Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро макрофіну, - Шмигаль

Україна та ЄС підписали меморандум щодо 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 2023 рік. Уряд очікує перший транш у 3 мільярди цього тижня.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність", - написав Шмигаль.

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