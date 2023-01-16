УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17134 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 615 60
Туреччина (2256) Фінляндія (772) членство в НАТО (1413) Швеція (662) Ердоган (757)

Ердоган хоче, щоб Швеція та Фінляндія видали 130 "терористів". Тоді погодить вступ до НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,туреччина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував Швецію разом з іншими європейськими державами за терпимість до присутності "терористів", заявивши, що їхня видача є обов’язковою умовою для того, щоб скандинавська країна заслужила право на вступ до НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Ми сказали їм: "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО) в нашому парламенті", - сказав Ердоган на зустрічі з молоддю, маючи на увазі зобов'язання Швеції та Фінляндії в червні минулого року зайняти тверду позицію проти терористів, щоб отримати членство в НАТО.

Читайте: Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані, - Столтенберг

"Насамперед, вони повинні видати близько 130 терористів для того, щоб їхні заявки пройшли через наш парламент, (але) на жаль, вони ще не зробили цього", - додав він.

Посилаючись на спільну пресконференцію, яку він провів у листопаді минулого року з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Ердоган сказав, що він попросив Швецію видати Туреччині підозрюваного в організації FETÖ Бюлента Кенеша, наголосивши на  важливості цього питання.

"Цікаво, що їхній суд відхилив депортацію Бюлента Кенеша до нас", - додав Ердоган.

Дивіться: "Історія показує, як часто закінчують диктатори": у Стокгольмі "повісили" опудало Ердогана, послу Швеції передали ноту. ФОТО

Кенеш, колишній головний редактор газети Today's Zaman і підозрюваний член Терористичної організації Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), проживає у Швеції.

Говорячи про те, що демонстрації терористичної РПК часто можна побачити на вулицях столиці Швеції Стокгольма, Ердоган підкреслив, що Туреччина неодноразово попереджала Швецію про це, але, "незважаючи на наші попередження, на жаль, не було вжито жодних заходів для припинення демонстрацій РПК/ПРП".

Президент Туреччини також повідомив, що спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп скасував візит свого шведського колеги Андреаса Норлена до Туреччини у відповідь на "нещодавні провокації прихильників терористичного угруповання РПК, які відкрито здійснювалися у столиці Швеції Стокгольмі".

"Якщо вони не займуть позицію проти цієї ситуації в Швеції, це може призвести до ще більшого зростання напруженості в наших відносинах зі Швецією", - додав він.

Також читайте: "Повішення" опудала Ердогана: Туреччина скасувала запрошення спікеру парламенту Швеції

Підкресливши, що терористичні угруповання присутні не тільки в Швеції і Фінляндії, Ердоган сказав, що їх також бачать в таких країнах, як Німеччина, Франція і Британія, незважаючи на те, що РПК знаходиться в офіційному списку терористичних угруповань Європейського Союзу.

