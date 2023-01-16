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РФ пришвидшує темпи депортації українців з окупованих територій, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація

Загарбники нарощують темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Росіяни продовжують вивозити українців з тимчасово окупованих територій. Режим Путіна збільшує темпи депортації українців з ТОТ під проводом "евакуації".

Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська областей та Краснодарського краю РФ. За доброю російською традицію кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють закинуті санаторії та гуртожитки", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначають, що росіяни дедалі більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

ЦНС уточнює: "Зазначимо, що для створення підґрунтя так званої евакуації росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили репресії і почали хвилю депортації у Мелітополі, - мер Федоров

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Кому депортация, а кому "домой, на хауз". Только опыт показывает, что большинство любителей руцького мира в Украине, не торопятся переселятся на родные болота
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16.01.2023 07:17
+1
О, да... и главное бесплатные рабы, работающие за палочки... И как весь мир без колхозов живет то, ума не приложу) Особенно, как у всего мира получалось кормить эти колхозы? Не знаете почему колхозный совок закупал зерно у безколхозного мира?) Или у меня чувством юмора с утра не очень?)
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16.01.2023 07:45
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Маас ква займається цим ще з часів розкуркулення.
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16.01.2023 06:52 Відповісти
кулак - пережиток времени.
только колхоз (коллективное хозяйство), ибо только там может быть техника.
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16.01.2023 07:14 Відповісти
О, да... и главное бесплатные рабы, работающие за палочки... И как весь мир без колхозов живет то, ума не приложу) Особенно, как у всего мира получалось кормить эти колхозы? Не знаете почему колхозный совок закупал зерно у безколхозного мира?) Или у меня чувством юмора с утра не очень?)
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16.01.2023 07:45 Відповісти
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16.01.2023 12:54 Відповісти
"Масква" займається насильницьким "выводом людишек" ще з часів виникнення Володимиро-Суздальського князівства Бо земель нахапали повно, а освоювать їх - нікому! Місцеві племена були малочисельні та перебували здебільшого на рівні "полювання та збирання" Землеробством та скотарством практично не займалися Тому бояри московські здійснювали набіги на землі Новгородщини Псковщини та ВКЛ Там захоплювали людей і насильно переселяли до себе І все це продовжується до цих пір!
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16.01.2023 07:14 Відповісти
Кому депортация, а кому "домой, на хауз". Только опыт показывает, что большинство любителей руцького мира в Украине, не торопятся переселятся на родные болота
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16.01.2023 07:17 Відповісти
Знаю одну семейку... Оккупированная территория... Она дочка турков месхетинцев... Еще застала бегство из средней азии... Украина их приютила.... Он местный... Его старший брат лгбт Село... И вот их вышкребок, рисует зетки и антилгбт у себя на машине... Хватит ли ума сбежать, посмотрим... Хотелось бы, чтобы они во всю прочувствовали "любовь" рашки) Ведь с Краснодарского края турок месхетинцев уже при рашке депортировали указами местной власти) А не сбегут, деревьев хватает...
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16.01.2023 08:05 Відповісти
... Кремль готовиться до "референдумів"... якщо зможе утримати території.

Якщо навіть не зможе, то це будуть землі формально українські, але населені пересиленцями, зараженими "патріотічєскім сіфілісом"(патриотический сифилис - визначення Герцена), русского міра, ворожим до України.
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16.01.2023 07:53 Відповісти
О каких референдумах речь?
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16.01.2023 08:07 Відповісти
Захватчики типа Сталина, Гитлера, теперь Путин используют референдумы для "легализации"... Так было и в Крыму, и на ЛуганДоне. Теперь на захваченных территориях меняется социальный состав население: коренное вытесняется, насильно депортируется... То, которым будет "населено" проголосует и под наблюдением ООН, хоть папы из Рима. Пример

ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

17.12.2022 | Генри Киссинджер

Ветеран мировой политики и дипломатии Генри Киссинджер считает, что настало время для переговоров между Россией и Украиной. https://newtimes.ru/articles/detail/232349
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16.01.2023 08:44 Відповісти
 
 