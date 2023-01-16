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Ще один жахливий воєнний злочин Росії, яка діє більш як терористична організація, аніж постійний член Радбезу ООН, - глава МЗС Албанії Джачка про обстріл Дніпра

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дніпро

Міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка засудила ракетний удар Росії по Дніпру, що зруйнував цілий під’їзд багатоквартирного будинку, зауваживши, що дії Росії більш подібні до терористичної організації, а не постійного члена Радбезу ООН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, заяву вона опублікувала у своєму Twitter.

Міністерка написала, що нажахана кількістю жертв, про які вже відомо.

"Це ще один жахливий воєнний злочин Росії, чия стратегія і тактика в Україні більш подібні до того, як діє терористична організація, аніж сучасна держава і постійний член Радбезу ООН. Ці злочини не мають минутися безкарно", - наголосила вона, зазначивши, що міжнародна спільнота має спільно працювати над притягненням до відповідальності усього командного ланцюжка російської армії.

Також читайте: Кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру сягнула вже 35 осіб, пошук людей під завалами триває

Автор: Наталя Джума
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Завдяки росії ООН сам перетворюється в терористичну організацію
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16.01.2023 09:01 Відповісти
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16.01.2023 09:01 Відповісти
Геніальне пояснення для дебілів.... Нажаль до дебілів всеодно не дійде...
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16.01.2023 15:29 Відповісти
Я не вижу разницы между ООН и лигой сексуальных реформ
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16.01.2023 09:09 Відповісти
Трагедія в Дніпрі трапилася в суботу. Два дні занепокоєнь та засуджень було дуже мало, а тепер видно почали прокидатися після вихідних. Хочу помилятися, але мені здається, що тепер кляті кацапи будуть робити подібні обстріли саме у вихідні щоб було більше жертв та мінімум реакції від заходу
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16.01.2023 10:02 Відповісти
сама роSSія і Є терористичною організацією, створеною за німецькі гроші бандитами та різними леніними в 1917 році....а далі....все по-плану...
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16.01.2023 11:07 Відповісти
 
 