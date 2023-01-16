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Дніпро місто (2154) затримання (4127) підлітки (334) Нацполіція (13911) коригування (18)

Перед ракетним ударом по Дніпру були затримані підлітки, які фотографували ТЕС і дзвонили в Росію, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Перед ракетним ударом 14 січня у Дніпрі затримали підлітків, які фотографували ТЕС і дзвонили у Росію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела в обласному управлінні Національної поліції.

Патрульним хлопці 13 і 14 років розповіли, що "фотографували станцію, щоб подивитися на її стан / цілісність". Підліткам не дали видалити фото. У телефоні одного з них виявили розмови з російськими номерами у WhatsApp - він заявив, що то "його друзі".

Патрульні передали підлітків Службі безпеки України, а співробітники СБУ взяли у них пояснення та відпустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29. ФОТОрепортаж

Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+73
Родители - "уставшие от войны" ждуны. Такие же и дети.
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16.01.2023 01:47
+57
друзі нарассее после всего, дніпро мля...
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16.01.2023 01:41
+54
они не безмозглые а враги и родители ихние точно рашисты и выродков своих ватными воспитал
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16.01.2023 01:51
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Отже один з цих підлітків (14років) може бути притягнення по цій статті п.2 -диверсія та умисне пошкодження майна
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16.01.2023 09:11 Відповісти
Якщо б за таке було довічне ув'язнення без права на амністію, то гарантую, що такі випадки траплялись би надзвичайно рідко. Підлітки? Спочатку в дитячій колонії посидіти б, а потім перевести в дорослу. І тоді навіть ванні батьки застерігали своїх дітей від подібних вчинків.
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16.01.2023 04:13 Відповісти
Двоє підлітків за 500 гривень передали координати Придніпровської ГРЕС, але допустили помилку, в результаті ракета вдарила по житловому будинку.
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16.01.2023 04:32 Відповісти
Повідом Корбана, раптом він не знає.
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16.01.2023 04:54 Відповісти
А нічого, що всі електростанції є на картах ще з радянських часів? Чи на рашці без цих підлітків вже не годні координати вирахувати?
ПС. Цікаво, скільки людей ще ведуться на подібну маячню від СБУ?
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16.01.2023 07:34 Відповісти
Картах? Не, рузькії воюють по картах 1941 року.
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16.01.2023 13:38 Відповісти
Недооцінка ворога приводить до дуже сумних наслідків. Зелені телепні замість того, щоб організовувати належний захист, все розповідають, що в кацапів вже закінчились ракети і снаряди. В підсумку маємо те, що маємо. Ви, часом, не з таких? Бо маячня про "карти 41-го" теж з цієї опери...
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16.01.2023 19:08 Відповісти
Арестовича на Гиляку ‼️‼️‼️
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16.01.2023 21:30 Відповісти
До чого висер? Чи розумові здібності (вірніше, їх відсутність), не здатні на більше?
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17.01.2023 13:35 Відповісти
А реальное состояние объектов и наличие ПВО на этих картах также отмечено?
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17.01.2023 01:06 Відповісти
Ще раз: не треба недооцінювати ворога. Досить маячні про "карти 41-го" і агентів-підлітків та розумово відсталих, які відкрито фотографують об"єкти та ходять з повними кишенями георгіївських стрічок та з росписками про працю на фсб. Вмикайте вже голови.
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17.01.2023 08:25 Відповісти
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16.01.2023 04:56 Відповісти
татко цієї родини (який загинув, тіло вже дістали) відомий тренер по боксу Михайло Кореновський... він не встиг вийти з дому до сім"ї, жінка з дітьми вже чекала його на прогулянку на дворі, недалеко від дому (вони цілі і неушкоджені....а йому не хватило декількох хвилин)

