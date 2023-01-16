Російські олігархи знали про дату вторгнення та кинулися переписувати свої активи на родичів, - BBC

Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Казначействі США FinCen опублікувало проміжний звіт про результати розслідування дій російських олігархів напередодні вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Зазначається, що російські олігархи, знаючи заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну, перевели свої активи на ім'я своїх дітей, щоб вивести їх з-під санкцій.

У своєму звіті FinCen підтверджує цю інформацію, спираючись на звіти інших структур, в яких описані підозрілі операції з мільярдами доларів на рахунках та фондах низки росіян.

На початку січня британська Guardian, посилаючись на витоки інформації, які опинилися в розпорядженні редакції, докладно написала про дії, зроблені Романом Абрамовичем.

За інформацією видання, на початку лютого, за три тижні до початку війни, на десяти офшорних рахунках Абрамовича відбулася стрімка реорганізація.

З витоків випливає, що бенефіціарами фондів із сумарними активами щонайменше чотири мільярди доларів стали семеро дітей Абрамовича, молодшому з яких дев'ять років.

Активи також включають нерухомість, яхти та приватні літаки.

За часом ця активність також збіглася із попередженням західних країн про неминучі санкції щодо близьких до Путіна бізнесменів у разі вторгнення в Україну.

FinCen дає зрозуміти, що йдеться про кількох російських олігархів і представників еліт, які вдалися до такої ж схеми. Але імена інших осіб поки що не називаються.

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