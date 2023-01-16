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війна (56913) Дніпропетровщина (2407) Нацполіція (13911) продукти (392) крадіжка (524) махінації (388) військовослужбовці (3952) ДБР (2566)

Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.

"Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

Вилучені продукти будуть передані військовим. Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 01
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 02
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 03
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 04
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 05
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 06
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 07
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 08
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 09
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 10
Заблоковано схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, - ДБР 11

Також читайте: Жителя Івано-Франківська судитимуть за шахрайство та крадіжку гумдопомоги, призначеної для ЗСУ та ВПО. ФОТО

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+76
Альо, Бігус! "Свинарчуки! Свинарчукиииии!!!!"...

Мовчить, ні слуху, ні духу.
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16.01.2023 13:35
+66
От цікаво, ту мерзоту розстріляють, а чи відкупляться, типу, під заставу відпустять?
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16.01.2023 13:33
+60
Дуже цікаво, кому належить насправді ця фірма? Бо отримати підряди на постачяння харчів у Військо на 2 мільярди гривень за часів зелених мародерів без відкатів та мутних схем неможливо.
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16.01.2023 13:40
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Злата розкрадачка контейнерів з гумдопомогою
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16.01.2023 16:23 Відповісти
****** твари...,ну возьми что-нить ****** у прокурора какого или депутата, если руки так чешутся
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16.01.2023 17:05 Відповісти
Тот самый случай, когда жалеешь, что в Украине нету НКВД...Те бы порядок навели, не то что нынешнее племя...
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16.01.2023 17:31 Відповісти
НКВД ще так об'їдалось!
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16.01.2023 17:44 Відповісти
об"їдалось, да, але справу свою робили що аж сьогодні відгукується
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17.01.2023 00:01 Відповісти
Мішаня-совкодрочер?
А ти нагадай, під КИМ ходило "НКВД"?
Не під Берієй-Ежовим - Сталіним?
Про це шкодуєш?
Чи про ГУЛАГи - голодомори ностальгія прокинулась?!!
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16.01.2023 17:55 Відповісти
Маячня! Наводили вже. Жданова пом'ятаєте?
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16.01.2023 17:58 Відповісти
Феерический идиот... НКВД как раз и жрало в три глотки, покуда остальные голодали...
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16.01.2023 20:44 Відповісти
Ти зовсім й*нутий?! Застряг у совку?!
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17.01.2023 01:07 Відповісти
Ліл, я здичавіло вибачаюся, що? Порядок? Серйозно?
Ви вважаєте, усіляка гопота йшла до того НКВД заради "ідей комунізізьми"? Хій там плавав. Щоб кучеряво жити, вдягатися у стильне шкіряне мілітарі, щоб тебе усі боялися, такого крутого... І щоб жерти чорну ікру і пити колекційні коньяки, коли поруч люди у кращому випадку їдять пеніс без солі (а іноді взагалі вмирають від голоду".
Ви ще скажіть про "холодную голову, горячее сердце" і щось там про інші органи тулуба
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17.01.2023 07:00 Відповісти
як могло так статись , що одному пидприемцю дали замовлення для забезпечення , ВИ ВДУМАЙТЕСЬ 45 В/ЧАСТИН ПРОДУКТАМИ --- сколько ** вашу зелену мать вам забашлял отой ,,пидприемець,, за такий жирний кусок пирога , невже ви не чули що яйця потрибно класти в ризни кошики , це просто киздець , а по ланцюжку пройтись генпрокурор не бажае , мабуть бояться вийти на самих с**е
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16.01.2023 17:33 Відповісти
А что с той разворованной гумпомощью в количестве 60 вагонов в Запорожье-все забыли? Подозреваемых нет? А Какие подозреваемые если продукты продавали через самые крупные сети украины-тоесть через олигархов? Я кстати не пойму почему в Киеве полно продуктов Чешского,Польского производства причем более дорогих чем украналоги(но и качественее) но не имеющих никакой маркировки на Украинском языке? Не гумманитарка-ли это?
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16.01.2023 17:51 Відповісти
І реакції від певних служб і органів нуль.
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16.01.2023 19:41 Відповісти
300 с плюсом вагонов... Плюс контейнеры и фуры, тоже в СОТНЯХ...
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16.01.2023 20:46 Відповісти
Хто дав їм ці підряди
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16.01.2023 17:52 Відповісти
"

Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Джерело: https://censor.net/ua/n3393638

Людський фактор. Впевнений, що власники фірми яка має підряд на 2 млрд гривень таким займатися точно не будуть, набрали працювати ханиг експедиторів, а це класична схема в торгівлі, вони так звикли, по документам одне, по факту інше+чорний нал.
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16.01.2023 18:48 Відповісти
Звичайно що у всьому винні ханиги-експедитори, а в частинах які отримували продукти теж якісь ханиги-прапорщики. А керівники міноборони, які роздавали такі ласі підряди, та командири частин, які отримували не ту кількість що вказана в накладних, зовсім ні при чому.
Думай, чоловіче, головою, а не дупою коли щось пишеш.
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16.01.2023 20:07 Відповісти
здається мені шо цей чолов"яга адвокатом працює.
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17.01.2023 00:04 Відповісти
"А керівники міноборони, які роздавали такі ласі підряди, та командири частин"
А що їм потрібно було робити, якщо система так працює? Не давати нікому підрядів, та дивитись, як солдати з голоду почнуть пухнути?

А якщо давати підряд, де межа між прибутком фірми, прибутком її власника, та корупцією? Чи віддати гроші власнику фірми, тим більш якомусь іноземцю, у вигляді прибутку, це не корупція, а прапор який своїм діточкам щось тут в Україні купить на ці "додаткової вартості " гроші, то корупціонер?
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24.01.2023 18:08 Відповісти
Ну по указанному количеству, больше смахивает на одного зав складом... И то такого, что мелочь по карманам тырит....
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16.01.2023 20:49 Відповісти
где-то очень не так давно какой-то депутат чего-то там украл в магазине. так что тупость недооценивать нельзя. да и если привыкли то отвыкнуть - похоже уже никак. потому имхо всякие выборы надо устраивать раз в год. а после успешной работы на чье-то благо всех победителей садить и проверять по полгода минимум чье благо это было.
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17.01.2023 03:06 Відповісти
Так начебто всі виборні депутати, демократія) а якщо раз на рік , вибори, то це в чотири рази збільшить ніж зараз витрати та кількість кандидатів.
Проблема в фінансуванні. Виграє вибори той у кого гроші, реклама, плюшки виборцям, і тп. А потім гроші відбивають шляхом корупції, бо іншим шляхом це неможливо зробити використовуючі депутатство, тобто, якщо не корупція, то це буде звичайний бізнес, а якщо звичайний бізнес, то навіщо вкладати в депутатство свого протеже. От таке замкнуте коло.
Спробували піти західним шляхом, фінансуванням партій з держбюджету. Люди не сприйняли, бо, депутати кажуть і так богаті, а ви їм ще гроші на партію, краще на пенсії. І ще, там теж, оскільки бюджет контролює влада, вона контролює і видатки, для своїх в першу чергу. Крім того, все одно, той хто окрім державного, отримує "допінг" фінансування , має перевагу, та перемагає.
Пішли іншим шляхом, іноземцям віддали владу, створили набу, сап, і тп, далі повноваження максимальні, владу далі абсолютну, і вони почали працювати, чесно примушуючі до закону всіх, звісно, окрім тих, хто з ними в команді)) і там де раніше була корупція, тобто, вкрадали частину державного, не залишилось державного нічого, тобто, " приватизація".
Крім того, перестала формуватися національно орієнтована еліта, а це перший крок до зникнення національної держави взагалі, не кажучі про її незалежність, тобто, шлях який явно приведе до занепаду українців.

