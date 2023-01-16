Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.
У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.
"Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
Вилучені продукти будуть передані військовим. Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.
Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.
Будь ласка, зачекайте...
А ти нагадай, під КИМ ходило "НКВД"?
Не під Берієй-Ежовим - Сталіним?
Про це шкодуєш?
Чи про ГУЛАГи - голодомори ностальгія прокинулась?!!
Ви вважаєте, усіляка гопота йшла до того НКВД заради "ідей комунізізьми"? Хій там плавав. Щоб кучеряво жити, вдягатися у стильне шкіряне мілітарі, щоб тебе усі боялися, такого крутого... І щоб жерти чорну ікру і пити колекційні коньяки, коли поруч люди у кращому випадку їдять пеніс без солі (а іноді взагалі вмирають від голоду".
Ви ще скажіть про "холодную голову, горячее сердце" і щось там про інші органи тулуба
Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.
У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Джерело: https://censor.net/ua/n3393638
Людський фактор. Впевнений, що власники фірми яка має підряд на 2 млрд гривень таким займатися точно не будуть, набрали працювати ханиг експедиторів, а це класична схема в торгівлі, вони так звикли, по документам одне, по факту інше+чорний нал.
Думай, чоловіче, головою, а не дупою коли щось пишеш.
А що їм потрібно було робити, якщо система так працює? Не давати нікому підрядів, та дивитись, як солдати з голоду почнуть пухнути?
А якщо давати підряд, де межа між прибутком фірми, прибутком її власника, та корупцією? Чи віддати гроші власнику фірми, тим більш якомусь іноземцю, у вигляді прибутку, це не корупція, а прапор який своїм діточкам щось тут в Україні купить на ці "додаткової вартості " гроші, то корупціонер?
Проблема в фінансуванні. Виграє вибори той у кого гроші, реклама, плюшки виборцям, і тп. А потім гроші відбивають шляхом корупції, бо іншим шляхом це неможливо зробити використовуючі депутатство, тобто, якщо не корупція, то це буде звичайний бізнес, а якщо звичайний бізнес, то навіщо вкладати в депутатство свого протеже. От таке замкнуте коло.
Спробували піти західним шляхом, фінансуванням партій з держбюджету. Люди не сприйняли, бо, депутати кажуть і так богаті, а ви їм ще гроші на партію, краще на пенсії. І ще, там теж, оскільки бюджет контролює влада, вона контролює і видатки, для своїх в першу чергу. Крім того, все одно, той хто окрім державного, отримує "допінг" фінансування , має перевагу, та перемагає.
Пішли іншим шляхом, іноземцям віддали владу, створили набу, сап, і тп, далі повноваження максимальні, владу далі абсолютну, і вони почали працювати, чесно примушуючі до закону всіх, звісно, окрім тих, хто з ними в команді)) і там де раніше була корупція, тобто, вкрадали частину державного, не залишилось державного нічого, тобто, " приватизація".
Крім того, перестала формуватися національно орієнтована еліта, а це перший крок до зникнення національної держави взагалі, не кажучі про її незалежність, тобто, шлях який явно приведе до занепаду українців.
Який вихід, з цієї ситуації?
Я думав, аналізував, дивився на інші країни, як вони вийшли.
І що я побачив.
Там дві концепції. Перша, я б її назвав грошова. Це коли громадяни країни об'єднані ідеєю співіснування задля заробітку грошей більш ефективно, ніж їхні сусіди, з допомогою своєї держави, і таким чином можуть отримувати "додаткову вартість" з сусідів, а отже, є сенс, а саме, коли робиш на доллар, а отримуєш півтора за рахунок сусідів, у яких держава не налаштована працювати в команді з громадянами задля прибутку. Такі країни, це США, Британія, успішні, та ті, хто пробує так само як вони робити, але успіх перемінний, на кшталт Польщі і тп.
Друга концепція, це національна. Там ідея зверхності своєї нації над іншими об'єднує суспільство та робить на цій основі або перевагу над сусідами ( при цьому тут вже не обов'язково тільки економічна, але і військова підійде) або просто ефективне суспільство " честі" , де вкрасти у держави власної це як вкрасти у власній матері. І корупція в таких суспільствах карається аж до смерті. Це Корея ( обидві) , Японія, Китай, Німеччина, Швейцарія, Норвегія, та інші.
Є країни, які не входять ні туди, ні туди, " беспринципові" так би мовити))
Це всі "неуспішні" бідні країни, майже вся Африка, та інші. Там немає ані національної концепціі, ані грошової, які описані вище.
А тепер до України.
Україна відноситься до того унікального типу держави та народу, де національна ідея не на першому плані у більшості, а грошова ідея не мала розвитку в суспільну, а залишилась тіки особистісною, для кожного своя. Так сталося тому що українці не мали своєї держави, а отримали її не так давно та не в жорсткій боротьбі як народа вцілому, а як наслідок хаосу розпаду СРСР, так би мовити подарунок. Такий подарунок мав наслідком відсутність формування національної концепціі держави, а щоб не сталося грошової концепціі держави, західні "партнери" зробили все для ліквідації таких конкурентів собі.
Отже, що залишилось українцям?
