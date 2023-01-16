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Новини За кордоном
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Загрози від навчань у Білорусі нема, але повітряних тривог може побільшати, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

юрій,ігнат

Спільні з Росією авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України. Але повітряних тривог під час навчань може стати більше, якщо білоруси та росіяни підніматимуть в небо стратегічну авіацію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення використовувала територію Білорусі як плацдарм для ударів по Україні.

"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.

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Він додав, що українські військові продовжать захищати кордон і повітряний простір. Ігнат підкреслив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".

При цьому, якщо під час навчань росіяни та білоруси підніматимуть в небо стратегічну авіацію, в Україні в цей час оголошуватимуть повітряну тривогу.

Також читайте: У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"

"Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 - це носій "Кинджалу", якщо він піднімається в небо, чи це навчальний чи тренувальний політ - буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3", - зазначив речник.

Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі під час останньої масованої атаки росіян.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
ну так як нема загроза то чому побільшаяє тривог!?!?!
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16.01.2023 13:33
+7
Гайда на шашлики
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16.01.2023 13:33
+6
Пам'ятаю загрози вторгнення немає та шашлики у травні. Я б не вірив, бо минулого разу всього що за життя назбирав за 2 дні не стало. Тепер трохи далі від зеленого брехала тримаюся та почав життя з нуля
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16.01.2023 14:19
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ну так як нема загроза то чому побільшаяє тривог!?!?!
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16.01.2023 13:33 Відповісти
один підер вже жарив шашлики
а що пропонує цей???
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16.01.2023 17:38 Відповісти
Гайда на шашлики
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16.01.2023 13:33 Відповісти
Белорусские войска с высокой вероятностью присоединятся к ₚоzzийскому вторжению в Украину в феврале 2023 года, - главный редактор белорусского информационного издания «Хартия-97» Наталья Радина, ссылаясь на инсайдерскую информацию в ВС Беларуси.
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16.01.2023 13:38 Відповісти
На думку історика Юрія Фельштинського з боку Білорусії, буде другий наступ на Київ.

Імовірність цієї події він оцінює як 100%.

У своєму інтерв'ю Фейгіну він додав, що також очікує на удар московії по Латвії, що призведе до активних дій НАТО.

На його думку, Кремль офіційно не анексував Білорусь і не оголосив про створення «союзної держави» лише тому,

що планує використовувати територію «іншої країни» (Білорусі) для запуску тактичного ЯО.
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16.01.2023 14:39 Відповісти
Білоруськи партизани 9 місяців просять дайте пару ПЗРК Ігла і там нічого не буде літати - а у відповідь тиша. Значить комусь потрібно що літали.
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16.01.2023 13:38 Відповісти
Так це потрібно, але є проблема, а як їм їх передати через їхній кордон з шаленим контролем диктатора
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16.01.2023 13:52 Відповісти
а ви місцевих запитайте, як вони зі Століна дизель возять в Дубровицю))
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16.01.2023 13:59 Відповісти
У перших цей маршрут це як би експорт солярки в Україну, а в других дизель і зброя абсолютно різні речі, дизель це типова громадянська корупційна схема з відстібуванням бабла чиновникам або прикордонникам за яку максимум можуть посадити, але точно не розстріляють згідно з їхніми законами, а ось за зброю світять тортури і розстріл, всі там добре знають методи диктатора
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16.01.2023 14:20 Відповісти
Добре видалив проїхали
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16.01.2023 14:50 Відповісти
А може іпаньом по Зябровке?

"Россияне запускают ракеты из С-400, как указывают военные эксперты, с белорусского аэродрома "Зябровка" под Гомелем, в 20 километрах от границы с Украиной. Данный аэродром уже фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

Зона поражения С-400 позволяет держать под прицелом из Беларуси не только Киев, но и Житомир, Ровно, Луцк и Львов".
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16.01.2023 13:40 Відповісти
Эта информация больше на трындеж смахивает. Официально прилетов по Киеву нет, упали только обломки. Также официально Украина не может сбить ракеты С-300/С-400. Что же тогда произошло в Киеве утром 14-го?
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16.01.2023 13:46 Відповісти
не можна)) маємо лише оборонятись
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16.01.2023 14:02 Відповісти
д'єрмак не дозволяє!
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16.01.2023 15:53 Відповісти
Нет? А как же запуски С-400 по Киеву? Как-то эту тему на тормозах спускают. Что-то мне кажется, что это мы какие-то неудачные учения провели, ну бывает такое что-то не туда полетело
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16.01.2023 13:44 Відповісти
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16.01.2023 13:45 Відповісти
Замість самозаспокоюючих і миролюбних заяв, командуванню ЗСУ потрібно довести наказ до всіх зенітних розрахунків Сил оборони України, що розташовані в районах, прилеглих до держкордону з рб, про збиття будь-яких повітряних цілей авіації чи БПЛА супротивника без додаткових команд, якщо вони наблизяться до українського кордону ближче ніж 3 км.
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16.01.2023 13:47 Відповісти
сколько еще арестовмчей у власти
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16.01.2023 13:48 Відповісти
Если начали стрелять С-400 по Киеву и области то может перевести полностью школы на дистанционку? Ведь от запуска до прилета всего несколько минут, можно не успеть спустится. Точно ли были удары по Киеву С-400?
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16.01.2023 13:51 Відповісти
Запропонувати в кричущій формі ¦заходу забрати всіх хто перебувати в зоні ризику поразки до себе і забезпечити всім необхідним включаючи житло та школи для навчання дітей , щоб змусити таких жлобів як Шольц ,Макрон і подібних перестати "чухати яйця чайною ложкою"і почати негайно постачати важке особливо наступальне сільки необхідно за програмою Залужного
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16.01.2023 14:05 Відповісти
Київ повинен готуватися до найгіршого.

