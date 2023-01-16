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Розпочато вже понад 58 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів військових РФ в Україні, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Слідчі Нацполіції від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочали вже 58,4 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів військових РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 58 399 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками", - ідеться в повідомленні.

Найбільше справ - 46 694 - відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни) та за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) - 9205.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вчиняла явні воєнні злочини на окупованих територіях України, - звіт Human Rights Watch

Автор: Наталя Джума
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з цього роя не вийде *****. за боінг уже відповіли. сцикотна гейропа.
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16.01.2023 08:24 Відповісти
 
 