Який вихід, з цієї ситуації?
Я думав, аналізував, дивився на інші країни, як вони вийшли.

І що я побачив.

Там дві концепції. Перша, я б її назвав грошова. Це коли громадяни країни об'єднані ідеєю співіснування задля заробітку грошей більш ефективно, ніж їхні сусіди, з допомогою своєї держави, і таким чином можуть отримувати "додаткову вартість" з сусідів, а отже, є сенс, а саме, коли робиш на доллар, а отримуєш півтора за рахунок сусідів, у яких держава не налаштована працювати в команді з громадянами задля прибутку. Такі країни, це США, Британія, успішні, та ті, хто пробує так само як вони робити, але успіх перемінний, на кшталт Польщі і тп.

Друга концепція, це національна. Там ідея зверхності своєї нації над іншими об'єднує суспільство та робить на цій основі або перевагу над сусідами ( при цьому тут вже не обов'язково тільки економічна, але і військова підійде) або просто ефективне суспільство " честі" , де вкрасти у держави власної це як вкрасти у власній матері. І корупція в таких суспільствах карається аж до смерті. Це Корея ( обидві) , Японія, Китай, Німеччина, Швейцарія, Норвегія, та інші.

Є країни, які не входять ні туди, ні туди, " беспринципові" так би мовити))
Це всі "неуспішні" бідні країни, майже вся Африка, та інші. Там немає ані національної концепціі, ані грошової, які описані вище.

А тепер до України.

Україна відноситься до того унікального типу держави та народу, де національна ідея не на першому плані у більшості, а грошова ідея не мала розвитку в суспільну, а залишилась тіки особистісною, для кожного своя. Так сталося тому що українці не мали своєї держави, а отримали її не так давно та не в жорсткій боротьбі як народа вцілому, а як наслідок хаосу розпаду СРСР, так би мовити подарунок. Такий подарунок мав наслідком відсутність формування національної концепціі держави, а щоб не сталося грошової концепціі держави, західні "партнери" зробили все для ліквідації таких конкурентів собі.
Отже, що залишилось українцям?

А те, що є в них найцінніше, їхня душа, яка поєднана генетично з їхньої Вірою Православною стародавньою.

Хтось скаже, я от українець, а взагалі церков не ходжу, то що, я не такий? Відповідь: так ти і не побудував державу Українську, ти і такі як ти не побудували нічого що стосується держави України. Реально пробували побудувати тіки духовні люди, але їх або вбили, або " ліквідували" політично сусіді України.

Отже, висновки.
У України свій шлях успішної державності та як складової частини цієї державності боротьби з корупцією.
Це шлях в основі якого віра в Бога, Православна Віра, та духовні люди, ті які саме в силу своєї духовності згодні померти за свою державу народ та Віру. Україна з часів Київської Русі відрізняється тим що тут таких багато, а в інших країнах таких мало.
Успіх в усьому, в розвитку країни, в плідній співпраці з сусідами, досягнення в тому числі і боротьбі з корупцією, можливе тіки якщо такі люди прийдуть до влади та поведуть український народ на принципах, які в теорії держави називається теократія.
І тоді не буде корупції, буде справедливість та мир.
Хто вони, ці люди, ці українці, та як їх привести до влади, я незнаю. Але питання було про причини корупції, а не те, як її ліквідувати))

