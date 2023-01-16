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ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, - Зінченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

металургія

ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, адже через обстріли та заблокування чорноморських портів обсяги виробництва та експорту у галузі обвалилися подекуди на 100%.

Про це розповів директор ГМК Центру Станіслав Зінченко під час вебінару про стан української металургії, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільша проблема - це знищення, пошкодження та захват існуючих підприємств. Всі знають, що "Азовсталь" повністю зруйнована, але ніхто не знає, що зараз відбувається з Ілліча (ММК ім. Ілліча у Маріуполі, обидва заводи належать Групі Метінвест. - Ред.). Ніхто не знає, що зараз з Авдіївським коксохімічним заводом. Тобто, ми втратили підприємства, і ніхто не знає, що там буде, і чи можна їх відновити. Це найбільше, що впливає сьогодні", - підкреслив Зінченко.

Він підкреслив, що втрата двох підприємств у Маріуполі - це не просто втрата 40% українського виробництва, адже саме ці підприємства постачали на світові ринки продукцію, яку не виробляють, або виробляють у обмеженій кількості інші заводи.

"Ми повинні розуміти, що ми втратили з-за Маріуполя 100% експорту слябів і 30% експорту гарячекатного рулону. Це те, що приносило найбільші експортні доходи Україні. І ми грали дуже важливу роль у ланцюжках доданої вартості наших європейських та американських партнерів", - наголосив Зінченко.

Крім того, за його словами, великими проблемами для ГМК сектору зараз є обстріли підприємств і брак персоналу, адже всі підприємства зосереджені на лінії фронту чи поряд з нею, через що значна частина персоналу та цілий ряд спеціалістів виїхали чи перемістилися.

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"Третє - це брак енергетичних потужностей: з нашої точки зору, це добило галузь. А четверте - це обмежена пропускна здатність Укрзалізниці і довгі строки доставки з-за черг. За нашими розрахунками, ця пропускна здатність не перевищує 1800 вагонів на день, а черга сягають 2 тижнів. Для деяких експортерів вартість доставки зросла в 3-4 рази, у деяких у 5 разів! Це унеможливлює повністю наш експорт - попри те, що є ще обмежені потужності Укрзалізниці і європейських портів", - підкреслив Зінченко.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що металургійний комплекс України найбільше постраждав від російської агресії, а обсяг виробництва скоротився на 85%. Наразі галузь перебуває у глибокій кризі і не здатна покрити навіть перемінні витрати.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Ахмєтов де факто підтримав анексію Криму і окупацію Донбасу. Руїни він "скине" і остаточно зникне з України. Теж саме робить і Беня. "висмоктують" до останньої краплі...
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16.01.2023 13:47
+10
Так і буде. Якщо не завчасно не приймати законів, щл би унеможливити це. Але головні голосуючі партії-Слуги урода, та ОПЗЖ саме і є посіпаками олігархів.
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16.01.2023 14:00
+8
Всей стране надо срочно сброситься и помочь рыжему, вечно недоедающему, мальчику проживающему где-то во дворцах. Без этого у него никогда бизнес не шёл и сейчас не заработает
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16.01.2023 13:47
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Так, як можна почати тиждень без ахмєтовського ниття, як йому важко бідненькому, і як він зубожів.
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16.01.2023 13:41 Відповісти
Всей стране надо срочно сброситься и помочь рыжему, вечно недоедающему, мальчику проживающему где-то во дворцах. Без этого у него никогда бизнес не шёл и сейчас не заработает
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16.01.2023 13:47 Відповісти
проспись
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16.01.2023 13:53 Відповісти
ПНХ кацап ти дибільнний !!!
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16.01.2023 13:55 Відповісти
Иди прильни к иконе *****, отсос ипаный!
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16.01.2023 14:00 Відповісти
Кури 3,14#su , лишнехромосомное
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16.01.2023 14:02 Відповісти
Тебе ще не спамили?
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16.01.2023 14:05 Відповісти
Ахметка в 14-му "гудів у гудок" і платив "протестувальникам", надіючись "під шумок" стати королем регіону...

