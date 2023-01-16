Загрози від навчань у Білорусі нема, але повітряних тривог може побільшати, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спільні з Росією авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України. Але повітряних тривог під час навчань може стати більше, якщо білоруси та росіяни підніматимуть в небо стратегічну авіацію.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення використовувала територію Білорусі як плацдарм для ударів по Україні.
"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.
Він додав, що українські військові продовжать захищати кордон і повітряний простір. Ігнат підкреслив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".
При цьому, якщо під час навчань росіяни та білоруси підніматимуть в небо стратегічну авіацію, в Україні в цей час оголошуватимуть повітряну тривогу.
"Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 - це носій "Кинджалу", якщо він піднімається в небо, чи це навчальний чи тренувальний політ - буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3", - зазначив речник.
Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі під час останньої масованої атаки росіян.
Будь ласка, зачекайте...
а що пропонує цей???
Імовірність цієї події він оцінює як 100%.
У своєму інтерв'ю Фейгіну він додав, що також очікує на удар московії по Латвії, що призведе до активних дій НАТО.
На його думку, Кремль офіційно не анексував Білорусь і не оголосив про створення «союзної держави» лише тому,
що планує використовувати територію «іншої країни» (Білорусі) для запуску тактичного ЯО.
"Россияне запускают ракеты из С-400, как указывают военные эксперты, с белорусского аэродрома "Зябровка" под Гомелем, в 20 километрах от границы с Украиной. Данный аэродром уже фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.
Зона поражения С-400 позволяет держать под прицелом из Беларуси не только Киев, но и Житомир, Ровно, Луцк и Львов".
Якщо е нагода вдарити по Київа ( а вона е) ,
то ху&ло це обов'язково зробить.
Це може бути не тільки С-300, але і другій військовий наступ на Київ.
Хочеш миру -готуйся до війни.
Потім третій, четвертий, який сенс...
Вже якщо відійшли, то відійшли
Після поразки під Києвом N2 повинен бути вісковий перелом у війні.
Та початок остаточного разгому агресора.
Після останніх заяв речника ППО з'явилося більше питань ніж було до. І ці питання досить серйозні.
1. Де підтвердження випадків, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?!
2. Де інформація про 200+ злетів кацапських ТУшок та пусків саме ХА-22?!
Ніякої подібної інформації не було в інформаційному полі і близько!!!!
А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І деякі з них теж проходили наше ППО і вражали об'єкти на території України.
Але фактично тільки зараз ми почули про деякі "особливості" ракети ХА-22.
Питання - чому від суспільства приховували 200+ "фактів безпорадності ППО" і тільки завдяки довгому язику радника ОП арестовича, речники сил ППО вирішили всіх заспокоїти?!
Ці цифри з'явилися з уст Ігната після того як дещо вивалилося з уст арестовича
Ху&ло своїх мети НЕ поміняв.
Україна повинна дивитися на реальні загрози, та готуватися до них.
Балачки про «відсутність загрози» треба припинити.