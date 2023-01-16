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гроші (423) опитування (1405) економіка (713) КМІС (268)

Більшість українців вважають, що для нормального життя достатньо 14,2 тис. грн, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

Фінансові очікування українців зменшилися під час війни: зараз вони вважають, що для нормального життя потрібно 14,2 тис. грн на людину, рік тому - називали суму 16,4 тис.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більшість українців оцінили суму, необхідну на одну людину для нормального життя, у 14 231 грн. Рік тому це значення було 16 372 грн.

Читайте: У бюджеті РФ - діра у $56 млрд, це рекордний дефіцит, - Bloomberg

Більшість українців вважають, що для нормального життя достатньо 14,2 тис. грн, - опитування КМІС 01

При цьому 65,5% опитаних кажуть, що доходи на одну людину в їхній родині нижче потрібної суми. На цьому ж рівні вони у 24,3% українців, вище - у 10,3%.

Також читайте: Економіка України скоротилася на 30,4%. Це найбільше падіння за часи незалежності, - Мінекономіки

Більшість українців вважають, що для нормального життя достатньо 14,2 тис. грн, - опитування КМІС 02

Респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%).

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", - зазначають соціологи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $32,1 млрд фінансової допомоги отримала Україна у 2022 році, - НБУ

Більшість українців вважають, що для нормального життя достатньо 14,2 тис. грн, - опитування КМІС 03

Опитування було проведене з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за винятком  окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Десь щиро посміхнувся член наглядової ради Ощадбанку…
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16.01.2023 10:03
+21
Це від авторів скумбрії по 8, я так розумію?
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16.01.2023 10:06
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Це і пенсії повинні бути такими?
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16.01.2023 10:01 Відповісти
Це мають бути зарплати депутатів та чиновників.
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16.01.2023 10:32 Відповісти
з цієї касти і потрібно починати...а НЕ чекати від клоунів обiцяних зарплат в 4000$....

єрмачки з арахаміями та різними абрістовичами створюють суспільну думку....
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16.01.2023 10:50 Відповісти
350 баксів в місяць?
Серйозно 😡😡
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16.01.2023 10:02 Відповісти
Десь щиро посміхнувся член наглядової ради Ощадбанку…
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16.01.2023 10:03 Відповісти
От блін, виявляється мені тільки но і не вистачає 11100 для нормального життя...
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16.01.2023 10:04 Відповісти
Це на їжу стільки в мене виходить десь,точніше 17 000 на одного,на їжу одному вистачить,на все решта смішно,навіть не обговорюеться
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16.01.2023 10:04 Відповісти
Ну ви і жрьотє.
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16.01.2023 10:32 Відповісти
Ешь ананасы, рябчиков жуй... Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй)
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16.01.2023 10:37 Відповісти
Наразі треба останню кому замінити крапкою і проілюструвати ЗЕ!пикою. Їх там багато, вибрати не складно.
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16.01.2023 10:43 Відповісти
Я витрачаю десь 3 тисячі на їжу. І геть не впевнений, що ви з 17т харчуєтесь доцільніше.
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16.01.2023 10:41 Відповісти
напишіть коротко, де, що, по скільки...будь-ласка...
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16.01.2023 10:52 Відповісти
чем вы там питаетесь ? у нас кошачий корм на 2 кошек больше стоит
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16.01.2023 10:55 Відповісти
Переходьте на скумбрію, економія очевидна!
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16.01.2023 10:47 Відповісти
Давно в магазин КМІС мабуть ходили.
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16.01.2023 10:04 Відповісти
Це показник того, наскільки бідно живуть люди, існують на кілька тисяч грн. зарплат та пенсій.
Для сімей із дітьми 14 000 це "нормально" впритик.
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16.01.2023 10:05 Відповісти
І це не для життя в Києві.
А якщо ще мати не своє житло, а винаймати, то нехай Зеленський із Єрмаком так живуть до кінця своїх днів.

