Більшість українців вважають, що для нормального життя достатньо 14,2 тис. грн, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Фінансові очікування українців зменшилися під час війни: зараз вони вважають, що для нормального життя потрібно 14,2 тис. грн на людину, рік тому - називали суму 16,4 тис.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більшість українців оцінили суму, необхідну на одну людину для нормального життя, у 14 231 грн. Рік тому це значення було 16 372 грн.

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При цьому 65,5% опитаних кажуть, що доходи на одну людину в їхній родині нижче потрібної суми. На цьому ж рівні вони у 24,3% українців, вище - у 10,3%.

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Респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%).

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", - зазначають соціологи.

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Опитування було проведене з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.