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Війна може закінчитися вже сьогодні. Це може зробити одна людина - Путін, - представниця США при НАТО Сміт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Пані посол США при НАТО Джуліан Сміт вважає, що війна в Україні може бути завершена у будь-який момент. Це рішення залежить від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дозвольте мені бути дуже чіткою. Ця загарбницька війна, яку Росія веде вже майже рік, може закінчитися сьогодні. Прямо зараз, коли ми сидимо тут і ведемо цю розмову. І це може зробити лише одна людина. Це президент Путін. Цю війну почала Росія. І Росія може припинити цю війну негайно. Ми робимо все можливе, щоб якомога сильніше тиснути на Москву, щоб вона ухвалила це рішення. Окрім цього, ми хочемо, щоб українські сили перемогли", - зауважила вона.

Амбасадорка вражена прогресом та вправністю українських військових.

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"І тому ми маємо впевненість, що за умови продовження трансатлантичної підтримки та навіть підтримки з далеких континентів, українські сили й надалі переважатимуть і зрештою переможуть на полі бою", - впевнена Сміт.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Або можна просто не жувати соплі, а разом ******* по терористам.
Там і нафти до фіга, тобто все окупиться
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16.01.2023 12:06
+7
Глупейшее заявление.
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16.01.2023 12:09
+6
"Кровавые убийства населения с расчленениями тел жертв могут прекратиться уже сегодня. Это может сделать сам маньяк-убийца." - глубокомысленно заявил представитель полиции.
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16.01.2023 13:00
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Байден теж може
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16.01.2023 12:00 Відповісти
Так , Байден теж може, але ціна і методи різні.
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16.01.2023 12:05 Відповісти
варианты для *****
1. Повеситься
2. отравится
3 Застрелится
4.Выбросится высокого этажа
5.Утопится
6. Облить себя топливом и бросить спичку под ноги
7. Пойти в Храм исповедаться причаститься и пройти обряд Соборования а там глядишь Бог к нему Ангела Смерти пришлет не такое и смешное дело Бог до последнего дает шганс ПОКАЯТСЯ И ПРОЙТИ ОБРЯД РАСКАЯНИЯ ЧЕРЕЗ СУД МИРСКОЙ ПРИГОВОР И ОТБЫТИЕ НАКАЗАНИЯ А БЕЗ ЭТОГО БОГ НЕ СМОЖЕТ ЕМУ (Путину) СПИСАТЬ ПРОСТИСТЬ его же ДОЛГИ и Грехи его..(*Путина) ВОТ БЫ ЧТО ПОЯСНИЛИ ЦЕРКОВНИКИ ГУНДЯЕЕВА ПУТИНУ...
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16.01.2023 12:16 Відповісти
США теж може зупинити цю війну, ввівши санкції, які знищать Росію, але чомусь не хочуть.
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16.01.2023 12:06 Відповісти
уничтожить армию и шайку болот мацковии.Вот тогда закончится 3 мировая в Ukraine
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16.01.2023 12:06 Відповісти
Або можна просто не жувати соплі, а разом ******* по терористам.
Там і нафти до фіга, тобто все окупиться
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16.01.2023 12:06 Відповісти
У США ведь есть лазерное оружие.
*****...рьте ему по лысине, когда будет до туалета деревянного в кремле идти.
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16.01.2023 12:07 Відповісти
Глупейшее заявление.
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16.01.2023 12:09 Відповісти
Верно. Лишний раз показать *****, какой тот великий...
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16.01.2023 13:14 Відповісти
або інша одна небайдужа людина, що знаходиться поруч...
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16.01.2023 12:10 Відповісти
Сомнительное заявление, уж очень упрощённое. Если закончить войну так просто, то так же просто её и возобновить. Мне кажется, что условия прекращения оккупации одно решительность граждан Украины защищать свою землю, свою свободу, свой европейский выбор! Поэтому не стоит выдумывать политические варианты - дайте нам "Абрамсы" и побольше (улыбается)
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16.01.2023 12:28 Відповісти
Окурок почав війну, щоб потішити своє ЕГО.

Подібні заяви його лише надихають, оскільки підкреслюють його "особливий статус".
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16.01.2023 12:29 Відповісти
"Кровавые убийства населения с расчленениями тел жертв могут прекратиться уже сегодня. Это может сделать сам маньяк-убийца." - глубокомысленно заявил представитель полиции.
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16.01.2023 13:00 Відповісти
Дайте пару тисяч Томагавків і може їх навіть використати не встигнемо, як на кацапії скропостіжно запустять на ТБ " Лєбєдіноє озєро " замість коопєратіва Озєро.
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16.01.2023 13:28 Відповісти
Такі заяви - дешевий популізм. В війну вже втягнуті мільйони кацапів. Всі є співучасниками злочину. Якщо ***** "прозріє" і раптом спробує припинити війну до отримання поразки то його розірвуть співучасники. Вони все одно це зроблять і в випадку поразки, але пізніше і спробують перекласти на ***** всю відповідальність. Тому про припинення війни простим указом ***** навіть мови бути не може - кацапи таке сприймуть як "зраду ідеалів". Переконаний що Джуліан Сміт не настільки примітивна щоб цього не розуміти, а от яку мету вона переслідує роблячи такі заяви це вже інша справа...
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16.01.2023 13:35 Відповісти
Слухаючи подібні заяви чомусь здається, що у разі якщо пуйло запропонує свій відхід до кордонів 24.02.22 то наступного дня весь Захід натисне нас до згоди. Крим і Донбас будуть поза рамками угод. Репарації виключно на папері. І ми самі біля розбитого корита.
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16.01.2023 13:44 Відповісти
Пані посол немного лукавит, когда говорит про одного человека , это могут сделать специально обученные люди , которые устранят физически пуйла , но для этого нужна отмашка на самом высоком уровне . Суперсовременная ракета , дрон , информация разведки и нет пуйла. А уж приемник точно не захочет повторит судьбу плешивого психопата.
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16.01.2023 14:02 Відповісти
 
 