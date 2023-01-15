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війна (56913) зброя (5769) Ходжес (139)

Ходжес розповів, чому ЗСУ у 2022 році не відтіснили росіян на рубежі 24 лютого: "Я не передбачав, що ми не передамо ATACMS і кількості сил, якою Росія готова пожертвувати"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

atacms

Бен Ходжес у своєму прогнозі враховував передачу далекобійних ракет ATACMS.

Прогноз колишнього командира Збройних сил США в Європі Бена Ходжеса щодо звільнення в 2022 році рубежів до 24 лютого не виправдався з двох причин. Перша — це відсутність ATACMS у ЗСУ, а друга — кількість жертв серед окупантів, на яку пішло російське командування, передає Цензор.НЕТ.

Про це Ходжес розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода": "Очевидно, що я був занадто оптимістичним, тому що не передбачав, що ми не передамо ATACMS. Я думав, що ми це зробимо. Це був недолік. І також я не передбачав кількості сил, якими Росія готова пожертвувати в Бахмуті і навколо нього. Важливим є те, як Україна адаптувалася до того, що Росія робить з мобілізованими військами. А чи поставляє Захід Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла продовжувати атакувати російську логістику, командування і управління?"

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Потім Ходжес згадав звільнення Криму. За його словами, на півострів ведуть два шляхи — Керченський міст і сухопутний коридор. Перший частково пошкоджений, а другий знаходиться під тиском ЗСУ. Ходжес вважає, що Україна звільнить Крим протягом наступних місяців, і Захід повинен надати для цього всі необхідні засоби.

"Якщо ми обмежимо те, що даємо з точки зору діапазону — як GMLRS, яка є ракетою HIMARS, що летить на 90 кілометрів — якщо ми не зробимо більше, то, по суті, створимо притулок для Росії. Росія безкарно стріляє з Криму, з Росії та Білорусі. І це призводить до вбивства невинних українських мирних жителів. Тому, ми повинні надати їм [Україні] системи озброєння більшої дальності і ATACMS, які могли б вразити кожну річ на Кримському півострові", — продовжив Ходжес.
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Топ коментарі
+9
Чому досі не запрацювали заводи в Україні, по виробництву снарядів та набоїв? Кожен наявний завод має виробляти снаряди для фронту!
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15.01.2023 23:56
+8
Де застосовувати плануєте - під Соледаром і Бахмутом , чи по Криму плануєте пульнути ? ((
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15.01.2023 23:33
+6
передбачав ...гадав що дадуть а не дали! і не відомо чи дадуть!
видно що той вояка не політик!
ясно що рішення не давати - політичне.
і ясно вже давно.
прикро що Україна вмиється кровю поки вони будуть свої питання вирішувати
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15.01.2023 23:32
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Да уж не Залужный ты, Беня
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15.01.2023 23:28 Відповісти
Пора вже ядерну зброю передавати. Кількість сил якими готова пожертвувати росія передбачає застосування ядерної зброї для зупинки агресії.
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15.01.2023 23:28 Відповісти
З таким політичним керівництвом при владі це сюр.
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15.01.2023 23:32 Відповісти
Де застосовувати плануєте - під Соледаром і Бахмутом , чи по Криму плануєте пульнути ? ((
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15.01.2023 23:33 Відповісти
По найбільшим населеним пунктам рашки, військовим базам та стратегічним об'єктам інфраструктури.
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15.01.2023 23:55 Відповісти
У жінок такого запитувати не прийнято , тому вибачте , ви школярка чи пенсіонерка ?
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16.01.2023 00:01 Відповісти
Головне, що до цього часу не запрацював запланований ще на осінь ленд-ліз, бо за цією програмою ми б отримували все, що нам потрібно , а не щось старе, списане або новітнє у недостатній кількості, щоб тиснути кацапів.
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15.01.2023 23:46 Відповісти
Чому досі не запрацювали заводи в Україні, по виробництву снарядів та набоїв? Кожен наявний завод має виробляти снаряди для фронту!
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15.01.2023 23:56 Відповісти
Бо не оголошено стану війни.
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15.01.2023 23:59 Відповісти
Бо влада слабка та непрофесійна!!!
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16.01.2023 01:11 Відповісти
Так і кортіло написати - вас не спиталися (( потім заспокоївся - ви пані Фаріон не рідня ? ((
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16.01.2023 00:03 Відповісти
Ходжес готувався до попередньої війни.
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15.01.2023 23:30 Відповісти
А так завжди буває.
Я теж ще у квітні вважав що до нас піде багато західного озброєння. Але маємо те, що маємо (((

