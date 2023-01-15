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Вибори у Туреччині не змінять підходів країни до відносин з Україною, - посол Боднар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

туреччина

Президентські й парламентські вибори у Туреччині, які мають відбутися у червні 2023 року, не змінять підходів країни до розвитку відносин з Україною, вважає посол у Туреччині Василь Боднар.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

Посол зазначив, що передвиборча риторика в Туреччині більше сконцентрована на внутрішніх, ніж на зовнішніх питаннях.

"Наше завдання – зберігати існуючий рівень стратегічного партнерства. Не бачу жодних ознак, які могли б свідчити про зміни будь-яких підходів до розвитку співпраці з Україною. На щастя, жодна з політичних сил у політичній боротьбі не використовує теми України, щоб якимось чином поставити під питання існуючий рівень взаємодії між Україною та Туреччиною", – сказав Боднар.

На його думку, "вибори пройдуть, а інтереси залишаться", оскільки вони взаємні й ґрунтуються на практичних речах: нарощуванні товарообігу, зміцненні обороноздатності, збільшенні культурного обміну.

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Посол також заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган доклав чимало зусиль, щоб зміцнити стратегічне партнерство з Україною, і його роль – "одна із ключових".

"Яким буде бачення інших політичних сил на розвиток відносин з Україною, вже побачимо після виборів", – додав Боднар.
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в Турции все решает Эрдоган...
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15.01.2023 23:26 Відповісти
ага, мабуть переможці у виборах вже визначені
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16.01.2023 00:57 Відповісти
Знову оберуть опудало Султана?
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16.01.2023 01:57 Відповісти
Пердоган правит как пуйло, поэтому в Турции выборы фикция
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16.01.2023 03:02 Відповісти
Ну і ще б....сидіти на двох стільцях
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16.01.2023 06:29 Відповісти
 
 