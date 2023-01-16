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Понад 95% українців впевнені в перемозі у війні з РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

українці,незламність

Більша частина опитаних вважають, що війна триватиме півроку-рік або більше.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повністю впевнені в перемозі у війні 75,3% українців, скоріше впевнені - 20,4%. Не впевнені лише 2,5%, не змогли відповісти 1,7%.

Понад 95% українців впевнені в перемозі у війні з РФ, - опитування КМІС 01

При цьому більшість опитаних вважають, що війна триватиме не менше ніж півроку.

Читайте: 96% українців довіряють ЗСУ, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

49,6% очікують, що вона завершиться за півроку-рік, 26% - більше ніж за рік. Лише 13,6% вважають, що Україна здобуде перемогу за кілька місяців. Не визначилися із відповіддю 9%.

Понад 95% українців впевнені в перемозі у війні з РФ, - опитування КМІС 02

"Отже в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з Росією, фіналом якого буде наша перемога", - зазначають автори дослідження.

Також читайте: 74% європейців підтримують допомогу Україні з боку ЄС, - опитування

Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
У нас немає іншого виходу. Воля або смерть.
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16.01.2023 10:48
+5
Как минимум, выметается мародерная орда взад на гигантскую помойку, пока она ещё цела, с Донбасса и возвращают Крым. Выплачивают репарации. Украина вступает в НАТО.
Иначе долгая война приведёт ********* к развалу.
Третьего не дано.
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16.01.2023 11:00
+5
Зрада в тих 2,5 відсотках, вони всі при владі.
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16.01.2023 11:06
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У нас немає іншого виходу. Воля або смерть.
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16.01.2023 10:48 Відповісти
а хто ж це міг забашлять? откуда в них гроші? на воду, шоб мівіну розмочить гуртом копійками скидаються.
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16.01.2023 10:54 Відповісти
Как минимум, выметается мародерная орда взад на гигантскую помойку, пока она ещё цела, с Донбасса и возвращают Крым. Выплачивают репарации. Украина вступает в НАТО.
Иначе долгая война приведёт ********* к развалу.
Третьего не дано.
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16.01.2023 11:00 Відповісти
Это программа максимум. А минимум?
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16.01.2023 11:14 Відповісти
Читай второй абзац.
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16.01.2023 11:15 Відповісти
Так вже було...
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16.01.2023 10:57 Відповісти
В цій новині наче немає зради. Але ж мусить десь бути.
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16.01.2023 11:00 Відповісти
Зрада в тих 2,5 відсотках, вони всі при владі.
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16.01.2023 11:06 Відповісти
Не в зраді діло, просто "новина " нижче https://censor.net/ua/news/3393570/bilshist_ukrayintsiv_vvajayut_scho_dlya_normalnogo_jyttya_dostatno_142_tys_grn_opytuvannya_kmis_infografika
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16.01.2023 11:08 Відповісти
На людину, 1000 баксів на сім'ю з 3 людей, в Україні можна прожити, в ЄС ні
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16.01.2023 11:11 Відповісти
в Польщі живу на 3600 злотих. знімаю квартиру на 4 особи. квартира виходить десь з опаленням 1400 злотих... щось ще й в Україну як гуманітарку відправляю тим, кого можу підтримати. тяжко, а що робити? в Україні взагалі без копійчини сидів би, як більшість знайомих...
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16.01.2023 11:57 Відповісти
Мабуть їсте одні парувки та знімаєте кавалерку десь за містом?Чи це ціна за кімнату,що більш правдоподібно?Бо на 3600 що все,що вище написане,******* лажою.
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16.01.2023 12:25 Відповісти
кавалерка 28кв метрів, парувок не купуємо,або самі вареників наліпимо, або пельмені з курчака наробимо. до праці веломашиною. плита індукційна, лампи економки. машина пральна часто працює.. так, не варшава, але до бидгощі на вихідні їздимо
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16.01.2023 12:32 Відповісти
не шикуємо але ми все ж біженці. все краще чім у підвалі та у метро сидіти та чекати на травневі шашлики від Зе. у березні після знищення артилерією гаражу, квартири, машини , підприємства де пропрацював 12 років....була можливість поглянути на життя з іншого боку... особливо після падіння біля мене 4х двигунів від ракет. якось так...
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16.01.2023 12:40 Відповісти
Победа под руководством помощников сивковича,валуева,пшонки тедеева конечно же будет,сомнений быть не может.
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16.01.2023 12:33 Відповісти
95 процентов уверены в победе Украины, а 5 процентов неуверенных тут на Цензоре в комментах каждый день с утра до вечера под каждой новостью разносят зраду )) вот паскудники мелкие )
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16.01.2023 19:27 Відповісти
Не кажіть гоп. Покине перескочите.
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16.01.2023 22:04 Відповісти
Тому що ці 95 відсотків впевнені, що перемогу одержимо вже без Зеленського. А 5 відсотків не впевнені що ми від нього позбавимось.
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04.02.2023 10:16 Відповісти
 
 