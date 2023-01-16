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Постачання танків Україні "не змінить ситуацію", а лише "затягне страждання українського народу", - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання танків західними партнерами Україні "не змінить ситуацію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Постачання Заходом танків Україні не змінить ситуацію, а лише затягне страждання українського народу", - сказав речник російського диктатора.

"Ці танки горять і горітимуть так само, як і решта", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та НАТО де-факто стали "непрямою стороною конфлікту", - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Раз так каже,значить змінить на користь ЗСУ.
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16.01.2023 11:57
+42
Піськов, а шо такоє, шо за суєта? Танки ще не надали, а вже нервувати починають...
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16.01.2023 11:57
+40
орк ипанутый, стояли, стоим и выстоим!!!!
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16.01.2023 11:56
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орк ипанутый, стояли, стоим и выстоим!!!!
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16.01.2023 11:56 Відповісти
Песков сказал-- Но вывод как раз и ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ДЛЯ РОССИЯН...
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16.01.2023 12:17 Відповісти
Як казала ЛІЯ АХЕДЖАКОВА (к/ф "Гараж") - значить надо брать!!!
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16.01.2023 13:44 Відповісти
Согласен, только это не "Гараж", а "Служебный роман"..
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16.01.2023 14:00 Відповісти
Раз так каже,значить змінить на користь ЗСУ.
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16.01.2023 11:57 Відповісти
Це рота +взвод запасу,перевірка в бойових умовах підрозділу,решта по результатам.
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16.01.2023 15:17 Відповісти
Піськов, а шо такоє, шо за суєта? Танки ще не надали, а вже нервувати починають...
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16.01.2023 11:57 Відповісти
Все ти врешь, брехливая собака , тебе за єто платят.
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16.01.2023 11:57 Відповісти
Ще будуть літаки , танки - це початок наступальної зброї.
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16.01.2023 11:57 Відповісти
***** вусатий натякає, що і далі по мирним будуть фігачити....
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16.01.2023 11:58 Відповісти
Скоро вам выродкам прекратим ваши мучения
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16.01.2023 11:59 Відповісти
Понадеемся что Навку повстречает в переулке один из зеков-героев.
И ее страдания не будут долгими.
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16.01.2023 11:59 Відповісти
конечно, хорошо бы что бы перед смертью помучалась и страдания были долгими.
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16.01.2023 12:00 Відповісти
Типова відповідь маніяка.
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16.01.2023 11:59 Відповісти
Людей створив Бог. А хто створив русскіх?
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16.01.2023 11:59 Відповісти
*уйло з свого чемоданчика виліпив
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16.01.2023 12:01 Відповісти
Судячи з якості, китайці.
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16.01.2023 18:10 Відповісти
Авжеж, "унітазний йоржик" он як продовжує страдати. Вже незнає яку б ще брехню вистрадати щоб світ їм повірив.
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16.01.2023 11:59 Відповісти
Иди ***** Песков !!ви ****** прокляті наи100 років вперед!!ви орки счезнете з ліця землі вже скоро!!!
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16.01.2023 12:00 Відповісти
Такого в истории человечества не было, чтоб террористы бомбили мирное население и никогда не получали справедливого ответа.
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16.01.2023 12:01 Відповісти
ну а те що зараз відбувається?

знищують найбільшу країну Європи, а у відповідь - нєльзя стрєлять па терріторії расєюшкі, єскалация, ракет нельзя, нєльзя і танкав, нічего нельзя