https://t.me/truexadnepr/36146
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16.01.2023 10:37 Відповісти
о я бачив відео тієї родини як вони відзначали сімейне свято...я вже подумав що вони всі загинули, добре що діти вціліли!
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16.01.2023 13:39 Відповісти
Храни Бог його родину .
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16.01.2023 21:29 Відповісти
............
только что... там нашли погибшую беременную женщину в объятиях своего мужа...
он пытался закрыть собой жену от завалов во время прилёта
на данный момент пытаются установить их личные данные и найти их родственников
.............
кацапня убивает и не рожденных детей...
есть ли мера нашей ненависти к этим нелюдям??????
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16.01.2023 22:54 Відповісти
Настане час , коли емоції щезнуть і буде тількі холодний розум - московітов вбивати до останнього
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16.01.2023 23:01 Відповісти
Увидел "русского" - убей ... Тот кто рефлексирует, гибнет сам и подставляет других.
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17.01.2023 01:11 Відповісти
у меня ненависть к тем, кто допустил эти убийства и не дает оружие, чтобы их прекратить.
к русским никаких чувств уже нет.
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17.01.2023 00:40 Відповісти
почти согласен... но... давать - не давать нам оружие это как бы дело их лично-шкурное, а вот кто допустил до того что наша жизнь зависит от дадут-не дадут, захотят-не захотят, а не иметь хоть что-то свое (не дурней же закордона и заводы имели и "сатана" ж наша...) так вот развалить это все к херам и теперь просить-умолять..и не готовиться с 2019 ваще нихера!!! хоть война с 2014 никуда не делась...вот это уже чистой воды предательство Родины (как говорилось в совке)))...и кстати по поводу срусни...вся ненависть еще не выкипела... особенно к их параллельной реальности и параличу умственному, к внушенному вяличию и победобесию... это уже не люди...это гомункулы...
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17.01.2023 00:52 Відповісти
не толчите воду в ступе, что было тогда, и как было бы, если бы да кабы. Мы бы все равно не справились сами с такой агрессией, поэтому нормальные страны и объединяются в союзы типа нато. А нас туда не взяли. И почему? потому что боялись поссориться с русскими. А сейчас боятся эскалации.
Весь мир сидит и смотрит, как уничтожают 40 млн страну и сс*тся, тихо радуясь, что это их не касается.
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17.01.2023 00:59 Відповісти
так и есть... и до сих пор не все верят что вытянем..... а с рахой ссориться ..потом мирись...
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17.01.2023 01:01 Відповісти
Хто їх батьки і хто, і чого відпустили...?
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16.01.2023 13:35 Відповісти
Треба відмовлятись від радянської системи правозахисту, і переходити на західну. Такі речі там вирішує не суддя, а 30 людей з вулиці. Я вони винайдуть, так і буде. Ніякий суддя, ні президент, ні конгрессне може заблокувати вирок жюрі.
Через суддів, в Україні майже усі проблеми. Час настав викинути їх усіх.

