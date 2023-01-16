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Медведчук написав статтю про Україну: Погрожує перекиданням війни на Європу та ядерною зброєю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведчук

Підозрюваний у держзраді один з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктор Медведчук написав статтю про війну в Україні. Це перша поява кума Путіна в медійному просторі після його обміну на українських захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, цю статтю опублікувало видання "Известия".

"Тепер виходів тільки два: сповзати до світової війни і ядерного конфлікту або знову починати процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін. Але для цього потрібно політично визнати, що у Росії є інтереси, що їх необхідно враховувати в побудові нової розрядки", - йдеться в матеріалі.

За словами Медведчука, "український конфлікт" або "ростиме далі, перекидаючись на Європу, інші країни", або буде "локалізовано та вирішено".

Кум Путіна заявив також, що в Україні нібито панує "партія війни", яка заявляє що "ніякий мир їй не потрібен, а потрібно більше зброї та грошей на війну".

"Можливо, українцям для порятунку своєї країни потрібно починати будувати свою демократію і відкривати свій громадянський діалог без західних кураторів, результат від управління яких шкідливий і згубний. Якщо Захід не хоче слухати точку зору іншої України, то це його справа, але для України така точка зору важлива і необхідна, інакше цей кошмар ніколи не закінчиться", - пише Медведчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведчук вирушив до Росії з Туреччини, - Ердоган

Він також повторив кремлівські тези про те, що якщо Європа і далі продовжуватиме підтримувати Україну, "то її затягне у війну, можливо, і в ядерну".

Кум Путіна вважає, що відносини України та РФ "мають свою специфічну історію" і вони нібито навіть "тісніші за взаємодію Англії та Шотландії або північних і південних штатів".

"Свою незалежність у 1991 році Україна здобуває не внаслідок національно-визвольної боротьби, а за домовленістю з Москвою. Нова економічна та політична реальність спонукає російську еліту не просто надати Україні незалежність, а й підштовхнути до неї", - пише кум Путіна.

П'ятого президента Петра Порошенка Медведчука назвав "президентом війни", а чинного президента Володимира Зеленського - "уособленням війни".

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Кого іпе його думка?
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16.01.2023 14:15
+18
О, пархатий закукурікав
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16.01.2023 14:14
+14
Когда эти убогие в очередной раз раскрывают свои гнилые пасти и вещают о ядерке, становится очевидным, что на поле боя пи*дюлину они получают хорошую.
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16.01.2023 14:15
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О, пархатий закукурікав
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16.01.2023 14:14 Відповісти
та не надо было пулю ему в затылок *****..знаю я что его поменяли на 200 наших из плена.. но что мешало и мешает после обмена сделать его чучелом тем паче в Крыму???
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16.01.2023 14:18 Відповісти
Яка смішна мавпочка, і це одоробло ***** готував у гауляйтери України?
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16.01.2023 14:31 Відповісти
відпраьовує вкрадені та просрані у лічному вагон-ресторані з оксанкоюна на алкоголь та простітуток міліарди американських рублів руззского народу
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16.01.2023 14:35 Відповісти
Кого іпе його думка?
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16.01.2023 14:15 Відповісти
ну, аудит не така вже й погана штука - дисциплінує фінансові справи
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16.01.2023 14:38 Відповісти
Ну на мертвечука їм точно насрати, там інші мотиви...
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16.01.2023 14:43 Відповісти
Їм треба було, щоб цей покидьок кукурекнув про "іншу Україну"
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16.01.2023 15:04 Відповісти
То нє його думка, там думати нічим. 😊 То пуцинська хотєлка. А пуцинська хотєлка для України - смерть. Тому хотєлка йде за відомою адресою.
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16.01.2023 14:34 Відповісти
Когда эти убогие в очередной раз раскрывают свои гнилые пасти и вещают о ядерке, становится очевидным, что на поле боя пи*дюлину они получают хорошую.
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16.01.2023 14:15 Відповісти
*********** вони зі своєю ядеркою
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16.01.2023 14:16 Відповісти
еге ж дядечки Сі та Моді йому внятно сказали - "кончай дурью маятись"!