Відсосав по повній, хто грається в сепаратизм, той притягує додому велику біду і горе з масовими вбивствами.
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16.01.2023 13:45 Відповісти
Ахмєтов де факто підтримав анексію Криму і окупацію Донбасу. Руїни він "скине" і остаточно зникне з України. Теж саме робить і Беня. "висмоктують" до останньої краплі...
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16.01.2023 13:47 Відповісти
Навряд чи остаточно. Коли держава все відбудує, вони повернуться з претензіями. І якщо наша судова система не зміниться, то ще й все собі повернуть і отримають компенсації.
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16.01.2023 13:57 Відповісти
Так і буде. Якщо не завчасно не приймати законів, щл би унеможливити це. Але головні голосуючі партії-Слуги урода, та ОПЗЖ саме і є посіпаками олігархів.
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16.01.2023 14:00 Відповісти
Що там зробив Ахметов та Коломойський -важливо. Але зараз мова йде не про них, а про втрату Україною доходів, при тому доходів найбільших після с/х виробництва., людей заробітку. Із такою логікою-давайте усі крупні виробництва зруйнуємо, бо вони належать олігархам.
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16.01.2023 13:58 Відповісти
Руйнують кацапи. Ми маємо адаптуватися до цього і відновлювати. Питання "для кого?". Якщо ми відбудовуємо то і подальший прибуток маємо отримувати теж ми.
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16.01.2023 14:04 Відповісти
Із цим згоден.
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16.01.2023 14:26 Відповісти
/давайте усі крупні виробництва зруйнуємо/
Вам нагадати, хто саме їх руйнує?
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16.01.2023 14:09 Відповісти
Ну то давайте у додаток до росії, ще й ми самі будемо руйнувати власні виробництва.
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16.01.2023 14:24 Відповісти
А хто тут це пропонує? Здається, тільки ви. Причому уже двічі
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16.01.2023 14:50 Відповісти
Брак персоналу? Ніхуасєбє, ващє тот персонал обнаґлєл. За 300доларов!!! Нє хочєт работать.
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16.01.2023 14:01 Відповісти
Україна втратила десятки тисяч робочих місць ,і валюту у бюджет більшу, за аграрну промисловість. Немає з чого радіти, навіть якщо це Ахметов.
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16.01.2023 14:09 Відповісти
Просто навіщо виділяти підприємства цього бандюгана, як щось окреме?
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16.01.2023 14:13 Відповісти
Мабуть тому, що це був найбільший платник податків в Україні?
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16.01.2023 19:30 Відповісти
Чи це не проблеми бандита-Ахмєтки? Багато і нормальних підприємств змушено було закритись, а хвилюватись за вбивцю та його статки немає жодного бажання.
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16.01.2023 14:12 Відповісти
От і добре менше будуть з мого гаманця гроші висмоктувати.
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16.01.2023 14:13 Відповісти
Поясни. Яким чином зменшеня доходів бюджету Україн, та залишення десятків тисяч людей без заробітку, "корисне для твоєї кишені"?
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16.01.2023 14:31 Відповісти
Не буде мет комбінатів то будемо продавати руду. Все одно додаткова вартість осідала в офшорах. В державі не убуде.
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16.01.2023 14:15 Відповісти
О оце раціоналізатор! Усі країни намагаються збільшити ступінь переробки сировини на експорт, а Україна буде йти протилежним шляхом. У Африку.
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16.01.2023 14:29 Відповісти
Глибина переробки в 5% які залишаються у офшорі більше розводять корупцію чим створюють додаткову вартість. Краще б IT займалися б.
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16.01.2023 14:37 Відповісти
Ну так значить і без переробкиив офшорах буде залишатися фіксована сума, а Україна буде отримувати пропорційно менше.
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16.01.2023 14:40 Відповісти
P.s Можливо у тебе, як у поважного экономіста є ще яке рішення, крім напрямку економіки України у часи колоніальної епохи Африки?
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16.01.2023 14:43 Відповісти
Є. Бо маю степінь в економіці, але цензор це не поле для дискусії де потрібно застосовувати математичну статистику, кореляційний аналіз ітд. Досить того що одні в офщор виводили капітали а тим хто залишився задіяний у військову економвку блокують пдв рахунки. Але дякую за дискусію
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16.01.2023 16:05 Відповісти
Ступінь ви можливо і маєте, і книжки пишете мабуть, але в реальному бізнесі і просто у життевому досвіду як побудовані відносини в трикутнику бізнес-держава-чиновник-ви повний профан. Якби ви щось в у цьому розуміли, то не писали би галіматью.
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16.01.2023 18:08 Відповісти
"Значна частина персоналу та цілий ряд спеціалістів виїхали чи перемістилися..."
Соромлюся запитати - а куди саме "перемістилися"? До днр та до московії? Вони ж так цього бажали і чекали з нетерпінням
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16.01.2023 14:54 Відповісти
Будь ласка, тільки не треба розказувать в каментах, як задофіга ці підприємства приносили країні.
Уйобок ахмєтов податки платив по діагоналі, всюди весь час мав дотації з бюджету, бо ж бідося збитковий. Я так скажу - та й хер з нею, з тією ахмєтовською металургією. Хай жує гівно. А дотації з бюджету може попадуть в руки нормальним людям, а не конченим гнидам.
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16.01.2023 15:11 Відповісти
Неправда, ДТЕК був найбільший платник податків в Україні.
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16.01.2023 19:31 Відповісти
 
 