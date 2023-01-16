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Екіпаж Ту-22М3 знав, що бити ракетою Х-22 по Дніпру - це тероризм, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро,руйнування

Екіпаж російського бомбардувальника Ту-22М3, який завдав ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, знав про те, якими можуть бути наслідки.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, що б не говорили росіяни про те, що вони нібито б'ють по координатах, завдання авіаційного удару - це складна річ з прокладанням маршруту.

Він зазначив, що екіпаж бомбардувальника Ту-22М3 обговорює льотне завдання напередодні ударів і знає, з якої відстані вони стрілятимуть.

"Їм відомо, настільки потужна ракета Х-22 з бойовою частиною 950 кг і наскільки вона неточна з відхиленням до 600 метрів", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що росіяни усвідомлюють, що можуть влучити в цивільний об'єкт, навіть якщо вони хотіли вдарити по об'єкту критичної інфраструктури.

"Тому завдавати ударів такою ракетою по густонаселеному місту - це тероризм і ніщо інше", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кричуще порушення міжнародного права, - МЗС Австрії про удар по будинку в Дніпрі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Та им насрать, господи. Это же кацапы. И это даже не феноменальных успех пропаганды, хотя всем летчикам там тысячи часов промывают мозги и за каждым по фсбшнику следит непрерывно, всех членов семьи проверяют день и ночь, потому что экипаж может посадить самолет в другой стране, запросив сдачу в плен в обмен на наши деньги за самолет и ракеты. Это именно кацапы, люди без человеческих качеств и ценностей. Только человеку без ценностей можно промыть мозги пропагандой. Им и промыли. Поэтому до сих пор никто из кацапских летчиков не захотел стать миллионером и героем в глазах всех цивилизованных людей. Да, он не может запустить ракетами по Кремлю, их программируют кучка подонков, за спинами которых по 10 проверяющих. Но увести самолет он в состоянии и посадить его тоже есть где. Если им насрать на геройский поступок, достойный всяческого уважения, а также по миллиону каждому члену экипажа, то неужели им не насрать на десятки (уже наверное сотни от их ракет, а может и тысячи, если вспомнить Марьку) убитых детей?
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16.01.2023 10:46
+13
В такому випадку, особисті дані цього, так званого екіпажа, відомі. І треба діяти так як поступає Ізраїль. Знайти усіх тих їхніх виб...ків, деб вони не ховалися і знищити...
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16.01.2023 10:47
+13
кацам все з большой гори... шо там куди стріляти яка різниця, аби премію дали... то нацисти і як всі нацисти вони спокійно вважають шо мочить "недостойну націю" то навіть во благо...
там тре прибирати весь полк, разом із сім'ями
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16.01.2023 10:57
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16.01.2023 10:41 Відповісти
і чекаємо далі поки щось прилетить, чи земля підмерзне, чи відтане ...........
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16.01.2023 10:48 Відповісти
Та им насрать, господи. Это же кацапы. И это даже не феноменальных успех пропаганды, хотя всем летчикам там тысячи часов промывают мозги и за каждым по фсбшнику следит непрерывно, всех членов семьи проверяют день и ночь, потому что экипаж может посадить самолет в другой стране, запросив сдачу в плен в обмен на наши деньги за самолет и ракеты. Это именно кацапы, люди без человеческих качеств и ценностей. Только человеку без ценностей можно промыть мозги пропагандой. Им и промыли. Поэтому до сих пор никто из кацапских летчиков не захотел стать миллионером и героем в глазах всех цивилизованных людей. Да, он не может запустить ракетами по Кремлю, их программируют кучка подонков, за спинами которых по 10 проверяющих. Но увести самолет он в состоянии и посадить его тоже есть где. Если им насрать на геройский поступок, достойный всяческого уважения, а также по миллиону каждому члену экипажа, то неужели им не насрать на десятки (уже наверное сотни от их ракет, а может и тысячи, если вспомнить Марьку) убитых детей?
