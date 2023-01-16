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Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Малокатеринівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка, Червоне, Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Мала Токмачка, Оріхів, Гуляйполе, Степове, Кам'янське, Павлівка, Таврійське. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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Автор: Наталя Джума
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Когда уже нечисть с болот прогонят с Запорожской области, ждем, надеемся!!!
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16.01.2023 09:58 Відповісти
 
 