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24.01.2023 17:57 Відповісти
проблема в том что нет ответственности. а если нихрена не уметь, не делать по-науке (которая кстати вполне себе работает, но конечно наши "экономисты" с дипломами ее не используют), не иметь подаренной\украденной\построенной ранее более умными людьми рабочей структуры и как минимум не портить ее, то остается исключительно естественный отбор по Дарвину. и чтобы к чему-то успеть придти - наверное желательно его ускорить. зачем ждать по 5 лет пока очередные д*билы (одни и те же или их дети и родственники) нажрутся и начнут экспериментировать на кошках или привыкнут и войдут во вкус. всякие западные технологии практически сразу "идут тихонько в лес" если физиономиям сверху они не подходят. да и самому себе "законы" писать - ну как-то не получается. сразу ж там гособеспечение хочется, неприкосновенность, чтобы плевать на всех буквально и чтобы остальные кланялись и утирались - нет?
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26.01.2023 03:44 Відповісти
Вы можете заметить, что многие развитые государства, или активно развивающиеся, имеют стабильную власть многолетнюю. Это Британия, там королева, США, там ФРС которая решает между кем и кем будут выборы, такая же системп в Швейцарии, далее Япония, там император, королевские династии Скандинавии, монархии богатого ближнего Востока, и др. развитые или успешные страны, даже Китай, с его компартией, всё равно развивается стабильно. А та же Нигерия или Сомали и др., имея природные ресурсы сопоставимые с теми же арабскими Саудитами и тп, но не имея стабильной многолетней власти, живут в нищете и бедах.

Те у кого сегодня одни, завтра другие противоположные власти, и в обществе шатание, посадка в тюрьму попередников, всё беды на них же всегда сворачивают, и так по кругу, такие страны всё время в проблемах. Украина яркий пример.

И это естественно, потому что без хозяина нельзя даже дачу содержать в порядке, хозяина не на год, и не на четыре, а постоянного.

И планировать ничего серьезного в развитии страны невозможно, когда нет уверенности, что те кто придут за тобой, не объявят это коррупцией или пустой растратой, а ведь сколько людей, столько мнений, на одно и то же. А ещё есть соседи, которые не заинтересованы чтобы твоя страна стала им сильным конкурентом, и соседи всегда будут спонсировать ситуацию когда власть в твоей стране будет слабой, которой можно крутить в своих интересах, а не интересах народа который она предоставляет.
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26.01.2023 07:53 Відповісти
дык если "хорошего" (или просто нормального и адекватного) "хозяина" нет - смысл на десятилетия давать власть идиотам хз кому? обычно если хоть что-то делается, то делается сразу. понятно, что есть мегапроэкты там, аэс, гэс, метро, всякие там полеты на марс и т.п. когда реально нужно годами ждать, но у нас то как видим - нихрена, тупо потерянное время. к тому же никто не помешал бы выбрать на следующий год того же (ну или посадить если что не так). да и всякие развитЫе государства до уровня своего развития к примеру оббивку стульев из сУдей делали пока дошли до уровня понимания что к чему. чтобы что-то получилось нужно реально что-то делать а не создавать видимость.
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29.01.2023 00:55 Відповісти
"нужно реально что-то делать"
А мы что то и делаем.

Вопрос что? Создаём государство украинское , или так, просто от ситуации всякую хню делаем и наблюдаем через какое то время закономерный результат
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29.01.2023 08:46 Відповісти
Клептократов не рассматриваем)
А уровень и способ воровства по всем признакам однозначно низшего звена.
Это просто физически по другому невозможно сделать, поскольку

"продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3393638

Задачка : есть наличка, есть газель неучтенной продукции ( на которую нет документов как минимум нормально оформленных) , есть фирма с 2 миллиардним оборотом.
Вопрос: кто вор газели продуктов?))

Решение.

Исходим от противного.
Если вор собственник фирмы, почему он:

1. Допустил наличие на складе неучтенной без документов продукции? Все фирмы масштабные торговые такие работают по схеме, когда все документы на продукцию есть, более того , они все настоящие, выписаны как положено, ТТН, РН, СФ, ПН , акти и тп. Всё настоящее. Просто потом спецами через определенное время корректируется бухгалтерия, или ведётся двойная.
2. Почему он не включил банально в цену контракта ту сумму которую ему надо прибыль. Ведь понятно, что связи есть.

3. Почему собственник решил воровать вне команды, а учитывая что эту Газель не замяли, и дело раскрутили, именно так и было, при работе в команде, если не произошло революции и власть стабильна, такого не происходит.

Ответов нет.

