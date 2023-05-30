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Удар по Києву 14 січня РФ завдала новими ракетами С-400, - Defense Express

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Армія РФ під час чергового терористичного удару по Україні використала зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400, зокрема під їхній удар потрапив Київ.

Як передає Цензор.НЕТDefense Express отримав фото уламків ракет, якими РФ обстріляла Київ 14 січня.

Видання з власних джерел отримало фото уламків цих зенітних ракет, які дозволяють без жодних варіантів їх ідентифікувати як 48Н6ДМ через нанесені маркування. І попри те, що раніше ворог вже неодноразово застосовував ракети від С-300, йшлося про ракети 5В55, які мають меншу дальність польоту та меншу бойову частину.

Удар по Києву 14 січня РФ завдала новими ракетами С-400, - Defense Express 01

"Ракета 48Н6ДМ, яка не знаходиться на озброєнні ЗСУ, має більшу бойову частину, а головне - дальність польоту. Для 5В55 дальність ураження повітряних цілей становить до 75 км, а вага бойової частини - 133 кг. У 48Н6ДМ - 250 км та 180 кг відповідно.

Пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, з максимальною долею імовірності  є територія білоруського аеродрому "Зябровка" під Гомелем, всього у 20 км від кордону з Україною. Саме цей аеродром у Білорусі вже офіційно фігурував як пусковий район С-300 для ударів по наземних об'єктах у Чернігівській області", - зазначає видання.

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За даними видання, доведена дальність пуску 48Н6ДМ у ролі ракети "земля-земля" становить від 230 км і це показник можливо вважати "від". Ця зона ураження дозволяє тримати під прицілом з території Білорусі не тільки столицю України, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.

Удар по Києву 14 січня РФ завдала новими ракетами С-400, - Defense Express 02

"Раніше, через використання рашистами ракет 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, всі ці міста не перебували у зоні ризику. 120 км з "білоруського напряму" дозволяло тримати армії РФ у прицілі лише міста на умовній лінії Ковель-Сарни-Коростень.

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Тепер з огляду на останній удар, а також те, що й серед уламків ракет, які ворог застосував ще у грудні також були знайдені елементи ракет 48Н6ДМ, ворог почав систематично використовувати й новіші та далекобійніші ракети вже від С-400", - зазначають автори матеріалу.

Defence Express зазначає, що використання зенітних ракет для ударів по землі передбачає їх пуск за балістичною траєкторією. І їх перехоплення потребує комплексів протиракетної оборони, таких як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE.

"Також треба зважити на величезну максимальну швидкість ракети 48Н6ДМ - 2,5 км/с. Таким чином політ на 230 км становить  орієнтовно декілька хвилин. Все це потребує адекватної реакції на сигнал повітряної тривоги. Враховуючи механізм наведення ракети 48Н6ДМ у режимі "земля-земля", який, як і у 5В55 - радіокомандний, тобто для точності удару необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою, при дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У разі  удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею", - йдеться в повідомленні.

Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у разі влучання у житловий будинок легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У разі підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет. Точність не дозволяє говорити про вибір для удару конкретного об'єкта і ціллю для атаки РФ може бути лише місто загалом. Про що чудово знають самі рашисти. Таким чином, пуски з С-400 ракетами 48Н6ДМ становлять значну загрозу для цивільного населення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Не можна бомбити білорусь, а то лукашенко нападьот
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16.01.2023 10:34
+12
не можна дамбіть ********, бо там бітум, шоб асфальт ложить.
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16.01.2023 10:36
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"С-400 («Тріумф») ......Створений для ураження всіх ******** і перспективних засобів повітряно-космічного нападу..."
повітрянокосмічний напад готувався в Дніпрі, отаке..
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16.01.2023 10:33 Відповісти
Не можна бомбити білорусь, а то лукашенко нападьот
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16.01.2023 10:34 Відповісти
Зябровку можна і Хаймерсами дістати.
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16.01.2023 10:50 Відповісти
Васьок! Ти ч'їх будєш!?
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16.01.2023 10:55 Відповісти
********* зконна ціль для ураження !!!
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16.01.2023 11:30 Відповісти
та-да, нужен минск-4 и срочто смотреть в глаза пукину и лукашеску.
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16.01.2023 11:48 Відповісти
согласен, с логикой у Вас очень плохо.
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16.01.2023 12:08 Відповісти
Вони тролі російскі. Вони й хочуть у наших "корисних ідіотів" визвати рефлексію,-"а давате дійсно, будемо бомбити Білорусь"!
-А сам воювати проти сил вторгнення із Білорусі підеш?
-Так а шо, у нас армії нема?
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16.01.2023 13:29 Відповісти
Чим ти будеш "бомбіть", бомбілка? Такими ж ракетами С300,, яких гострий дефіціт із жовтня місяця, чи тобі крила приторочить, полетиш на чолі ескадрону безпілотників шукати пускові установки де сховані?
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16.01.2023 13:25 Відповісти
ну. і довго будемо вусатого таракана відмазувати? це вже ескалація зі сторони білорусі. чи ще чогось чекаємо? курва. тільки ж політичне рішення.. військові готові рвати бульбоармію хоч вже, їх теж дістало стояти і чекати...
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16.01.2023 10:35 Відповісти
Очень интересные кружки. Как там *********** не является агрессором? Или Польша? Или может это с Марса запустили по нам?

Мало того, что взлет самолетов с кинжалами есть законный повод нанести удар химарсами по ряду объектов (по всем международным законам), так еще и вот эти ракеты, а также мопеды и разведка.

Притом это не оттягивание сил, а при должной мотивации можно легко заинтересовать колхозников на штурм москвы с грабежами и изнасилования сытых жителей Рублевки. Там 90% только за будут, когда им дадут возможность напасть на Россию и разграбить все шо в руки попадется. Именно на конкретное предложение: все бабки, все деньги, все имущество и бухло с наркотой (самое ценное, даже выше баб) будет вашим, берите сколько хотите, мы будем участвовать с вами в прорыве на Москву. Этот план очень легко реализуется, поэтому нет нужды терпеть эти обстрелы и еще многое другое просто так. Химарсы по центрам принятия решений и затем прорыв с конкретным предложением присоединится к дележке добычи.
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16.01.2023 10:36 Відповісти
наши партнеры против
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17.01.2023 00:25 Відповісти
не можна дамбіть ********, бо там бітум, шоб асфальт ложить.
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16.01.2023 10:36 Відповісти
Ну так в чому проблема? С-400 не вміє збивати хімарси...
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16.01.2023 10:37 Відповісти
Ви так бажаєте отримати ще одну армію вторгення із півночі числом 20-30 тис білорусів? А на додаток до білорусів іще 100 тис росіян?
Ви дійсно цього бажаєте?
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16.01.2023 13:32 Відповісти
І не Білорусь а "північна сторона"
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16.01.2023 10:42 Відповісти
Всемеро поверни в серце вророгам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажил
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16.01.2023 10:54 Відповісти
Какие мрази, белоруский народ.
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16.01.2023 11:03 Відповісти
Тролі рашистів мають завдання провокувати удари по об'єктах на території Білорусі.

Наші партнери у відкритих джерелах поки що не підтвердили версію старту ракет 48Н6ДМ саме з території Білорусі.
Бойовий радіус 48Н6ДМ (поверхня-поверхня) "від 250", а за відкритими джерелами - до 400 км дозволяє наносити удари по містам України з території РФ.

Адекватною вІдповіддю наших партнерів мало б бути негайне постачання Україні 3-5 ЗРК Петріот додатково, ракет ATACMS та надання оперативної інформації про позиції пускових установок С-400 для їх ураження в зоні досягнення ATACMS.

Ми маємо справу не із зброєю ППО РФ, а із зброєю терористів, призначеною спеціально для терору українських обласних центрів.

