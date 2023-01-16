Більшість поранених під час удару по Дніпру - "із вкрай важкими травмами", - головний лікар Риженко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постраждалих від удару російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі привозять до лікарні здебільшого з важкими травмами - предмети, що були поруч, глибоко повлітали в тканини.
Про це розповів головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла", - сказав лікар.
Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.
"У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста. Всієї країни", - наголосив Риженко.
Будь ласка, зачекайте...