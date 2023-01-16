У Києві, у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення світла

16 січня у Києві та чотирьох областях ввели аварійні відключення світла. У зв’язку з цим графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, - ДТЕК про ситуацію в енергетиці після масованої атаки