Опираючись на кількість загиблих радянських солдат у Афганістані (десь до 16 000) і ті спілки "солдатських матерей", у березні я вважав що у рф розпачнуться масові протести після втрати у 30 000 бійців, але їх і досі немає...
Точно майбутнє ЗНАЄ лише Господь Бог і не треба навіть намагатися бути схожим на нього. Треба радіти що хоч щось вмієш прорахувати.
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15.01.2023 23:43 Відповісти
Кацапи починають віддавати загарбане тільки після внутрішніх заворушень які виникають після забиття як мінімум 300 тисяч "солдатіков" і півтора появи мільйонів інвалідів на містах.
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16.01.2023 00:06 Відповісти
Ну зараз в мене думка по цифрі їх вбитих співпадає з вашою. Але...
Але я вже називав 30к і помилився. Це пі*здануте населення. Я скоріш розраховую на те, що бурятам набридне воювати проти нас і вони постукають у КНР для об'єднання. Що Дагестан, Татарстан, Башкирія, а також Ніжне Поволжя, Кубань та Ставропілля будуть намагатися від'єднатися від Маскви, бо гине багато їхнього населення.
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16.01.2023 09:38 Відповісти
Найбільша проблема ********** це його надвелика площа і дуже мала щільність населення. Особливо в далеких провінціях. В Бурятії, здається, десь дві особи на кв. кілометр, а в москві 5600. У вказаних Вами провінціях взагалі то вже наступило "безлюддя" як у нас після "Руїни". Там схоже вже нікому обєднуватись і боротись за щось - всі ждуть пенсії все життя, але зміни їм будуть принесені амбіційними "варягами" - абрамовічами і прігожіними - зовні. Іншими словами, безініціативне алко-населення так і лишится бидлом після зміни хазяїна.
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16.01.2023 12:30 Відповісти
передбачав ...гадав що дадуть а не дали! і не відомо чи дадуть!
видно що той вояка не політик!
ясно що рішення не давати - політичне.
і ясно вже давно.
прикро що Україна вмиється кровю поки вони будуть свої питання вирішувати
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15.01.2023 23:32 Відповісти
те що я кажу з лютого танки і ППО це добре , але без ракет з дальністю 500-1000 км цю війну не виграти . ЗСУ витіснить кацапів на кордон , тільки що залишиться в Україні руїни і заміновані поля ...
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15.01.2023 23:39 Відповісти
Спочатку ворога треба викинути за кордони.
А вже потім він буде стріляти по нас зі своєї території, як зараз це робить на Сумщині.

Але всьому свій час.

А нам? Треба виробляти свій "Сокіл 300", якій набагато кращій Байрактара ТБ-2. Треба будувати підземні заводи по виробництву Нептунів, Громів, та ви праві - розробляти крилаті ракети з дальністю до 2500 км.

