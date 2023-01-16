Повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе, - Повітряні сили

Українські військові готові до чергових навчань, які розпочались у Білорусі, і реагуватимуть у разі будь-якої загрози.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо спостерігати за цими навчаннями. Аеродроми, які противник використовує на території Білорусі, під пильним наглядом наших розвідок. Тому реагуватимемо одразу, якщо будуть якісь загрози. Зараз особливих ознак загрози немає, говорити про якесь величезне угруповання не можна", - сказав він.

Стосовно перекидання рф 8 винищувачів до Білорусі та 4 транспортних літаків, він зауважив, що тут "нічого особливого немає".

"Запланували вони навчання, то, мабуть, якась мета у них є. Можливо, перегрупування військ, перекидання ще якихось додаткових сил. А може, навпаки - перекинуть на східний напрямок. Вони вже тягали і комплекси С-300, і бронетехніку кілька місяців тому", - додав Ігнат.

Він запевнив, що повторення десантної операції на околицях Києва - сьогодні зовсім нереалістичний сценарій.

"Тоді ми не очікували такого зухвалого ходу від РФ. Тоді не вдалося захопити, не вдасться і зараз. Тепер пролетіти просто так до столиці і висадити десант з ІЛ-76 не вдасться жодним чином, і до кордону не вдасться долетіти. Тут можна спати спокійно", - додав речник.

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