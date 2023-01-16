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Постраждала внаслідок удару по будинку в Дніпрі провела майже добу під завалами, не могла покликати на допомогу через вади слуху: Її 1-річний малюк та чоловік досі під руїнами. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Постраждала перебувала під завалами майже добу. Вона не могла кликати на допомогу, бо має ваду слуху.

Про це повідомила у Facebook представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Врятовану з-під завалів жінку звати Катерина Зеленська. Вона провела під руїнами дома майже добу. Катерина з дитинства має ваду слуху, тому не могла почути, коли наставала "хвилина тиші" і саме у цей час покликати про допомогу.

Проте вночі, в одну з таких хвилин, співробітники ДСНС почули голос постраждалої і згодом знайшли її під завалами. Знадобилося кілька годин, щоб витягти жінку. У Катерини сильне переохолодження. Її чоловік та 1-річна дитина досі перебувають під завалами, їх продовжують шукати", - зазначила вона.

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Постраждала внаслідок удару по будинку в Дніпрі провела майже добу під завалами, не могла покликати на допомогу через вади слуху: Її 1-річний малюк та чоловік досі під руїнами 01
Постраждала внаслідок удару по будинку в Дніпрі провела майже добу під завалами, не могла покликати на допомогу через вади слуху: Її 1-річний малюк та чоловік досі під руїнами 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Какой п...здец.
Ненавижу руских.
Ненавижу нашу элиту кто топил за руский мир.
Вот он результат.
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16.01.2023 13:04 Відповісти
Вони і зараз топлять за засрашку. Тільки таємно. Іноді це проривається назовні. Нічого не змінилося. На жаль.
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16.01.2023 13:10 Відповісти
Так для початку, роздовбайте на кавалки, свою изьічную клаву...
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16.01.2023 16:58 Відповісти
Хто має знайомих європейців скидайте їм ці фотографії та просіть поширити. Європа повинна бачите це звірство і зрозуміти, що воно може прийде і до них, якщо Україна впаде.
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16.01.2023 13:11 Відповісти
На жаль, Європі насрати на нас, вони сподіваються за рахунок життів українців закінчити цю війну, тому нікуди не поспішають, це ж не німці чи французи вмирають. Лише спільний кордон з Європою рятує, інакше би давно забили на нас.
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16.01.2023 13:39 Відповісти
Особисто мені, насрати на твоє насрати, експердище європейське.
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16.01.2023 17:00 Відповісти
они мне гордо сказали: с нами это не случится, потому что мы в НАТО.
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17.01.2023 00:04 Відповісти
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16.01.2023 13:25 Відповісти
 
 