Росія тримає у Чорному морі 6 ракетоносіїв з 30 "Калібрами", - ВМС

У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів з 11 до 17, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 30 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

У Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

У Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 40 суден, з них 5 рухалось із протоки Босфор;

до Чорного моря — 23 судна, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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