"Точність не дозволяє говорити про вибір для удару конкретного об'єкта і ціллю для атаки РФ може бути лише місто загалом. Про що чудово знають самі рашисти." Джерело: https://censor.net/ua/n3393578
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16.01.2023 11:06 Відповісти
"наши партнери не підтвердили"

"відповіддю наших партнерів"

хватит заглядывать в рот нашим партнерам! Украина должна сама решать. Есть нападение - должна быть реакция.

"Ми маємо справу не із зброєю ППО РФ, а із зброєю терористів" - та да, это не кацапы напали, это мы сами себя...

так кто тут рашистский троль?
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16.01.2023 12:02 Відповісти
самокритично
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16.01.2023 12:45 Відповісти
Троль! Ти зарегився позавчора, що би втягнути наших корисних ідіотів у обговорення війни ще й із Білоруссю? Ідіоти в Україні є , але їх мало, не заробиш тут багато.
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16.01.2023 13:36 Відповісти
цензор неверно указывает дату регистрации.

вытруси асфальт из ушей и глаз, и хватит искать мир в чьих-то глазах.

мало Днепра? безнаказанность порождает вседозволенность
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16.01.2023 13:46 Відповісти
Що тобі ще не зрозуміло, троль? Ти не креативний та не сміший, грошей тут не заробиш. Повертайся тихенько на ферму.
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16.01.2023 13:51 Відповісти
ты любитель Квартала95 во время войны? там тебе и креатив и смех и деньги...
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16.01.2023 13:57 Відповісти
ты сам зарегистрирован позже меня (судя по данным цензора), и еще в чем-то меня пытаешься обвинять
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16.01.2023 13:59 Відповісти
мы можем 1 раз стрельнуть из того что есть, после чего сша не даст ни патрона...так что делать будем?
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17.01.2023 00:28 Відповісти
Украину, как государство защищает не США.

нам дают вооружение, потому что видят, что оно используется для защиты наших территорий и наших граждан.
если мы не хотим сами себя защищать, если наша армия не будет давать адекватный ответ за убийство наших граждан, то и патроны нам нет смысла давать.
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17.01.2023 11:00 Відповісти
вІдповідь наших партнерів давно неадекватна
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17.01.2023 00:27 Відповісти
Белокацапы соучастники преступлений кацапов. Надо работать над выявлением и уничтожением пусковых установок.
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16.01.2023 11:08 Відповісти
Може хтось пропустив останні події, але нам не вдалось втримати Соледар при наступі вчорашніх в'язнів, а більшість дописувачив пропонує відкрити другий фронт проти кадрової армії. Самі підете на білоруський кордон. чи ваша місія войовничо волати з диванів?
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16.01.2023 11:13 Відповісти
За-кого-голосував?
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16.01.2023 11:14 Відповісти
Кількість загиблих зеків вже перевищила бульбо-армію...
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16.01.2023 11:42 Відповісти
какой выход?

терпеть обстрелы, отступать, и ждать когда "наши партнеры" дадут трошки вооружения?

а может все таки начнем что-то делать и чем-то думать?
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16.01.2023 12:05 Відповісти
Да, пока терпеть. А еще можно подумать про выборы 2019года и постараться найти связь между событиями.
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16.01.2023 12:11 Відповісти
тогда нам не долго осталось...
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16.01.2023 12:47 Відповісти
ну почему. Я думаю, у нас появится хороший шанс когда русские станут на границе западной Украины. Тогда с-300 начнут долетать до польши, а это уже стремно. Вот тогда нам все и дадут.
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17.01.2023 00:30 Відповісти
Стерти цю "зябрівку" у щебінь!!!!!! Хай не дістанемо ПУ С-400, але це вже буде адекватна відповідь. Бо сидіти склавши руки і чекати, коли на голову впаде ракета - це нехай Вася робить. Бо у нього "снарядів нема".
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16.01.2023 11:17 Відповісти
Немає вже ніякого білоруського народу, нажаль... І наші малолєткі, ті шо слухають кацапский реп, теж вже не будуть українцями ((
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16.01.2023 14:31 Відповісти
 
 