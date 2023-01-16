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Канада має намір якнайшвидше поставити в Україну ЗРК NASAMS, - міністерка оборони Ананд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Канада має намір здійснити поставку Україні ЗРК NASAMS якомога швидше і "мова не про роки".

Про це заявила глава Міноборони Канади Аніта Ананд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CBC.

Заява Канади про закупівлю системи протиповітряної оборони з'явилася на тлі інтенсивної кампанії російських повітряних ударів по українській електроенергетичній інфраструктурі. Система протиповітряної оборони, яку має намір поставити Канада, ще не виготовлена. Керівник Raytheon Technologies, однієї з компаній, яка виробляє NASAMS, заявив, що на виробництво системи потрібно близько двох років.

Але міністр оборони Ананд сказала, що Канада націлена на більш короткі терміни, зазначивши, що вони придбали як систему, так і боєприпаси одночасно.

"Поставка відбудеться якомога швидше, може включати декілька відправлень і буде здійснена якомога швидше..... Ми не думаємо про роки на цьому етапі", - сказала Ананд.

Вона додала, що тісне партнерство зі Сполученими Штатами було ключовим фактором у цій покупці.

Посол України в Канаді Юлія Ковалів окремо зауважила, що "ми працюємо всі разом і сподіваємося, що комплекс буде доставлений так швидко, як тільки це буде фізично можливо, і ми маємо гарантії, що канадський уряд з нашого боку і з боку США докладе всіх зусиль, щоб доставити його якнайшвидше", - сказала Ковалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада придбає для України систему NASAMS у США

Автор: Наталя Джума
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Насамсів у нас уже немало - нам би Атакмс!
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16.01.2023 13:33 Відповісти
NASAMS багато не буває.
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16.01.2023 13:35 Відповісти
А можна під виглядом насамсів підкинути щось таке набагато цікавіше? Всі знають що саме
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16.01.2023 13:37 Відповісти
Щиро дякуємо, Канадо.
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16.01.2023 13:42 Відповісти
Похоже шольца в детстве путиным пугали .
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16.01.2023 13:44 Відповісти
Окрема подяка послу України в Канаді.
А чим нас порадує послиця в Болгарії?
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16.01.2023 13:48 Відповісти
Завтрішнім звільненням.
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16.01.2023 14:41 Відповісти
 
 