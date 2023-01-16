Ердоган хоче, щоб Швеція та Фінляндія видали 130 "терористів". Тоді погодить вступ до НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував Швецію разом з іншими європейськими державами за терпимість до присутності "терористів", заявивши, що їхня видача є обов’язковою умовою для того, щоб скандинавська країна заслужила право на вступ до НАТО.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Ми сказали їм: "Послухайте, якщо ви не видасте терористів, які у вас є, ми не зможемо ратифікувати це (членство в НАТО) в нашому парламенті", - сказав Ердоган на зустрічі з молоддю, маючи на увазі зобов'язання Швеції та Фінляндії в червні минулого року зайняти тверду позицію проти терористів, щоб отримати членство в НАТО.
"Насамперед, вони повинні видати близько 130 терористів для того, щоб їхні заявки пройшли через наш парламент, (але) на жаль, вони ще не зробили цього", - додав він.
Посилаючись на спільну пресконференцію, яку він провів у листопаді минулого року з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Ердоган сказав, що він попросив Швецію видати Туреччині підозрюваного в організації FETÖ Бюлента Кенеша, наголосивши на важливості цього питання.
"Цікаво, що їхній суд відхилив депортацію Бюлента Кенеша до нас", - додав Ердоган.
Кенеш, колишній головний редактор газети Today's Zaman і підозрюваний член Терористичної організації Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), проживає у Швеції.
Говорячи про те, що демонстрації терористичної РПК часто можна побачити на вулицях столиці Швеції Стокгольма, Ердоган підкреслив, що Туреччина неодноразово попереджала Швецію про це, але, "незважаючи на наші попередження, на жаль, не було вжито жодних заходів для припинення демонстрацій РПК/ПРП".
Президент Туреччини також повідомив, що спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп скасував візит свого шведського колеги Андреаса Норлена до Туреччини у відповідь на "нещодавні провокації прихильників терористичного угруповання РПК, які відкрито здійснювалися у столиці Швеції Стокгольмі".
"Якщо вони не займуть позицію проти цієї ситуації в Швеції, це може призвести до ще більшого зростання напруженості в наших відносинах зі Швецією", - додав він.
Підкресливши, що терористичні угруповання присутні не тільки в Швеції і Фінляндії, Ердоган сказав, що їх також бачать в таких країнах, як Німеччина, Франція і Британія, незважаючи на те, що РПК знаходиться в офіційному списку терористичних угруповань Європейського Союзу.
Раніше в Ердогана заявили, що у Туреччини закінчується час для ратифікації заявок на членство в НАТО від Швеції і Фінляндії до проведення виборів, які очікуються в травні.
Будь ласка, зачекайте...
Треба "пАнять и прАстить".
2 Також курдська культура зазнає утисків від турецької влади, а сам Ердоган, та його партія - ісламістсько-пантюркістська.
3 У сусідньому Іраку, курдам надали автономію, і вони живуть мирно.
Тому якщо Туреччина може надати докази, що ті 130 осіб дійсно причетні до терористичних актів, тоді все ок, а так схоже на політичні переслідування і базар в стилі "біндеровці-нацисти"
Треба розуміти, або ми за міжнародне право і територіальну цілісність існуючих країн, або ми по аналогії з курдами, погоджуємося на всякі промоскальські автономії в складі України та інших країн.
І так, для екстрадиції цих осіб, турецькою стороную мають бути надані вагомі докази про причетність до вчинення злочинів.
І не забуваємо, що курди на протязі сотень років підтримувалися москалями (ще з царськлї росії), а зараз вони виступають як важіль впливу на Туреччину, зі сторони московитів, тому ті хто з москалями, нам однозначно не друзі.
1 Турки вимагають від курдів вживать турецьку мову - "ущемлення прав національної меншини"? Наче так Однак у самих курдів мови спільної, як такої, немає Немає від слова ВЗАГАЛІ!!! Вони розмовляють на кількох мовах і представники однієї общини часто не розуміють мови іншої І самі ж гризуться між собою з-за цього
2 Ставать нормальними законослухняними селянами чи робітниками вони не хочуть - більшість курдів "люмпенізовані" чим схожі на наших циган Тобі подобаються цигани, що живуть поряд з тобою?
3 Вони не визнають законів Туреччини та живуть за своїми клановими
4 значна частина займаєься жебрацтвом, крадіжками, торгівлею наркотиками, контрабандою
5 Робітнича партія (в якій немає робітників, а лише бойоовики, рекетири, нарко-та работорговці) вимагає "незалежності", але ніяк не може визначиться, чого ж вони конкретно хочуть і не пробує якось політично визначиться за національною ознакою
6 Всі спроби зробить курдів, як нацмешину, складовою частиною турецької спільноти натикається на збройний спротив І це більше стосується не національного чинника, як того, що це зачіпає кримінальну складову "фінансово-економічних інтересів" курдської кланової верхівки
Це ті самі цигани, але з автоматами та вибухівкою в руках!
Доволі скандинавам загравати з терористами, ми вже загрались, тепер розхльобуєм.
Чи підривати бомби на вулицях, стадіонах та в літаках-це курдська народна традиція?
І її захищає ЮНЕСКО як культурне надбання?
Дайте ссылку на этот список. Или хотя бы новость об этом в западных сми.
Возможно Эрдоган добился своим шантажом формального признания FETO террористами. Но по факту на Западе к движению Гюлена относятся лучше, чем к режиму Эрдогана.
The Gülen movement (Turkish: Gülen hareketi), referred to by its participants as Hizmet ("service") or Cemaat ("community") and since 2016[2] by the Government of Turkey as FETÖ ("************ Terrorist Organisation")
С курдами отдельная история. Не смешивайте врагов Турции и обычную оппозицию.
PS. И запрет это их обязанность, а не помощь.
Дуже показовим в цьому плані є відмова Інтерпола на прийняття документів щодо провадження по Гуллену ********** за недостатністю доказів. Це відомий факт.
Адміни цитують. Це по-перше.
А по-друге, якщо терорист називає когось "терористом" -- не факт, що він не бреше
Чи ти "сумніваєшся"?