Якщо е нагода вдарити по Київа ( а вона е) ,
то ху&ло це обов'язково зробить.

Це може бути не тільки С-300, але і другій військовий наступ на Київ.

Хочеш миру -готуйся до війни.
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16.01.2023 14:45 Відповісти
"але і другій військовий наступ на Київ."
Потім третій, четвертий, який сенс...
Вже якщо відійшли, то відійшли
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16.01.2023 18:36 Відповісти
Ні. Третього наступу га Київ не буде.

Після поразки під Києвом N2 повинен бути вісковий перелом у війні.

Та початок остаточного разгому агресора.
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16.01.2023 19:40 Відповісти
Пам'ятаю загрози вторгнення немає та шашлики у травні. Я б не вірив, бо минулого разу всього що за життя назбирав за 2 дні не стало. Тепер трохи далі від зеленого брехала тримаюся та почав життя з нуля
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16.01.2023 14:19 Відповісти
В моєму віці це вже достатньо складно...
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16.01.2023 14:20 Відповісти
Тримайтеся, та пам'ятайте, все що не робиться, на краще
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16.01.2023 18:33 Відповісти
дороги для швидкого рашистського наступу і розмінування Чонгару.теж було зроблено "на краще" рашистському ворогу українського народу"зеленими" слугами ворога українського народу
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17.01.2023 00:13 Відповісти
Чи можна вірити речнику війск ППО Ігнату?!

Після останніх заяв речника ППО з'явилося більше питань ніж було до. І ці питання досить серйозні.

1. Де підтвердження випадків, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?!

2. Де інформація про 200+ злетів кацапських ТУшок та пусків саме ХА-22?!
Ніякої подібної інформації не було в інформаційному полі і близько!!!!

А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І деякі з них теж проходили наше ППО і вражали об'єкти на території України.
Але фактично тільки зараз ми почули про деякі "особливості" ракети ХА-22.

Питання - чому від суспільства приховували 200+ "фактів безпорадності ППО" і тільки завдяки довгому язику радника ОП арестовича, речники сил ППО вирішили всіх заспокоїти?!
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16.01.2023 14:22 Відповісти
є три виде брехні: просто брехня, нагла брехня і статистика). Менше звертайте увагу на статистику - це найбільша брехня.
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16.01.2023 14:34 Відповісти
Так не було такої статистики ніноли!

Ці цифри з'явилися з уст Ігната після того як дещо вивалилося з уст арестовича
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16.01.2023 14:39 Відповісти
А може Ігнат взагалі такого не казав а то фейк? Чи є відео?
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16.01.2023 18:35 Відповісти
Ворог досі е сильним та небезпечним.

Ху&ло своїх мети НЕ поміняв.
Україна повинна дивитися на реальні загрози, та готуватися до них.

Балачки про «відсутність загрози» треба припинити.
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16.01.2023 14:52 Відповісти
д'єрмак не дозволяє! Після війни на бітум для доріг розраховує.
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16.01.2023 15:56 Відповісти
Можливо під виглядом "навчань", ці два фюрира будуть обстрілювати наші території...Від цих ублюдків, всього можно чекати.
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16.01.2023 18:18 Відповісти
Хто такий цей Гнат?Не можу зайти його карьеру.Він зробив вже декілька сумнівних заяв,як для фахівця.
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16.01.2023 20:13 Відповісти
"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат. бульбенфюрер мабуть доплачує за те, щоб цей "відбілювач" білоруського ворога " -Ігнат .як папауга твердив.про відсутність загрози і небезпеки нападу із сторони Білорусії.Ці "зелені" вилупки ,ракетні удари з Білорусії ,вже не називають їх такими.а ракетні удари були здійснені із Північеого напрямку.
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17.01.2023 00:09 Відповісти
 
 