А те, що є в них найцінніше, їхня душа, яка поєднана генетично з їхньої Вірою Православною стародавньою.
Хтось скаже, я от українець, а взагалі церков не ходжу, то що, я не такий? Відповідь: так ти і не побудував державу Українську, ти і такі як ти не побудували нічого що стосується держави України. Реально пробували побудувати тіки духовні люди, але їх або вбили, або " ліквідували" політично сусіді України.
Отже, висновки.
У України свій шлях успішної державності та як складової частини цієї державності боротьби з корупцією.
Це шлях в основі якого віра в Бога, Православна Віра, та духовні люди, ті які саме в силу своєї духовності згодні померти за свою державу народ та Віру. Україна з часів Київської Русі відрізняється тим що тут таких багато, а в інших країнах таких мало.
Успіх в усьому, в розвитку країни, в плідній співпраці з сусідами, досягнення в тому числі і боротьбі з корупцією, можливе тіки якщо такі люди прийдуть до влади та поведуть український народ на принципах, які в теорії держави називається теократія.
І тоді не буде корупції, буде справедливість та мир.
Хто вони, ці люди, ці українці, та як їх привести до влади, я незнаю. Але питання було про причини корупції, а не те, як її ліквідувати))
на кошкахили привыкнут и войдут во вкус. всякие западные технологии практически сразу "идут тихонько в лес" если физиономиям сверху они не подходят. да и самому себе "законы" писать - ну как-то не получается. сразу ж там гособеспечение хочется, неприкосновенность, чтобы плевать на всех буквально и чтобы остальные кланялись и утирались - нет?
Те у кого сегодня одни, завтра другие противоположные власти, и в обществе шатание, посадка в тюрьму попередников, всё беды на них же всегда сворачивают, и так по кругу, такие страны всё время в проблемах. Украина яркий пример.
И это естественно, потому что без хозяина нельзя даже дачу содержать в порядке, хозяина не на год, и не на четыре, а постоянного.
И планировать ничего серьезного в развитии страны невозможно, когда нет уверенности, что те кто придут за тобой, не объявят это коррупцией или пустой растратой, а ведь сколько людей, столько мнений, на одно и то же. А ещё есть соседи, которые не заинтересованы чтобы твоя страна стала им сильным конкурентом, и соседи всегда будут спонсировать ситуацию когда власть в твоей стране будет слабой, которой можно крутить в своих интересах, а не интересах народа который она предоставляет.
идиотамхз кому? обычно если хоть что-то делается, то делается сразу. понятно, что есть мегапроэкты там, аэс, гэс, метро, всякие там полеты на марс и т.п. когда реально нужно годами ждать, но у нас то как видим - нихрена, тупо потерянное время. к тому же никто не помешал бы выбрать на следующий год того же (ну или посадить если что не так). да и всякие развитЫе государства до уровня своего развития к примеру оббивку стульев из сУдей делали пока дошли до уровня понимания что к чему. чтобы что-то получилось нужно реально что-то делать а не создавать видимость.
А мы что то и делаем.
Вопрос что? Создаём государство украинское , или так, просто от ситуации всякую хню делаем и наблюдаем через какое то время закономерный результат
А уровень и способ воровства по всем признакам однозначно низшего звена.
Это просто физически по другому невозможно сделать, поскольку
"продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3393638
Задачка : есть наличка, есть газель неучтенной продукции ( на которую нет документов как минимум нормально оформленных) , есть фирма с 2 миллиардним оборотом.
Вопрос: кто вор газели продуктов?))
Решение.
Исходим от противного.
Если вор собственник фирмы, почему он:
1. Допустил наличие на складе неучтенной без документов продукции? Все фирмы масштабные торговые такие работают по схеме, когда все документы на продукцию есть, более того , они все настоящие, выписаны как положено, ТТН, РН, СФ, ПН , акти и тп. Всё настоящее. Просто потом спецами через определенное время корректируется бухгалтерия, или ведётся двойная.
2. Почему он не включил банально в цену контракта ту сумму которую ему надо прибыль. Ведь понятно, что связи есть.
3. Почему собственник решил воровать вне команды, а учитывая что эту Газель не замяли, и дело раскрутили, именно так и было, при работе в команде, если не произошло революции и власть стабильна, такого не происходит.
Ответов нет.
А значит, тот кто это всё делал, более низкого уровня вор, вот об этом я и написал.
А гуманітарна допомога ? В Києві в Оболонському районі , де
мешкає 320000 громадян, для пенсіонерів , яких біля 50000
видають талони-- 50 в день. Питання просте-- скільки років
стояти в черзі за допомогою ?
І тимошенка? Це ж його мала батьківщина, а батько в облраді засідає.
а яка причина? де у нас хаб? Львівщина. що відбувається з фурами, що везуть необхідну допомогу?
1/4 - пропускають.
все інше до комори. завертають.
широкого розголосу немає - отже всі " в темі".
Їм там потрібніше. вони "потерпають", навіть не знають куди все спиджене ховати!
вперше це прочитав у канадців. очам своїм не повірив.
я думав проти ТАКОГО розвернули операцію.
а це дрібний шахрай. як і багато з ним.