Тоді, поглядь, і підлітки замисляться, а що мені за це буде.
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16.01.2023 04:56 Відповісти
Вы что не смотрите голливудские фильмы. Преступники обычно добиваются суда присяжных как раз чтобы избежать наказания. Их проще разжалобить или обмануть.
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16.01.2023 06:46 Відповісти
Зазвичай у США до суду майже половина випадків не доходить-все закінчується за згодою адвоката і прокурора (за згодою затриманого звісно)
Іноді можуть і невинних ,або не дуже винних пресанути по повній,шантажуючи строками у десятки років.
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16.01.2023 08:44 Відповісти
Я колись також думав, що справи повинні вирішувати професіонали, тобто судді. Але коли сам стикнувся із цією системою, то зрозумів, що ні. Мене наприклад судді-професіонали у Волинському апеляційному суді визнали суб'єктом який не має право подавати апеляцію, хоча мій процесуальний статус підсудний, а судове рішення першої інстанції підлягає оскарженню.
Другий випадок ще гірший голова Волинського апеляційного суду виніс рішення, що невідомо які працівники апеляційного суду знищили докази по кримінальній справі, стерли судове рішення із Єдиного державного реєстру судових рішень?! І це все законно, а судити мене мають по тих доказах, які нібито працівники Волинського апеляційного суду знищили.
Й це по Вашому не дно, ну їх нафіг таких юристів-професіоналів. Краще вже суд присяжних.
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16.01.2023 10:10 Відповісти
Ваша проблема не лише у "суддях-прохвесіоналах", а у корумпованій і злочинній системі правосуддя в Україні. Суд присяжних у такій системі не є панацеєю. Наприклад суддя може визнати виправдувальні докази у справі недопустимими чи неналежними, тощо і присяжні не зможуть їх врахувати на вашу користь, бо лише суддя керує судовим процесом.
Позбавлення вас права на апеляцію є злочином зі сторони суддів, проте на жаль стаття про ухвалення неправосудного рішення зеленою владою "скасована" через ручний КСУ. Можете спробувати написати заяву у ДБР на цих суддів, можливо по іншій статті притягнуть. Формально і переважно фактично у державі діє повний суддівський "безпрєдєл".
Без доказів вашої вини вас не можуть засудити, це очевидна незаконність, хоча якщо докази були знищені, однак збереглись їх засвідчені копії, описи, огляди, то можливо.
Ваша надія може бути або на Верховний суд, або ЄСПЛ.
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16.01.2023 18:06 Відповісти
Ну наскільки я знаю не в ДБР, а в НАБУ. Є ще варік звернутися в окружний адміністративний суд але це мутна справа плюс всі судді там знайомі, плюс позов 963грн. коштує і т.д. Вища рада правосуддя не працює. ЄСПЛ як варік згоден, тільки проблема в тому що відповідальність понесуть платники податків, а не ці мудаки в мантіях.
375 КК України скасована так. Справа в тому що цей йбаний голова Волинського апеляційного суду виніс рішення що невідомі працівники Волинського апеляційного суду знищили судове рішення якого ніколи не існувало але тепер будем на нього знищеного посилатися. Крім того ці підари в мантіях ще й стерли це рішення із ЄДРСР, Ви ж розумієте, що це фізично не можливо. ДСА України підтверджує, що це не можна, а наше ібане Волинське ДСА каже що це можна робити.