Хоча доларовий мультимільйонер Зе впарював що "Людей з зарплатами в розмірі 5−6 тисяч гривень не можна вважати бідними".

https://biz.nv.ua/ukr/economics/zelenskiy-zarplata-v-rozmiri-5-6-tisyach-grn-ce-ne-bidnist-pres-konferenciya-divitisya-onlayn-50089221.html
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16.01.2023 10:09 Відповісти
Пані Алла помилилися, бо Зеленський і Єрмак і їх слуги давно стали мільярдерами на "Великому будівництві", закупівлі електроенергії в білорусі, гуманітарці, які їх шнирі продають через мережі магазинів та інше. Такої влади, як в них не було ще ніколи і 8головне, що їм аплодують зелені барани 73%.
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16.01.2023 10:25 Відповісти
Це ж тільки має побажання, а не реальність. На жаль.
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16.01.2023 10:28 Відповісти
Це точно не в Києві.
В Києві вам з дітьми і 40000 на місяць не вистачить.
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16.01.2023 10:14 Відповісти
Та і не тільки для Києва. Для того ж Львова також.
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16.01.2023 10:16 Відповісти
Це показник уважності - в статті йде мова про 14тис НА ЛЮДИНУ. Ну якщо сім'я з 3х осіб, то на 42тис більш-менш можна прожити, хоча відкласти собі на пенсію не дуже вийде
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16.01.2023 10:32 Відповісти
Так. Визнаю, я неуважно читала.

Але цифра 65% у мене викликає сумнів:

"При цьому 65,5% опитаних кажуть, що доходи на одну людину в їхній родині нижче потрібної суми."

Джерело: https://censor.net/ua/n3393570

При середній зарплаті, яка нижча за 14 000 в більшості регіонів Українів, цифра тих, в кого дохід на члена сім'ї менше 14 000, має бути суттєво більшою 65%.

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

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16.01.2023 10:41 Відповісти
Більшість українців оцінили суму, необхідну на одну людину для нормального життя, у 14 231 грн. Рік тому це значення було 16 372 грн.

Вдумайтесь, рік тому, до повномасштабного вторгнення і при набагато нижчих цінах, українцям було потрібно більше грошей ніж зазар.

Це опитування, суцільна брехня, маніпуляція, зомбування.
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16.01.2023 11:32 Відповісти
в Україні получав останній раз у березні 25000 потім підприємства не стало,як будинку, гаражу, автівки. Зрозумівши, що до обіцяних шашликів у травні від Зеленського можу взагалі не дожити виїхав в польщу. зараз ремонтую гідросистеми на техніці, отримую 3600 злотих. не можу сказати що це дуже велика сумма але дитину з інвалідністю, мати-пенсіонера та жінку,яка дивиться за дитиною утримую сам, вистачає й на винайм мешкання, й раз на місяць відправляю необхідне тим, хто залишився в Україні у скрутному становищі. отака фігня.... зараз полетять тапки що втік! але це мій вибір! чи не в цьому полягає Свобода?
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16.01.2023 10:40 Відповісти
доречі, у Польщі ситуація погіршується....дуже багато провокаторів намагаються переконати, що всі біди поляів через те, що утримують свою та сусідню державу, щоб не поставляли техніку.... працюю на інформаційному полі теж, бо знаю польську...але тяжко. на нашому підприємстві вже звільнили поляків... а як далі піде то й військову техніку нікому буде ремонтувати..... нажаль зараз працює в 3 зміни лише 3 людини...
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16.01.2023 10:50 Відповісти
агенти та адепти руZZкого міра дуже добре "працюють" по Європі...
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16.01.2023 10:57 Відповісти
3600 плюс 500 на дитину малувато-хіба що десь дешевенько знімаєте житло,або живете безкоштовно.
Зняти більш менш норм.квартируи на сім'ю не менше 2000 з комуналкою.
Прохарчуватись тисячі 1,5 точно вилізе на сім'ю.
А ще телефон,інтернет (рази в 3-4 дорожче українського), гігієна,проїзд 100.
Ну якось так приблизно.
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16.01.2023 13:30 Відповісти
Це від авторів скумбрії по 8, я так розумію?
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16.01.2023 10:06 Відповісти
Певно, це не ті ж люди, що орендують квартиру в Києві та платять комуналку і мають дитину (-тей) при цьому.
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16.01.2023 10:07 Відповісти
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16.01.2023 10:07 Відповісти
А ще зверніть увагу, скільки раз суки урода підтримували Україну, перерахувавши свою хоч офіційну платню?
Подібний челендж йде по світу, долучились десятки країн, мілйони посадовців.
Але українській владі ніколи. Підтримка йде, ще ж стільки треба вкрасти, немає часу на дріб'язок у справжніх патріотів.
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16.01.2023 10:14 Відповісти
А основна маса людей живуь на 6000. А вважати можна шо вгодно...
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16.01.2023 10:07 Відповісти
Давайте посадимо на таку зарплату наших дупотатів-нехай побудуть реальними слугами народу!
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16.01.2023 10:09 Відповісти
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16.01.2023 10:11 Відповісти
їм ще й зарплати платять??
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16.01.2023 10:26 Відповісти
"Давайте посадимо" --- хто посадить? ти що не бачиш,шо люди будуть раді 300 баксам і будуть рукоплескати за таке владі за яку голосували
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16.01.2023 10:12 Відповісти
це до війни з курсом 27 ще можна було про це хоч якось задуматися,але не зараз коли курс 40 і ціни скажені
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16.01.2023 10:10 Відповісти
Верховну раду й ОП з іньшими держ службовцями на 28000 грн./зп , й без премій, хай "шикують"!!!
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16.01.2023 10:11 Відповісти
Спитайте в тих, хто винаймає квартири у місцевих жуліків. Прожити можна якщо у дружини і чоловіка разом по такій зарплаті хоча б. І то це буде існування по потребам а не життя.
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16.01.2023 10:12 Відповісти
"Респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%)."