Раніше в Ердогана заявили, що у Туреччини закінчується час для ратифікації заявок на членство в НАТО від Швеції і Фінляндії до проведення виборів, які очікуються в травні.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Уявили, якби Турція була в ЄС? Отож!
показати весь коментар
16.01.2023 10:32
+12
Афігєнний член НАТО ця туреччина. Чинять геноцид курдів ще й називають їх терористами. Один бункерний маньяк аплодіруєт стоя
показати весь коментар
16.01.2023 10:38
+9
1 У курдів немає власної держави, у 30-мільйонного народу, тому порівняння з москалями недоречне.
2 Також курдська культура зазнає утисків від турецької влади, а сам Ердоган, та його партія - ісламістсько-пантюркістська.
3 У сусідньому Іраку, курдам надали автономію, і вони живуть мирно.
Тому якщо Туреччина може надати докази, що ті 130 осіб дійсно причетні до терористичних актів, тоді все ок, а так схоже на політичні переслідування і базар в стилі "біндеровці-нацисти"
показати весь коментар
16.01.2023 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ердоган перебьется !
показати весь коментар
16.01.2023 10:31 Відповісти
Він уху їв, і скоріше, разом з путлером.
показати весь коментар
16.01.2023 11:31 Відповісти
ШВЕЦИЯЯ И ФИНЛЯНДИЯ ПОДОЖДЕТ ВЫБОРОВ В Т УРЦИИ АПРЕЛЬ 2023 ГОДА ЭРДОГАН ЭТО УЖЕ СДУВШИЙСЯ ЛИДЕР... в Турции уже готовы предьявить ему кучу уголовных обвинений емуц бы успеть сбежать из Турции... до прровозглашения результатов экономика Труции обвалилась народ НЕДОВОЛЕН 80% Эрдоганом его диктаторские замашки достали турков...
показати весь коментар
16.01.2023 12:28 Відповісти
хер тобі, хЕрдогане, а не Херсон!
показати весь коментар
16.01.2023 15:41 Відповісти
Уявили, якби Турція була в ЄС? Отож!
показати весь коментар
16.01.2023 10:32 Відповісти
Тому і ми там не скоро будемо!
показати весь коментар
16.01.2023 10:34 Відповісти
Нажаль так(((
показати весь коментар
16.01.2023 11:31 Відповісти
З "кварталом" і їм подібним, точно не скоро.
показати весь коментар
16.01.2023 15:19 Відповісти
А почему Турция не пред'являет претензий к Финляндии, не задумывались? Или считаете нормальным, что организаторы терактов в Стамбуле и Анкаре отсиживаются в Швеции? Вот интересна будет реакция украинцев, если Гиркин спрячется к примеру в Венгрии, а они его выдавать откажутся?
показати весь коментар
16.01.2023 12:15 Відповісти
Очевидно, Туреччина не надала переконливих доказів щодо причетності цих людей до терактів. Інтерпол прийняв від Туреччини позови на екстрадицію цих людей? Швеція і Фінляндія - це жорстко правові держави, і за одними підозрами людей на смерть віддавати не будуть.
показати весь коментар
16.01.2023 14:26 Відповісти
Ердогану хотелку нужно прикрить
показати весь коментар
16.01.2023 10:34 Відповісти
Тим часом ми віддали Лукашенко белоруських добровольців !
показати весь коментар
16.01.2023 10:35 Відповісти
Міролюбивий бубочка не хоче сваритися з північним сусідом плюс спільний бізнес.
Треба "пАнять и прАстить".
показати весь коментар
16.01.2023 10:43 Відповісти
Коли? Кого?
показати весь коментар
16.01.2023 14:27 Відповісти
Как обычно без торговли на базаре никак. Глупые шведы этого не понимают, обижаются зачем-то. Просто иди и торгуй, торгуй, торгуй, выбивай как можно больше.
показати весь коментар
16.01.2023 10:37 Відповісти
Шведи - не глупі. Вони проста шведи. І це доволі далеко від стамбульськіх базарів.
показати весь коментар
16.01.2023 11:32 Відповісти
Афігєнний член НАТО ця туреччина. Чинять геноцид курдів ще й називають їх терористами. Один бункерний маньяк аплодіруєт стоя
показати весь коментар
16.01.2023 10:38 Відповісти
А що, курди не вчиняють терористичних актів на території Туреччини? Нещодавно в Стамбулі був теракт, загинули цивільні. Більше того, вони як москалі бажають перерозподілу кордонів в 21 столітті.
показати весь коментар
16.01.2023 10:44 Відповісти
Ватнік, пшов на путін!
показати весь коментар
16.01.2023 10:50 Відповісти
1 У курдів немає власної держави, у 30-мільйонного народу, тому порівняння з москалями недоречне.
2 Також курдська культура зазнає утисків від турецької влади, а сам Ердоган, та його партія - ісламістсько-пантюркістська.
3 У сусідньому Іраку, курдам надали автономію, і вони живуть мирно.
Тому якщо Туреччина може надати докази, що ті 130 осіб дійсно причетні до терористичних актів, тоді все ок, а так схоже на політичні переслідування і базар в стилі "біндеровці-нацисти"
показати весь коментар
16.01.2023 10:53 Відповісти
Суперечливо, ви спокійніше пройдете по турецькому місту, населенному курдами, чи іракському?
показати весь коментар
16.01.2023 10:58 Відповісти
Я не ідеалізую Туреччину, але не треба проводити політику подвійних стандартів.
Треба розуміти, або ми за міжнародне право і територіальну цілісність існуючих країн, або ми по аналогії з курдами, погоджуємося на всякі промоскальські автономії в складі України та інших країн.

І так, для екстрадиції цих осіб, турецькою стороную мають бути надані вагомі докази про причетність до вчинення злочинів.

