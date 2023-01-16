Доба простою в Босфорі коштує українським аграріям від 20 тисяч доларів, - Мінагрополітики

За кораблі із зерном, які змушені стояти у Босфорі по кілька тижнів, доводиться сплачувати від 20 тисяч доларів на добу, при цьому кошти покладаються на українських аграріїв.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.

"Основне питання, яке Україна намагається вирішити, - це контроль на Босфорі, робота JCC. Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід і на вхід, явно недостатня, і це та річ, яка заважає сильно й українському фермеру, і українському трейдеру, і нашим клієнтам. Тому що зерно дедалі дороге та непрогнозоване для країн, які з нами торгують", - розповів Сольський.



За його словами, наразі кораблі тижнями очікують на вхід та вихід з Босфору.

"Якщо ми говоримо про простій "хендісайзу", перед Новим роком трейдери називали ціну від 20 тисяч доларів простою за одну добу. Відповідно всі кошти покладуться на українського аграрія. Це відображається в десятках доларів на тонні продукції", - зазначив міністр.

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