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Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі зросла до 36, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами багатоповерхового будинку у Дніпрі зросла до 36 осіб.

Про це у коментарях до свого посту у Facebook написав голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16.01.23 10:30:

- загинуло 36 осіб (з них 2 дитини);
- травмовано 75 осіб (з них 15 дітей);
- врятовано 39 осіб (з них 6 дітей)", - йдеться в повідомленні.

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Керівництво України і МО не справляється із забезпеченням ППО і ПРО країни. Ракетами противника безкарно руйнуються міста і села, економіка, інфраструктура, гинуть люди. Велика частина території окупована. Український народ управі потребувати і здійснити заміну такого керівництва і притягнення його до відповідальності.
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16.01.2023 11:30 Відповісти
Петя забезпечить ?
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16.01.2023 11:34 Відповісти
 
 