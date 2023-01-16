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Кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру сягнула вже 35 осіб, пошук людей під завалами триває

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.

На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей.

39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
По версии Абдрестовича - Их убила украинская ПРО
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16.01.2023 07:38
+7
Царство всім Небесне! Россіянам - у Вогонь...
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16.01.2023 07:39
+6
Мешкаю в Дніпрі. Вибух був ОДИН! Страшної сили. Якби ППО спрацювала і ракета впала на будинок, вибухів було б не менше двох ( перший - постріл ППО, другий - ракета). Не треба мати військову освіту, щоб це розуміти.
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16.01.2023 09:37
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По версии Абдрестовича - Их убила украинская ПРО
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16.01.2023 07:38 Відповісти
По версії арестовича, українська про допомогла кацапам вбити цивільних.
Ніби, кацапи цілили в іншу сторону, не в будинок.
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16.01.2023 08:22 Відповісти
Мешкаю в Дніпрі. Вибух був ОДИН! Страшної сили. Якби ППО спрацювала і ракета впала на будинок, вибухів було б не менше двох ( перший - постріл ППО, другий - ракета). Не треба мати військову освіту, щоб це розуміти.
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16.01.2023 09:37 Відповісти
Царство всім Небесне! Россіянам - у Вогонь...
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16.01.2023 07:39 Відповісти
Будем смеяться, когда разгромленные убийцы и воры вернуться на росию, справедливо посчитав, что там с оружием грабить будет даже еще удобнее. И никаких "ножек буша". Да здра Китай.
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16.01.2023 07:43 Відповісти
Коли ЗСУ заходитиме на ворожу територію - жодного милосердя до "жінок і дітей". Це така сама ґабсурда, як шкодувати самок і молодняк тарганів або щуратів. Без зайвих розмов: усіх (мужиків, бабіщ, лічінусів, супоросих бабіщ, хричів, інвалідів...) у хлів - і палити живцем 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

А також газові камери, масові розстріли, газенвагени, нелюдські тортури, змагання у зґвалтуванні немовлят (у кого більше на *** лусне), розчленувальні вівісекції з розвішуванням тельбухів на руїнах... Жодна помста не може бути "занадто жорстокою".

За таке - треба дійти до межі демонічного озвіріння і навіть вийти за межі.

Хай увесь тремтливо-боязкий світ здригнеться, побачивши оскаженіння українців! (Зате потім боятимуться, і це добре).

І так, потім усі повернуться у свій звичайний людський стан. Так, потім багато хто топитиме спогади у ґалькоґолі, речовинах, лікуватиметься у психіатрів... Але що зробиш, a la guerre comme a la guerre.

А до кацапів має прийти Геноссе Геноцид ☠️☠️☠️
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16.01.2023 08:12 Відповісти
І чим ми будемо відрізнятися від кацапів?
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16.01.2023 08:47 Відповісти
Я написав - тим, що після цього кожен українець знову повернеться у людський стан. Так, спогади і посттравматичні синдроми будуть іще ті, психіатрам і психологам вистачить роботи. Хтось топитиме криваві видіння у пляшці, хтось вшмагуватися речовинами... Але то інша справа.
А кацап ніколи не стане людиною, хоч із ПТСР, хоч без. Бо він людиною і не був.
І так, про "надмірну жорстокість" - згадуємо "Гайдамаки" Шевченка:

