Удар по Києву 14 січня РФ завдала новими ракетами С-400, - Defense Express
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Армія РФ під час чергового терористичного удару по Україні використала зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400, зокрема під їхній удар потрапив Київ.
Як передає Цензор.НЕТ, Defense Express отримав фото уламків ракет, якими РФ обстріляла Київ 14 січня.
Видання з власних джерел отримало фото уламків цих зенітних ракет, які дозволяють без жодних варіантів їх ідентифікувати як 48Н6ДМ через нанесені маркування. І попри те, що раніше ворог вже неодноразово застосовував ракети від С-300, йшлося про ракети 5В55, які мають меншу дальність польоту та меншу бойову частину.
"Ракета 48Н6ДМ, яка не знаходиться на озброєнні ЗСУ, має більшу бойову частину, а головне - дальність польоту. Для 5В55 дальність ураження повітряних цілей становить до 75 км, а вага бойової частини - 133 кг. У 48Н6ДМ - 250 км та 180 кг відповідно.
Пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, з максимальною долею імовірності є територія білоруського аеродрому "Зябровка" під Гомелем, всього у 20 км від кордону з Україною. Саме цей аеродром у Білорусі вже офіційно фігурував як пусковий район С-300 для ударів по наземних об'єктах у Чернігівській області", - зазначає видання.
За даними видання, доведена дальність пуску 48Н6ДМ у ролі ракети "земля-земля" становить від 230 км і це показник можливо вважати "від". Ця зона ураження дозволяє тримати під прицілом з території Білорусі не тільки столицю України, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.
"Раніше, через використання рашистами ракет 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, всі ці міста не перебували у зоні ризику. 120 км з "білоруського напряму" дозволяло тримати армії РФ у прицілі лише міста на умовній лінії Ковель-Сарни-Коростень.
Тепер з огляду на останній удар, а також те, що й серед уламків ракет, які ворог застосував ще у грудні також були знайдені елементи ракет 48Н6ДМ, ворог почав систематично використовувати й новіші та далекобійніші ракети вже від С-400", - зазначають автори матеріалу.
Defence Express зазначає, що використання зенітних ракет для ударів по землі передбачає їх пуск за балістичною траєкторією. І їх перехоплення потребує комплексів протиракетної оборони, таких як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE.
"Також треба зважити на величезну максимальну швидкість ракети 48Н6ДМ - 2,5 км/с. Таким чином політ на 230 км становить орієнтовно декілька хвилин. Все це потребує адекватної реакції на сигнал повітряної тривоги. Враховуючи механізм наведення ракети 48Н6ДМ у режимі "земля-земля", який, як і у 5В55 - радіокомандний, тобто для точності удару необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою, при дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У разі удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею", - йдеться в повідомленні.
Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у разі влучання у житловий будинок легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У разі підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет. Точність не дозволяє говорити про вибір для удару конкретного об'єкта і ціллю для атаки РФ може бути лише місто загалом. Про що чудово знають самі рашисти. Таким чином, пуски з С-400 ракетами 48Н6ДМ становлять значну загрозу для цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
повітрянокосмічний напад готувався в Дніпрі, отаке..
-А сам воювати проти сил вторгнення із Білорусі підеш?
-Так а шо, у нас армії нема?
Мало того, что взлет самолетов с кинжалами есть законный повод нанести удар химарсами по ряду объектов (по всем международным законам), так еще и вот эти ракеты, а также мопеды и разведка.
Притом это не оттягивание сил, а при должной мотивации можно легко заинтересовать колхозников на штурм москвы с грабежами и изнасилования сытых жителей Рублевки. Там 90% только за будут, когда им дадут возможность напасть на Россию и разграбить все шо в руки попадется. Именно на конкретное предложение: все бабки, все деньги, все имущество и бухло с наркотой (самое ценное, даже выше баб) будет вашим, берите сколько хотите, мы будем участвовать с вами в прорыве на Москву. Этот план очень легко реализуется, поэтому нет нужды терпеть эти обстрелы и еще многое другое просто так. Химарсы по центрам принятия решений и затем прорыв с конкретным предложением присоединится к дележке добычи.
Ви дійсно цього бажаєте?
Наші партнери у відкритих джерелах поки що не підтвердили версію старту ракет 48Н6ДМ саме з території Білорусі.
Бойовий радіус 48Н6ДМ (поверхня-поверхня) "від 250", а за відкритими джерелами - до 400 км дозволяє наносити удари по містам України з території РФ.
Адекватною вІдповіддю наших партнерів мало б бути негайне постачання Україні 3-5 ЗРК Петріот додатково, ракет ATACMS та надання оперативної інформації про позиції пускових установок С-400 для їх ураження в зоні досягнення ATACMS.
Ми маємо справу не із зброєю ППО РФ, а із зброєю терористів, призначеною спеціально для терору українських обласних центрів.
"Точність не дозволяє говорити про вибір для удару конкретного об'єкта і ціллю для атаки РФ може бути лише місто загалом. Про що чудово знають самі рашисти." Джерело: https://censor.net/ua/n3393578
"відповіддю наших партнерів"
хватит заглядывать в рот нашим партнерам! Украина должна сама решать. Есть нападение - должна быть реакция.
"Ми маємо справу не із зброєю ППО РФ, а із зброєю терористів" - та да, это не кацапы напали, это мы сами себя...
так кто тут рашистский троль?
вытруси асфальт из ушей и глаз, и хватит искать мир в чьих-то глазах.
мало Днепра? безнаказанность порождает вседозволенность
нам дают вооружение, потому что видят, что оно используется для защиты наших территорий и наших граждан.
если мы не хотим сами себя защищать, если наша армия не будет давать адекватный ответ за убийство наших граждан, то и патроны нам нет смысла давать.
терпеть обстрелы, отступать, и ждать когда "наши партнеры" дадут трошки вооружения?
а может все таки начнем что-то делать и чем-то думать?