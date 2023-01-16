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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 080 осіб (+790 за добу), 3118 танків, 2099 артсистем, 6204 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 16 січня 2023 року становлять приблизно 116 080 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  116080 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 3118 (+12) од,

бойових броньованих машин - 6204 (+21) од,

артилерійських систем - 2099 (+5) од,

РСЗВ - 438 (+1) од,

засоби ППО - 220 (+1) од,

літаків - 286 (+0) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24) од,

спеціальна техніка - 190 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 080 осіб (+790 за добу), 3118 танків, 2099 артсистем, 6204 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
67 шт всякої техніки. Добре, дуже добре.
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16.01.2023 08:23
+19
Ну і дали вчора. Дорогий Соледар у рашистів. Все різноманітно та в тему. Молодці !
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16.01.2023 08:31
+17
67!!! одиниць техніки і 800!!! чумардосів парадно, слава ЗСУ!
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16.01.2023 09:09
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67 шт всякої техніки. Добре, дуже добре.
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16.01.2023 08:23 Відповісти
Ну і дали вчора. Дорогий Соледар у рашистів. Все різноманітно та в тему. Молодці !
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16.01.2023 08:31 Відповісти
красивое
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16.01.2023 08:55 Відповісти
Ого!
Як так піде, то доведеться білосруські бульдозери мобілізовувати, як засоби підтримки
Заодно і падло своє прикопають.
Слава ЗСУ!
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16.01.2023 09:04 Відповісти
67!!! одиниць техніки і 800!!! чумардосів парадно, слава ЗСУ!
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16.01.2023 09:09 Відповісти
Оце врожай! Слава!
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16.01.2023 09:30 Відповісти
Десь добре намолотили.
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16.01.2023 09:59 Відповісти
скорее бы дошли до 1000 свинорылых в сутки... а там к новым рекордам перешли... пусть Бог помогает уничтожать козломордую свиноту...
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16.01.2023 10:16 Відповісти
так приведи правильную статистику!
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16.01.2023 10:27 Відповісти
Урожайные сутки.
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16.01.2023 10:44 Відповісти
Чем больше сдадим, тем лучше.
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16.01.2023 13:28 Відповісти
 
 