Стосовно визначення доказів допустимими чи неналежними, будем відвертими, багато таких справедливих рішень?! Тому я не думає що система правильно підібраних присяжних гірша за це іпане судилище.
Так поки чекаю відписки з НАБУ.
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16.01.2023 18:26 Відповісти
Притягнення до крим відповідальності суддів це підслідність дбр. Набу займається лише корупційними злочинами, якщо ви впевнені у корупції суддів і у вас є відповідні докази, тоді так, але якщо їх не знайдуть вас відправлять до дбр.
Вам потрібно винести на загал цей суддівський безпрєдєл. Напишіть у міжнародні правозахисні організації в Україні, уповноваженому з прав людини, опублікуйте у фб ваш кейс але щоб не розкрити таємницю слідства, якшо давали слідчому підписку.
Якщо суддя хоче обґрунтувати вирок чи уже це зробив неіснуючим судовим рішенням, то сміло пишіть на суддів у дбр про службове підроблення, зловживання владою і службовим становищем. Адже якщо справді суд розглядав таку справу, то мали б зберегтися копії рішень у сторін по справі, сама справа в суді чи в архіві з записами судових засідань, процесуальними ухвалами, документами про виклик сторін, свідків, іншими документами. Тобто "намалювати" рішення суду просто так неможливо. Про видалення рішення з реєстру також мало б бути документально оформлено, чого безслідно зробити теж не можливо.
Якщо в дбр відмовлять, оскаржуйте вище і через суд.
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16.01.2023 19:12 Відповісти
Досудове слідство вже давно закінчено.
Судове рішення на яке в подальшому хоче посилатися суд у своєму вироку просто ніколи не існувало, ніколи його не було в ЄДРСР ні в загальному, ні в повному доступі. Про що є відповідь директора ДП "Інформаційні судові системи". Уповноважена з прав людини написала якусь фігню що ніхто не може втручатися в діяльність судових органів.
А саме судове рішення просто вигадав колишній начальник СКР міліції. При отриманні дозволу на застосування негласних засобів отримання інформації потрібно було дозвіл прокурора. А ніякого прокурорського наглядового провадження не існує. І крім того 06.09.2012 діяв КПК України 1960року і потрібно було своє подання віртуальному слідчому подавати до голови апеляційного суду, а не за правила КПК 2012 року до слідчого судді. Потрібно було це робити за правила глави 16 КПК України 1960 року.
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16.01.2023 22:34 Відповісти
То це не злочин вони зробили ці підлітки???? Хто вирішував їх звільнення???? Перевірьте керівництво яке вирішувало їх звільнення... Якщо суд вирішував то суддю... Взагалі - ГАНЬБА правоохоронній системі...Іде війна а тут тімурвці путінські....
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16.01.2023 04:58 Відповісти
Реформа суддівської системи, прокуратури, поліції це той злочин який зробила влада при порошенку.... він зробив свої суди. прокуратури. поліцію..... все для влади а не для людей.. Реформування по порошенку це захмарні райські зарплатні та пенсії суддям тапрокурорам а не справедливість.... Ця структура молилася опісля Майдану на Кремль, хоча ця структура правоохоронна це сімейні клани вже.... від діда судді, прокрора до сина , доньки і до онука. правнука судді і прокурора... То вони будуть українські??? То вони будуть працювати за справедливу правоохорону систему?? Ні!
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16.01.2023 05:04 Відповісти
В тебе і в голові такий "вінігред", чи тільки в дописі?
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16.01.2023 05:44 Відповісти
Та то він про жидів, а українською слово "вінегрет" як пишеться, так і читається.
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16.01.2023 06:11 Відповісти
Як би ж пастор так зробив була б інша країна....
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16.01.2023 06:24 Відповісти
- А с этим что делать?
- Закопать.
- Так он же живой..
- Ваши проблемы - моя ответственность. Выполняйте.
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16.01.2023 05:50 Відповісти
Згадував недавно цей фільм. Думаю, мало хто його пам'ятає. А назва символічна...
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16.01.2023 10:15 Відповісти
Малолітні виродки, один з хлопців вже може притягуватися до кримінальної відповідальності. Батьків покарати за таке виховання. Тільки не кажіть, що це діти, вони знали куди йшли та що фоткали. Це просто пі.......ц.
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16.01.2023 06:26 Відповісти
Більш,ніж впевнена, що батьки і направили своїх "чад" зробити цю роботу((
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16.01.2023 08:18 Відповісти
Ще одне підтвердження безмежно гнидкої сутності кацапів. Пустити власних лічінусів як торпеди, "патамуша они мелкие писюны, им по закону нихуя не будет"... Жодні нормальні батьки такого не зро***ть. А для кацапів це "нарма-а-альна ***, по-нашему!"
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16.01.2023 08:40 Відповісти
Може всі вже забули,що в країні війна?
Яка демократія по підозрах про зраду,та працю на ворога?
Може розказати як в демократичних США під час другої світової війни подібні вишкребки сиділи разом з сім'ями в фільтраційних таборах.
Або у Британії часів першої світової -висіли на перших деревах при найменшій підозрі на шпигунство
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16.01.2023 08:49 Відповісти
"Яка демократія по підозрах про зраду,та працю на ворога?" То Ви пропонуєте ПО ПІДОЗРАХ вішати?
Не боїтеся, що хтось і Вас підозрілим буде вважати?

