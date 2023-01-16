Екіпаж Ту-22М3 знав, що бити ракетою Х-22 по Дніпру - це тероризм, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Екіпаж російського бомбардувальника Ту-22М3, який завдав ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, знав про те, якими можуть бути наслідки.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, що б не говорили росіяни про те, що вони нібито б'ють по координатах, завдання авіаційного удару - це складна річ з прокладанням маршруту.
Він зазначив, що екіпаж бомбардувальника Ту-22М3 обговорює льотне завдання напередодні ударів і знає, з якої відстані вони стрілятимуть.
"Їм відомо, настільки потужна ракета Х-22 з бойовою частиною 950 кг і наскільки вона неточна з відхиленням до 600 метрів", - пояснив Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що росіяни усвідомлюють, що можуть влучити в цивільний об'єкт, навіть якщо вони хотіли вдарити по об'єкту критичної інфраструктури.
"Тому завдавати ударів такою ракетою по густонаселеному місту - це тероризм і ніщо інше", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
там тре прибирати весь полк, разом із сім'ями
P.S. Ну і про годиники... Швейцарські годиники переважно носять якраз ті хто мислить поняттями законів банального виживання і нехтування усім тим, що надійно вбивають покірним лохам в голову з самого динитсва.
бороться с военными преступлениями, самостоятельно совершая при этом военные преступления, великолепный план, просто о#уенный, надежный *** как швейцарские часы))
За воєнні злочини, з часу війни в Чечні, і зараз москалів находять і убивають ….
Свято наближається….