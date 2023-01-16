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зерно (1240) Мінагрополітики (190) Сольський Микола (53)

Доба простою в Босфорі коштує українським аграріям від 20 тисяч доларів, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

За кораблі із зерном, які змушені стояти у Босфорі по кілька тижнів, доводиться сплачувати від 20 тисяч доларів на добу, при цьому кошти покладаються на українських аграріїв.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.

"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, - це контроль на Босфорі, робота JCC. Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно й українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", - розповів Сольський.

За його словами, наразі кораблі тижнями очікують на вхід та вихід з Босфору.

"Якщо ми говоримо про простій "хендісайзу", перед Новим роком трейдери називали ціну від 20 тисяч доларів простою за одну добу. Відповідно всі кошти покладуться на українського аграрія. Це відображається в десятках доларів на тонні продукції", - зазначив міністр.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
а чому це аграрії повинні платити за простій аж десь на Босфорі? Хіба акт продажу не відбувся при загрузці зерна у зерновоз? далі - то пердогана збитки
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16.01.2023 14:29
+4
Не біда! На вивозі зерна зароблять міжнародні корпорації, а за простой мінвгро заплатить.
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16.01.2023 14:20
+4
а можно список украинских аграриев, способных платить $20тыс в сутки ?
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16.01.2023 15:16
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Не біда! На вивозі зерна зароблять міжнародні корпорації, а за простой мінвгро заплатить.
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16.01.2023 14:20 Відповісти
а чому це аграрії повинні платити за простій аж десь на Босфорі? Хіба акт продажу не відбувся при загрузці зерна у зерновоз? далі - то пердогана збитки
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16.01.2023 14:29 Відповісти
То в чому сенс такої логістики і хто за це відповідає?
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16.01.2023 14:30 Відповісти
Зеля! Але це не логістика, а політика !
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16.01.2023 18:58 Відповісти
Короче гешефта хочуть всі...
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16.01.2023 14:45 Відповісти
А міністерств не повідомив,

як можливо навіщо вивозити з України під час війни стратегічний Продовольчій ресурс ?

Чі буде як з масками при ковіді?
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16.01.2023 14:58 Відповісти
Ви для початку почитайте скільки ми вирощуємо й скільки споживаємо і це питання відпаде саме собою.Тим більше зараз коли велика частина окупована й 5 частина населення за кордоном.
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17.01.2023 19:50 Відповісти
а можно список украинских аграриев, способных платить $20тыс в сутки ?
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16.01.2023 15:16 Відповісти
цей суецький канал - дивна тєма

ще коли Ever Given заблокував його, виявилось, що жодне судно не має права пройти без місцевого лоцмана (який де-факто і керує рухом корабля по каналу)

але відповідальність, якщо що, несет власник судна... ОХРЕНІТИ
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16.01.2023 16:28 Відповісти
У турков канал мелковат - пусть не жалеют долить воды.
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16.01.2023 17:51 Відповісти
Ηαχ взагалі із Путлером зв'язувалися? Щобі зробити його рукостисканним ?
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16.01.2023 18:56 Відповісти
 
 