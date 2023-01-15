Ходжес розповів, чому ЗСУ у 2022 році не відтіснили росіян на рубежі 24 лютого: "Я не передбачав, що ми не передамо ATACMS і кількості сил, якою Росія готова пожертвувати"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бен Ходжес у своєму прогнозі враховував передачу далекобійних ракет ATACMS.
Прогноз колишнього командира Збройних сил США в Європі Бена Ходжеса щодо звільнення в 2022 році рубежів до 24 лютого не виправдався з двох причин. Перша — це відсутність ATACMS у ЗСУ, а друга — кількість жертв серед окупантів, на яку пішло російське командування, передає Цензор.НЕТ.
Про це Ходжес розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода": "Очевидно, що я був занадто оптимістичним, тому що не передбачав, що ми не передамо ATACMS. Я думав, що ми це зробимо. Це був недолік. І також я не передбачав кількості сил, якими Росія готова пожертвувати в Бахмуті і навколо нього. Важливим є те, як Україна адаптувалася до того, що Росія робить з мобілізованими військами. А чи поставляє Захід Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла продовжувати атакувати російську логістику, командування і управління?"
Потім Ходжес згадав звільнення Криму. За його словами, на півострів ведуть два шляхи — Керченський міст і сухопутний коридор. Перший частково пошкоджений, а другий знаходиться під тиском ЗСУ. Ходжес вважає, що Україна звільнить Крим протягом наступних місяців, і Захід повинен надати для цього всі необхідні засоби.
"Якщо ми обмежимо те, що даємо з точки зору діапазону — як GMLRS, яка є ракетою HIMARS, що летить на 90 кілометрів — якщо ми не зробимо більше, то, по суті, створимо притулок для Росії. Росія безкарно стріляє з Криму, з Росії та Білорусі. І це призводить до вбивства невинних українських мирних жителів. Тому, ми повинні надати їм [Україні] системи озброєння більшої дальності і ATACMS, які могли б вразити кожну річ на Кримському півострові", — продовжив Ходжес.
Будь ласка, зачекайте...
Я теж ще у квітні вважав що до нас піде багато західного озброєння. Але маємо те, що маємо (((
Опираючись на кількість загиблих радянських солдат у Афганістані (десь до 16 000) і ті спілки "солдатських матерей", у березні я вважав що у рф розпачнуться масові протести після втрати у 30 000 бійців, але їх і досі немає...
Точно майбутнє ЗНАЄ лише Господь Бог і не треба навіть намагатися бути схожим на нього. Треба радіти що хоч щось вмієш прорахувати.
Але я вже називав 30к і помилився. Це пі*здануте населення. Я скоріш розраховую на те, що бурятам набридне воювати проти нас і вони постукають у КНР для об'єднання. Що Дагестан, Татарстан, Башкирія, а також Ніжне Поволжя, Кубань та Ставропілля будуть намагатися від'єднатися від Маскви, бо гине багато їхнього населення.
видно що той вояка не політик!
ясно що рішення не давати - політичне.
і ясно вже давно.
прикро що Україна вмиється кровю поки вони будуть свої питання вирішувати
А вже потім він буде стріляти по нас зі своєї території, як зараз це робить на Сумщині.
Але всьому свій час.
А нам? Треба виробляти свій "Сокіл 300", якій набагато кращій Байрактара ТБ-2. Треба будувати підземні заводи по виробництву Нептунів, Громів, та ви праві - розробляти крилаті ракети з дальністю до 2500 км.
І відновити зірвану програму всебічної підготовки ДРГ, які зможуть таємно проїхати всю рф та знищити їх ТУ навіть у Амурській області!!!
Натяк зрозуміло?
Зараз 300 км достатньо щоб нищити КП бригад та дивізій, а толкового генерала або полковника треба вчити два десятки років... Нищити великі склади *********** та пального.
І ТІРПИТИ, на жаль ракетні обстріли.
А під час КОЖНОГО сидіти і думати, чого ж ми **** ТАК ПАГАНО відносились до своїх військових!!! А Наполеон ще коли про це попереджав!!!
Реально такої чисельності немає навіть у всьому світі.
Кравчук вже помер, а я категорично не хочу бачити при владі ні Кучму, ні Ющенка, ні Януковича, ні Порошенко, ні Зеленського.
Коли чіпаєте Оман, не забувайте писати про Мальдіви та футболки з рашистськими лозунгами... Це так, на майбутне.
Пояснюю.
