УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17242 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 139 4
Дніпропетровщина (2407) Київ (13837) Київська область (3136) Одеська область (2489) Донецька область (5741) електроенергія (1924) ДТЕК (551) відключення світла (217)

У Києві, у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення світла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

16 січня у Києві та чотирьох областях ввели аварійні відключення світла. У зв’язку з цим графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, - ДТЕК про ситуацію в енергетиці після масованої атаки

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там де ахметовский ДТЕК там #опа з енергопостачанням. В Одесі не було пошкодження
енергетичної інфраструктури, але екстренні відключення є - бо тут ДТЕК керує. "Генерації
немає, але Ви тримайтеся".
показати весь коментар
16.01.2023 10:18 Відповісти
А якого чорта з 20-ти вітрогенераторів під Одесою працюють тільки 3? Значить їхня електрогенерація нікому не потрібна.
показати весь коментар
16.01.2023 10:23 Відповісти
в Одеській області екстрені відключення не припинялися з 23 листопада , а ще сьогодні пішла четверта доба як нема світла зовсім (північ Од.обл.) - може таки вже на часі оголошувати ЧП в регіоні ??
показати весь коментар
16.01.2023 10:33 Відповісти
А нафига вы ночью включаете свет, а целый день без света, Одесса?
показати весь коментар
16.01.2023 10:42 Відповісти
 
 