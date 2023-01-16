Затримано зрадників, які "зливали" конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох агентів ФСБ у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Під час захоплення обласного центру він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

У ніч з 26 на 27 червня минулого року він "злив" двом представникам ФСБ з позивними "Марс" і "Зеленый" адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні.

Також зловмисник "розкрив" ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста.

"Отриману інформацію агресор використав для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами. Крім того, зрадник намагався схиляти місцевих жителів до негласної співпраці з ФСБ у тимчасово окупованих районах південного регіону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника.

У червні минулого року український військовий потрапив у полон до рашистів.

Там він всіляко намагався довести свою лояльність російським окупантам.

Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники схопили в полон.

Також надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу.

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Згодом контрактника повернули українській стороні.

Після звільнення Херсона обидва зрадники намагались "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.

Втім контррозвідники СБУ викрили їх злочинну діяльність і затримали у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи з викриття і затримання зрадників проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з бійцями Сил спеціальних операцій ЗСУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.