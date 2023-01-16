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Росія намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою у наступні пів року, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Американські експерти зазначають, що Росія хоче перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент Росії Володимир Путін змінює підходи ведення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті військові аналітики зазначають, що Кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу і покласти край низці оперативних успіхів України.

В ISW перерахували невдачі Росії у війні проти України.

Зокрема, за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.

Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області або місто Херсон.

Експерти зазначають: "Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль".

З огляду на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни – переконані в ISW.

Також читайте: Дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ перешкоджають РФ проводити наступальні операції, - ISW

Зокрема, інститут помітив розвиток таких напрямків у веденні війни РФ:

  • Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.
  • Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.
  • Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.
  • Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони і призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.
  • Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.

В ISW зазначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.

Читайте: У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Благодаря советчику из ..ОПЫ президента Абдрестовичу, Расея уже перехватила информационную инициативу... Почему эта тварь - провокатор до сих пор не на допросе в СБУ ? Только потому, что ОПой руководит Ермак
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16.01.2023 07:12
+18
А хто тримається за Єрмака як воша за кожух? Мабуть до клоуна приставили куратора в Омані.
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16.01.2023 07:32
+15
Тому Вавочка і опинився в Омані. Виторговував собі посаду губернатора маларосії.
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16.01.2023 07:24
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Такі експерти казали що і Київ друга армія захопить за 48 годин.
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16.01.2023 07:04 Відповісти
Дело не в экспертах, а как не банально в менталитете.. На банковой сделали практически все, чтобы "за 40 часов"
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16.01.2023 07:14 Відповісти
Тому Вавочка і опинився в Омані. Виторговував собі посаду губернатора маларосії.
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16.01.2023 07:24 Відповісти
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16.01.2023 07:35 Відповісти
Довго він шукав цього оленя, при якому можна було почати повномасштабний наступ на Україну.
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16.01.2023 08:58 Відповісти
Благодаря советчику из ..ОПЫ президента Абдрестовичу, Расея уже перехватила информационную инициативу... Почему эта тварь - провокатор до сих пор не на допросе в СБУ ? Только потому, что ОПой руководит Ермак
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16.01.2023 07:12 Відповісти
А хто тримається за Єрмака як воша за кожух? Мабуть до клоуна приставили куратора в Омані.
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16.01.2023 07:32 Відповісти
"я, вагнер і лукашенка" т.1, ч.3., Моі воспомініанія....
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16.01.2023 07:50 Відповісти
Ты что-то имеешь против будущего президента Украины?)
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16.01.2023 10:01 Відповісти
Frol Fedoroff

Благодаря советчику из ..ОПЫ президента Абдрестовичу,...

грузін Оркестрович із «атряда Янелохабоневтіка і Бонезлякався» - російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Батоно з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії Люся на телеканалах вішала глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо Буратіно не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох євреїв Україна не витримає. Підворотня обирає в Раду блазнів, щоб поржати.

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16.01.2023 11:30 Відповісти
"з дуже проникливим тихим голосом "

так, голос цікавий, і я пам'ятаю ще місяці назад на початку війни його тут всі обожнювали та чекали від нього сводок з фронту як радянські люди чергову серію латиноамериканського серіалу.

А що сталося?
Чому на нього всі тепер тут на цензорі так погано кажуть?

Він нічого такого наче б то не зробив поганого.
Що за дива.
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16.01.2023 19:27 Відповісти
А що хорошого зробив Адрестович для нашої краіни ?
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17.01.2023 01:04 Відповісти
Губами перехватят...
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16.01.2023 08:10 Відповісти
От тобі й здрасті. Крим навесні чи там влітку як прогнозують освічені прогнозисти да нащадки бабки Ванги, вже відміняється? Хто б міг подумати.
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16.01.2023 08:15 Відповісти
Ослаблення РФ руками України йде по плану, а як же її ослабити , якщо окрім санкцій вона не буде свої сили та людей мобілізувати та направляти в Україну?
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16.01.2023 08:55 Відповісти
І одразу про перспективи їхнього успіху:

