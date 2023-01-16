Україна перебуває у вирішальній фазі війни. Невдовзі можуть бути нові поставки зброї, - Столтенберг
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Незабаром Україна може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав він.
Генсек НАТО привітав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца передати ЗСУ БМП Marder.
Столтенберг також прокоментував очікування від майбутньої зустрічі у форматі Рамштайн, яка намічена на 20 січня. Генсек НАТО сказав, що очікує надання союзниками Україні дедалі більших обсягів військової допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Може...
Вже всіх нас достав.
Очень надеюсь, что именно это имел в виду Столтенберг.