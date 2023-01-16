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Україна перебуває у вирішальній фазі війни. Невдовзі можуть бути нові поставки зброї, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Незабаром Україна може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав він.

Генсек НАТО привітав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца передати ЗСУ БМП Marder.

Також читайте: Відносини НАТО і Росії не нормалізуються після завершення війни в Україні, - Столтенберг

Столтенберг також прокоментував очікування від майбутньої зустрічі у форматі Рамштайн, яка намічена на 20 січня. Генсек НАТО сказав, що очікує надання союзниками Україні дедалі більших обсягів військової допомоги.

Автор: Ольга Лузан
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Столтенбергу-не можуть а саме мають бути якомога швидше та все чого потребують справжні українські воїни та герої...
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16.01.2023 08:35 Відповісти
О цей вислів....
Може...
Вже всіх нас достав.
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16.01.2023 08:44 Відповісти
Так "может" или "будет"? Нельзя быть чуть-чуть беременным....
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16.01.2023 08:47 Відповісти
Вони радіють від перспективи передати зброю Єрмаку!
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16.01.2023 09:05 Відповісти
Мне здесь только не нравятся слова, могут быть.
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16.01.2023 10:05 Відповісти
"Решающая" фаза войны будет в апреле-мае. И для того, чтобы не проиграть в этой "решающей фазе", именно СЕЙЧАС решающее время для начала ШИРОКОМАСШТАБНЫХ поставок вооружений.
Очень надеюсь, что именно это имел в виду Столтенберг.
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16.01.2023 10:39 Відповісти
 
 