Яка демократія? Сталинська, звісно, тоді буде, демократія.
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16.01.2023 10:23 Відповісти
Не пересмикуйте понятия демократії-попробують хай в демократичних США познімати якийсь режимний об'єкт,або не виконати якісь поліцейські вимоги.
І подивляться тоді на демократію в дії.
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16.01.2023 13:19 Відповісти
А статті поліцейські перевірили, СБУ перевірили, відпустили.
То що, треба було вішати, як писалт тут, за підозру?
Тим більш в чому? Наводка на ТЕС? Начебто без фоткі цього підлітка ніхто не знав що там є ТЕС?
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16.01.2023 13:23 Відповісти
Сьогодні нічого не знайшли,завтра не знайдуть,а післязавтра подібні знахабнівші "дітки" сфоткають щось(наприклад де проживають воєнні) і відправлять оркам.
Тому подібне повинно присікатись на корню-побачила охорона режимного ,стратегічного об'єкту якесь фільмування -вогонь на враження без ніяких попереджень.
Проведуть пару подібних акцій -то відіб'є охоту багатьом хайпувати,чи заробляти подібним чином
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16.01.2023 14:37 Відповісти
Віслюки,і таких повно.Докази,слідство не для них.Що не вкинь-"з'їдять".
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16.01.2023 09:14 Відповісти
Написано в статті СБУ перевірило відпустило, то мабуть, не просто так, а слідство було , то хто віслюки?
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16.01.2023 10:20 Відповісти
С родителей штраф в 100 тысяч, и эту сумму на поддержку ЗСУ
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16.01.2023 08:56 Відповісти
в сети распространяют фэйк от Арестовича , якобы ВСУ сбили ракету , есть видео опровергающее этот фэйк , ракета летит на дом не поврежденная

https://t.me/hyevuy_dnepr/45326
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16.01.2023 09:02 Відповісти
Люся вечно в гавно вступит
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16.01.2023 09:03 Відповісти
Та ти ШО! А всі думають,що ж воно таке.Виявляється що то переселенці винні. А в Дніпрі та іншіх містах запроданців ніколи не було.
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16.01.2023 09:19 Відповісти
Були... але у відсотковому відношенні серед переселенців їх значно більше. Все ж війна зараз точиться в найбільш прокацапських регіонах України...
Плюс переселенцям не так шкода міста, в котрому тільки поселилися.
Навіть на око - в новинах надто часто (як на долю в кільканадцять відсотків переселенців серед населення міст центральної чи західної України) згадують їх злапаними на диверсійних діях.

Тут багато факторів, але ще в 2015-му році соціологічна статистика фіксувала виразну недовіру "місцевих" до переселенців, чому причиною були, найімовірніше, культурні особливості. Зараз інший масштаб, але ситуація подібна.

Тому не варто вдавати, ніби підозри в сторону переселенців невиправдані... здоровий глузд підказує подивитися спершу в їх сторону.
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16.01.2023 16:19 Відповісти
Це не діти, це лічинки Мордера. Ось діти

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16.01.2023 09:41 Відповісти
" а співробітники СБУ взяли у них пояснення та відпустили. " . Будні "нашого" СБУ! Чи я щось не зрозумів?
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16.01.2023 09:51 Відповісти
В 14 году в Донбассе местное СБУ чатично поразбегалось,частично стоало на бок руссфашистов. Я считаю что должен быть принцип экстерриториальности:на Востоке Украины работники СБУ должны быть выходцы из Запада Украины и наоборот. И каждые 5 лет менять из место работы на другой регион. Чтобы не могли спеться с местными. США меняет-же своих консулов и работников паосольств в других странах-чтобы они не успели обрасти связями и не брали взяток. Хотя они всеравно обрастают и беруит-у меня мать получила визу в США за взятку в 5 тыс долларов. Это был примерно 98 год
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16.01.2023 12:25 Відповісти
В Туреччині таможенникам міняють місце роботи кожних півроку. За цей час вони точне не вспівають скурвитися.
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16.01.2023 13:06 Відповісти
Какой то сюр....
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16.01.2023 09:58 Відповісти
під час другої світової в Британії вішали коригувальників. Чи не надто гуманно Україна ставиться до колаборантів??? Вони що навіть після покарання тюрмою ********* Україну. Живучи за кордоном десятиліття, вони закликають пуйла вдарити ракетами туди. Думаймо про безпеку України , а не гуманність до покидьків і наших ворогів!
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16.01.2023 09:58 Відповісти
а хто забув недавній анонс влади про підключення до генерації декількох ТЕЦ,підключення газу до Трипільської ТЕЦ ? і нагуя ? це ж війна,і інформація мегазасекречена,на кого працюють ЗМІ і влада в Україні ? точно не на народ України.
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16.01.2023 10:20 Відповісти
Наше фСБУ найкраще фСБУ у свiтi.
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16.01.2023 11:18 Відповісти
"і відпустили..." - зашибісь