Джерело: https://censor.net/ua/n3393570

*
Із зомбоящика не верещать цілодобово про зубажіння, от і живеться краще при тих же зарплатах, але цінах на ВСЕ в рази більше, ніж чотири роки тому.
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16.01.2023 10:12 Відповісти
Просто плюнули на все, чекаємо тільки ПЕРЕМОГИ.
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16.01.2023 10:16 Відповісти
Тоді навіщо взагалі таке опитування.
Хтось же його замовив. Цікаво хто.
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16.01.2023 10:18 Відповісти
Відомо хто. Ті, хто ніколи не бере на себе відповідальність за своє « ну, *****.алі».
Зеленський і його куратор дермак.
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16.01.2023 10:28 Відповісти
єрмачки з арахаміями та різними абрістовичами створюють суспільну думку....
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16.01.2023 10:59 Відповісти
І доступ до гуманітарки контейнерними нормами, автомобілі, які дали західні країни для військових і конверти за дії на користь Лідера, то точно тих грошей буде достатньо. Це мабуть "зелені" про себе?
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16.01.2023 10:15 Відповісти
більшість українців вважають,що нічого воювати коли працює на повну котушку ринок землі.хтось кров за землю проливає,а хтось цією землею торгує.торгівля на крові - от обличчя українськой влади.
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16.01.2023 10:15 Відповісти
Та ні, пане, воювати ми будемо, тому що то наша земля. А хто її тимчасово вкрав, радий, що надурив нарід 73%, то після війни прийдеться віддати та ще й доплатити за користування.
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16.01.2023 10:28 Відповісти
Хто "ми"? Де воювати ти будеш? З ким? Такі, як ти, лише на Цензорі героїчно воюють. З 73% населення своєї ж країни. А на передову, воювати з москалями?
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16.01.2023 10:37 Відповісти
Я дуже радий, що Ви на передовій, Дайте адресок ми до Вас приїдемо і разом будемо мочити кацапів. А назвіть мені ще депутатів "слуг" різного шбиту, "квартальців-орденоносців", які перебуваютбь там з Вами на передовій.
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16.01.2023 15:24 Відповісти
Ні, я не на передовій, і тому, на відміну від декотрих цензоровських героїв, не погрожую воювати чужими руками, і поважаю вибір і тих 73% українців, які проголосували за зеленого, яким би він не був. А вам, 27-відсотковим недоумкам, не подобається БІЛЬШІСТЬ населення країни, в якій ви живете? Ненавидите їх? Значить, ви живете в чужій країні.
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16.01.2023 19:18 Відповісти
Як говоров барон Ротшильд - найкраще купувати в той час,коли на вулицях ллэться кров.чий план,ну точно не наш.
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16.01.2023 12:41 Відповісти
Там пан Федор Федоров повідомляє, що вибір цієї влади це рішення більшості, аж 73%, то можливо їм можна торгувати землею, бо то ж рішення більшості. Десь така логіка і Федора. Але він не задумався, що більшість може бути мухами, а не бджілки і можливо вони полетіли в бік лайна? То що всі мають туди бігти?
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16.01.2023 15:27 Відповісти
не Пан хведір,бреше - бо ніякої більшості 73 % ніколи не було,так як явка на виборах була 49 %,а 51 % взагалі поклали гуй на хведора і 36 % грязної зеленої мразі.все зло що зроблено в країні на руках 36% долбойобів.погано,що ми 64 % не можемо впоратись з цими дегенератами.
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16.01.2023 18:16 Відповісти
Рішення про продаж землі проголосували і кумири решти 27%.
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16.01.2023 19:11 Відповісти
І з чого вони цю більшість вигадали???
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16.01.2023 10:17 Відповісти