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16.01.2023 10:46 Відповісти
Стратегічний бомбардувальник він до нас чи ще будь куди не пережене. Якщо він не скине ракету у завданому районі та перестане відповідати, рухаючись у бік кордону-вони самі його зіб'ють своєю ж ппо. Це ж не Руст на Цессні з аероклубу.
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16.01.2023 11:09 Відповісти
В такому випадку, особисті дані цього, так званого екіпажа, відомі. І треба діяти так як поступає Ізраїль. Знайти усіх тих їхніх виб...ків, деб вони не ховалися і знищити...
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16.01.2023 10:47 Відповісти
З тих пір як розгромили ГУР Бурби й ,по суті, репресували його самого хіба когось"знайшли" як Гіві,Моторолу,Захарченка?!
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16.01.2023 11:11 Відповісти
Для того (за те) й разгромили, щоб зрадників не шукали.
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16.01.2023 11:32 Відповісти
Е іншакі варіанти. П'ятох зажопівців вивели з під суду дуже легко.
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16.01.2023 11:42 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажил
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16.01.2023 10:50 Відповісти
І стріляти по житлових будинках, і по електростанціях - це все тероризм
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16.01.2023 10:52 Відповісти
кацам все з большой гори... шо там куди стріляти яка різниця, аби премію дали... то нацисти і як всі нацисти вони спокійно вважають шо мочить "недостойну націю" то навіть во благо...
там тре прибирати весь полк, разом із сім'ями
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16.01.2023 10:57 Відповісти
На судах будуть включати дурня про те, що ракети пускали виключно по наданих координатах та зовсім нічого не знали що там житловий будинок.
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16.01.2023 11:03 Відповісти
На тероризм треба відповідати жорстко. Полюбому у когось з цих льотчиків син/дочка учиться десь у мацквє. Що заважає взяти у заручники?
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16.01.2023 11:10 Відповісти
бороться с военными преступлениями, самостоятельно совершая при этом военные преступления, великолепный план, просто о#уенный, надежный *** как швейцарские часы))
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16.01.2023 12:43 Відповісти
Нагадати вам про Гуантанамо? Чи про Абу-Грейб?
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16.01.2023 12:47 Відповісти
Для чого? Є чудова штука - автотроща. Десяток синочків протягом місяця в авторощах розкидать - жоден оркбой-пілот, що поки що має синочків, не злетить. А ми тут до чого? Карма мабуть діє. Господь стомився терпіти.
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16.01.2023 12:53 Відповісти
Ага, зате а%уєнна політика зачитувати свинособаці яка збирається вбити твоїх дітей чи згвалутвати твою дружини статті кримінального кодексу та права і свободи людини це якраз то саме, що врятує українців. Прямо християнська мораль затурканого раба у найяскравішому її прояві. На кшталт мантр: "миру-мир" і "нєт-вайнє".

P.S. Ну і про годиники... Швейцарські годиники переважно носять якраз ті хто мислить поняттями законів банального виживання і нехтування усім тим, що надійно вбивають покірним лохам в голову з самого динитсва.
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16.01.2023 13:48 Відповісти
Кишка тоненька у всіх сенсах віддячити узкоязикім вбивцям. Мантра "ми ж не такі" лише стимулює безкарність свинособак та подальші вбивства українців. Я хоч і не маю ні права та особливого бажання щось радити українцям бо давно є громадянин іншої держави і довгі роки мешкаю на другому боці планети, але прислів'я "Чому бідний - бо дурний, чому дурний - бо бідний" це якраз на 100% про українців. Якась тотальна політика тєрпіл і меншевартості, чи переляку наслідків "а що люди скажуть?"
