Кричуще порушення міжнародного права, - МЗС Австрії про удар по будинку в Дніпрі
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Міністерство закордонних справ Австрії засудило ракетний удар РФ по Дніпру, що знищив під’їзд багатоквартирного будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МЗС Австрії.
"Цілеспрямовані російські атаки на цивільну інфраструктуру, як, зокрема, багатоквартирний будинок у Дніпрі - це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права. Цивільні особи не можуть бути ціллю. Найрішучіше засуджуємо це насильство та висловлюємо солідарність з народом України", - заявили в МЗС Австрії.
Топ коментарі
+6 Роман Кокоровець 01cbec24
показати весь коментар16.01.2023 09:58
+2 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар16.01.2023 10:02
+1 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.01.2023 09:59
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А вы вели с ними полностью коррумпированный бизнес. И не только подонок Курц со своей мидской шлюхой. Там все олигархи полностью на подсосе с кацапами.
Не верю ни одному вашему слову, пока вы боитесь с ними сосаться, так как будете белыми воронами, но вы ведете тайный бизнес и полностью игнорируйте санкции, ведете дела с фирмами-прокладками без секунды лишних размышлений. Пока не увижу на скамье подсудимых минимум 7 фамилий крупных ваших олигархов, то ничего в отношении к демократии и миру у вас не изменилось, все меряется только баблом.