Вы серьезно считаете что на ети деньги можно прожить и чуствовать себя человеком? Жить можно и в подвале и в коробке из под холодильника. Только ето не жизнь человека. Я уже не говорю что людям получающим такую зарплату нельзя заводить детей чтобы их не мучить. А вы в курсе что кантора Епицентра, Обленерго и Киевстар с Водафоном получают зарплаты 200-400тыс. грн/месяц? При том сегодня во время войны им зарплату еще повышают а не понижают как остальным людям.
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16.01.2023 10:18 Відповісти
Хоть бы один такой подошел бы да спросил - с этим вот "исследованием".
Хотя правильно. А то есть риск в морду получить.
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16.01.2023 10:19 Відповісти
Не скигліть! Ви зараз живете рівно так як проголосували на останніх виборах. Можете ржати по приколу- хуже ж нє стало????? Правда???? А ще вибір 2019 Україна буде виригувати кров'ю …. Чули???? Отримуйте….
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16.01.2023 10:21 Відповісти
Я б взагалі економічну ситуацію високо оцінив бо якби ми були без допомоги Заходу то долар уже б мільйон гривень коштував
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16.01.2023 10:21 Відповісти
Це ж скіки мівіни можно купить на ці гроші і ні в чому собі не відмовляти. Аж жах бере.
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16.01.2023 10:23 Відповісти
і на скумбрію хватить і на смартофон бубулі
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16.01.2023 10:24 Відповісти
І на нет старлінк вистачить. гетьманцев, ****, зараз буде кричати шо українці жирують. Треба збільшити податки.
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16.01.2023 10:27 Відповісти
Кінець епохи бідності
Замовник опитування- ОПа зЕзидента дерьмака.
Спонсор опитування- мудрий наріТ, якому, за твердженням соціолоБрехунів, для щастя вистачить розрахуватися за комунальні послуги і хлібчика.
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16.01.2023 10:24 Відповісти
більшість українців абсолютно точно не зна, шо воно то за кміс, який вважає, шо їм для нормального життя достатньо 14,2 тис. грн.
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16.01.2023 10:24 Відповісти
Лохи ! ((( Стадо непуганных идиотов !
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16.01.2023 10:27 Відповісти
Під виглядом опитувань, привчають людей до жебрацтва.
Мінімальна зарплата повинна бути не менше 500 доларів а середня 1000 доларів США, тобто 40 тисяч гривень.
Якщо влада реально декларує прагнення до Європи.
Бо ціни у нас вже давно європейські а зарплати африканські.
Ніхто не буде працювати за 14 тисяч, після війни бо на ці гроші не прогудуєш сім'ю.
Більшість вийде за кордон, як тільки кордон відкриють, після закінчення війни. А хто вже за кордоном, тот ніколи не вернеться.
Залишаться одні непрацездатні пенсіонери.
Хто буде відбудовувати країну?
14 тис. Гривень , це еквівалент утримання на місяць одного пса в притулку для тварин десь в Німеччині чи в Бельгії.
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16.01.2023 10:27 Відповісти
Мені здається в Африці в доларах зарплати більше чим у на
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16.01.2023 10:29 Відповісти
Виїдуть. Приїдуть китайці. Бубочкапідписав для низ безвіз. Зате плісняві буде простіше розпродати Україну.
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16.01.2023 10:32 Відповісти
Після війни ЗЕ буде висіти на йолці…за все що він і слуги урода натворили..
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16.01.2023 10:41 Відповісти
А ***** дві тисячи пенсії проживи а у судді пенсія 95 тисяч от країна таке ху. таке ще є
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16.01.2023 10:28 Відповісти
а "армії відновлення" 6700 хватає, якщо вірити всякому гів-у