тепер рашинські агенти остаточно зрозуміли, що можна посилати сопляків знімати що заманеться в Україні, і тим нічого не буде

ну а ми остаточно зрозуміли, чого варте наше СБУ
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16.01.2023 12:01 Відповісти
похоже малым тупо делать не фиг было.. есть с десяток способов, как это сделать тихо и незаметно. Но избирателям сказали вот так. Дальше думать ни к чему
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16.01.2023 12:16 Відповісти
Молодая Гвардия *****!!! отпустили? а как же "наградить"?
полный писец! а если бы бомбочку под СБУ подложили-то же бы отпустили?
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16.01.2023 12:55 Відповісти
"а співробітники СБУ взяли у них пояснення та відпустили" - красавці, наше СБУ. 🤮 В мене таке враження, що всі зрадники, продажні і недорозвинені працюють в СБУ і в поліції. Я нікого не образив? Ківа вам в поміч.🤮
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16.01.2023 13:00 Відповісти
Цікаво, хто у цих "підлітків" батьки? До того ж, може досить бути "толерастами" з час, коли завдяки діям малолітніх ПОКИДЬКІВ загинуло та постраждало так багато українців?! Врешті решт навіть не здивуюсь, якщо ці малі ТВАРИНИ досі "гавАрят па рускі", а їхні батьки НЕНАВИДЯТЬ ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ! Тому якщо "по закону", то за заподіяне їхніми "чадами" відповідають батьки ПО ПОВНІЙ (начебто вони це зробили)! В те, що ці малі ПОТВОРИ з родин, - любителів "руССкАго міра" навіть не маю ніякого сумніву! Чому? Подивіться, як себе поводить малеча у віці 3-5 років, де батьки ПАТРІОТИ НЕНЬКИ! Подивились? Тоді які питання, звідки беруться ось таки малолітні "поціновувачі руССкАго міра"?! П.С. Може настав час ВРУ прийняти Закон України "Про громадянство", де прописати "чорним по білому" коли, як і за що будь кому можна як надати громадянство, так і позбавити його, а не робити це особі на посаді президента країни за власним бажанням, наче він "імператор", який захоче, - надасть, захоче, - забере навіть у того, у кого це апріорі робити неможливо?! Особливо це повинно стосуватись тих, хто або сам, або його предки припхались в Україну і оселились в оселях знищених українців, але ж попри величезний відрізок часу навіть не спромігся ані вивчити українську, ані навчитись самому та навчити власних дітей ЛЮБИТИ землю, яка дала тобі прихисток і багато чого ще, а не ненавидіти Україну та українців?! Вважаю, що це давно на часі!!! Агов, владо, ти де?
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16.01.2023 13:20 Відповісти
Кацапська мова і ментальність , кацапська культура (якщо ту блювотину такою можна вважати культурою), корумповані всі гілки влади від дільничого до АП, повна відсутність принципу невідворотності покарань, відсутність патріотичного виховання і ще 1000+1 річ це все = ракета в житловий будинок.
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16.01.2023 13:55 Відповісти
Як відпустили? - треба було їм поламати пальці. щоб все життя пам'ятали про свою зраду.
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16.01.2023 13:58 Відповісти
Як громадянин України скажу що треба було відметелити цих підлітків (неофіційно) так щоб на все життя запамятали, спина щоб чорна була і низ спини. Так викорінюється любов до руцкого міра з дитинства.
А так кажу те що і раніше - Дніпро найбільше проросійське місто України після донецька.
Земля пухом загиблим громадянам Дніпра, хай все повернеться росії у 200 кратному розмірі.
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16.01.2023 14:00 Відповісти
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16.01.2023 14:02 Відповісти
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