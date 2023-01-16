Перед ракетним ударом по Дніпру були затримані підлітки, які фотографували ТЕС і дзвонили в Росію, - ЗМІ
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Перед ракетним ударом 14 січня у Дніпрі затримали підлітків, які фотографували ТЕС і дзвонили у Росію
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела в обласному управлінні Національної поліції.
Патрульним хлопці 13 і 14 років розповіли, що "фотографували станцію, щоб подивитися на її стан / цілісність". Підліткам не дали видалити фото. У телефоні одного з них виявили розмови з російськими номерами у WhatsApp - він заявив, що то "його друзі".
Патрульні передали підлітків Службі безпеки України, а співробітники СБУ взяли у них пояснення та відпустили.
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.
Будь ласка, зачекайте...
ПС. Цікаво, скільки людей ще ведуться на подібну маячню від СБУ?
https://t.me/truexadnepr/36146
только что... там нашли погибшую беременную женщину в объятиях своего мужа...
он пытался закрыть собой жену от завалов во время прилёта
на данный момент пытаются установить их личные данные и найти их родственников
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кацапня убивает и не рожденных детей...
есть ли мера нашей ненависти к этим нелюдям??????
к русским никаких чувств уже нет.
Весь мир сидит и смотрит, как уничтожают 40 млн страну и сс*тся, тихо радуясь, что это их не касается.
Через суддів, в Україні майже усі проблеми. Час настав викинути їх усіх.
Тоді, поглядь, і підлітки замисляться, а що мені за це буде.
Іноді можуть і невинних ,або не дуже винних пресанути по повній,шантажуючи строками у десятки років.
Другий випадок ще гірший голова Волинського апеляційного суду виніс рішення, що невідомо які працівники апеляційного суду знищили докази по кримінальній справі, стерли судове рішення із Єдиного державного реєстру судових рішень?! І це все законно, а судити мене мають по тих доказах, які нібито працівники Волинського апеляційного суду знищили.
Й це по Вашому не дно, ну їх нафіг таких юристів-професіоналів. Краще вже суд присяжних.
Позбавлення вас права на апеляцію є злочином зі сторони суддів, проте на жаль стаття про ухвалення неправосудного рішення зеленою владою "скасована" через ручний КСУ. Можете спробувати написати заяву у ДБР на цих суддів, можливо по іншій статті притягнуть. Формально і переважно фактично у державі діє повний суддівський "безпрєдєл".
Без доказів вашої вини вас не можуть засудити, це очевидна незаконність, хоча якщо докази були знищені, однак збереглись їх засвідчені копії, описи, огляди, то можливо.
Ваша надія може бути або на Верховний суд, або ЄСПЛ.
375 КК України скасована так. Справа в тому що цей йбаний голова Волинського апеляційного суду виніс рішення що невідомі працівники Волинського апеляційного суду знищили судове рішення якого ніколи не існувало але тепер будем на нього знищеного посилатися. Крім того ці підари в мантіях ще й стерли це рішення із ЄДРСР, Ви ж розумієте, що це фізично не можливо. ДСА України підтверджує, що це не можна, а наше ібане Волинське ДСА каже що це можна робити.
Стосовно визначення доказів допустимими чи неналежними, будем відвертими, багато таких справедливих рішень?! Тому я не думає що система правильно підібраних присяжних гірша за це іпане судилище.
Так поки чекаю відписки з НАБУ.
Вам потрібно винести на загал цей суддівський безпрєдєл. Напишіть у міжнародні правозахисні організації в Україні, уповноваженому з прав людини, опублікуйте у фб ваш кейс але щоб не розкрити таємницю слідства, якшо давали слідчому підписку.
Якщо суддя хоче обґрунтувати вирок чи уже це зробив неіснуючим судовим рішенням, то сміло пишіть на суддів у дбр про службове підроблення, зловживання владою і службовим становищем. Адже якщо справді суд розглядав таку справу, то мали б зберегтися копії рішень у сторін по справі, сама справа в суді чи в архіві з записами судових засідань, процесуальними ухвалами, документами про виклик сторін, свідків, іншими документами. Тобто "намалювати" рішення суду просто так неможливо. Про видалення рішення з реєстру також мало б бути документально оформлено, чого безслідно зробити теж не можливо.
Якщо в дбр відмовлять, оскаржуйте вище і через суд.
Судове рішення на яке в подальшому хоче посилатися суд у своєму вироку просто ніколи не існувало, ніколи його не було в ЄДРСР ні в загальному, ні в повному доступі. Про що є відповідь директора ДП "Інформаційні судові системи". Уповноважена з прав людини написала якусь фігню що ніхто не може втручатися в діяльність судових органів.
А саме судове рішення просто вигадав колишній начальник СКР міліції. При отриманні дозволу на застосування негласних засобів отримання інформації потрібно було дозвіл прокурора. А ніякого прокурорського наглядового провадження не існує. І крім того 06.09.2012 діяв КПК України 1960року і потрібно було своє подання віртуальному слідчому подавати до голови апеляційного суду, а не за правила КПК 2012 року до слідчого судді. Потрібно було це робити за правила глави 16 КПК України 1960 року.
- Закопать.
- Так он же живой..
- Ваши проблемы - моя ответственность. Выполняйте.
Яка демократія по підозрах про зраду,та працю на ворога?
Може розказати як в демократичних США під час другої світової війни подібні вишкребки сиділи разом з сім'ями в фільтраційних таборах.
Або у Британії часів першої світової -висіли на перших деревах при найменшій підозрі на шпигунство
Не боїтеся, що хтось і Вас підозрілим буде вважати?
Яка демократія? Сталинська, звісно, тоді буде, демократія.
І подивляться тоді на демократію в дії.
То що, треба було вішати, як писалт тут, за підозру?
Тим більш в чому? Наводка на ТЕС? Начебто без фоткі цього підлітка ніхто не знав що там є ТЕС?
Тому подібне повинно присікатись на корню-побачила охорона режимного ,стратегічного об'єкту якесь фільмування -вогонь на враження без ніяких попереджень.
Проведуть пару подібних акцій -то відіб'є охоту багатьом хайпувати,чи заробляти подібним чином
https://t.me/hyevuy_dnepr/45326
Плюс переселенцям не так шкода міста, в котрому тільки поселилися.
Навіть на око - в новинах надто часто (як на долю в кільканадцять відсотків переселенців серед населення міст центральної чи західної України) згадують їх злапаними на диверсійних діях.
Тут багато факторів, але ще в 2015-му році соціологічна статистика фіксувала виразну недовіру "місцевих" до переселенців, чому причиною були, найімовірніше, культурні особливості. Зараз інший масштаб, але ситуація подібна.
Тому не варто вдавати, ніби підозри в сторону переселенців невиправдані... здоровий глузд підказує подивитися спершу в їх сторону.
тепер рашинські агенти остаточно зрозуміли, що можна посилати сопляків знімати що заманеться в Україні, і тим нічого не буде
ну а ми остаточно зрозуміли, чого варте наше СБУ
полный писец! а если бы бомбочку под СБУ подложили-то же бы отпустили?
А так кажу те що і раніше - Дніпро найбільше проросійське місто України після донецька.
Земля пухом загиблим громадянам Дніпра, хай все повернеться росії у 200 кратному розмірі.