Кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру сягнула вже 35 осіб, пошук людей під завалами триває
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Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.
На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей.
39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей.
Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Frol Fedoroff
показати весь коментар16.01.2023 07:38
+7 юрий Шмалько ea66d093
показати весь коментар16.01.2023 07:39
+6 Nata S 156e1dc8
показати весь коментар16.01.2023 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
Ніби, кацапи цілили в іншу сторону, не в будинок.
А також газові камери, масові розстріли, газенвагени, нелюдські тортури, змагання у зґвалтуванні немовлят (у кого більше на *** лусне), розчленувальні вівісекції з розвішуванням тельбухів на руїнах... Жодна помста не може бути "занадто жорстокою".
За таке - треба дійти до межі демонічного озвіріння і навіть вийти за межі.
Хай увесь тремтливо-боязкий світ здригнеться, побачивши оскаженіння українців! (Зате потім боятимуться, і це добре).
І так, потім усі повернуться у свій звичайний людський стан. Так, потім багато хто топитиме спогади у ґалькоґолі, речовинах, лікуватиметься у психіатрів... Але що зробиш, a la guerre comme a la guerre.
А до кацапів має прийти Геноссе Геноцид ☠️☠️☠️
А кацап ніколи не стане людиною, хоч із ПТСР, хоч без. Бо він людиною і не був.
І так, про "надмірну жорстокість" - згадуємо "Гайдамаки" Шевченка:
І карали: страшно, страшно
Умань запалала.
Ні в будинку, ні в костьолі,
Нігде не осталось,
Всі полягли. Того лиха
Не було ніколи,
Що в Умані робилося.
Базиліан школу,
Де учились Гонти діти,
Сам Гонта руйнує:
"Ти поїла моїх діток! -
Гукає, лютує. -
Ти поїла невеликих,
Добру не навчила!..
Валіть стіни!"
Гайдамаки
Стіни розвалили, -
Розвалили, об каміння
Ксьондзів розбивали,
А школярів у криниці
Живих поховали.
Українці вміють у геноцид, коли допече. А масове вбивство у Дніпрі (5 км від моєї домівки, до речі) - це те, за що люта помста не буде злочином.
Але поки що рани душі занадто свіжі
Тобто - хто як хоче, так і мститься 🔥🔥🔥
Так ось, після такого хочеться зробити з кацапами таке, що обкладинки альбомів Cannibal Corpse здаватимуться дитячими картинками з азбуки "а баба галамага" 💀💀💀 Можливо, через деякий час емоції втратять надмірну кровожерливість. Хоча не впевнений.
Дніпряни - плачу разом з вами. Я тут з кадри з Дніпра всим ірландцям показую, щоб знали і бачили з ким ми воюємо. Вчора по телевізору тут не показували чомусь про Дніпро.
можливостям ,повинен цьому сприяти .
Це був не тільки сталін. Сталін їхній "вождь". Весь кацапстан ридав коли сталін помер.
З такими варварами і дикунами не потрібна толерантність з нашоі сторони , а тільки око за око 😠