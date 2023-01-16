Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі зросла до 36, - Нацполіція

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу росіянами багатоповерхового будинку у Дніпрі зросла до 36 осіб.

Про це у коментарях до свого посту у Facebook написав голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16.01.23 10:30:



- загинуло 36 осіб (з них 2 дитини);

- травмовано 75 осіб (з них 15 дітей);

- врятовано 39 осіб (з них 6 дітей)", - йдеться в повідомленні.

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

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