їм під боком Вьєтнам, Бірма, Таіланд та ін. з ядеркою не потрібні
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16.01.2023 14:38 Відповісти
членосос виліз. ну хто б сумнівався
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16.01.2023 14:16 Відповісти
медведчук вонюча чмоня, він вже ніхто, ***** його цитувати і взагалі репостити про нього новини?
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16.01.2023 14:18 Відповісти
Виліз шмат лайна - щоб вже здох цей Кощій разом зі свої недоумкуватим миршавим кумом!!!
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16.01.2023 14:18 Відповісти
хйло выбросило бело-жёлто-коричневый флаг, пока что - это трусы Мертвечука
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16.01.2023 14:18 Відповісти
ви оскорбляєтє саму ідею роосійського монархізму !
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16.01.2023 14:29 Відповісти
Вдумуючись у текстові викрутаси Медведчука я зрозумів тільки що, буцімто, москва вимушена військовими діями підштовхувати Україну до незалежності, яку вона нам надала ще в 91 році, але ми так її й не захотіли брати.
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16.01.2023 14:18 Відповісти
адвокат диявола - на чорне каже біле. заслуговує анігіляції як і його кум
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16.01.2023 14:40 Відповісти
Ви дуже ніжна людина. Анігіляція це дуже швидко. Потрібна паля та щоб обидва конали з тиждень.
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16.01.2023 14:44 Відповісти
Ігор Гулик - журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".
Медведчук з Москви взявся "кошмарити" українців.

Виміняний на українських військовополонених та позбавлений громадянства Віктор Медведчук став анатомом і розродився на шпальтах російської газети "Известия" величезною статтею "Український синдром. Анатомія ********* воєнного протистояння".
Щодо синдрому, то одразу скажу - тут є місце для нього. Точніше, для української влади, яка: а) квапливо віддала Медведчука (попри те, що наших бранців треба повертати) у руки його кума; б) ніяк не може втямити, що непокаране зло мультиплікується і далі шкодить.
Що ж до іншого, то зверну увагу на певні збіги. Опус Медведчука вийшов акурат на піку збурення діями Банкової - скандалу з Арестовичем та тактичним відходом наших захисників зі Соледара. Медведчук знає, що опонента слід бити у найдошкульніше місце й у найважчий для нього час.
Чому я про українську владу? Бо у статті Медведчука вона є… призвідцем та причиною російського вторгнення. Мовляв, Україна довго "не хотіла бути анти-Росією", але до цього її схилили лідери партій війни: Порошенко і… Зеленський. Останній, пише Медведчук, прийшов до влади на проросійському хайпі, а став "уособленням війни".
А далі Медведчука, що називається, понесло. Він розповідає казку про те, що проти політики Зеленського - більшість мешканців Сходу та Південного Сходу, оскільки бізнес там дуже пов'язаний з Росією.
Після прочитання цього пропагандистського твору, залишаєшся з враженням, що головним адресатом кума Путіна були не росіяни, а українці. Спроба зіграти на "втомі від війни", виправдати недавню анексію окупованих частин українських південно-східних областей і залякати сили спротиву "новою, небаченою зброєю" упереміж з міфами про існування "партії миру", яка порятує Україну перед новими руйнівними обстрілами.
Медведчук, однак, марно витрачає зусилля на те, аби просувати капітулянтські настрої серед своїх колишніх краян. Яка "партія миру"? 93 відсотки українців переконані, що війна має завершитися нашим поверненням на кордони 1991 року, якщо не до повного розвалу російської імперії.
Марна його тактика "залякування канонерками", "новою зброєю", бо жодні ракетні обстріли не зупинять українців на шляху до перемоги. Бо саме вона буде запорукою їхнього виживання як нації перед загрозою путінського "остаточного розв'язання українського питання".
Я думаю, що стаття Медведчука - це один із меседжів "переговорної **********" Путіна, який потрапив у пастку власних ілюзій та амбіцій. Війна триває вже майже рік, у Росію невпинним потоком йдуть вантажі "200", серед російської верхівки - "разброд і шатания". Вчорашні "друзі" у Європі, як от президент Чехії Зєман під завісу своєї каденції, зізнаються у хибності власних симпатій до кремлівського диктатора. Санкції діють, як анаконда, щоденно посилюючи свої "обійми" довкола російської економіки, відкидаючи її на десятиліття. Зброя, щораз потужніша і технологічніша, не тільки допомагає ЗСУ перемелювати путінсько-пригожинське гарматне м'ясо, але з кожною новою партією наближає Україну до стандартів НАТО.
У цій ситуації ніхто не має наміру "враховувати інтереси Росії". Перемовини з нею можливі лише у міжнародному кримінальному суді, можливо, навіть окремому для РФ (резолюцію про його створення найближчими днями розглядатиме і голосуватиме Генеральна асамблея ООН).
Медведчуку ліпше стулити писок і тішитися, що обійшовся втратою українського громадянства. Хоча, я переконаний, що незабаром і він потрапить на лаву підсудних цього трибуналу разом з тими, хто розв'язав у Європі злочинну геноцидну війну.
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16.01.2023 14:19 Відповісти
Мєртвєчук уже здох-толька па сваєй тупості етого єщьо нє понял...
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16.01.2023 14:20 Відповісти
У лондонському музеї встановили гобліна, схожого на українського політика

