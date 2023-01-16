РФ пришвидшує темпи депортації українців з окупованих територій, - Центр національного спротиву
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Загарбники нарощують темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Центру національного спротиву.
"Росіяни продовжують вивозити українців з тимчасово окупованих територій. Режим Путіна збільшує темпи депортації українців з ТОТ під проводом "евакуації".
Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська областей та Краснодарського краю РФ. За доброю російською традицію кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють закинуті санаторії та гуртожитки", - йдеться в повідомленні.
У Центрі зазначають, що росіяни дедалі більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
ЦНС уточнює: "Зазначимо, що для створення підґрунтя так званої евакуації росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію".
Будь ласка, зачекайте...
только колхоз (коллективное хозяйство), ибо только там может быть техника.
Якщо навіть не зможе, то це будуть землі формально українські, але населені пересиленцями, зараженими "патріотічєскім сіфілісом"(патриотический сифилис - визначення Герцена), русского міра, ворожим до України.
ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
17.12.2022 | Генри Киссинджер
Ветеран мировой политики и дипломатии Генри Киссинджер считает, что настало время для переговоров между Россией и Украиной. https://newtimes.ru/articles/detail/232349