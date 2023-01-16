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Зеленський (17531) росія (47340)

Зеленський звернувся до росіян: Ці терористи одного дня прийдуть і по вас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Мовчання і сподівання "перечекати" не врятують росіян, які не спромоглися засудити терор, – терористи прийдуть і по них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Хочу сказать всем тем в россии – и из россии, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно всё видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", - заявив Зеленський російською мовою. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів. Доля 30 людей невідома, - Зеленський. ВIДЕО

Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Бессмысленное занятие метать перед свиньями бисер.
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16.01.2023 01:21
+22
Зеленский очень заботится о русских. Жаль что украинцы его так не волнуют.
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16.01.2023 01:27
+21
Ну видосики надо же поснимать, не с агентурой же разбираться в ОП.
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16.01.2023 01:25
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Бессмысленное занятие метать перед свиньями бисер.
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16.01.2023 01:21 Відповісти
как дальнобойщикам?
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16.01.2023 01:34 Відповісти
"Потужна" погроза .
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16.01.2023 01:34 Відповісти
Ну видосики надо же поснимать, не с агентурой же разбираться в ОП.
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16.01.2023 01:25 Відповісти
потужный высер... похлеще глубокой озабоченности
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16.01.2023 01:25 Відповісти
зеля, может хватит нюхать, хотя бы на время войны. на роже же все написано...
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16.01.2023 01:26 Відповісти
ну так може пан Президент теж займеться викоріненням зла, на приклад припинить роздавати держпосади любим друзям? це теж зло, коли на держпосадах люди, які приємні або потрібні особисто Президенту, але в кращому випадку без користі для країни і людей, а в гіршому несуть в собі небезпеку національній безпеці. люди єрмака, люди татарова.
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16.01.2023 01:27 Відповісти
Если власть признает ошибки, то власть несовершенна. Если власть несовершенна, то к ней появляются вопросы. Оттого легче просто не признавать ошибки и никаких проблем. кроме того что это деградация.
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16.01.2023 01:29 Відповісти
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...

