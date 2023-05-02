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Росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв з 30 "Калібрами", - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,росія,корабель

У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів з 11 до 17, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 30 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ

У Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

У Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 40 суден, з них 5 рухалось із протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 23 судна, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 4 російські кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+1
И всё равно идёт нах.й
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16.01.2023 11:01
+1
Навіщо нам інформація про Середземне море? Давайте тоді вже і про Балтійське та море Лаптєвих...
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16.01.2023 11:25
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И всё равно идёт нах.й
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16.01.2023 11:01 Відповісти
У минулу атаку було достатньо 40 ракет щоб енергетиці знову суттєво погіршало. Дивно.
40 ракет зробило більше руйнувань ніж 70 чи 100.
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16.01.2023 11:06 Відповісти
Нічого дивного, вони змінили тактику та били надзвуковими ракетами.
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16.01.2023 11:14 Відповісти
В них немає стільки надзвукових ракет. Та чи є взагалі... я не експерт.
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16.01.2023 11:19 Відповісти
Пока есть, применяли С-300, 400. Х-22. Правда вот попасть ими точно невозможно. Но им же пох.р, главное террор. Искадеры уже отсмеялись, Калибры тоже заканчиваются и научились сбивать. Короче долпоепы, массированно стреляя с начала войны ху.зна куда в порыве вяличия, вытратили большинство ракет. Так что всё идёт на спад, но теперь маньяки хотят ужалить людей побольнее.
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16.01.2023 11:45 Відповісти
Жодного руснявого корьіта не повинно там бути, лише на дні для парку дайверів
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16.01.2023 11:11 Відповісти
ну ? И где подводные дроны ? Где химарсы ? Про Нептуны не спрашиваю......
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16.01.2023 11:17 Відповісти
Потихоньку.
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16.01.2023 11:46 Відповісти
Навіщо нам інформація про Середземне море? Давайте тоді вже і про Балтійське та море Лаптєвих...
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16.01.2023 11:25 Відповісти
Согласен с автором Кийко!! Какаго хрена писать всякую хрень про средиземное море и т.д. !! Вы лучше скажите какого хрена эти носители КАЛИБРОВ шастают свободно, по Чёрному морю!! Уже и Нептуны у нас есть И Гарпуны и Ту-141 и другая хрень, а россиские корабли продолжают свободно безнаказанно гулять по нашему Чёрному и Азовскому морях!! А По Москве и другим областным центрам россии мы почему не стреляем ракетами???? потому что Зеленский откровенно Сцыт..???.....Или как??..... Зато они-россияне, нашу Украину , Киев. Днепр и Харьков, ****** каждую неделю по-графику. Это что нормально???? почему порт Севастополь и Новоросийск не превращёны до сих пор в пыль???Зато опять везде на телемарафоне одно наглое враньё как с разбомлеными мостами через Херсон или захват Кинбурской Косы и т.д. ..И вообще к чему нам -населению эта ненужная пустая ИНФА-болтовня ??? Только нервируюте людей и показываете своё бессилие.. Лучше тогда уже совсем молчите!!!
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16.01.2023 11:55 Відповісти
 
 