І не забуваємо, що курди на протязі сотень років підтримувалися москалями (ще з царськлї росії), а зараз вони виступають як важіль впливу на Туреччину, зі сторони московитів, тому ті хто з москалями, нам однозначно не друзі.
показати весь коментар
16.01.2023 12:01 Відповісти
Все доказательства были переданы Швеции еще до вопроса их вступления в НАТО. И там прекрасно знают, в чем те обвиняются.
показати весь коментар
16.01.2023 12:19 Відповісти
Рпк це комуністична лівацька терористична організація їх необхідно знищити, щоб вони не розповсюджували лівацький тероризм
показати весь коментар
23.01.2023 13:55 Відповісти
А в чому полягає "геноцид курдів" турками? Ти (перед тим як писать), розберися в питанні!
1 Турки вимагають від курдів вживать турецьку мову - "ущемлення прав національної меншини"? Наче так Однак у самих курдів мови спільної, як такої, немає Немає від слова ВЗАГАЛІ!!! Вони розмовляють на кількох мовах і представники однієї общини часто не розуміють мови іншої І самі ж гризуться між собою з-за цього
2 Ставать нормальними законослухняними селянами чи робітниками вони не хочуть - більшість курдів "люмпенізовані" чим схожі на наших циган Тобі подобаються цигани, що живуть поряд з тобою?
3 Вони не визнають законів Туреччини та живуть за своїми клановими
4 значна частина займаєься жебрацтвом, крадіжками, торгівлею наркотиками, контрабандою
5 Робітнича партія (в якій немає робітників, а лише бойоовики, рекетири, нарко-та работорговці) вимагає "незалежності", але ніяк не може визначиться, чого ж вони конкретно хочуть і не пробує якось політично визначиться за національною ознакою
6 Всі спроби зробить курдів, як нацмешину, складовою частиною турецької спільноти натикається на збройний спротив І це більше стосується не національного чинника, як того, що це зачіпає кримінальну складову "фінансово-економічних інтересів" курдської кланової верхівки
Це ті самі цигани, але з автоматами та вибухівкою в руках!
показати весь коментар
16.01.2023 17:29 Відповісти
ну и теперь объясните с какой радости таких "прекрасных" членов обещества прикрывает швеция?
показати весь коментар
17.01.2023 00:16 Відповісти
САм зрозуміть не можу!
показати весь коментар
17.01.2023 01:13 Відповісти
Якщо їх вина доведена у суді, це його право і обов'язок.
Доволі скандинавам загравати з терористами, ми вже загрались, тепер розхльобуєм.
Чи підривати бомби на вулицях, стадіонах та в літаках-це курдська народна традиція?
І її захищає ЮНЕСКО як культурне надбання?
показати весь коментар
16.01.2023 10:40 Відповісти
А вона доведена? В яких судах?
показати весь коментар
16.01.2023 10:43 Відповісти
FETÖ вообще к курдам не имеют отношения. Это бывшие союзники Эрдогана с которыми он не захотел делить власть. Аналог "экстремистов" Навального в РФ.
показати весь коментар
16.01.2023 11:06 Відповісти
Вам треба було першим класти комент, бо тут всі на курдів кинулись.
показати весь коментар
16.01.2023 11:08 Відповісти
Что за бред? FETO включен в список террористических организаций НАТО. Это произошло во время прошлогоднего саммита в Мадриде. Перестаньте тут сказки рассказывать. Фактически шведы сейчас укрывают признанных террористов.
показати весь коментар
16.01.2023 12:27 Відповісти
"FETO включен в список террористических организаций НАТО"

Дайте ссылку на этот список. Или хотя бы новость об этом в западных сми.

Возможно Эрдоган добился своим шантажом формального признания FETO террористами. Но по факту на Западе к движению Гюлена относятся лучше, чем к режиму Эрдогана.
показати весь коментар
16.01.2023 13:39 Відповісти
А каким боком сюда Гюлен? Нет у него никакого движения в Европе и три террористические/сепаратистские курдские партии к нему никакого отношения не имеют. Не надо путать мягкое с теплым. Или Вы думаете, что сепаратизм на Донбассе в 2014 - это плохо, а курдский сепаратизм - нормально? Интересные стандарты...
показати весь коментар
16.01.2023 14:43 Відповісти
Из английской википедии:

The Gülen movement (Turkish: Gülen hareketi), referred to by its participants as Hizmet ("service") or Cemaat ("community") and since 2016[2] by the Government of Turkey as FETÖ ("************ Terrorist Organisation")

С курдами отдельная история. Не смешивайте врагов Турции и обычную оппозицию.
показати весь коментар
16.01.2023 14:57 Відповісти
Пора бы уже знать, а не постить ссылки, что Гюлен уже давно сам отошел от европейского крыла FETO. То, во что превратилось это движение грозит Турции как минимум превратиться в подобие Ирана. Что и произошло бы, если бы переворот удался в 2016. А ушел он из поля политики после убийства кацапского посла в Турции. Тогда очень много писали в американской прессе, что это было требование властей в обмен на то, что ему дадут спокойно дожить в США. Ну а фетовцы окончательно распоясались в Европе, буквально спарившись с курдскими экстремистами. Видно лелея мечту придти к власти и разорвать Турцию пополам. Не хватало еще туркам из светского государства превратиться в исламистское. А вообще.... читаю тут комменты и начинаю понимать как получилось, что 30 лет Украину кидает из стороны в сторону(((( Сейчас к примеру никто даже не задумывается над тем, что бы было, если бы орочья эскадра в Средиземном море, а их там до фига, получила возможнось использвать ракеты в сторону Украины. Вместо спасибо за запрет, за военную и прочую помощь, вижу только тут ушатами льющиеся помои в адрес того, кто помогает((( Ну да ладно, бог им судья.
показати весь коментар
16.01.2023 15:36 Відповісти
помогает? мы прочитали недавно высер турка, что Укратна - это задний двор россии, она не должна вступать в нато и должна дать росии гарантии безопасности.... Пошли на х* такие помогальщики.
PS. И запрет это их обязанность, а не помощь.
показати весь коментар
17.01.2023 00:20 Відповісти
Майте хоч найменьше уявлення про європейську юриспруденцію. Визнання якоїсь організації терористичною, не веде до автоматичного признання вини у тероризмі як її явних, так і ймовірних членів. В Європі потрібно по кожній людині доводити, що вона займалась терористичною діяльністю.
Дуже показовим в цьому плані є відмова Інтерпола на прийняття документів щодо провадження по Гуллену ********** за недостатністю доказів. Це відомий факт.
показати весь коментар
16.01.2023 14:41 Відповісти
Угу....Гюлен в Европе... это что-то новенькое))
показати весь коментар
16.01.2023 16:18 Відповісти
Ви можете мені показати, де я таке написав? А от головний офіс Інтерпола таки в Європі, в Ліоні. Ви цього не знали?)
показати весь коментар
16.01.2023 20:10 Відповісти
оцих терористів?