Якщо боєголовка влучає у будивлю в декілька етажів, але навіть падає біля неї, то споруда складається і в неї багато загиблих. Але у бліндажі майже безпечно, бо всі осколки летять від поверхні вгору і загинути можливо лише при прямому влученні у бліндаж. Цьому велика кількість доказів.
Ходжес розраховував на 1000 гармат, на сотні танків західного зразку, на десь 30 F-16 та 30 F-15. Я про такі данні ще у квітні чув...
А у Московії немає ППО? В них бюджет більше ніж у 10 разів більша ніж у України, тому ракети не панацея. Скоріш можна руйнувати їх стратегічні об'єкти нашими ДРГ, причому навіть у Владивостоку...
США у 2022 році витратили 100 мільйонів доларів з держбюджету на перепідготовку українських льотчиків на Ф-16 та Ф-15.
Сунак, до речі, вже сказав що ВБ наддасть нам Апачі.
стримування.
Зараз не йдеться про відповідь на болюче запитання, як так сталося, що Україна, яка виробляла
найпотужнішу в світі ракету SS-18, здатну вражати цілі на відстані 18000 км, залишилася без необхідної неядерної ракетної зброї власного виробництва, радіусом дії 2500 км.
Виходимо з того, що так воно сталося, і єдина реальна можливість тут і зараз швидко отримати потрібну ракетну зброю - допомога США.
Про стратегічне значення для України можливості ракетних ударів на глибину 2500 км
у відповідь на ракетні атаки рашистів, своєчасно попереджав партнерів генерал Залужний.
Якщо ВПК та критична військова інфраструктура тилу рашистів не буде знищена, годі й чекати
реальної перемоги і гарантій безпеки для України та НАТО. Хай наші партнери прислухаються хоча б до генерала Ходжеса, якщо не чують генерала Залужного.
Не варто виключати, що США мають прорахований сценарій розвитку війни у разі передачі Україні ракетної зброї середнього радіусу дії.
Швидка перемога України за таким сценарієм не гарантована, адже ворог все ще має на озброєнні всі види ЗМУ. ЇЇ застосування знищить і самих рвшистів, це буде самогубством для них, але наших людей загине набагато більше.
Будто он не знает цену Байдену
📌Комитет по вооруженным силам возглавил Майк Роджерс, активно выступающий (https://edition.cnn.com/2022/10/26/politics/kevin-mccarthy-house-gop-ukraine-funding-blank-check/index.html?fbclid=IwAR0fMBVle7N-***********************************************) за предоставление ВСУ всех необходимых вооружений. Комитет осуществляет финансирование и парламентский надзор над Министерством обороны, вооружёнными силами США и отвечает за Закон об ассигнованиях на национальную оборону.
📌Комитет по иностранным делам возглавил Майкл Маккол. Комитет курирует Госдеп и имеет широкую юрисдикцию по надзору за законами и расследованиями, касающимися внешней политики США. Именно Маккол призвал Джо Байдена предоставить дальнобойные ракеты ATACMS Украине, которую, кстати, посещал еще в 2017 году. Тогда CNN (https://edition.cnn.com/2022/10/26/politics/kevin-mccarthy-house-gop-ukraine-funding-blank-check/index.html?fbclid=IwAR2hACznviumkeWNRnT8kizUBZOrbLbIJHcaYwnhuSAnsRf6hc3zyBh5CkQ) его цитировало: "Здесь находится эпицентр войны против путинской нескрываемой агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира … единственная вещь очевидна - господина Путина надо остановить".
📌Комитет Палаты представителей по ассигнованиям, который распределяет федеральные средства между госучреждениями и регулирует федеральные расходы, возглавила Кей Грейнджер. Она не просто входит в число главных лоббистов интересов Украины. Она последовательно выступает за поддержку Украины еще с 2014 года.
📌Специальный комитет Палаты представителей по разведке возглавил Майк Тернер. Это комитет, который осуществляет надзор за разведывательным сообществом США, включая ЦРУ. Майк Тернер участвовал в расследовании 2019 г., в ходе которого устанавливали, правомерно ли Трамп отказывал Украине в помощи. Тернер также критиковал демократов за "раздутую бюрократию" при принятии в мае пакета помощи в $40 млрд. По его мнению, финансы должны максимально направляться на поставки Украине систем вооружений, чтобы «она продолжала побеждать на поле боя».
Не пишіть дурну дурню про Байдена на Цензорі.
"...Очевидно, що я був занадто оптимістичним, тому що не передбачав, що ми не передамо ATACMS. Я думав, що ми це зробимо. Це був недолік..." Джерело: https://censor.net/ua/n3393513