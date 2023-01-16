Більшість українців вважають, що для нормального життя достатньо 14,2 тис. грн, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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Фінансові очікування українців зменшилися під час війни: зараз вони вважають, що для нормального життя потрібно 14,2 тис. грн на людину, рік тому - називали суму 16,4 тис.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Більшість українців оцінили суму, необхідну на одну людину для нормального життя, у 14 231 грн. Рік тому це значення було 16 372 грн.
При цьому 65,5% опитаних кажуть, що доходи на одну людину в їхній родині нижче потрібної суми. На цьому ж рівні вони у 24,3% українців, вище - у 10,3%.
Респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%).
"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", - зазначають соціологи.
Опитування було проведене з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.
Будь ласка, зачекайте...
єрмачки з арахаміями та різними абрістовичами створюють суспільну думку....
Серйозно 😡😡
Для сімей із дітьми 14 000 це "нормально" впритик.
А якщо ще мати не своє житло, а винаймати, то нехай Зеленський із Єрмаком так живуть до кінця своїх днів.
Хоча доларовий мультимільйонер Зе впарював що "Людей з зарплатами в розмірі 5−6 тисяч гривень не можна вважати бідними".
https://biz.nv.ua/ukr/economics/zelenskiy-zarplata-v-rozmiri-5-6-tisyach-grn-ce-ne-bidnist-pres-konferenciya-divitisya-onlayn-50089221.html
В Києві вам з дітьми і 40000 на місяць не вистачить.
Але цифра 65% у мене викликає сумнів:
"При цьому 65,5% опитаних кажуть, що доходи на одну людину в їхній родині нижче потрібної суми."
Джерело: https://censor.net/ua/n3393570
При середній зарплаті, яка нижча за 14 000 в більшості регіонів Українів, цифра тих, в кого дохід на члена сім'ї менше 14 000, має бути суттєво більшою 65%.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Вдумайтесь, рік тому, до повномасштабного вторгнення і при набагато нижчих цінах, українцям було потрібно більше грошей ніж зазар.
Це опитування, суцільна брехня, маніпуляція, зомбування.
Зняти більш менш норм.квартируи на сім'ю не менше 2000 з комуналкою.
Прохарчуватись тисячі 1,5 точно вилізе на сім'ю.
А ще телефон,інтернет (рази в 3-4 дорожче українського), гігієна,проїзд 100.
Ну якось так приблизно.
Подібний челендж йде по світу, долучились десятки країн, мілйони посадовців.
Але українській владі ніколи. Підтримка йде, ще ж стільки треба вкрасти, немає часу на дріб'язок у справжніх патріотів.
Джерело: https://censor.net/ua/n3393570
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Із зомбоящика не верещать цілодобово про зубажіння, от і живеться краще при тих же зарплатах, але цінах на ВСЕ в рази більше, ніж чотири роки тому.
Хтось же його замовив. Цікаво хто.
Зеленський і його куратор дермак.
Хотя правильно. А то есть риск в морду получить.
Замовник опитування- ОПа зЕзидента дерьмака.
Спонсор опитування- мудрий наріТ, якому, за твердженням соціолоБрехунів, для щастя вистачить розрахуватися за комунальні послуги і хлібчика.
Мінімальна зарплата повинна бути не менше 500 доларів а середня 1000 доларів США, тобто 40 тисяч гривень.
Якщо влада реально декларує прагнення до Європи.
Бо ціни у нас вже давно європейські а зарплати африканські.
Ніхто не буде працювати за 14 тисяч, після війни бо на ці гроші не прогудуєш сім'ю.
Більшість вийде за кордон, як тільки кордон відкриють, після закінчення війни. А хто вже за кордоном, тот ніколи не вернеться.
Залишаться одні непрацездатні пенсіонери.
Хто буде відбудовувати країну?
14 тис. Гривень , це еквівалент утримання на місяць одного пса в притулку для тварин десь в Німеччині чи в Бельгії.
https://censor.net/ua/news/3393203/do_armiyi_vidnovlennya_vje_zalucheno_mayije_4500_bezrobitnyh_minekonomrozvytku
Во-вторых, а у нас что, это минимально возможная пенсия по возрасту? Или это пособие по безработице, чтобы каждый мог пройти обучение какое-то, решить свои проблемы, устроится на работу потом? Даже этих средств как не было, так и нет. И это все из-за олигархов-кучмистов. Это они так все сделали, продавая авианосцы за 1% от их реальной цены (0.5% в карман себе дополнительно), а также ракеты и многое другое. И как результат пенсия ничтожная в нулевых, сейчас до сих пор это аукается. Кацапская пропаганда на Востоке страны поэтому и была эффективной, так как у 90% пожилых не было денег хотя бы раз в жизни съездить в тур по Европе с хорошим сервисом.
Нужно, в первую очередь - обеспечить ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СОТРУДНИКАМ КМИС ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТОРА - жить только на эту сумму в месяц.
Чтобы прежде чем писать такую... (цензура) - хотя бы думали головой, а не жопой.
Кстати заметили что те самые которые предлагают нам жить на зарплату бомжа (даже на половину от зарплаты европейского бомжа) , постоянно требуют повышения тарифов до европейского уровня и даже выше.
Н@х_ хлєб! Нєсітє зрєліщь!
Там де «лідери думок», це поворозник з арестовичем, а довіра до зеленського 80%…
Звичайно,це заслуга нашого зеленого сонцесяйного лідора 😍😍🤩
Але деякі порохоботи брешуть,що таке зниження базових потреб пов'язане з еміграцію найзаможнішої,найенергійнішої частини населення...
Скоро вкраїнчики будуть раді й мисці юшки...