Під Соледаром бої, інформація з неофіційних джерел може зашкодити ЗСУ, - Міноборони
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Під Соледаром тривають важкі бої, триває складна військова операція, якій можуть зашкодити поширення інформації з неофіційних джерел.
Про це повідомила в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
Маляр нагадала повідомлення військових про те, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах кількох населених пунктів, у тому числі Соледара.
"Якщо простою мовою – тривають бої. Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це держ.таємниця). Крім того, інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й ‼️наших військових планів", – написала заступник міністра.
Вона наголосила, що "цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні".
Маляр закликала всіх дотримуватись режиму інформаційної безпеки і не поширювати жодної інформації, крім тієї, яка виходить безпосередньо від військового керівництва.
Будь ласка, зачекайте...
Соледар.
Станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля рудника номер 7, що знаходиться в адмін кордоні міста Соледар, і є західною його околицею.
Фронт знаходитиметься від тепер поряд, але за межами міста.
На данному напрямку попереду тривала позиційна війна.
МАДЯР🇺🇦
15.01.23
https://t.me/robert_magyar
Обезьяны путлера..не фотографируйтесь..Бавовна прилетить💥🔥👌🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍✊
Навіть вже до такого дійшло
Під Соледаром тривають важкі бої, триває складна військова операція. Маляр, 15.01.23 22:39.
Картина зрозуміла. Звісно, ми не знаємо планів командування. Сподіваємось, плани продумані.
Але все ж результати і втрати, як не боляче про це говорити, мають бути співмірними з точки
зору стратегічної мети.
Как только выяснилось, что Соледар удержать не удается, этот город тут же был зачислен в раздел "не имеющих стратегического значения".
Такая точно ситуация (дрейф риторики) наблюдались при обороне-утрате Лисичанска и Северодонецка.
А что касается заявлений о том, что "события на фронте комментировать можно только уполномоченным лицам" (т.е. - арестовичам), так это еще смешнее. Когда армия отступает, о ее реальных позициях противнику известно намного больше, чем когда она наступает. Поэтому как раз при оставлении позиций никакие комментарии навредить военным уже не могут. А вот политикам - да. Им не хочется допускать нарратив, который роняет их реноме.
Тому навряд чи Зе-ТВ змогло б "роздмухати" стратегічне значення Соледару. Тут скоріше йшлося про можливість (при умові успіхів в контрнаступі) перебільшити роль Сирського (применшуючи заслуги дуже добрих 46-ї та 77-ї бригад).
Далі - все вірно.
Або Ви військове керівництво, або не дослухаєтеся до закликів Маляр)
Так і програються інформаційні війни.
А секрети там не від ворогів а від власних громадян.
Хлопці наступають💪💪💪✊✊✊💙💙💛❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🥇
Маргарет Тетчер о путлере....👍👌🇬🇧🇬🇧🇬🇧✊
ЗСУ мочат мавзолейных шакалов за Днепр💀☠️👽👹🦍🦍💥🔥💥💥
Супер хит 👌🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱
Буряты маcсово бегут в Монголию,значит пришел черед Зэков мочить в сортире👺💀☠️👽👹👹💥💥💥
На Соледар и БахмУт🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
Живой Джохар Дудаев красава..о Мавзолейном стаде баранов👍✊💪🦍🦍🦍
СБУ депортировала белоруссов, которые хотели воевать за Украину... теперь Лука их может расстрелять...