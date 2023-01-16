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Рашисти майже сотню разів атакували Херсонщину. В обласному центрі поцілили у об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки, є жертви, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,обстріл,руйнування

За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 21 раз - атакували житлові квартали міста. Ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.

Минулої доби через російську агресію 3 людини загинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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