всім плювати, от що. Ми самі за 30 років все просрали. І тепер нам торба.
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16.01.2023 12:20 Відповісти
«Ми самі за 30 років все просрали»
Особисто ні я,ні хтось із моїх знайомих нічого не просирав.
Просрала влада,і відповідальності їм за це ніякої.
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16.01.2023 13:18 Відповісти
А влада що, сама по собі з'явилась?
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16.01.2023 14:54 Відповісти
Кому цікавий словарний пронос ротом кремлівського йоршика.
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16.01.2023 12:01 Відповісти
Вот же долбон.. И откуда ж они, эти страдания берутся???
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16.01.2023 12:02 Відповісти
А в маніаків завжди у всьому винна жертва. Завідверто одягнулась. Фліртувала. Сама наодинці пішла в безлюдному місці. Та взагалі - винна в тому, що народилась та виросла.
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16.01.2023 12:14 Відповісти
...Письков, для начала сопли вытри, а то ус отклеится.. идиот
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16.01.2023 12:02 Відповісти
Мочить кремлёвский режим - не страдание, а удовольствие.
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16.01.2023 12:04 Відповісти
Ах ти паскуда рашиська так хто приніс ті страждання ? ти уродливе падло і твій господар ви злочинці і за все доведется відповідати , що б ви виздихали.
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16.01.2023 12:04 Відповісти
от *****!!!! адже добре знає, що саме рашка є причиною стаждань українців, але нова зброя "затянет" ці страждання! шоб ти здох в таких самих стражданнях!
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16.01.2023 12:05 Відповісти
Г А А Г А вилікує кремлівських маніяків
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16.01.2023 12:05 Відповісти
Затягнув би тобі хтось петлю на шиї.
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16.01.2023 12:07 Відповісти
Пшел на йух таракан усатый. Раз визжит, значит все правильно Україна робить. Скоро кацапи вам тризда, після чого ваше ******** население буде страждати в тисячу разів більше, ніж український народ. Після нашої Перемоги, ми своїх воїнів і наших українців оплачемо, а ви і ваше ******** покоління буде страждати до скону.
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16.01.2023 12:08 Відповісти
жги тварей с болот мацковии.Это быдло нелюди...
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16.01.2023 12:08 Відповісти
Підор крємльовський, а как жє КієФ за трі дня?
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16.01.2023 12:08 Відповісти
ну раз письков сказал можно верить
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16.01.2023 12:09 Відповісти
А что ещё оно может кукарекнуть?
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16.01.2023 12:09 Відповісти
тобі у петлі страждати недовго, падаль свинособача
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16.01.2023 12:09 Відповісти
Шось кацапи ви вже підошизіли зовсім.
Орківські уйобки, ви там якось вже домовтесь синхронно і однаково брехати.
А то у вас то нема ні України, ні українського народу, то раптом про страждання українського народу заговорили.
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16.01.2023 12:10 Відповісти
Все правильно - танками по московії не вдариш . потрібно щось інше.
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16.01.2023 12:10 Відповісти
Письков, ты будешь повешен.
Без всякой Гааги.
Вверх ногами.
Ты умрёш одним из первых.
Молись, чтобы твоя смерть была быстрой....
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16.01.2023 12:10 Відповісти
годі вже цитувати це опудало
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16.01.2023 12:11 Відповісти
Ідіот булькатий, тобі краще подумати б про свою п'яту точку, куди бігти від Гааги, а він про танки...
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16.01.2023 12:12 Відповісти
Козел усатый! Пошто Навку абидел?
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16.01.2023 12:15 Відповісти
Спикер Кремля Песков заявил, что взрыв жилого дома в Днепре - "это результат работы украинской ПВО", а "ВС РФ не наносят ударов по жилым домам".

спасибо абдристовичу, как удачно подмахнул убийцам...
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16.01.2023 12:15 Відповісти
Послухати унітазного йорша і зробити навпаки
Значить танки все змінять
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16.01.2023 12:15 Відповісти
😁 Шо, страшно? Страждання українського народу - це не правильне визначення. Український народ бореться, щоб не страждати. Бо лише у випадку його поразки і можуть початися тв самі страждання. І так, боротьба кривава і важка. Але вона цього варта. Бо страждання можуть бути у рази довші і кривавіші. А ти піськів сси! То власне у тебе зараз страждання. Через мочовий.
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16.01.2023 12:16 Відповісти
Козел усатый! Пошто Навку абидел?
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16.01.2023 12:16 Відповісти
А если, типа, Україна, перестанет сопротивляться - то сразу наступит счастье
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16.01.2023 12:20 Відповісти
"горять і горітимуть, як і решта".

Смішне... Все це - цілеспрямована гра на внутрішню публику. Бо гарматне м'ясо повинно максимально добровільно йти на кулемети ЗСУ. Бо за будь-якими відкритими джерелами давно всім очевидно: в ЗСУ на поточний момент втрат у танках в рази менше, ніж у загарбника. Мало того - ЗСУ захопило танків БІЛЬШЕ, ніж втратило своїх. Мало того: на поточний момент в ЗСУ справних танків БІЛЬШЕ, ніж було на 24.02.2022. Мало того: на поточний момент в ЗСУ справних танків БІЛЬШЕ, ніж у загарбника.

Нерозумні можуть спитати: якщо в ЗСУ більше танків, чого не атакують. Та тому і не атакують, що не хочуть повторення зі своїми танками того ж, що отримала засрашка. Бо, якщо хтось не знає, у звичайної роти дшв засобів ураження вистачає на танковий батальйон. І у засрашки засобів ПТРК вистачає. І наших танкових атак вони реально чекали і досі чекають. І дуже засмучені, що ЗСУ масово, танковими колонами, не ходить в атаки...
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16.01.2023 12:20 Відповісти
Сегодня Какашенков заявит, что все поставляемые танки, как и все Хаймарсы, уже уничтожены.
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16.01.2023 12:24 Відповісти
Не все Хаймарсы, а в два раза больше 🤡🤡
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16.01.2023 12:27 Відповісти
писькин молодчага... чувствует конец писеца абсолютно отчетливо...
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16.01.2023 12:25 Відповісти
За свій нарід турбуйся, комусь же потрібно поставити вас в стійло.
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16.01.2023 12:27 Відповісти
глупий нікчемний задрот...
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16.01.2023 12:27 Відповісти
це шось типу "с вашими танками они умрут медленнее"... ну ок... побачим)
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16.01.2023 12:29 Відповісти
Типичная логика гопника - приколупаться втроём в подворотне к прохожему насчет "закурить", достать ножи и предложить "по хорошему" решить проблему и "избавить от страданий"
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16.01.2023 12:32 Відповісти
І все ж таки,
куди поділися 3000 кацапських танків, га?

