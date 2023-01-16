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Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро макрофіну, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

Україна та ЄС підписали меморандум щодо 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 2023 рік. Уряд очікує перший транш у 3 мільярди цього тижня.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність", - написав Шмигаль.

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Автор: Марина Макєєва
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хочется, чтобы народ Украины всех нынешних правителей заставил отчитаться обо всех займах... американские - понятно... европейские - надо возвращать... шмуль, детям собираешь на будущее?
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16.01.2023 12:43 Відповісти
Чем дальше в лес...... Тем больше долгов.
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16.01.2023 13:11 Відповісти
Домовитися не означає отримати ЄС гроші дає під реформи Нема реформ і потрібних законів немає грошей
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16.01.2023 13:33 Відповісти
 
 