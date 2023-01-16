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Україна та РФ наразі працюють над створення гуманітарного коридору, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Наразі сторони працюють над створенням гуманітарного коридору, в межах якого можна буде більш ефективно здійснювати обміни полоненими та утримуваними особами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Зокрема йдеться про повернення додому важкопоранених, людей літнього віку, дітей, військових та цивільних громадян України", - йдеться в повідомленні.

За словами Лубінця, під час зустрічі вдалося змусити Рросію визнати необхідність повернення в Україну важкопоранених осіб без жодних умов, як це вимагається ст. 110 Женевської конвенції. Українська сторона наголосила, що в даному випадку йдеться не про обмін, а саме про репатріацію і передали російській стороні список з іменами 800 важкопоранених українських військовослужбовців.

Також читайте: Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки, - Лубінець

"Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції", - зазначив омбудсмен.

"Окремими треками тривають перемовини про визволення цивільних українців, які перебувають в російському полоні ще з 2014 року – у цьому списку наразі налічується 377 осіб. Також піднімалося питання про порятунок політв’язнів кремля, в якому 158 українців, більшість з яких – кримські татари", - додали у Штабі.

Відповідаючи на запитання про кількість цивільних, захоплених агресором в Україні з 24 лютого, Лубінець зазначив, що станом на зараз до нього звернулося понад 20 тисяч сімей, які розшукують своїх рідних: "Це величезна кількість, і по цим громадянам України ще ніхто не порушував питання перед російською стороною. Ми це зробили".

Омбудсмен також зазначив, що ідею створення гуманітарного коридору підтримав президент Туреччини, активну участь у цих перемовинах також бере лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Також читайте: РФ відмовилася надати Україні список вивезених дітей, які хочуть повернутися, - Лубінець

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Україна та мордор працює... Блін! Даже дико таке читати, що в нас з кацапами якась спільна "праця"!
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16.01.2023 10:03
+7
Мы это слышали от Верещучки еще с марта\апреля 2022 года. Сколько людей поверили в это и приняли неправильное решение. Спасение людей в оккупации и депортированных - прежде всего дело самих людей и надеяться на эту власть тут вредно.
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16.01.2023 09:57
+5
Еще один... ДУБинец
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16.01.2023 10:01
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Путлер може вжеб погодився ! Він не знає ще що вся ця шобла на нього працює !
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16.01.2023 09:54 Відповісти
Гуманіиарний коридор з вбивцями у Дніпрі. Ну-ну Гуманізм аж пре.
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16.01.2023 11:31 Відповісти
Важко спілкуватись, коли хочеться придушити тварюку.
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16.01.2023 09:56 Відповісти
Мы это слышали от Верещучки еще с марта\апреля 2022 года. Сколько людей поверили в это и приняли неправильное решение. Спасение людей в оккупации и депортированных - прежде всего дело самих людей и надеяться на эту власть тут вредно.
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16.01.2023 09:57 Відповісти
Еще один... ДУБинец
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16.01.2023 10:01 Відповісти
Україна та мордор працює... Блін! Даже дико таке читати, що в нас з кацапами якась спільна "праця"!
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16.01.2023 10:03 Відповісти
Що за співпраця ? Ї...нулись на Банковій ?
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16.01.2023 10:25 Відповісти
Міжнародні терористи і Женевська конвенція. Засланий.
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16.01.2023 10:27 Відповісти
С кем это тело працює, он что вообще больной.
Обмен военнопленных это не его полномочия, а военных, СБУ и разведки.
В колонии для военнопленных в раше его не пустят.
А извиняюсь спасение людей на оккупированных территориях это в первую очередь от их самих и зависит. У нас уже были гуманитарные коридоры верещучки которые рашисты просто расстреливали.
Я категорически против того чтоб наши военные с нашей территории кого-то выпускали на оккупированные рашей земли. Мало того так некотые туда-сюда катаются товары возят или в тупую информацию сдают.
Этот Дубинец это по ходу ещё та консерва кремля.
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16.01.2023 10:32 Відповісти
Да и уважаемая редакция, почему рф у Вас с большой буквы. Страна-терорист не может иметь уважения.
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16.01.2023 10:36 Відповісти
кремль мінятиме полонених, навіть поранених тільки тоді, коли їм це буде вигідно, а це шоу з переговорами, чергове прикриття кремля, на кшталт вони за права людини.
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16.01.2023 12:08 Відповісти
Ця тварюка працює на ворога. Скоро всі побачать результати.
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16.01.2023 13:10 Відповісти
Если какой-то СН или типчик из "коридоров", приближённых к ОП, берётся за что-то, то првал с позором неминуем
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16.01.2023 13:48 Відповісти
 
 