https://censor.net/ua/news/3393203/do_armiyi_vidnovlennya_vje_zalucheno_mayije_4500_bezrobitnyh_minekonomrozvytku
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16.01.2023 10:29 Відповісти
Во-первых, это даже не зарплата за неделю в странах, где лекарства, одежда и еда (а это основные траты) стоят дешевле чем у нас. Я не хочу, в США и даже в Европе можно найти недорогую и качественную одежду и основной список лекарств по очень низким ценам. Это меньше.

Во-вторых, а у нас что, это минимально возможная пенсия по возрасту? Или это пособие по безработице, чтобы каждый мог пройти обучение какое-то, решить свои проблемы, устроится на работу потом? Даже этих средств как не было, так и нет. И это все из-за олигархов-кучмистов. Это они так все сделали, продавая авианосцы за 1% от их реальной цены (0.5% в карман себе дополнительно), а также ракеты и многое другое. И как результат пенсия ничтожная в нулевых, сейчас до сих пор это аукается. Кацапская пропаганда на Востоке страны поэтому и была эффективной, так как у 90% пожилых не было денег хотя бы раз в жизни съездить в тур по Европе с хорошим сервисом.
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16.01.2023 10:30 Відповісти
Так, можно на ці гроші купити їжі, може якйсь светер, та заплатити за житло. Але якщо потрібно лікуватись, або виховуєш дитину - цього не вистачить.
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16.01.2023 10:31 Відповісти
Кароче, зебіли, Галабаротька вам показує фак і не кажіть що мало.
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16.01.2023 10:41 Відповісти
Кстати. Теперь я понял, что нужно сделать.
Нужно, в первую очередь - обеспечить ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СОТРУДНИКАМ КМИС ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТОРА - жить только на эту сумму в месяц.
Чтобы прежде чем писать такую... (цензура) - хотя бы думали головой, а не жопой.
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16.01.2023 10:41 Відповісти
Коли обирали зелепузика багато хто казав, па приколу, та хоч посміємося. Сміх тепер крізь сльози. А преЗедент тепер хіба має, мусиш.
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16.01.2023 10:47 Відповісти
За еду, мы все будем работать за еду. Мечта руководства страны, нищим населением легче управлять за подачки.
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16.01.2023 10:48 Відповісти
Мне хочется одного пожелать, чтоб вы суки которые выставляют такие *соцопросы* всю жизнь жили на такую зарплату. Вы хоть в курсе что только комуналка и разные платежки стоят больше 5тыс. грн в месяц? А вставить в Украине зуб стоит от 25-30тыс. грн. Я уже не говорю о нормальном питании и жилье. А собрать детей в школу или купить ноутбук с телефоном для онлайна ето уже за гранью фантастики с такой зарплатой.
Кстати заметили что те самые которые предлагают нам жить на зарплату бомжа (даже на половину от зарплаты европейского бомжа) , постоянно требуют повышения тарифов до европейского уровня и даже выше.
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16.01.2023 10:49 Відповісти
А давайтє просто поржом. 😁
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16.01.2023 10:51 Відповісти
🤣🤣🤣... Не дивно. Все ті ж 73%.
Н@х_ хлєб! Нєсітє зрєліщь!
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16.01.2023 10:49 Відповісти
З коментів не зрозуміло: чи то усі виживають на більш ніж 14к, чи то на менш, ніж 14к. Як там: грошей нема, грошей зовсім нема, доведеться міняти доляри...
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16.01.2023 10:53 Відповісти
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16.01.2023 10:55 Відповісти
Це 14 т як скумбрія по 8 ? Соцопрос проводив члЄн наглядоаої ради чогось там
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16.01.2023 10:56 Відповісти
Це знову серед ******** на всю голову рпитування проводили.
Там де «лідери думок», це поворозник з арестовичем, а довіра до зеленського 80%…
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16.01.2023 11:33 Відповісти
ржака, це смішніше ніж весь квартал.)))
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16.01.2023 11:52 Відповісти
З цього опитування виходить що більшість з тих кого описали й гадки не мають що таке нормальне життя.
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16.01.2023 12:11 Відповісти
За що ми платимо їм гроши? На периферії зп 5-6 тисяч + своє господарство. Коли 1 чи 2 дитини та ще батьки пенсіонери.
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16.01.2023 12:50 Відповісти
епоха бідності закінчилася
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16.01.2023 12:57 Відповісти
"...Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", - зазначають соціологи."🥳🤡🤡
Звичайно,це заслуга нашого зеленого сонцесяйного лідора 😍😍🤩
Але деякі порохоботи брешуть,що таке зниження базових потреб пов'язане з еміграцію найзаможнішої,найенергійнішої частини населення...
Скоро вкраїнчики будуть раді й мисці юшки...
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16.01.2023 13:03 Відповісти
У воєнкоматі охоче послухають про маленьку зп) Там дадуть підсрачника і скажуть: Ти ніхто і звати ніяк. Тобі ніхто не винен. А ти винен життям. Шагом марш на фронт і не відкривай морди, а то підете під трибунал. В Україні чесною працею, не вдасться собі заробити навіть на достойну могилу. І не міністри босоту роздягнуть, а свої ж добрі українці обдеруть до нитки. Цей менталітет не перевиховати ніколи. А вижити можна і на 8тис, ну подумаєш червоної ікорки не буде, подумаєш не получиться купити взуття за 500баксів і труси за 100 від кельвін кляйну.
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16.01.2023 22:14 Відповісти
 
 