
показати весь коментар
16.01.2023 12:05 Відповісти
з відосів хлопців з нуля у Соледарі та Бахмуті, найбільше заважають тупі накази вищого керівництва та недостача БПЛА
показати весь коментар
16.01.2023 12:06 Відповісти
 
 