А значит, тот кто это всё делал, более низкого уровня вор, вот об этом я и написал.
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24.01.2023 18:23 Відповісти
без участі представників тих в/ч така схема неможлива
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16.01.2023 18:56 Відповісти
лучше бы военные сами провели спец операцию. без шума и по справедливости
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16.01.2023 19:07 Відповісти
Таких падлюки лише на гілляку - не заважати вчиненню "прикрого самогубства". Повна конфіскація майна винуватців ( включно з родичами). Та позбавлення всіх документів (метрики, дипломи, водійські) крім паспорта. Дезавоювати. Це страшніш розстрілу.
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16.01.2023 20:17 Відповісти
ще вже кажу "да імеющіе очі увідьте".... питань не має.?
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16.01.2023 20:45 Відповісти
А морду бити крадіям не пробували? Кажуть, дуже допомогає...
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16.01.2023 21:00 Відповісти
Це тільки айсберг в масштабі всієї країни.
А гуманітарна допомога ? В Києві в Оболонському районі , де
мешкає 320000 громадян, для пенсіонерів , яких біля 50000
видають талони-- 50 в день. Питання просте-- скільки років
стояти в черзі за допомогою ?
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16.01.2023 21:35 Відповісти
Крадій, що краде у наших захистників гірше ворога на полі бою, бо він як щур ховається і діє тишком-нишком. Покарання такої сволоти повинно бути максимально жорстким бо об'їдаючи нашу армію вони цим допомогають проклятому рашенфюреру. За таке під час Другої Світової розстрілювали, і правильно робили.
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16.01.2023 22:36 Відповісти
И таких мародеров хватает везде, в медицине до сих пор в прайсах 30-40% откат на медоборудовании, уверен что не сами они это придумали.
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16.01.2023 22:56 Відповісти
Ти що не дивишся телемарафон, Володимир Олександрович поборов корупцію. Чиновники тепер працюють на волонтерських засадах, без засекречених зарплат, як при Баригє
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17.01.2023 00:23 Відповісти
Схоже на почерк бариги Порошенко, хотів підставити Володимира нашого Зеленського
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17.01.2023 00:19 Відповісти
Посадить в тюрьму лет на 20 и кормить исключительно кацапским сухпайком!
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17.01.2023 01:15 Відповісти
Звинуватять у знущання та жорстокому поводженні з тваринами. Хоча я підтримую ідею.
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17.01.2023 07:00 Відповісти
Ну, если так с животными, то расстрел на месте.
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17.01.2023 08:23 Відповісти
Оплатят штраф 150 грн и на волю снова
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17.01.2023 05:55 Відповісти
молодцы ДБР, что нагрянули, работают.
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17.01.2023 06:33 Відповісти
А що до Запоріжжя ? Там крали набагато більше . Чи у нас вже виборче законодавство - своїм все .......
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17.01.2023 08:04 Відповісти
Ну чому у нас, якщо підприємливий чловік, то дуже часто - шулер?? Гидко
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17.01.2023 08:31 Відповісти
І ви вірите, що без різниченка щось повз руки проповзло?
І тимошенка? Це ж його мала батьківщина, а батько в облраді засідає.
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17.01.2023 11:10 Відповісти
Осіб, причетних до розкриття ресурсів призначених для нашої армії треба судити як зрадників України.
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17.01.2023 13:53 Відповісти
по Харкову - повний провал по гум.допомозі. тількі перевірені волонтери. виключно списки для волонтерської допомоги.
а яка причина? де у нас хаб? Львівщина. що відбувається з фурами, що везуть необхідну допомогу?
1/4 - пропускають.
все інше до комори. завертають.
широкого розголосу немає - отже всі " в темі".
Їм там потрібніше. вони "потерпають", навіть не знають куди все спиджене ховати!
вперше це прочитав у канадців. очам своїм не повірив.
я думав проти ТАКОГО розвернули операцію.
а це дрібний шахрай. як і багато з ним.
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17.01.2023 21:20 Відповісти
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