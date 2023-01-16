Бербок прибула до Гааги, щоб обговорити способи притягнення Путіна до відповідальності за війну проти України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перебуває з візитом у Гаазі, однією з центральних тем якого є притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна за війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У коментарях ЗМІ перед зустріччю з представниками Міжнародного кримінального суду Бербок заявила, що Путін у своїй війні проти України порушує засадничі принципи міжнародного права і війна РФ є війною проти справедливості. "Але міжнародне справо залишається сильним, і наше спільне завдання - забезпечити його виконання і посилювати його вже зараз", - наголосила глава МЗС Німеччини.

В МКС вона має зустрітися з президентом суду Пьотром Гофманскі та головним прокурором Карімом Ханом, який, як відомо, вже розслідує дії російських військових в Україні.

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