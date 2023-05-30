Удар по Києву 14 січня РФ завдала новими ракетами С-400, - Defense Express

Армія РФ під час чергового терористичного удару по Україні використала зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400, зокрема під їхній удар потрапив Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, Defense Express отримав фото уламків ракет, якими РФ обстріляла Київ 14 січня.

Видання з власних джерел отримало фото уламків цих зенітних ракет, які дозволяють без жодних варіантів їх ідентифікувати як 48Н6ДМ через нанесені маркування. І попри те, що раніше ворог вже неодноразово застосовував ракети від С-300, йшлося про ракети 5В55, які мають меншу дальність польоту та меншу бойову частину.

"Ракета 48Н6ДМ, яка не знаходиться на озброєнні ЗСУ, має більшу бойову частину, а головне - дальність польоту. Для 5В55 дальність ураження повітряних цілей становить до 75 км, а вага бойової частини - 133 кг. У 48Н6ДМ - 250 км та 180 кг відповідно.

Пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, з максимальною долею імовірності є територія білоруського аеродрому "Зябровка" під Гомелем, всього у 20 км від кордону з Україною. Саме цей аеродром у Білорусі вже офіційно фігурував як пусковий район С-300 для ударів по наземних об'єктах у Чернігівській області", - зазначає видання.

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За даними видання, доведена дальність пуску 48Н6ДМ у ролі ракети "земля-земля" становить від 230 км і це показник можливо вважати "від". Ця зона ураження дозволяє тримати під прицілом з території Білорусі не тільки столицю України, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.

"Раніше, через використання рашистами ракет 5В55 з доведеною дальністю пуску по наземних цілях у 120 км, всі ці міста не перебували у зоні ризику. 120 км з "білоруського напряму" дозволяло тримати армії РФ у прицілі лише міста на умовній лінії Ковель-Сарни-Коростень.

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Тепер з огляду на останній удар, а також те, що й серед уламків ракет, які ворог застосував ще у грудні також були знайдені елементи ракет 48Н6ДМ, ворог почав систематично використовувати й новіші та далекобійніші ракети вже від С-400", - зазначають автори матеріалу.

Defence Express зазначає, що використання зенітних ракет для ударів по землі передбачає їх пуск за балістичною траєкторією. І їх перехоплення потребує комплексів протиракетної оборони, таких як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE.

"Також треба зважити на величезну максимальну швидкість ракети 48Н6ДМ - 2,5 км/с. Таким чином політ на 230 км становить орієнтовно декілька хвилин. Все це потребує адекватної реакції на сигнал повітряної тривоги. Враховуючи механізм наведення ракети 48Н6ДМ у режимі "земля-земля", який, як і у 5В55 - радіокомандний, тобто для точності удару необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою, при дальності пуску 230 км управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 км. Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю. У разі удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею", - йдеться в повідомленні.

Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у разі влучання у житловий будинок легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У разі підриву на незначній висоті - уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет. Точність не дозволяє говорити про вибір для удару конкретного об'єкта і ціллю для атаки РФ може бути лише місто загалом. Про що чудово знають самі рашисти. Таким чином, пуски з С-400 ракетами 48Н6ДМ становлять значну загрозу для цивільного населення.

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