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Повторення десантної операції РФ на околицях Києва наразі неможливе, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київщина

Українські військові готові до чергових навчань, які розпочались у Білорусі, і реагуватимуть у разі будь-якої загрози.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо спостерігати за цими навчаннями. Аеродроми, які противник використовує на території Білорусі, під пильним наглядом наших розвідок. Тому реагуватимемо одразу, якщо будуть якісь загрози. Зараз особливих ознак загрози немає, говорити про якесь величезне угруповання не можна", - сказав він.

Стосовно перекидання рф 8 винищувачів до Білорусі та 4 транспортних літаків, він зауважив, що тут "нічого особливого немає".

"Запланували вони навчання, то, мабуть, якась мета у них є. Можливо, перегрупування військ, перекидання ще якихось додаткових сил. А може, навпаки - перекинуть на східний напрямок. Вони вже тягали і комплекси С-300, і бронетехніку кілька місяців тому", - додав Ігнат.

Він запевнив, що повторення десантної операції на околицях Києва - сьогодні зовсім нереалістичний сценарій.

"Тоді ми не очікували такого зухвалого ходу від РФ. Тоді не вдалося захопити, не вдасться і зараз. Тепер пролетіти просто так до столиці і висадити десант з ІЛ-76 не вдасться жодним чином, і до кордону не вдасться долетіти. Тут можна спати спокійно", - додав речник.

Читайте: Росія може бити по Києву ракетами С-300, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Зате з боку Криму це не було несподіванкою.
Підготувалися як змогли - відвели війська, розмінували...
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16.01.2023 13:11
+1
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16.01.2023 12:39
+1
Найслабкіше місце те яке ви вважаєте найсильнішим. (с) Тому треба бути готовим, а не "такого не може бути".
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16.01.2023 12:44
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Нехай пробують, наше ж ППО "подавлєнноє і унічтоженноє"))
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16.01.2023 12:26 Відповісти
Пригожинцы, вас по объявлениям там стали набирать? Совсем бездарщину пишете.
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16.01.2023 12:52 Відповісти
А шо там було?
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16.01.2023 13:00 Відповісти
Та черговий кремлівській бот залетів з копіпастами з рашистських ЗМІ.
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16.01.2023 18:30 Відповісти
для тебя свинорыл есть иконка товарисча - иди целуй уже...\ты заслужил...\
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16.01.2023 12:52 Відповісти
Гайда на шашлики
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16.01.2023 12:54 Відповісти
Им выдают 100 грам водки и отпиливают стропы.
Это же красноармейцы-комунисты.
Фонтан в парке верх достижения.
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16.01.2023 12:29 Відповісти
Пригожинец как всегда всё переврал в переводе

Пока, лапоть, премию не получишь за неэффективность
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16.01.2023 12:53 Відповісти
Ті аеродроми мали бути розбомблені після перших же ракет які звідти прилетіли! Але ж наший "боневтік" хотів в очко *уйлу заглянути!
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16.01.2023 12:37 Відповісти
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16.01.2023 12:39 Відповісти
Вам бл..ть нормальна розвідка доповідала ще за пів року , що де і звідки пі..си!!!
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16.01.2023 12:57 Відповісти
Зате з боку Криму це не було несподіванкою.
Підготувалися як змогли - відвели війська, розмінували...
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16.01.2023 13:11 Відповісти
Найслабкіше місце те яке ви вважаєте найсильнішим. (с) Тому треба бути готовим, а не "такого не може бути".
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16.01.2023 12:44 Відповісти
Знову заспокійливі реляції, що "все під контролем", навіюють тривогу, бо обстріли з території рб продовжуються, що означає відсутність важелів контролю і впливу у політичного керівництва цієї "держави" на дії рашистського окупаційного угрупування, яке там нарощується й орудує.
А значить генералу Кривоносу з добровольцями приготуватись знову захищати аеропорти Жуляни і Бориспіль від десанту ворога.
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16.01.2023 13:24 Відповісти
Ох, не вірю я вам всім.
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16.01.2023 18:52 Відповісти
 
 