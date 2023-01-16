Росія намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою у наступні пів року, - ISW
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Американські експерти зазначають, що Росія хоче перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент Росії Володимир Путін змінює підходи ведення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті військові аналітики зазначають, що Кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу і покласти край низці оперативних успіхів України.
В ISW перерахували невдачі Росії у війні проти України.
Зокрема, за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.
Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.
Експерти зазначають: "Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль".
З огляду на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни – переконані в ISW.
Зокрема, інститут помітив розвиток таких напрямків у веденні війни РФ:
- Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.
- Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.
- Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.
- Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.
- Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.
В ISW зазначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.
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так, голос цікавий, і я пам'ятаю ще місяці назад на початку війни його тут всі обожнювали та чекали від нього сводок з фронту як радянські люди чергову серію латиноамериканського серіалу.
А що сталося?
Чому на нього всі тепер тут на цензорі так погано кажуть?
Він нічого такого наче б то не зробив поганого.
Що за дива.
8=✊===Э💦💦💦 *бризь* *бризь* *бризь*
Мабуть, комусь віддає владу, кому, покі не вирішили
И да в этих додиков на фотке скрепненькие каски, прям деды в них воевали Берлин брали. Наверное и с пневмат простреливаются.
Доброї вдачі, суки!)))))
В них в ешелонах на фронт вже Т-34 помітили)))))))))))))
Скоро ці ординці з кам'яними сокирами ломитися будуть. І тут головне - обійтися без зайвої рефлексії і просто мочити утирків, не на секунду не зупиняючи вогонь. Най здохнуть усі.
Більш того, питання по Соледару, який вже тут наступ
А взагалі так, початок року дуже песимістичний: і х-22 на Дніпро (і цих ракет ще багато, за словами Ігната), і С-400 по Києву (і їх не мало), і Соледар, і новини про підготовку чмобіків і наступ рашистів (це я за слова Залужного), і про нову хвилю чмобіків +500к (це я про слова від ГУР).
Раньше Украина также их имела на вооружении, однако часть была передана России в качестве оплаты долгов за газ, а другая часть была утилизирована.