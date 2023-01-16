Зеленський звернувся до росіян: Ці терористи одного дня прийдуть і по вас

Мовчання і сподівання "перечекати" не врятують росіян, які не спромоглися засудити терор, – терористи прийдуть і по них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Хочу сказать всем тем в россии – и из россии, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно всё видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", - заявив Зеленський російською мовою.

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Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.