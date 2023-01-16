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Кричуще порушення міжнародного права, - МЗС Австрії про удар по будинку в Дніпрі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро,руйнування

Міністерство закордонних справ Австрії засудило ракетний удар РФ по Дніпру, що знищив під’їзд багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МЗС Австрії.

"Цілеспрямовані російські атаки на цивільну інфраструктуру, як, зокрема, багатоквартирний будинок у Дніпрі - це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права. Цивільні особи не можуть бути ціллю. Найрішучіше засуджуємо це насильство та висловлюємо солідарність з народом України", - заявили в МЗС Австрії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
то може зброю дасте чи далі з ****** танцюватимете ?
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16.01.2023 09:58
+2
Це тероризм а не якесь порушення. Дивні формулювання в МЗС Австрії
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16.01.2023 10:02
+1
Це геноцид проти української незламної нації...
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16.01.2023 09:59
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то може зброю дасте чи далі з ****** танцюватимете ?
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16.01.2023 09:58 Відповісти
Це геноцид проти української незламної нації...
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16.01.2023 09:59 Відповісти
Це тероризм а не якесь порушення. Дивні формулювання в МЗС Австрії
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16.01.2023 10:02 Відповісти
Не фсе так адназначна.
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16.01.2023 10:10 Відповісти
Австріяки через два дні прокинулись! А як ці австріяки двох пацанів українських кацапам просто так віддали, без відома української сторони? Це не є кричущим порушенням?
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16.01.2023 10:14 Відповісти
мене би в 17 років против моєї власної волі в житті би ніхто не куди не зміг віддати, тим паче в кацапію ). їх же ніхто під автоматами не депортував, тому не переймайся, нехай щастить.
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16.01.2023 10:18 Відповісти
Це якщо аолю питати. А цих ніхто не питав.
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16.01.2023 12:18 Відповісти
Кацапи давно болт клали на міжнародне право, в їх орді слово царя, а точніше істоти, яка думає, що цар - основний закон.
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16.01.2023 10:17 Відповісти
О, пішли занепокоєння, нарешті, на третій день...
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16.01.2023 10:17 Відповісти
А що. вони мають об'явити війну Парашії? Дякуйте, що хоч на Вашому боці, а не підтримують кацапів. Пуйло сьогодні примушує Німеччину і Канаду нарушити їхніж санкції і передати турбіну для "Північного потоку" і перекрив Європі газ. І я Вам відкрию таємницю - порушують свої заборони і передають турбіну.
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16.01.2023 10:31 Відповісти
Видайте фірташа у США,півні **********!
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16.01.2023 10:20 Відповісти
Кто бы говорил. А в 2014 и 2008, а также в Чечне 15 лет до этого что было? Что было тогда?

А вы вели с ними полностью коррумпированный бизнес. И не только подонок Курц со своей мидской шлюхой. Там все олигархи полностью на подсосе с кацапами.

Не верю ни одному вашему слову, пока вы боитесь с ними сосаться, так как будете белыми воронами, но вы ведете тайный бизнес и полностью игнорируйте санкции, ведете дела с фирмами-прокладками без секунды лишних размышлений. Пока не увижу на скамье подсудимых минимум 7 фамилий крупных ваших олигархов, то ничего в отношении к демократии и миру у вас не изменилось, все меряется только баблом.
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16.01.2023 10:40 Відповісти
 
 