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16.01.2023 13:40 Відповісти
ЖЕНЕВСЬКІ КОНВЕНЦІЇ писані не довбойобами та звісно-ж не для довбойобів, країна, що вважає себе частиною людської цивілізації підписує їх, ратіфікує у своєму парламенті, та намагається виконувати, гадаю що Україна є саме такою державою, Ізраіль, шукав та знищував військових злочинців усіма можливими для них засобами,так, він порушував законодавства тих стран, які лояльно ставились до біглих нацистів-злочинчів, Аргентина, Бразілія, Перу тощо, але не йшов на скоєння власних військових злочинів та не вдавався до тероризму, гадаю шукає та знищує й зараз, просто пройшло дуже багато часу, майже всі нацисти гітлерівської німеччини вже або померли своєю сметрю або дуже старі.... Наш "Моссад" буде , можливо вже є, та буде набагато крутішим та ефективнішим за орігінальний, саме тому що світ зараз є цілком цифровим, та знайти у ньому людину набагато простіше. Нашим буде простіше, в Ізраіля не було мільйонів камер спостереження, не було сотен іншіх цифрових слілдів, котрі залишає людина за собою, незалежно від того, хоче вона це робити чи ні, та засоби знищення теж стали набагато ширшими. Але наш "моссад"(не знаю яке буде імя, але-ж звісно не Моссад) не буде вдиратися до шкіл, та брати у заручники всіх дітей цієї школи, тому, що там вчиться син або донька військового злочинця, або взривати весь багатоквартирний будинок , тому шо злочинець живе у цьому будинку....
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16.01.2023 14:31 Відповісти
Це ще ВЕЛИЧЕЗНЕ ПИТАННЯ ким і для кого писалися міжнародні юридичні норми включно з усіма конвенціями та міфічними правами та свободами людини. З огляду на те, що їх мало хто дотримується, включно з їх авторами, то очевидний принцип: "друзям -все, ворогам -закон". Якщо відкинути "чуждую бєзглівость" (з І.Чонкін роману Володимира Войновича ) та згадати про принцип Томаса Джозефа Даннінга "капітал при доході 100% зневажає всі людські закони, за 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці." то не варто посилатися на те що діє вибірково, або не діє взагалі. Прикладів можу навести масу від Хіросіми і Гулагу до Аушвіцу та В'єтнаму та свіженького глобального ковідобєсія. Натомість, якщо слідувати навіть існуючим законам України то в кримінальному законодавстві є поняття "крайньої необхідності" та "необхідної оборони". Якщо існує загроза загибелі людей, або завдання шкоди не тільки життю чи здоров'ю людяей, а і просто майну то я бачу чітку межу, яким чином можна привентивно запобігти масовим убивствам людей. Завдання меншою шкоди для відведення більшої. Так я за те щоб знищувати родини злочинців, без огляду на вік, стать і т.д. це не жорстоко, це справедливо. Згадаємо дієве п'ятикнижне "Зуб за зуб", а не рабське *******-толерантне "підстав іншу щоку". Бо "тєло за штурвалом чи дисплеєм" повинно бачити і передбачати, що в разі чого, що не тільки його чекає, а і його родину. Те ж саме мають знати всі решта свинособак, що їх рахувати за людей теж ніхто не буде. По факту до людей вони мають суто біологічне відношення, а до людяності не мають жодного. Я не жартую і не іронізую, але якщо в тілі людини живе звір, або худобина (не важливий спосіб і причина що до цього довели та як настала змінена форма свідомості у його кормоприймачі)то ставлення до такої істоти має бути відповідним. Скажених тварин знищують, а не вибирають хто там ще не дуже сказився чи не досяг товарної ваги. Мир вам і повний Амінь сумнівам
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17.01.2023 03:27 Відповісти
Р.S. Що до швейцарських годинників Ця фраза , дуже відомий інтернет мем. Цілком взята з фільму "Великий Лебовські" Джоела Коена
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16.01.2023 14:48 Відповісти
надо уничтожить базу в шайковке... а вместе с базой и базирующихся на ней террористов вместе с семьями, родными и знакомыми...
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16.01.2023 11:13 Відповісти
Смотрите женевские конвенции, пункт "коллективная ответственность"
бороться с военными преступлениями, самостоятельно совершая при этом военные преступления, великолепный план, просто о#уенный, надежный *** как швейцарские часы))
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16.01.2023 12:44 Відповісти
Тобто ліквідовувати спєрмоусова, власника 4 каналу і інших колаборантів не треба було?
