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Більшість поранених під час удару по Дніпру - "із вкрай важкими травмами", - головний лікар Риженко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро,руйнування

Постраждалих від удару російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі привозять до лікарні здебільшого з важкими травмами - предмети, що були поруч, глибоко повлітали в тканини.

Про це розповів головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла", - сказав лікар.

Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.

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"У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста. Всієї країни", - наголосив Риженко.

Автор: Ольга Лузан
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І паскудніше всього що ракети снаряди і бомби - не вибирають! Коли 3 березня кацапи перший раз бомбили Чернігів то вдарили по 9-типоверхівці та 14-поверхівці (житлові будинки - "спальний" район Я там був через півгодини(живу поряд) - коли розбирали завали та витягали убитих та поранених Був свідком картини: чоловік літній зі злобою сказав жінці років сорока яка зі сльозами на очах фотографувала розбитий будинок (потім вияснилося, що там була і її квартира) : "Ну что? Дождалась своего русскава мира" за который ты тут "жопу рвала"? Пізніше мені знайомий сказав, що в тій 9-типоверхівці жило багато сімей "відставників" що залишилися жить у Чернігові після закінчення служби в армії І серед них було багато росіян Тоді загинуло 17 осіб
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16.01.2023 09:02 Відповісти
 
 