І відновити зірвану програму всебічної підготовки ДРГ, які зможуть таємно проїхати всю рф та знищити їх ТУ навіть у Амурській області!!!
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15.01.2023 23:48 Відповісти
Такие заводы надо строить на территории стран НАТО, а не под землёй.
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15.01.2023 23:53 Відповісти
Ага, а потім якась Угорщина заблокує доставку...
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15.01.2023 23:56 Відповісти
Кроме угорщины в НАТО есть ещё куча дружественных к Украине стран.
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15.01.2023 23:58 Відповісти
а може навпаки ? спочатку розбити всю кацапську військову інфраструктуру на 500 км, щоб легше було вибивати і меншою кров'ю !
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15.01.2023 23:54 Відповісти
Ви коли гарячу кашу їсти, то відразу ложкою у середину, чи потроху з краю?
Натяк зрозуміло?
Зараз 300 км достатньо щоб нищити КП бригад та дивізій, а толкового генерала або полковника треба вчити два десятки років... Нищити великі склади *********** та пального.
І ТІРПИТИ, на жаль ракетні обстріли.

А під час КОЖНОГО сидіти і думати, чого ж ми **** ТАК ПАГАНО відносились до своїх військових!!! А Наполеон ще коли про це попереджав!!!
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16.01.2023 00:01 Відповісти
Шановний , у Вас гарний приклад з кашею ! так от щоб каша швидше охолола я її ретельно перемішую ложкою ! це саме пропоную робити з кацапами , ретельно перемішувати з землею за допомогою ракет . так можливо достатньо і 300 км , але біда в тому що с нас і таких немає і ніхто не дає . з чого ви взяли що я погано відношусь до військових ? я на літо надав житло військовим ,допомагав як міг .
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16.01.2023 02:39 Відповісти
Щоб "перемішати" оцю кацапську кашу, чисельністю більше мільйона, нам на місяць потрібно витрачати не менш 10 000 штук таких Хаймерсів та Атакамсів.

Реально такої чисельності немає навіть у всьому світі.
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16.01.2023 10:00 Відповісти
а хто сказав що це повинні бути Атакамси ? любі ракети здатні летіти на 300-500 км .
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17.01.2023 00:21 Відповісти
А з яким президентом Ви пропонуєте усе це будувати/виробляти? Чи не з піаністом, часом? Здається, в Омані вони усе порішали...
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16.01.2023 00:44 Відповісти
А ВЗАГАЛІ БЕЗ президентів!!! Уїнстон Черчилль не був Президентом ВБ, але СТВОРИВ антигітлерівську коаліцію і отримав Перемогу.

Кравчук вже помер, а я категорично не хочу бачити при владі ні Кучму, ні Ющенка, ні Януковича, ні Порошенко, ні Зеленського.

Коли чіпаєте Оман, не забувайте писати про Мальдіви та футболки з рашистськими лозунгами... Це так, на майбутне.
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16.01.2023 09:53 Відповісти
Здається, Ви прихильник комуняки льоні кравчука? Розчарую Вас: нічого подібного на кшталт комунізму/соціалізму українці вже ніколи не допустять. Вже наїлися і голодоморів, і репресій, і просто тотального геноциду усього, що москалі вважали за українське.
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16.01.2023 17:03 Відповісти
Да, ракетой на 300км пройтись по казармам за паребриком не плохо было бы. Макеевок много можно было бы наштамповать.
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15.01.2023 23:50 Відповісти
Вони після першого обстрілу, якщо не раніше, коли інформація протече, залізуть у підвали та бліндажі, як це ми зробили ще навесні.
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16.01.2023 00:02 Відповісти
Табун треба тримати в загоні, бо якщо їх поразпихати по підвалах, вони всі повтікають.
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16.01.2023 00:10 Відповісти
Ви не зрозуміли про що я написав.
Пояснюю.
Якщо боєголовка влучає у будивлю в декілька етажів, але навіть падає біля неї, то споруда складається і в неї багато загиблих. Але у бліндажі майже безпечно, бо всі осколки летять від поверхні вгору і загинути можливо лише при прямому влученні у бліндаж. Цьому велика кількість доказів.
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16.01.2023 09:43 Відповісти
Всі колишні такі розкуті в своїх словах.Але дійсно,ці ракети би змінили все.Ними можна знищити дуже багато чого.Наприклад,близькі аеродроми,нафтобази,склади з ************.Звісно,якщо цих ракет би надали в достатній кількості.
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15.01.2023 23:56 Відповісти
Ці ракети ВСЕ не змінили би. Але могли змінити багато.
Ходжес розраховував на 1000 гармат, на сотні танків західного зразку, на десь 30 F-16 та 30 F-15. Я про такі данні ще у квітні чув...
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16.01.2023 00:05 Відповісти
Вони би змінили хід війни.А це вже все.Літаки не дали би по любому.Бо ж до них потрібне і обслуговуючий персонал,не тільки льотчики і інфраструктуру і ще багато чого.
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16.01.2023 00:30 Відповісти

