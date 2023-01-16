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Постачання танків Україні "не змінить ситуацію", а лише "затягне страждання українського народу", - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання танків західними партнерами Україні "не змінить ситуацію".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Постачання Заходом танків Україні не змінить ситуацію, а лише затягне страждання українського народу", - сказав речник російського диктатора.
"Ці танки горять і горітимуть так само, як і решта", - додав він.
Топ коментарі
+46 Іво Бобул
показати весь коментар16.01.2023 11:57
+42 Mykola Trofimenko a12d9878
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+40 dd13
показати весь коментар16.01.2023 11:56
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Будь ласка, зачекайте...
И ее страдания не будут долгими.
знищують найбільшу країну Європи, а у відповідь - нєльзя стрєлять па терріторії расєюшкі, єскалация, ракет нельзя, нєльзя і танкав, нічего нельзя
всім плювати, от що. Ми самі за 30 років все просрали. І тепер нам торба.
Особисто ні я,ні хтось із моїх знайомих нічого не просирав.
Просрала влада,і відповідальності їм за це ніякої.
Орківські уйобки, ви там якось вже домовтесь синхронно і однаково брехати.
А то у вас то нема ні України, ні українського народу, то раптом про страждання українського народу заговорили.
Без всякой Гааги.
Вверх ногами.
Ты умрёш одним из первых.
Молись, чтобы твоя смерть была быстрой....
спасибо абдристовичу, как удачно подмахнул убийцам...
Значить танки все змінять
Смішне... Все це - цілеспрямована гра на внутрішню публику. Бо гарматне м'ясо повинно максимально добровільно йти на кулемети ЗСУ. Бо за будь-якими відкритими джерелами давно всім очевидно: в ЗСУ на поточний момент втрат у танках в рази менше, ніж у загарбника. Мало того - ЗСУ захопило танків БІЛЬШЕ, ніж втратило своїх. Мало того: на поточний момент в ЗСУ справних танків БІЛЬШЕ, ніж було на 24.02.2022. Мало того: на поточний момент в ЗСУ справних танків БІЛЬШЕ, ніж у загарбника.
Нерозумні можуть спитати: якщо в ЗСУ більше танків, чого не атакують. Та тому і не атакують, що не хочуть повторення зі своїми танками того ж, що отримала засрашка. Бо, якщо хтось не знає, у звичайної роти дшв засобів ураження вистачає на танковий батальйон. І у засрашки засобів ПТРК вистачає. І наших танкових атак вони реально чекали і досі чекають. І дуже засмучені, що ЗСУ масово, танковими колонами, не ходить в атаки...
куди поділися 3000 кацапських танків, га?
Чому мовчиш, піськове?
"Засєкрєчєная інфармация"?
То що ще Захід утримує?!
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
...
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок.
Піськов хоче воювати " до останього расєянина". Цікаво,чи бажає він бути тим,останім?
Слова Піськова - істинна правда - з точністю до навпаки !
Тому читаємо - і розуміємо - як буде