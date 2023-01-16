Україна та РФ наразі працюють над створення гуманітарного коридору, - Лубінець

Наразі сторони працюють над створенням гуманітарного коридору, в межах якого можна буде більш ефективно здійснювати обміни полоненими та утримуваними особами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Зокрема йдеться про повернення додому важкопоранених, людей літнього віку, дітей, військових та цивільних громадян України", - йдеться в повідомленні.

За словами Лубінця, під час зустрічі вдалося змусити Рросію визнати необхідність повернення в Україну важкопоранених осіб без жодних умов, як це вимагається ст. 110 Женевської конвенції. Українська сторона наголосила, що в даному випадку йдеться не про обмін, а саме про репатріацію і передали російській стороні список з іменами 800 важкопоранених українських військовослужбовців.

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"Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції", - зазначив омбудсмен.

"Окремими треками тривають перемовини про визволення цивільних українців, які перебувають в російському полоні ще з 2014 року – у цьому списку наразі налічується 377 осіб. Також піднімалося питання про порятунок політв’язнів кремля, в якому 158 українців, більшість з яких – кримські татари", - додали у Штабі.

Відповідаючи на запитання про кількість цивільних, захоплених агресором в Україні з 24 лютого, Лубінець зазначив, що станом на зараз до нього звернулося понад 20 тисяч сімей, які розшукують своїх рідних: "Це величезна кількість, і по цим громадянам України ще ніхто не порушував питання перед російською стороною. Ми це зробили".

Омбудсмен також зазначив, що ідею створення гуманітарного коридору підтримав президент Туреччини, активну участь у цих перемовинах також бере лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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