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16.01.2023 14:21 Відповісти
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16.01.2023 14:42 Відповісти
Ця колоборанська мерзота вже мало б здохнути ,а воно ще щось там пише .
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16.01.2023 14:22 Відповісти
Тепер мєдвєдчук вже просто "ч'Моня".
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16.01.2023 14:22 Відповісти
Давайте проведем всенародне обговорення цього фундаментального трактату! А просто пропустити цю писанину повз сайт слабо? Ще виділіть жирним шрифтом. І дуже цікаво буде почути думку Арестовича з цього приводу на Фейгінлів.
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16.01.2023 14:23 Відповісти
Оця чмоня ще і погрожує. Та воно буде горіти в пеклі, разом зі своєю соскою...
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16.01.2023 14:24 Відповісти
для медвєдь чука є вихід три. він його вибирає і йде в жопу разом з кумом ****** гєком!
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16.01.2023 14:24 Відповісти
И на этого Кащея своя игла найдётся.
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16.01.2023 14:24 Відповісти
А мені сподобалось, як дружно заткнулись усі русняві пропагандони, коли мертвечука обміняли на азовців. Навіть не пискнули)
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16.01.2023 14:27 Відповісти
У них там теперь 2 медведя выступают на арене шапито - Медведев та Медведчук
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16.01.2023 14:27 Відповісти
Чмоня вже використаний презерватив для всіх сторін.
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16.01.2023 14:29 Відповісти
Ну Погоди! 65 серия Ну, Леопольд, погоди!
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16.01.2023 14:30 Відповісти
звиздюлей ему вломили , а он теперь из за забора грозится
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16.01.2023 14:31 Відповісти
Чахлик невмирущий відрив своє єпло, звідки потекло лайно.

Інтуіція мені підказує, що його незабаром прибере *****. Він же розуміє, що його кум провалив інформаційний та законодавчий фронт, а виділені міліарди витрачав на сукні та шубки для своєї відьми та на яхти.
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16.01.2023 14:32 Відповісти
Vyilezlo 4mo !!! mertve4uk - PNX !!!
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16.01.2023 14:33 Відповісти
А яким чином ЗЕ його передав? от тепер і пише
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16.01.2023 14:34 Відповісти
Ого, Медведчук ще не здох? Тоді бажаю йому здохнути в нестерпних муках
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16.01.2023 14:34 Відповісти
Осторожней, Витя! Ты так дупу путлеру залижешь, что и не понадобится его знаменитый чемоданчик с таинственным содержимым, имеющее устойчивый запах говна.
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16.01.2023 14:36 Відповісти
Які інтереси -- в кажноі краіни є пред"яви до сусідів -- весь Світ має поринути в віину -- по медведчуку .
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16.01.2023 14:36 Відповісти
Расія імєєт інтєрєси, давайте дагавариваться, дадім Украінє нєзавісімость, іначє ядрьона бомба. Правільна я говорю, володя?
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16.01.2023 14:36 Відповісти
zЄлін дружбан розкукурікався!
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16.01.2023 14:40 Відповісти
Лялька забалакал! Текст відомий, персонажі ті самі….
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16.01.2023 14:43 Відповісти
э, медведчук и твоя перекошенная марченко-идите ***** *************** ********................................
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16.01.2023 14:44 Відповісти
Чому з 2014 року Медведчук не у в'язниці?
Чому Порошенко не був спроможний ув'язнити Медведчука?
Може, тому що Порошенко та Медведчук колись були разом у фракції СДПУ(о) парламенту України?
Де Порошенко був учнем Медведя?
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16.01.2023 14:56 Відповісти
тільки недорозвинутий може так писати або з тих 70 % які - "всєх сделали"
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16.01.2023 16:19 Відповісти
https://youtu.be/HdH1fIrPV8Y...

