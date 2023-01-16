Медведчук написав статтю про Україну: Погрожує перекиданням війни на Європу та ядерною зброєю
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Підозрюваний у держзраді один з колишніх лідерів партії ОПЗЖ Віктор Медведчук написав статтю про війну в Україні. Це перша поява кума Путіна в медійному просторі після його обміну на українських захисників.
Як передає Цензор.НЕТ, цю статтю опублікувало видання "Известия".
"Тепер виходів тільки два: сповзати до світової війни і ядерного конфлікту або знову починати процес розрядки, для чого потрібно враховувати інтереси всіх сторін. Але для цього потрібно політично визнати, що у Росії є інтереси, що їх необхідно враховувати в побудові нової розрядки", - йдеться в матеріалі.
За словами Медведчука, "український конфлікт" або "ростиме далі, перекидаючись на Європу, інші країни", або буде "локалізовано та вирішено".
Кум Путіна заявив також, що в Україні нібито панує "партія війни", яка заявляє що "ніякий мир їй не потрібен, а потрібно більше зброї та грошей на війну".
"Можливо, українцям для порятунку своєї країни потрібно починати будувати свою демократію і відкривати свій громадянський діалог без західних кураторів, результат від управління яких шкідливий і згубний. Якщо Захід не хоче слухати точку зору іншої України, то це його справа, але для України така точка зору важлива і необхідна, інакше цей кошмар ніколи не закінчиться", - пише Медведчук.
Він також повторив кремлівські тези про те, що якщо Європа і далі продовжуватиме підтримувати Україну, "то її затягне у війну, можливо, і в ядерну".
Кум Путіна вважає, що відносини України та РФ "мають свою специфічну історію" і вони нібито навіть "тісніші за взаємодію Англії та Шотландії або північних і південних штатів".
"Свою незалежність у 1991 році Україна здобуває не внаслідок національно-визвольної боротьби, а за домовленістю з Москвою. Нова економічна та політична реальність спонукає російську еліту не просто надати Україні незалежність, а й підштовхнути до неї", - пише кум Путіна.
П'ятого президента Петра Порошенка Медведчука назвав "президентом війни", а чинного президента Володимира Зеленського - "уособленням війни".
Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.
Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.
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Медведчук з Москви взявся "кошмарити" українців.
Виміняний на українських військовополонених та позбавлений громадянства Віктор Медведчук став анатомом і розродився на шпальтах російської газети "Известия" величезною статтею "Український синдром. Анатомія ********* воєнного протистояння".
Щодо синдрому, то одразу скажу - тут є місце для нього. Точніше, для української влади, яка: а) квапливо віддала Медведчука (попри те, що наших бранців треба повертати) у руки його кума; б) ніяк не може втямити, що непокаране зло мультиплікується і далі шкодить.
Що ж до іншого, то зверну увагу на певні збіги. Опус Медведчука вийшов акурат на піку збурення діями Банкової - скандалу з Арестовичем та тактичним відходом наших захисників зі Соледара. Медведчук знає, що опонента слід бити у найдошкульніше місце й у найважчий для нього час.
Чому я про українську владу? Бо у статті Медведчука вона є… призвідцем та причиною російського вторгнення. Мовляв, Україна довго "не хотіла бути анти-Росією", але до цього її схилили лідери партій війни: Порошенко і… Зеленський. Останній, пише Медведчук, прийшов до влади на проросійському хайпі, а став "уособленням війни".
А далі Медведчука, що називається, понесло. Він розповідає казку про те, що проти політики Зеленського - більшість мешканців Сходу та Південного Сходу, оскільки бізнес там дуже пов'язаний з Росією.
Після прочитання цього пропагандистського твору, залишаєшся з враженням, що головним адресатом кума Путіна були не росіяни, а українці. Спроба зіграти на "втомі від війни", виправдати недавню анексію окупованих частин українських південно-східних областей і залякати сили спротиву "новою, небаченою зброєю" упереміж з міфами про існування "партії миру", яка порятує Україну перед новими руйнівними обстрілами.
Медведчук, однак, марно витрачає зусилля на те, аби просувати капітулянтські настрої серед своїх колишніх краян. Яка "партія миру"? 93 відсотки українців переконані, що війна має завершитися нашим поверненням на кордони 1991 року, якщо не до повного розвалу російської імперії.
Марна його тактика "залякування канонерками", "новою зброєю", бо жодні ракетні обстріли не зупинять українців на шляху до перемоги. Бо саме вона буде запорукою їхнього виживання як нації перед загрозою путінського "остаточного розв'язання українського питання".
Я думаю, що стаття Медведчука - це один із меседжів "переговорної **********" Путіна, який потрапив у пастку власних ілюзій та амбіцій. Війна триває вже майже рік, у Росію невпинним потоком йдуть вантажі "200", серед російської верхівки - "разброд і шатания". Вчорашні "друзі" у Європі, як от президент Чехії Зєман під завісу своєї каденції, зізнаються у хибності власних симпатій до кремлівського диктатора. Санкції діють, як анаконда, щоденно посилюючи свої "обійми" довкола російської економіки, відкидаючи її на десятиліття. Зброя, щораз потужніша і технологічніша, не тільки допомагає ЗСУ перемелювати путінсько-пригожинське гарматне м'ясо, але з кожною новою партією наближає Україну до стандартів НАТО.
У цій ситуації ніхто не має наміру "враховувати інтереси Росії". Перемовини з нею можливі лише у міжнародному кримінальному суді, можливо, навіть окремому для РФ (резолюцію про його створення найближчими днями розглядатиме і голосуватиме Генеральна асамблея ООН).
Медведчуку ліпше стулити писок і тішитися, що обійшовся втратою українського громадянства. Хоча, я переконаний, що незабаром і він потрапить на лаву підсудних цього трибуналу разом з тими, хто розв'язав у Європі злочинну геноцидну війну.
Інтуіція мені підказує, що його незабаром прибере *****. Він же розуміє, що його кум провалив інформаційний та законодавчий фронт, а виділені міліарди витрачав на сукні та шубки для своєї відьми та на яхти.
Чому Порошенко не був спроможний ув'язнити Медведчука?
Може, тому що Порошенко та Медведчук колись були разом у фракції СДПУ(о) парламенту України?
Де Порошенко був учнем Медведя?
Вагнеровец Медведєв грабивший и убивавший Украинцев выплыл в Норвегии ... каже Серёга Стерненко...,эти гниды для того и удирают в Европу, чтобы создать кубло...и ячейки краснопузые..
👹👺🦍для эскалации и дестабилизации... как недавно было в столице Чехии...
Маємо подякувати Ужгороду за це делегування влади Медведчуку?
У каждой стороны проблема полной несовместимости.