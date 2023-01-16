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війна (56913) контррозвідка (455) СБУ (10078) ФСБ (1348) Херсон (2368) державна зрада (1079) Сили спеціальних операцій (23)

Затримано зрадників, які "зливали" конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох агентів ФСБ у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Під час захоплення обласного центру він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

У ніч з 26 на 27 червня минулого року він "злив" двом представникам ФСБ з позивними "Марс" і "Зеленый" адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні.

Також зловмисник "розкрив" ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста.

"Отриману інформацію агресор використав для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами. Крім того, зрадник намагався схиляти місцевих жителів до негласної співпраці з ФСБ у тимчасово окупованих районах південного регіону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника.

У червні минулого року український військовий потрапив у полон до рашистів.

Там він всіляко намагався довести свою лояльність російським окупантам.

Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники схопили в полон.

Також надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу.

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Згодом контрактника повернули українській стороні.

Після звільнення Херсона обидва зрадники намагались "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.

Затримано зрадників, які зливали конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона, - СБУ 01

Втім контррозвідники СБУ викрили їх злочинну діяльність і затримали у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи з викриття і затримання зрадників проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з бійцями Сил спеціальних операцій ЗСУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
На кол!
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16.01.2023 12:19
+11
За зраду, роботу на користь ворога військовому який порушив присягу тільки вища міра
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16.01.2023 12:30
+8
А чого оті істоти ще живі?!!!
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16.01.2023 12:35
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На кол!
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16.01.2023 12:19 Відповісти
Який кол? Умовно дадуть і гуляй Вася!
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16.01.2023 13:24 Відповісти
Тримання під вартою з можливістю вийти під заставу? Жаль, що підери опір не чинили.
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16.01.2023 12:22 Відповісти
Підкреслив самий головний в О
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16.01.2023 12:23 Відповісти
Повесить по-тихому ‼️В Великобритании во время войны был закон , а у нас ГНИДА ДЕРЬМАК своих не сдаст Даже рожи им замазывают ,чтобы отпустить
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08.02.2023 13:32 Відповісти
От гандони
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16.01.2023 12:22 Відповісти
жалко немає свиней людожерів скрормив би
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16.01.2023 12:29 Відповісти
У нас біля зони бойових дій таких свинок достатньо... Жеруть москаликів з кістками...
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16.01.2023 12:48 Відповісти
За зраду, роботу на користь ворога військовому який порушив присягу тільки вища міра
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16.01.2023 12:30 Відповісти
Родного брата сдал,куда катится мир...
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16.01.2023 12:32 Відповісти
А чого оті істоти ще живі?!!!
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16.01.2023 12:35 Відповісти
Смерть!
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16.01.2023 12:39 Відповісти
А мордяки чому заблюрені? А, забув. Це ж майбутні виборці чи посадовці...
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16.01.2023 12:58 Відповісти
ХЗ.... Зрадники... Бог їм суддя...
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16.01.2023 13:01 Відповісти
Спочатку затримують потім судді відпускають під особисте забов'язання чи заставу
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16.01.2023 13:37 Відповісти
Мабуть, стефанішина може і за цих рашистів ***** та нелюдей бути стурбованою…
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16.01.2023 13:38 Відповісти
мене бентежить вибір наших ССО - чи не занадто часто вони працюють із потенційними зрадниками? Може щось в консерваторії змінити потрібно?
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16.01.2023 14:35 Відповісти
Буданова з Гогілашвілі
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16.01.2023 15:02 Відповісти
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16.01.2023 14:36 Відповісти
По хорошому за такі злочини шкіру дерти живцем і на площі вивісити в Херсоні.
Але ж українці завжди добрєнькі.
Плюс, влада Зе малоросів під личиною 'патріотів' точно або випустить їх закордон отримувати гроші біженців, або призначить послами чи в ОДА розкрадати гуманітарку
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16.01.2023 15:01 Відповісти
Откройте их лица !!! Пусть все знают кто они !!!!
Это клеймо должно их преследовать всю их никчемную жизнь и после отсидки в тюрьмах !!!
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16.01.2023 16:24 Відповісти
Втекли як криси "безпека" гнойна, з ментами. Зараз повернулся Хозяева бл....
Найшли лохов шоб свою сраку прикртит!
Краше напишите Хто розмтнував мост? Хто злив базу на активистов? Як це все попало до рук орков?
И коли покарають винних, а не лохов - напкоманiв))))
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03.02.2023 16:29 Відповісти
 
 