Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 116 080 осіб (+790 за добу), 3118 танків, 2099 артсистем, 6204 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати російських окупантів станом на ранок 16 січня 2023 року становлять приблизно 116 080 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 116080 (+790) осіб ліквідовано,
танків - 3118 (+12) од,
бойових броньованих машин - 6204 (+21) од,
артилерійських систем - 2099 (+5) од,
РСЗВ - 438 (+1) од,
засоби ППО - 220 (+1) од,
літаків - 286 (+0) од,
гелікоптерів - 276 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),
крилаті ракети - 749 (+0),
кораблі /катери - 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24) од,
спеціальна техніка - 190 (+3).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Як так піде, то доведеться білосруські бульдозери мобілізовувати, як засоби підтримки
Заодно і падло своє прикопають.
Слава ЗСУ!