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Бербок прибула до Гааги, щоб обговорити способи притягнення Путіна до відповідальності за війну проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перебуває з візитом у Гаазі, однією з центральних тем якого є притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна за війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У коментарях ЗМІ перед зустріччю з представниками Міжнародного кримінального суду Бербок заявила, що Путін у своїй війні проти України порушує засадничі принципи міжнародного права і війна РФ є війною проти справедливості. "Але міжнародне справо залишається сильним, і наше спільне завдання - забезпечити його виконання і посилювати його вже зараз", - наголосила глава МЗС Німеччини.

В МКС вона має зустрітися з президентом суду Пьотром Гофманскі та головним прокурором Карімом Ханом, який, як відомо, вже розслідує дії російських військових в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці можуть розраховувати на нашу солідарність, це передбачає подальше постачання зброї, - Бербок у Харкові

Автор: Наталя Джума
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Теперь я изменилa свое мнение о мисс Бербок. Со времен агрессивной войны против Украины она все делала правильно.
В отличие от канцлера СДПГ.
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16.01.2023 14:56 Відповісти
Одновременно общаются как ни в чём ни бывало. Договариваются и торгуют.
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16.01.2023 20:31 Відповісти
 
 