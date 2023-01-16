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авіація (1678) Генштаб ЗС (4599) артилерія (715) ЗСУ (5781)

Авіація та артилерія ЗСУ протягом 15 січня завдали ударів по 9 районах скупчення окупантів та 2 позиціях ППО, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 січня авіація та артилерія ЗСУ уразили 17 районів зосередження живої сили, 3 позиції ЗРК та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5

На фронт отправили 9 беспилотников «Poseidon»

БПЛА на передовую передал Порошенко. «Это то, что требовалось военным для эффективной работы - чтобы ру$ня горела в аду, чтобы то зло, которое убило украинцев в Днепре, было наказано». Не сомневаемся в том, что ВСУ отомстят оркам по полной.
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16.01.2023 03:19
+5
Интересная статистика из помойки которая имеется в свободном доступе.
Итак - вата набрала кредитов уже на 27 триллионов рублей.
- Смертность на рашке за 2022 год составила 2.4 млн что на 17% больше чем в 2021 году.
- Рождаемость в 2022 году составила 949 тысяч.
- Покинуло территорию рашки более 6 миллионов.
Итого за 1 год помойка потеряла около 10 миллионов голов
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16.01.2023 04:34
+4
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16.01.2023 02:50
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Молодці. Дякую.
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16.01.2023 02:07 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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16.01.2023 02:11 Відповісти
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16.01.2023 02:50 Відповісти

На фронт отправили 9 беспилотников «Poseidon»

БПЛА на передовую передал Порошенко. «Это то, что требовалось военным для эффективной работы - чтобы ру$ня горела в аду, чтобы то зло, которое убило украинцев в Днепре, было наказано». Не сомневаемся в том, что ВСУ отомстят оркам по полной.
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16.01.2023 03:19 Відповісти
Вавочка теж не пасе задніх. Відправив на фронт шматок асфальту і рогатку підвищеної потужності.
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16.01.2023 07:00 Відповісти
Ми готові забезпечити постачання газу до Європи за ціною близько $380 за тисячу кубів, але для цього потрібно укласти довгострокові контракти, - голова американського виробника газу EQT Тобі Райс.
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16.01.2023 03:30 Відповісти
Нічний удар по Запоріжжю: госпіталізовано двох дітей

На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники.
Усім постраждалим надається невідкладна медична допомомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини дев'яти і п'ятнадцяти років.
На місці прильоту люди можуть отримати допомогу в комунальних автобусах. Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру.


https://t.me/kurtievofficial/8321
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16.01.2023 03:46 Відповісти
Интересная статистика из помойки которая имеется в свободном доступе.
Итак - вата набрала кредитов уже на 27 триллионов рублей.
- Смертность на рашке за 2022 год составила 2.4 млн что на 17% больше чем в 2021 году.
- Рождаемость в 2022 году составила 949 тысяч.
- Покинуло территорию рашки более 6 миллионов.
Итого за 1 год помойка потеряла около 10 миллионов голов
показати весь коментар
16.01.2023 04:34 Відповісти
Ваша статистика свідчить, що 10 млн. голов здріснули із парашистана, але 130 млн. срак лишились.
З них можливо рекрутувати 7-8 млн. мотивованого (невиїздного через борги, аліменти, удо і т.і ) лайна. Його немає сенсу вчити (бо тупе), екіпірувати та озброювати (бо ******* вже скінчилось, а виробляти майже нікому), але бидла багато і воно дійсно мотивоване на війну. Плюс допомога бл...дських біллосруських курв, які піZZдострадають (КАНЕШНА), самі воювати сцять, але мінет зроблять радо (з кульками та лозунгами).
Тому з шашликами у Ялті на травневі знов облом, тільки холодна мівіна в оп
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16.01.2023 06:11 Відповісти
Ні звичайно , у них, якщо судити по рівню споживання хліба, ще рік тому рівень населення був в районі 90 мільйонів(+/- 1%)...
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16.01.2023 07:13 Відповісти
 
 