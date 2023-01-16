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Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 40, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 13:00 врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб", - йдеться в повідомленні.
Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.
Комунальними службами вивезено понад 8 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.
Топ коментарі
+18 Envoy
показати весь коментар16.01.2023 13:21
+13 Чайка Київ
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+10 shokolad
показати весь коментар16.01.2023 14:48
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Будь ласка, зачекайте...
А ЕС вообще не ограничивала...
Най з неба на ваші голови падає тільки одне каміння!
Тож ніхто підчас тревог нікуди не ходить, більш того, виганяють людей з магазинів і вони стоять біля входу натовпом, не захищені навіть від шрапнелі дронів, не те що ракет
Час минає, шансів все менше...на години йде.