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16.01.2023 13:00 Відповісти
А це до чого тут, ліквідація спермоусова, це не війсковий злочин, це спецоперація ССО , тут люди пропонують знищувати військові містечка разом з жінками та дітьми, та брати іх у заручники, це військовий злочин, гадаю що нам ,попри всі звірства ворога, таких вчинків робити не треба, так ліквідація ідентіфікованих військових злочинців потрібна, як що ти розумієш шо твій тато,чоловік брат або інший родич, військовий злочинець , та живучи разом з ним, ти наражаеш себе на небезпеку бути випадково знищеним разом з ним , це твої власні рішення , та твоя голона біль, але цілеспрямоване полювання на дітей або будь-яких родичів злочинців, це військовий злочин.....
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16.01.2023 13:31 Відповісти
Для арабохайскомасонского Кремля это не впервой.Так в Баку 20 ноября 2000г. в 10ч 04м.вечера было устроенно искуственное землятресение САМОЕ КРУПНОЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КАВКАЗА.Сила -7 баллов. Надо было добить тех,кто хотел освобождение Карабаха.Направленный заряд российские корабли установили на дне моря у Дивичинского раена,а направление Баку.НО ПОЧТИ НИКТО НЕ УМЕР.Здания прогнулись и выпрямились. сам был на последнем этаже.СПАС СВЯЩЕННЫй ОГОНЬ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА.Потом за это Россия получили 54градусов мороза на 1\3 своей территории и 40гр.жару под Москвой вплоть до сентября.С этим Священным Огнем войдут и в столицу Карабаха- Ханкенди(имп.ГанЭрий).Рано или поздно все отвечают за свои деяния.такова жизнь.
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16.01.2023 11:29 Відповісти
Спасибо, Азербайджану единственная страна Кавказа которая нас открыто поддерживает. Все остальные просто холуии *****. И спасибо всем чеченцам (не путать с тейпом кадыровцев), грузинам которые на нашей стороне. Чего правда не скажешь о их правительствах. Вот они все истинные гордые горцы!!!!
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16.01.2023 13:38 Відповісти
Кацапскую арту и конно-космических дебилов в плен не берут, даже водителей и поваров.
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16.01.2023 11:58 Відповісти
эта тема обсуждалась,уничтожать точки взлета...
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16.01.2023 12:13 Відповісти
Асфальтом?
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16.01.2023 12:54 Відповісти
Злочинці можуть жити виключно в злочинних родинах де всі без винятку користуються плодами злочину і підтримують та заохочують злочинця в його злочинній діяльності. Тому таких "льотчиків" потрібно знищувати вибухівкою цілими родинами.
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16.01.2023 13:09 Відповісти
Поки це базове розуміння дійде "толєрастам" усіх вір, конфесій, орієнтацій та уподобань то вже не буде кому і для кого його впроваджувати у дію. Пошук "харошіх узкіх" чи "аніжєдєті" це як маркер "Я довбо№об чи адекватний"
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17.01.2023 03:30 Відповісти
Ну і що? Оця системна констатація тупорила, що кацапи є кацапи просто доводить зайвий раз які є тупорилі оці всі "речники", "радники" та "ваєєниє ікспєрди". Найкраща констатація це ракета в Кремль чи хоча б Севастопольську бухту.
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16.01.2023 13:33 Відповісти
Екіпажам літаків рашистів *****, разом із їх сім'ями та керманичами, почався відлік залишку часу життя….
За воєнні злочини, з часу війни в Чечні, і зараз москалів находять і убивають ….
Свято наближається….
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16.01.2023 13:43 Відповісти
Не вірю. Якби це трапилось в Ізраілі чи США то так. Ваші слова мали б сенс. А в Україні щоб хтось за когось помстився? Ніколи.
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16.01.2023 13:50 Відповісти
Ліквідацію екіпажу звичайно треба замовити вагнерівцям, скупитись не треба і вони все обтяпають. Зрубати бабла не ризикуючи отримати ампутацію довбешки від ЗСУ - хто ж від такого відмовиться. А от звинувачувати в тероризмі тільки екіпаж помилка, там країна - терорист. Не спонсор, а терорист.
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16.01.2023 13:50 Відповісти
 
 