А у Московії немає ППО? В них бюджет більше ніж у 10 разів більша ніж у України, тому ракети не панацея. Скоріш можна руйнувати їх стратегічні об'єкти нашими ДРГ, причому навіть у Владивостоку...

США у 2022 році витратили 100 мільйонів доларів з держбюджету на перепідготовку українських льотчиків на Ф-16 та Ф-15.
Сунак, до речі, вже сказав що ВБ наддасть нам Апачі.
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16.01.2023 09:49 Відповісти
Ходжес не учел главного - экзистенциального характера этой войны, начало которой было положено 780 лет назад.
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15.01.2023 23:57 Відповісти
Рівно 800 років тому - 31 травня 1223 року - була битва на Калці, початок загарблення Русі-України Золотою Ордою. Річка Кальчик - це географічно Маріуполь. Де загарблення почалося, там ми їх рівно через 800 років й виганемо остаточно!
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16.01.2023 00:19 Відповісти
Пан Ходжес абсолютно не знайомий з менталітом ані влади московіі, ані менталітетом пересічного місцевого раба. Вони дохнуть як у середині своєі недодержави від алкоголю та насильства одне над одним, так і на фронті. І іх як не рахували, так й надалі рахувати не збираються.
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16.01.2023 00:35 Відповісти
Ага, ці жителі заходу такі ну вже наївні - звикли судити по собі. Не усвідомлюють і не бачать реальності. А реальність така, що для кацапів не існує високої ціни, вони готові воювати до свого повного винищення
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16.01.2023 03:34 Відповісти
Пан Ходжес, схоже і думки не мав про те, що США здатні лишити Україну без ракетної зброї
стримування.

Зараз не йдеться про відповідь на болюче запитання, як так сталося, що Україна, яка виробляла
найпотужнішу в світі ракету SS-18, здатну вражати цілі на відстані 18000 км, залишилася без необхідної неядерної ракетної зброї власного виробництва, радіусом дії 2500 км.

Виходимо з того, що так воно сталося, і єдина реальна можливість тут і зараз швидко отримати потрібну ракетну зброю - допомога США.

Про стратегічне значення для України можливості ракетних ударів на глибину 2500 км
у відповідь на ракетні атаки рашистів, своєчасно попереджав партнерів генерал Залужний.

Якщо ВПК та критична військова інфраструктура тилу рашистів не буде знищена, годі й чекати
реальної перемоги і гарантій безпеки для України та НАТО. Хай наші партнери прислухаються хоча б до генерала Ходжеса, якщо не чують генерала Залужного.
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16.01.2023 01:46 Відповісти
Ага, США вертіли наші інтереси. Їм плювати, скільки в нас ще загине людей, вони хочуть задешево для себе нашими руками, нашою кров'ю задавити кацапів. Вони витирають об нас ноги, просто по-своєму
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16.01.2023 03:30 Відповісти
Не згоден, що "їм плювати".

Не варто виключати, що США мають прорахований сценарій розвитку війни у разі передачі Україні ракетної зброї середнього радіусу дії.

