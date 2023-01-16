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Абрамович (71) олігарх (688) росія (47340) санкції (6879)

Російські олігархи знали про дату вторгнення та кинулися переписувати свої активи на родичів, - BBC

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

абрамович

Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Казначействі США FinCen опублікувало проміжний звіт про результати розслідування дій російських олігархів напередодні вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Зазначається, що російські олігархи, знаючи заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну, перевели свої активи на ім'я своїх дітей, щоб вивести їх з-під санкцій.

У своєму звіті FinCen підтверджує цю інформацію, спираючись на звіти інших структур, в яких описані підозрілі операції з мільярдами доларів на рахунках та фондах низки росіян.

На початку січня британська Guardian, посилаючись на витоки інформації, які опинилися в розпорядженні редакції, докладно написала про дії, зроблені Романом Абрамовичем.

За інформацією видання, на початку лютого, за три тижні до початку війни, на десяти офшорних рахунках Абрамовича відбулася стрімка реорганізація.

З витоків випливає, що бенефіціарами фондів із сумарними активами щонайменше чотири мільярди доларів стали семеро дітей Абрамовича, молодшому з яких дев'ять років.

Активи також включають нерухомість, яхти та приватні літаки.

За часом ця активність також збіглася із попередженням західних країн про неминучі санкції щодо близьких до Путіна бізнесменів у разі вторгнення в Україну.

FinCen дає зрозуміти, що йдеться про кількох російських олігархів і представників еліт, які вдалися до такої ж схеми. Але імена інших осіб поки що не називаються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Абрамович таємно переписав мільярди доларів на дітей перед вторгненням Путіна в Україну, – ЗМІ

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
і тільки зелена мерзота обіцяла шашлички в травні
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16.01.2023 12:06
+14
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16.01.2023 12:08
+13
Ось тільки влада України не хотіла вірити і робили все навпаки, розмінували кримський перешийок і Чонгар ,а з Гостомеля не наважились забрати навіть "Мрію " хоч західна розвідка попереджала про висадку десанту.
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16.01.2023 12:13
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і тільки зелена мерзота обіцяла шашлички в травні
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16.01.2023 12:06 Відповісти
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16.01.2023 12:08 Відповісти
ниче после победы мы с них шоблы барбекю сделаем сейчас они в маринаде отстаиваются..вкуснее и нежнее блюдо будет...
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16.01.2023 12:10 Відповісти
какие проблемы детей жен прислугу и прочую шваль признать ЧЛЕНАМИ ОЛИГАРХА БАНДЫ-- А САМОГО ОЛИГАРХА СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА признать... И ВСЕ МИЛЛИАРДЫ НЕПОСИЛЬНО НАВОРОВАННЫЕ САНКЦИОНИРОВАННО ИЗЪЯТЬ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ И СТРАН ДОНОРОВ антироссийской коалиции????
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16.01.2023 12:09 Відповісти
старшенькому - абрахамії тоже доля обломилась не мала. судячи з того, шо той як бздо по шараварах мотається, витягуючи за матню свого тятю з під санкцій.
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16.01.2023 12:10 Відповісти
Ось тільки влада України не хотіла вірити і робили все навпаки, розмінували кримський перешийок і Чонгар ,а з Гостомеля не наважились забрати навіть "Мрію " хоч західна розвідка попереджала про висадку десанту.
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16.01.2023 12:13 Відповісти
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16.01.2023 12:15 Відповісти
НУ ДА ОН НЕ СДРЫСНУЛ НА мАЬДИВЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, КАК НЕКОТОРЫЕ под чужим паспортом...
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16.01.2023 13:32 Відповісти
А хто здриснув пАд чужим паЧпортом?
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16.01.2023 13:57 Відповісти
лучше б свалила эта мразь. Но тогда б власть быстро перешла к ВСУ , зачистили остатки опки и поставки оружия пошли бы намного быстрее
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16.01.2023 14:38 Відповісти
Глупо думать что например Тиньков каждый год приезжавший на дни рождения Пескова не знал об этом.

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16.01.2023 12:17 Відповісти
А какие клоуны рассказывали про то, что все держали в секрете даже от военных?😂😂😂
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16.01.2023 12:25 Відповісти
Висновок.
Уzкій НЕ буває хароший!

Уzкій буває хіба широким.
Розширеним за допомогою швабри чи пляшки.
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16.01.2023 12:40 Відповісти
Глаз узкій? - Значіт руZкій
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16.01.2023 13:59 Відповісти
Точная дата переносилась несколько раз. Армия РФ полгода стягивалась к границам Украины, поэтому все всё знали. Не знали только блаженые, кто отказывался верить.
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16.01.2023 12:43 Відповісти
Так добавте членов семьи к бенефициарам и загребите их всех. С депортацией в маму рашу в конце.
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16.01.2023 13:44 Відповісти
російські олігархи, знаючи заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну, перевели свої активи на ім'я своїх дітей, щоб вивести їх з-під санкцій. Джерело: https://censor.net/ua/n3393611


1- Вони дійсно мали інформацію - бо за неї регулярно плотять і відповідно будують свої дії та плани ...
2- Вони просто розумні - і зробили відповідні висновки - і дії ...
3- Вони , може і хотіли би , але не могли зупинити психічно хворого Путіна ... . тому просто вжили застережних засобів
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16.01.2023 15:18 Відповісти
А тим, хто трохи запіZZдався, бубочка дав громадянство України і значок Так?
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16.01.2023 16:46 Відповісти
 
 