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16.01.2023 04:40 Відповісти
Зеленский очень заботится о русских. Жаль что украинцы его так не волнуют.
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16.01.2023 01:27 Відповісти
а к жителям днепра не обратился, коцапы ему роднее
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16.01.2023 01:30 Відповісти
Досить цього гімна із загляданням в очі кацапам.Гдєта пасрєдінє уже ніколи не буде. Або козломорді пропагандони,генерали, солдати, пілоти , олігархи, політики - почнуть раптово вмирати від вогнепальних серцевих нападів і повішань на території козлоімперії та за кордоном , або вони методично роками будуть нас знищувати.
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16.01.2023 01:32 Відповісти
..."а ви на шашликах"
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16.01.2023 01:34 Відповісти
... "бiльше заробите" ?
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16.01.2023 02:04 Відповісти
Довбойоба незламності в Україні ніхто не дивиться, крім журналістів, яким це потрібно по роботі, звідки впевненість, що він комусь всрався на улусі ? Тим більше, що там клієнтура ще більш дурнувата, ніж у його секті незламної узурпації влади
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16.01.2023 01:35 Відповісти
Народ!!! Хто небудь, скажіть цьому наркоману,шо від його відосиків русня тільки єкстаз ловить та радіє! На початку війни він вже записав звернення до орків,де закликав їх виходити на протести проти війни, говорив "ви ж нєхатітє вайни"! Ох вони тоді і ржали з нього. Я так розумію відповіддю за Дніпро буде атака відосиками від зелебобика???????
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16.01.2023 01:37 Відповісти
він ще до сих пір НЕ зрозумів, що "заглядувати в очі путіну та його рабам" марна трата часу... дабранравави та інші "акторишки" зі сватів разом з газманавими та парєчінкавими НІКОЛИ НЕ будуть боротися за свободу....
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16.01.2023 01:37 Відповісти
кто и как увидит его высер нарассее?
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16.01.2023 01:38 Відповісти
звучить, як погроза
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16.01.2023 01:41 Відповісти
"если вьі пожертвуете 5 центов - зти дети перестанут страдать" - "я подумал, звучит как угроза" (с) Джимми Карр
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16.01.2023 01:44 Відповісти
Вован, ти все своє життя до 2019 присвятив тому, що рекламував зі сцени "хароших рускіх" і збиткувався з України та українців. Ти був та залишаєшся "совком" та "какойразніцей", бо люди в твоєму віці ("янєлох мне 42 года") вже не міняються. Тому, Вован, не треба починати гру у "хароших рускіх", їх там не було й вже не буде, нєхєр туди до когось звертатися, бо там, на московії, самсіньке лайно. Краще зверни увагу на твій ОП, який судячи з заяв радників твого офісу, працює на москалів 24/7.
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16.01.2023 01:50 Відповісти
Кацапів тільки знищувати. Рефлексія якщо і виникає у деяких кацапів то лише на порозі смерті. Як "хабар Богу" - на всяк випадок "каються" і відразу здихають в надії на "вічне прощення". Кацап бреше завжди - всім, собі і Богу.
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16.01.2023 01:51 Відповісти
ученица посещавшая курсы идет на смену
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16.01.2023 02:08 Відповісти
Подружка Ермака
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16.01.2023 02:41 Відповісти
Так їх що - по товщині губ силіконових вибирають?
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16.01.2023 04:42 Відповісти
Більше всього що по ефекту від роботи тих губ
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16.01.2023 07:24 Відповісти
дурень из шоу "рассмеши руцкого"......
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16.01.2023 02:15 Відповісти
хто взяв на роботу цього клоуна Дмитра Литвина, дибільні тексти пише. Ідіот не дивився наших блогерів в чатрулетці і не знає що ці московські раби мріють нас знищити і завоювати. Єдина претензія до путіна що фігова в них підготовка зброя і амуніція нікудишні, все решту ок. До зеленського запитань нема він прочитав з папірця і вільний.
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16.01.2023 02:25 Відповісти
може відкрию секрет, але ніхто там ***** не пише - примітивний копіпаст і гугління!
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16.01.2023 02:53 Відповісти
Прям притча мудреца...
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16.01.2023 05:26 Відповісти
Зеля, а як це твої новиє ліца потрапили до бази Миротворця з позначкою МАРОДЕР гуманітарки в Запоріжжі? Скільки тобі занесли за це?
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16.01.2023 06:48 Відповісти
Пердеж в никуда. Московиты свое "болото" лучше нас знают
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16.01.2023 06:51 Відповісти
Молодец. Классно потроллил.
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16.01.2023 07:22 Відповісти
Вже нудить від цих щоденних пустопорожніх відосіків. А "звернення" до кацапні - це взагалі дніще!
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16.01.2023 07:33 Відповісти
Найвеличнишому осталось прокричать "Астанавитесь". Вова чого ты полез во власть? Твои избиратели ожидают от тебя не этого.
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16.01.2023 08:12 Відповісти
Як там Арестович поживає?
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16.01.2023 08:46 Відповісти
Потрібно припинити показувати його на людях. Жоден керівник країни не "малюється" на екранах, як цей Зеленський. Це є примітивною спробою пафосними монологами і відосіками відвернути увагу українців від колосальних провалів у всіх галузях без виключення.А передусім - в оборонній в частині ППО і ПРО: авіація і ракети противника безкарно нищать наші міста і села, інфраструктуру, промисловість оборонні підприємства. Гинуть наші люди. Таку владу за такі "діяння" і бездіяльність, (а де і цілеспрямоване шкідництво) любий народ уже давно би скинув. А у нас вони умудряються на цьому ще й їздити по світу і піаритися.
Думаю, що цими монологами і відосіками Зеленського народ тільки дразнять і злять, викликають огиду і діють навіть ефективніше за всю московську пропаганду.
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16.01.2023 10:25 Відповісти
.

воно може свiтитися трiшечки рiдше зi своїми вiдосиками?
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16.01.2023 12:29 Відповісти
 
 