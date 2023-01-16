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Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 40, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Внаслідок ракетного удару РФ по будинку в Дніпрі загинули 40 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб", - йдеться в повідомленні.

Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Комунальними службами вивезено понад 8 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Читайте також: Постраждала внаслідок удару по будинку в Дніпрі провела майже добу під завалами, не могла покликати на допомогу через вади слуху: Її 1-річний малюк та чоловік досі під руїнами. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Твари . А пока не @бнем в ответ , будем только завалы разгребать и считать погибших . Странная позиция у Европы .
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16.01.2023 13:21
+13
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16.01.2023 13:48
+10
тому, що Дніпро це велике місто, тому що останнім часом перерви між закінченням та початком наступної повітряної тривоги бувають десять хвилин, а іноді навіть декілька хвилин, тому, що бомбосховищ взагалі дуже небагато, як для міста-мільонника.
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16.01.2023 14:48
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Твари . А пока не @бнем в ответ , будем только завалы разгребать и считать погибших . Странная позиция у Европы .
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16.01.2023 13:21 Відповісти
у них (якобы) есть ядерка
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16.01.2023 13:32 Відповісти
Договоренность о неприменении американского вооружения для ударов по территории РФ касается только РСЗО HIMARS, а не всей техники.
А ЕС вообще не ограничивала...
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16.01.2023 14:23 Відповісти
Не називай їх "тварями". Не ображай тварин. Тварина - то Божа істота. Тварина не вбиває масово заради задоволення і не вбиває більше, ніж їй потрібно, щоб не загинути з голоду і уберегти себе і своє потомство від смертельної небезпеки. Тварин створив Бог. А кацапи - то виплодки пекла. Їх буде знищено всім світом а гадюшник спалено, щоб там віками навіть травинка не виролсла.
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16.01.2023 19:55 Відповісти
НЕ ЗГОДЕН.Русская тварь и наша тварина - це зовсім різні істоти.
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16.01.2023 20:44 Відповісти
Нашу створив бог. Росію створило пекло.
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16.01.2023 20:46 Відповісти
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16.01.2023 13:48 Відповісти
Москалі, хто хоч подумки підтримує політику своїх керманичів-вбивць, будьте прокляті навік!
Най з неба на ваші голови падає тільки одне каміння!
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16.01.2023 16:45 Відповісти
Без паритетного оружия это будет бесконечно, судя по всему они могут дыелать полсотни ракет, что достаточно для одного в месяц массированного удара. А Европа будет думать дать нам четыре танчика или не дать одно обещание перекрывает другое.
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16.01.2023 13:56 Відповісти
Да что Европа, США то самая мощная военная и финансовая держава планеты, им вообще ничего не стоит реально Ленд лиз дать а не на словах, но вот не дают.
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16.01.2023 18:41 Відповісти
Не только ленд лиз, были объявлены так называемые санкции из ада, дефолт, отключение SWIFT скоро год ужее будет, а все как минеральная вода ни пользы ни вреда
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16.01.2023 19:36 Відповісти
Питання, чому розслабились та кучно сиділи під час тривоги в будинку. Всі глухі , сліпі та дурні пробилися? Панельні будинки неймовірно небезпечні! Їх неможна використовувати як укриття та правило 3х стін для цих будинків не працює!
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16.01.2023 14:16 Відповісти
тому, що Дніпро це велике місто, тому що останнім часом перерви між закінченням та початком наступної повітряної тривоги бувають десять хвилин, а іноді навіть декілька хвилин, тому, що бомбосховищ взагалі дуже небагато, як для міста-мільонника.
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16.01.2023 14:48 Відповісти
На "победе" іх зовсім немає.Там ґрунт штучний.До речи,здається,що треба виробити якісь інши рекомендации на час повітряний тривоги.Вважаю,що безпечніше на вулиці ,ще краще за якимось бугорком,але без скупчення.Необхідно також фахівцям оцінить небезпечні напрямки вірогідних прильотів,щоб вірно вибирати місце схову.
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16.01.2023 21:02 Відповісти
так((, я знаю що під час тривоги на Перемозі люди ховаются на автостоянці. Але це, звісно, не вихід. Підвал багатоповерхівки також не вважаю безпечним, з приводу того, що коли починається тотальний пез**ець, рятувати всіх одночасно буде просто нікому((. Ресурси в рятувальників обмежені, та і кількість їх - не пів міста((. Тоже, мусимо миритися з умовами, які маємо. На лівому березі облаштували сховища у шкільних підвалах, який не який, а вихід. В моєму будинку взагалі немає підвалу((.
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17.01.2023 10:40 Відповісти
Діватися нікуди, сховищ немає, а в підвал йти так і там не врятуєшся, як видно
Тож ніхто підчас тревог нікуди не ходить, більш того, виганяють людей з магазинів і вони стоять біля входу натовпом, не захищені навіть від шрапнелі дронів, не те що ракет
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16.01.2023 18:44 Відповісти
И с отделений "Ощадбанка" выгоняют на улицу под осколки
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16.01.2023 23:10 Відповісти
Ну рашиська погань що б ви виздихали всі ,що ж ви за народ такий ?,бажаю вам стільки біди як ви принесли нам .Ну і влада моглаб встановити хоч загальнонаціональний день трауру за загиблими ,як співчуття так і консолідація нації . Це стосувалось і попередніх трагедій не загибли ні в чому не вині люди : Маріуполь (драмтеатр),Краматорськ (вокзал),Кременчук,Вінниця ,Миколаїв та інші міста. Чи владі головне рейтинги і дешевий піар ?
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16.01.2023 14:41 Відповісти
А теперь представьте, что происходило в Мариуполе и сколько там жертв, если там половина города в таком состоянии
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16.01.2023 15:00 Відповісти
"отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб" Джерело: https://censor.net/ua/n3393632

Час минає, шансів все менше...на години йде.
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16.01.2023 18:39 Відповісти
Не , холодно , это уже все , живых не будет, больше, разве, что ,только Чудо . Жалко людей, соболезнования, родным погибших
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16.01.2023 18:58 Відповісти
Vyacheslav Nesterov cd662971 расслабились, расскажи На Победе ,вообще нет бомбаубежищ , от слова совсем. Куда им было прятаться, да и те что есть в нагорном районе , все больше напоминают братские могилы , если привалит по взрослому фиг откопают живых .900кг тротила это не шутка.
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16.01.2023 19:04 Відповісти
 
 