455 дітей загинуло та понад 897 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 16 січня 2023 року понад 1352 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 455 дітей загинуло та понад 897 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 56", - йдеться у повідомленні.

Так, під час проведення рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-ти поверхового житлового будинку у м. Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи продовжуються.

16 січня військові РФ нанесли 2 ракетні удари по м. Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу травмовано троє дітей. Двом по 10 років, одній - 16. Їх госпіталізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 454 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.