Чому мовчиш, піськове?

"Засєкрєчєная інфармация"?
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16.01.2023 12:32 Відповісти
А про свій руський народ ти подумав, про трупи і калік, що повертаються на рашку, це нестраданія руського народу,,,?! ,хоч їм це відплата за те, що прийшли нас вбивати і слухали таких, якти
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16.01.2023 12:39 Відповісти
Новина від піськова насправді для Заходу несе такий посил - рашка не вважає постачання танків за ескалацію.

То що ще Захід утримує?!
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16.01.2023 12:40 Відповісти
Здохни вусатий ублюдок разом з ******.
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16.01.2023 12:42 Відповісти
страждання українського народу , то это недостаточная утилизация рассеян
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16.01.2023 12:46 Відповісти
Кремль пропонує усім українцям евтаназію.
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16.01.2023 12:51 Відповісти
О! Потекло гімно по трубах, вірніше з валізи. Постачання танків швидше затягне мотузку на ваших шиях, *********...в.
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16.01.2023 12:52 Відповісти
хдохни мразь проклята разом зі всією кремлівською шоблою і недоімперією
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16.01.2023 12:54 Відповісти
Пісков, повір ми не будемо страждати, а навпаки будемо щасливими, коли ці танки будуть давити кацапську мразоту
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16.01.2023 12:56 Відповісти
Тоді треба постачати-а краще,почати самим виготовляти ТЕ,що змінить ситуацію.
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16.01.2023 13:01 Відповісти
Як казала кіногероїня Лії Ахеджакової :,, Гарні чоботи ! Треба брати!"
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16.01.2023 13:01 Відповісти
Страждання є тільки в українського грунту - не так швидко гниє та кількість вбитої русні.
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16.01.2023 13:01 Відповісти
про страждання російського народу ніхто з них навіть не замислюється
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16.01.2023 13:03 Відповісти
значит изменит! еще ***** както заявило шо писюков всякую пургу метет
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16.01.2023 13:22 Відповісти
А я думаю ми почнемо отримувати задоволення. По Арбату с вєтєрком, на Абрамсє. Е-е-ех!
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16.01.2023 13:37 Відповісти
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

...

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок.
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16.01.2023 13:37 Відповісти
Yak zhe cya merzota pereymaet'sya za Ukrainciv!! Zdoxnyi ******** !
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16.01.2023 13:41 Відповісти
Опять у піськи словесний поніс.
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16.01.2023 13:45 Відповісти
забув про страждання 110000+ трупаків з раші... та їх сімей. скоро прибуде їх...
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16.01.2023 13:55 Відповісти
Навпаки,скоротяться! Бо скоріш скінчаться погані расєяні,і залишаться "хорошіє рускіє(ті,кого у тепловізор не побачиш)".
Піськов хоче воювати " до останього расєянина". Цікаво,чи бажає він бути тим,останім?
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16.01.2023 14:00 Відповісти
Раз об этом заскулил усатый питор, значит танки нанесут серьезный урон *******.
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16.01.2023 14:06 Відповісти
Удари вже повинні бути нанесені по кремлю і останкінськиій вежі

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16.01.2023 14:33 Відповісти
Не раз вже писав тут , і + підтверджували - що правильно ...
Слова Піськова - істинна правда - з точністю до навпаки !
Тому читаємо - і розуміємо - як буде
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16.01.2023 15:07 Відповісти
Не понЯв - якого народу? Українського? Так його ж немає, то вигадка австрійського генштабу. Вже як на те пішло, чого вони до нас прихб@лись? Нехай австріяки і відповідають за свою вигадку
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16.01.2023 16:10 Відповісти
Почекаємо, що ти скажеш коли ці танки будуть лушмарити кацапів.
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16.01.2023 17:22 Відповісти
Благодаря "бошковитым" конструкторам рашенские танки горят как никакие другие танки в мире. Жареный кацап улетает вместе с башней на полкилометра.
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16.01.2023 17:46 Відповісти
Всі суки з обох сторін щось знають. Подомовлялися і тягнуть за вуха.
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16.01.2023 21:59 Відповісти
 
 