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Рашисти майже сотню разів атакували Херсонщину. В обласному центрі поцілили у об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки, є жертви, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Херсон росіяни обстріляли 21 раз - атакували житлові квартали міста. Ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.
Минулої доби через російську агресію 3 людини загинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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