показати весь коментар
16.01.2023 10:46 Відповісти
Що заважає Швеції і Фінляндії домовитися з США про виїзд ціх людей до Сполученниш Штатів, чи наприклад до Норвегії?
показати весь коментар
16.01.2023 10:51 Відповісти
Правова система
показати весь коментар
16.01.2023 10:56 Відповісти
Принципи.Це,можливо єдині країни,де європейські демократичні цінності не лише на папері
показати весь коментар
16.01.2023 10:57 Відповісти
Це ще раз доводить, що система коли в організації є 30 країн членів і одна країна може блокувати рішення інших 29, працювати не буде... одні члени НАТО вводять санкції проти РФ, а Туреччина на цьому заробляє збільшивши свій товарообіг з РФ на 40% і продовжує фінансувати війну проти нас і потенційного ворога НАТО... ось така система НАТО...
показати весь коментар
16.01.2023 10:59 Відповісти
Любая страна НАТО будет обязана выдать Турции членов FETO l PKK. Oни в списке террористических организаций.
показати весь коментар
16.01.2023 14:22 Відповісти
Хитрозроблений Ердоган вимагає щось від Швеції і Фінляндії,а сам з терористом №1 пуйлом гешефти крутить.
показати весь коментар
16.01.2023 10:56 Відповісти
Зачем Туреччина в НАТО?
показати весь коментар
16.01.2023 10:57 Відповісти
Її брали проти СРСР, зручно розташована.
показати весь коментар
16.01.2023 11:01 Відповісти
Не ее брали, а она сама просилась... Тогда совок в наглую требовал себе от Турции проливы... Ну те, которые он до этого требовал у немцев осенью 40-го, за то что он согласится присоединится к странам Оси...
показати весь коментар
16.01.2023 11:10 Відповісти
Щось того Раджепа стало забагато...
показати весь коментар
16.01.2023 11:06 Відповісти
Чего то все кто здесь пишет упускает один важный момент. РПК реально зарегана как терористическая организация в ЄС. Нравится кому то это или нет но это правда.
показати весь коментар
16.01.2023 11:08 Відповісти
А он требует РПК?) Или представителей ТУРЕЦКОЙ оппозиционной партии? Фамилия Гюлен вам о чем то говорит?)
показати весь коментар
16.01.2023 11:14 Відповісти
Там не про РПК.Ердоган хоче звести особисті рахунки з прихильниками Гюлена.До речі,Гюлен преспокійно живе в США,і Єрдоган це проковтнув,а вчепився до скандінавів.
показати весь коментар
16.01.2023 11:18 Відповісти
вы хотели чтоб он в США причепився? кишка тонка)
показати весь коментар
17.01.2023 00:23 Відповісти
Ердоган дограєця що Турцію за невиконаня статуту НАТО можуть виключити і що тоді буде робити
показати весь коментар
16.01.2023 11:29 Відповісти
Розмістять кацапські військові бази , взамін на туризм , продаж своїх товарів ...і багато чого ((
показати весь коментар
16.01.2023 16:43 Відповісти
А почему террорист в ковычках?. Или админы сомневаются в происхождении этих террористов?
показати весь коментар
16.01.2023 11:37 Відповісти
"Ковичках"? Ето гдє?

Адміни цитують. Це по-перше.

А по-друге, якщо терорист називає когось "терористом" -- не факт, що він не бреше

Чи ти "сумніваєшся"?
показати весь коментар
16.01.2023 12:05 Відповісти
султан мріє про туран...
показати весь коментар
16.01.2023 12:47 Відповісти
 
 