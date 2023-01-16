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За добу ворог 134 рази обстріляв Соледар. Українські підрозділи тримають оборону у самому місті та на підступах, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

За добу противник 134 рази обстріляв Соледар, загалом на бахмутському напрямку відбулося 38 бойових зіткнень.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українські підрозділи продовжують тримати оборону у самому місті та на підступах. На бахмутському напрямку відбулося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар - ворог обстріляв 134 рази", - сказав він.

Спікер зазначив, що також противник намагається здійснювати наступальні дії на авдіївському напрямку, а також контратакувати у районі Білогорівки.

"Але у важких боях на авдіївському напрямку ворога зупинено, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - сказав Череватий.

Також читайте: За Соледар тривають жорстокі бої, - Маляр

За його словами, росіяни "втратили на бахмутському напрямку більше, ніж СРСР втратив за роки війни в Афганістані".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Слава Збройним силам України! Бийте, хлопці, рашистську сволоту! Слава Україні!
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16.01.2023 14:29
+11
К сожалению, то, что прийдется сдать Соледар (или уже сдали и вышли на другие позиции за городом), было понятно ещё пару дней назад. Почему не скать открыто: так мол и так - сдали, не смогли удержать…. Три дня уже крутятся, как уж на сковородке…. «Ну не совсем сдали, сдали, но не весь, весь не сдали»…. Бред какой-то….Так бывает на войне, десь перемогли, десь загубили…
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16.01.2023 14:44
+9
Задовбали брехнею! Наші війська відступили з Соледару, який повністю захоплений путлерівцями. На жаль, це факт. Але навіщо мати нас за дурнів і вже кілька днів брехати?!
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16.01.2023 15:36
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Слава Збройним силам України! Бийте, хлопці, рашистську сволоту! Слава Україні!
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16.01.2023 14:29 Відповісти
Героям слава !!
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17.01.2023 00:56 Відповісти
А що означає - на підступах?На підступах до міста?Зрозуміло.А на підступах за містом - щось нове.Саме паскудне - це коли брешуть.Не ставайте "конашенковими".Ви самі " вбиваєте" віру в те,що говорите. Після заяви Маляр,здається одного чесного військового чекають великі неприємності.
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16.01.2023 14:31 Відповісти
К сожалению, то, что прийдется сдать Соледар (или уже сдали и вышли на другие позиции за городом), было понятно ещё пару дней назад. Почему не скать открыто: так мол и так - сдали, не смогли удержать…. Три дня уже крутятся, как уж на сковородке…. «Ну не совсем сдали, сдали, но не весь, весь не сдали»…. Бред какой-то….Так бывает на войне, десь перемогли, десь загубили…
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16.01.2023 14:44 Відповісти
Навіть при Сталін Совінформбюро конкретно оголошувало: "наши войска оставили город Н...". А тут мутняк якийсь!
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16.01.2023 14:52 Відповісти
Честь і хвала нашим захисникам.
Але питання в іншому чи проаналізує наше командування помилки, які нажаль мали місце в цій частині фронту. Адже ж логічно, що якщо рашикам в лобову Бахмут не вдалося взяти, то рашисти підуть із флангів?! По-друге, як цим свинособакам вдалося на такій малій ділянці фронту накопичити таку кількість військ й так швидко й масово їх кидати в атаку? Де активне прикриття артилерії, як і власне вона сама, стрілковий бій це останнє, що потрібно робити нашим оборонцям, це вже ознаки певних прорахунків.
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16.01.2023 14:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисника
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16.01.2023 14:42 Відповісти
Не понял , по карте , Deep State , Соледар уже за Орками .
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16.01.2023 15:11 Відповісти
По карті deep state він був за орками ще тиждень тому
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16.01.2023 22:45 Відповісти
Задовбали брехнею! Наші війська відступили з Соледару, який повністю захоплений путлерівцями. На жаль, це факт. Але навіщо мати нас за дурнів і вже кілька днів брехати?!
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16.01.2023 15:36 Відповісти
Не на підступах а на "отступах" і може це уже треба визнати а не казки розказувати.
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16.01.2023 17:05 Відповісти
 
 