Швидка перемога України за таким сценарієм не гарантована, адже ворог все ще має на озброєнні всі види ЗМУ. ЇЇ застосування знищить і самих рвшистів, це буде самогубством для них, але наших людей загине набагато більше.
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16.01.2023 10:14 Відповісти
""Я не передбачав, що ми не передамо ATACMS"
Будто он не знает цену Байдену
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16.01.2023 01:47 Відповісти
https://allkharkov.ua/news/state/zamaratsia-o-pytinskii-rejim-ne-hotiat-i-demokraty-i-respyblikancy.html

📌Комитет по вооруженным силам возглавил Майк Роджерс, активно выступающий (https://edition.cnn.com/2022/10/26/politics/kevin-mccarthy-house-gop-ukraine-funding-blank-check/index.html?fbclid=IwAR0fMBVle7N-***********************************************) за предоставление ВСУ всех необходимых вооружений. Комитет осуществляет финансирование и парламентский надзор над Министерством обороны, вооружёнными силами США и отвечает за Закон об ассигнованиях на национальную оборону.

📌Комитет по иностранным делам возглавил Майкл Маккол. Комитет курирует Госдеп и имеет широкую юрисдикцию по надзору за законами и расследованиями, касающимися внешней политики США. Именно Маккол призвал Джо Байдена предоставить дальнобойные ракеты ATACMS Украине, которую, кстати, посещал еще в 2017 году. Тогда CNN (https://edition.cnn.com/2022/10/26/politics/kevin-mccarthy-house-gop-ukraine-funding-blank-check/index.html?fbclid=IwAR2hACznviumkeWNRnT8kizUBZOrbLbIJHcaYwnhuSAnsRf6hc3zyBh5CkQ) его цитировало: "Здесь находится эпицентр войны против путинской нескрываемой агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира … единственная вещь очевидна - господина Путина надо остановить".

📌Комитет Палаты представителей по ассигнованиям, который распределяет федеральные средства между госучреждениями и регулирует федеральные расходы, возглавила Кей Грейнджер. Она не просто входит в число главных лоббистов интересов Украины. Она последовательно выступает за поддержку Украины еще с 2014 года.

📌Специальный комитет Палаты представителей по разведке возглавил Майк Тернер. Это комитет, который осуществляет надзор за разведывательным сообществом США, включая ЦРУ. Майк Тернер участвовал в расследовании 2019 г., в ходе которого устанавливали, правомерно ли Трамп отказывал Украине в помощи. Тернер также критиковал демократов за "раздутую бюрократию" при принятии в мае пакета помощи в $40 млрд. По его мнению, финансы должны максимально направляться на поставки Украине систем вооружений, чтобы «она продолжала побеждать на поле боя».
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16.01.2023 02:32 Відповісти
Байден срaтть хотел на конгресс и его комитеты
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16.01.2023 03:00 Відповісти
А виборці демпартії США? А діпстейт? А звіти перед Конгресом?
Не пишіть дурну дурню про Байдена на Цензорі.
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16.01.2023 10:30 Відповісти
Дипстейт против помощи Украине, вообще леваки против. Они за то, чтобы продать Украину Гитлеру и таким образом "договориться"
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16.01.2023 12:15 Відповісти
А кому власне передавати ? Єрмаку ? Після перемовин з Московією усю зброю НАТО від відвезе в Кремль.
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16.01.2023 08:34 Відповісти
Генерали такого рівня, як Ходжес мали би уміти "передбачати". Якщо вони "не передбачили", то вони х-ві генерали...
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16.01.2023 09:10 Відповісти
Ходжес хоча б здатен помічати та публічно визнавати недоліки (щоб не казати сильніше).

"...Очевидно, що я був занадто оптимістичним, тому що не передбачав, що ми не передамо ATACMS. Я думав, що ми це зробимо. Це був недолік..." Джерело: https://censor.net/ua/n3393513
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16.01.2023 09:47 Відповісти
 
 