Росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв з 30 "Калібрами", - ВМС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів з 11 до 17, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 30 ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
У Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
У Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 40 суден, з них 5 рухалось із протоки Босфор;
- до Чорного моря — 23 судна, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Топ коментарі
+1 Petrov Viktor
показати весь коментар16.01.2023 11:01
+1 Ярослав Кийко
показати весь коментар16.01.2023 11:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
40 ракет зробило більше руйнувань ніж 70 чи 100.