Вагнеровец Медведєв грабивший и убивавший Украинцев выплыл в Норвегии ... каже Серёга Стерненко...,эти гниды для того и удирают в Европу, чтобы создать кубло...и ячейки краснопузые..
👹👺🦍для эскалации и дестабилизации... как недавно было в столице Чехии...
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16.01.2023 15:01 Відповісти
Сладкая парочка Ведмедчук Кучма..эти два Негодяя продали не только Ядерное оружие Украины в 1994 году...и далее везде...👹👺
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16.01.2023 15:04 Відповісти
вот думаю, а где медведев-алкоголик пропал.... оказывается на отдыхе, так как новых срРАтег-пиСАКА подтянулся!
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16.01.2023 15:07 Відповісти
Процесс разрядки, это к марченко. Она неплохо разряжает.
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16.01.2023 15:12 Відповісти
Чому Їршавський район Ужгородської області обирав депутатом парламенту саме Медведчука?
Маємо подякувати Ужгороду за це делегування влади Медведчуку?
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16.01.2023 15:14 Відповісти
Куме, ідіть нагуй!
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16.01.2023 15:14 Відповісти
Старый мудак расписал себе смертный приговор. Как думаете с откудова его лучше скинуть: с киевской Родины-матери или с какой-нибудь башни Кремля?
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16.01.2023 15:25 Відповісти
Та да...у Оксаны Марченко за спиной висят 96 компаний по всему Миру...А Леонид Данилыч был очень серьезной крышей для братвы Ведмедчука... ему ничего не принадлежит...даже ларьок по продаже сигарет... Оксанка миллиардера круче Раиса Богатырырева с Трамадолом и сыночком...там крышевал Саша Стоматолог, сыночек Индюковича....а это серьезное дело....для серьезного Мавзолейного быдла...
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16.01.2023 15:39 Відповісти
Вышки Бойко кстати тоже продукт Леонид Данилыча...за счёт бюджета Украины....,а спасибо сказал почему то мавзолейный Хмырь..не кум Оксанки Марченко...😝
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16.01.2023 15:43 Відповісти
Та срать йому в рот всi хотiли
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16.01.2023 15:58 Відповісти
Жаль , что не сгнил в украинской тюрьме єтот поддонок медведчук!!!
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16.01.2023 15:59 Відповісти
перед обміном, ЦЮ Скотину-Злодія медведчука потрібно було ТЕРМІНОВО засудити по різних статтях...а потім видавати на раію...а так...він зараз відомий "постраждалий" від війни в Україні...
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16.01.2023 16:04 Відповісти
Буду коментувати кацапською: Как говорил Л.Филатов - Всяк иного мнит уродом, хоть по сути сам урод.
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16.01.2023 16:11 Відповісти
Прочитал статью Медведчука. Бред шизофреника.
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16.01.2023 16:58 Відповісти
"Але для цього потрібно політично визнати, що у гитлера є інтереси, що їх необхідно враховувати в побудові нової розрядки"
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16.01.2023 16:58 Відповісти
Штани висохли.
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16.01.2023 17:15 Відповісти
Обміняли придурка)
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16.01.2023 17:32 Відповісти
придурок для него просто похвала а вот ГНИДА ВОНЮЧАЯ КОНЧЕННАЯ , ГОНДОН ШТОПАННЫЙ вот это как раз про него
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16.01.2023 17:43 Відповісти
Зрештою,добре що його поміняли на купу порядних людей,але подивіться на нього : підгузника змінив і ,курва,в ґєапалітіку((
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16.01.2023 18:25 Відповісти
Вот с какого перепугу мне нужно знать мнение вонючей вши типа даже как то страшно обижать мишек ладно прости Господи морального УРОДА и просто ГНИДЫ медведчука ТРУП он и в засрашке ТРУП
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16.01.2023 17:40 Відповісти
Придет время и гиляка и его дождется
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16.01.2023 17:41 Відповісти
Залишилось ще Януковича витягнути з комори з епічною фразою "Астанавитесь".
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16.01.2023 17:53 Відповісти
Надо его еще раз на всякий случай мандата лишить!
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16.01.2023 18:16 Відповісти
А писали, что с него потребуют деньги обратно и чуть ли не расстреляют.
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18.01.2023 12:02 Відповісти
Справжній "український" політик та націоналіст
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16.01.2023 19:06 Відповісти
Мир между РФ и УР невозможен. Потому что Московия в любом случае уже не сможет существовать в нынешнем виде без достижения своих целей в войне. А Украина тоже не будет существовать. если проиграет.

У каждой стороны проблема полной несовместимости.
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16.01.2023 21:00 Відповісти
не, ******** капутинська, тепер все перекидатиметься на кацапію, до повного знищення, разом з тобою ********
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16.01.2023 22:45 Відповісти
Теперь выходов только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон )))
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17.01.2023 13:43 Відповісти
 
 