І карали: страшно, страшно
Умань запалала.
Ні в будинку, ні в костьолі,
Нігде не осталось,
Всі полягли. Того лиха
Не було ніколи,
Що в Умані робилося.
Базиліан школу,
Де учились Гонти діти,
Сам Гонта руйнує:
"Ти поїла моїх діток! -
Гукає, лютує. -
Ти поїла невеликих,
Добру не навчила!..
Валіть стіни!"
Гайдамаки
Стіни розвалили, -
Розвалили, об каміння
Ксьондзів розбивали,
А школярів у криниці
Живих поховали.
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16.01.2023 09:06 Відповісти
Ми не вони .
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16.01.2023 09:00 Відповісти
Див. комент вище, уривок із "Гайдамаків". І там у тексті поеми ще багато аналогічного бруталу.
Українці вміють у геноцид, коли допече. А масове вбивство у Дніпрі (5 км від моєї домівки, до речі) - це те, за що люта помста не буде злочином.
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16.01.2023 09:11 Відповісти
Ви хворий на голову. Що ви таке пишете! Ще не вистачало українцям себе поводити як варварам. Чи як солдатам ссср в Германіі з цивільними. Як таке писати можна. Йдіть до психіатра
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16.01.2023 09:55 Відповісти
Скажіть це людям з того будинку на Набережній Перемоги, 118. Що треба бути цивілізованими і толерантно чекати на офіційне гагага Гаагського трибуналу.
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16.01.2023 12:30 Відповісти
Це злочин з боку рф. Страшний злочин. Цьому злочину дає оцінку весь світ і наші воїни б'ють орків, за цей злочин буде покарання. Але це не значить, що треба вбивати «жінок і дітей, як тарганів». Ви розумієте, що мелете і до чого закликаєте. Сходіть до лікаря чи проспіться. Взагалі вже втрачаєте здоровий глузд
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16.01.2023 16:17 Відповісти
Проспатися? ...Можливо, через кілька днів градус жорстокості трохи впаде у бік виваженості.
Але поки що рани душі занадто свіжі
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16.01.2023 17:44 Відповісти
Я вас розумію. Тут вже просто плачу від безсилої злоби і доначу на ЗСУ. Терористи не воюють з озброєною армією, вони нищать цивільні будинки. Жити цим чортам за колючим дротом, то не цивілізоване суспільство та і не країна по великому рахунку, так, зборисько криміналітету. Вони своє ще отримають. Тримайтеся
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16.01.2023 18:24 Відповісти
Ти будеш гвалтувати немовлят?
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16.01.2023 10:46 Відповісти
Це образи-приклади для більш наочної брутальності. Щоб був зрозумілішим зміст - bloody firestorm of vengeance with no fucking limits.
Тобто - хто як хоче, так і мститься 🔥🔥🔥
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16.01.2023 12:25 Відповісти
P S.: і так, ґвалтувати лічінусів я б не став (я свій члін не на смітнику знайшов) - але... Колеги по роботі, які живуть поруч із місцем трагедії, оперативно побігли туди одразу після вибуху і навіть встигли трохи допомогти, поки МЧС не розігнали цивільних через небезпеку обвалу/вибуху газу. Від того, що вони розповідали, аж волосся дибки.
Так ось, після такого хочеться зробити з кацапами таке, що обкладинки альбомів Cannibal Corpse здаватимуться дитячими картинками з азбуки "а баба галамага" 💀💀💀 Можливо, через деякий час емоції втратять надмірну кровожерливість. Хоча не впевнений.
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16.01.2023 12:49 Відповісти
Задача вищого політичного і військового керівництва країни - захист країни і народу від ударів противника. З цією задачею керівництво України не справляється - ворог безкарно і системно знищує нашу країну, міста, села, інфраструктуру, убиває наших людей, позбавляє майбутнього наших дітей. Велика частина нашої землі окупована і там знищується все українське. За такі провали (а,своїми словами - бездарність і зраду) таке керівництво має бути відсторонено від влади і страчене. А замість того, воно ще й піариться на нашій крові і кістках, бреше народові і демонструє відосіки і пафосні монологи. А країна тим часом котиться у прірву. Хотілисьте клоунів і голобородьків? Маєте...
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16.01.2023 08:41 Відповісти
Це трагедія не тільки для міста Дніпро, а для всього цивілізованого світу. Північна Корея тихесенько курить десь в стороні.
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16.01.2023 08:44 Відповісти
Цивілізований світ всрався. А зброю дають щоб хочь якесь виправдання свого боягузтва мати .
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16.01.2023 09:43 Відповісти
Так запад обосрался что кроме робкого заявления Борреля совершенно ни какой реакции даже от конченого ООН.
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16.01.2023 09:56 Відповісти
Так.. мовчать, може сьогодні прочухаються. До них пізніше доходить, ще проконсультуються раз зо 20, потім щось видадуть. Дуже шкода, що гроші росіі в ООН важать більше ніж міжнародне право, людяність, гуманізм.
Дніпряни - плачу разом з вами. Я тут з кадри з Дніпра всим ірландцям показую, щоб знали і бачили з ким ми воюємо. Вчора по телевізору тут не показували чомусь про Дніпро.
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16.01.2023 10:04 Відповісти
Ці кадри повинен бачити весь світ і кожен з нас ,по своїм
можливостям ,повинен цьому сприяти .
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16.01.2023 18:55 Відповісти
Кацапам вбивати мирне населення звично. Мільйони вбивств українців на Голодоморі 33, масове вбивство української інтелігенції в 30 роках.

Це був не тільки сталін. Сталін їхній "вождь". Весь кацапстан ридав коли сталін помер.
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16.01.2023 10:56 Відповісти
Всім відомо, що кацапи злі. Звідси і все. Майже кожен кацап - природжений маньяк.
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16.01.2023 11:06 Відповісти
Якби украінці зробили правильні висновки від страшного голодомору і геноциду всього українського народу в 32- 33 роки , то можливо сьогодні не відбувалась би така біда в нашій краіні !!
З такими варварами і дикунами не потрібна толерантність з нашоі сторони , а тільки око за око 😠
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16.01.2023 13:09 Відповісти
******дки прокляті !!!. На Перемозі був ад((. Родичам, друзям загиблих сил і терпіння. І ненависті до недолюдей з кацапстану. Загиблим Царства Божого.
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16.01.2023 13:20 Відповісти
 
 