Війна може закінчитися вже сьогодні. Це може зробити одна людина - Путін, - представниця США при НАТО Сміт
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пані посол США при НАТО Джуліан Сміт вважає, що війна в Україні може бути завершена у будь-який момент. Це рішення залежить від російського диктатора Володимира Путіна.
Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дозвольте мені бути дуже чіткою. Ця загарбницька війна, яку Росія веде вже майже рік, може закінчитися сьогодні. Прямо зараз, коли ми сидимо тут і ведемо цю розмову. І це може зробити лише одна людина. Це президент Путін. Цю війну почала Росія. І Росія може припинити цю війну негайно. Ми робимо все можливе, щоб якомога сильніше тиснути на Москву, щоб вона ухвалила це рішення. Окрім цього, ми хочемо, щоб українські сили перемогли", - зауважила вона.
Амбасадорка вражена прогресом та вправністю українських військових.
"І тому ми маємо впевненість, що за умови продовження трансатлантичної підтримки та навіть підтримки з далеких континентів, українські сили й надалі переважатимуть і зрештою переможуть на полі бою", - впевнена Сміт.
Будь ласка, зачекайте...
1. Повеситься
2. отравится
3 Застрелится
4.Выбросится высокого этажа
5.Утопится
6. Облить себя топливом и бросить спичку под ноги
7. Пойти в Храм исповедаться причаститься и пройти обряд Соборования а там глядишь Бог к нему Ангела Смерти пришлет не такое и смешное дело Бог до последнего дает шганс ПОКАЯТСЯ И ПРОЙТИ ОБРЯД РАСКАЯНИЯ ЧЕРЕЗ СУД МИРСКОЙ ПРИГОВОР И ОТБЫТИЕ НАКАЗАНИЯ А БЕЗ ЭТОГО БОГ НЕ СМОЖЕТ ЕМУ (Путину) СПИСАТЬ ПРОСТИСТЬ его же ДОЛГИ и Грехи его..(*Путина) ВОТ БЫ ЧТО ПОЯСНИЛИ ЦЕРКОВНИКИ ГУНДЯЕЕВА ПУТИНУ...
Там і нафти до фіга, тобто все окупиться
*****...рьте ему по лысине, когда будет до туалета деревянного в кремле идти.
Подібні заяви його лише надихають, оскільки підкреслюють його "особливий статус".