8=✊===Э💦💦💦 *бризь* *бризь* *бризь*
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16.01.2023 08:44 Відповісти
Що таке рецентралізація?
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16.01.2023 08:46 Відповісти
Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3393529

Мабуть, комусь віддає владу, кому, покі не вирішили
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16.01.2023 08:51 Відповісти
Дивно написали, особливо про обновлення оборонно-промислової бази. Орки роками до війни готувалися, а це оновлення для України більше підходить, але дороги. Ленд ліз дорого....
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16.01.2023 09:25 Відповісти
У них осталась только одна тактика, на которую они возлагагают надежду, чтобы перехватить инициативу, это забрасывание трупами. ***** понял, что его не свергнут, даже, если он мобилизует всех от 12 до 79 лет. А что жрать , у него будет всегда, как у жданова в блокадном Ленинграде.
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16.01.2023 10:06 Відповісти
Скорее за щеку возьмут......

И да в этих додиков на фотке скрепненькие каски, прям деды в них воевали Берлин брали. Наверное и с пневмат простреливаются.
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16.01.2023 10:16 Відповісти
Із ППШ та в шоломах 1943 року?

Доброї вдачі, суки!)))))

В них в ешелонах на фронт вже Т-34 помітили)))))))))))))

Скоро ці ординці з кам'яними сокирами ломитися будуть. І тут головне - обійтися без зайвої рефлексії і просто мочити утирків, не на секунду не зупиняючи вогонь. Най здохнуть усі.
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16.01.2023 11:17 Відповісти
я уже слышал здесь что-то подобное когда началась их осенняя мобилизация. После отступления из соледара вам еще смешно? его взяли чмобики.
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17.01.2023 00:53 Відповісти
Було зрозуміло ще навесні минулого року, що війна буде затяжною, на виснаженння. У коротуна немає іншої опції. Як тільки війна скінчиться, його владі, а можливо і життю прийде кінець. Не зрозуміло інше, чому офіційні коментатори кормили суспільство байками? Це просто піар був, чи знову - " війни не буде, в травні шашлики",тоб то крайня некомпетентність?
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16.01.2023 11:17 Відповісти
"Україна ВЗАГАЛІ перестала наступати?"
Більш того, питання по Соледару, який вже тут наступ
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16.01.2023 19:23 Відповісти
Є напрямок Сватово-Кремінна: інколи там рухаємось вперед.

А взагалі так, початок року дуже песимістичний: і х-22 на Дніпро (і цих ракет ще багато, за словами Ігната), і С-400 по Києву (і їх не мало), і Соледар, і новини про підготовку чмобіків і наступ рашистів (це я за слова Залужного), і про нову хвилю чмобіків +500к (це я про слова від ГУР).
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16.01.2023 20:03 Відповісти
Сюрпризів і песимізму немає взагалі, є реалізм. В кінці 2022 обстрілів з руйнуваннями було не менше -від Запоріжжя і Херсона до прикордонних областей. Мобілізація орків очікувана. Якщо не наступаєш ти, наступають на тебе.Замість мобілізації промисловості і всієї держави, у нас тільки стихійна мобілізації чоловіків з вулиць.
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17.01.2023 06:11 Відповісти
У России есть сотни (!) ракет Х-22, одна из которых недавно прилетела в многоквартирный дом в Днепре: у Украины пока нет средств, чтобы их сбить

Раньше Украина также их имела на вооружении, однако часть была передана России в качестве оплаты долгов за газ, а другая часть была утилизирована.
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16.01.2023 18:06 Відповісти
то есть ********-предатель Кучма отдал оружие которым сейчас убили людей в Днепре и ничего ему за это не будет
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16.01.2023 18:07 Відповісти
На фото чмобіки в шоломах 1940 року?
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16.01.2023 20:57 Відповісти
Все буде Украіна , тільки потрібно допомагати і вірити в ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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17.01.2023 01:08 Відповісти
На мій погляд, москалі вже її перехопили. Адже після звільнення Херсону Україна веде тільки оборонні дії, а москалі - наступальні.
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17.01.2023 07:25 Відповісти
 
 